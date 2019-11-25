 Багатотисячний мітинг проти насильства над жінками відбувся в Брюсселі. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.
Протестувальники віддали шану жінкам, які загинули від рук партнерів. Вони зібралися біля Палацу справедливості, де розмістили жіноче взуття червоного кольору як символ жертв вбивств.
Мітингувальники тримали плакати з надписами "Досить цього" та "Більше жодного життя". Вони також увімкнули сигналізацію та кричали на знак протесту проти замовчування проблеми насильства проти жінок. Також були згадані імена 22 жінок, вбитих чоловіками в Бельгії цього року.
"Бельгія - це дуже складна країна з багатьма рівнями влади: федеральним, регіональним і комунальним, і всі ці рівні влади мало що роблять для боротьби з насильством над жінками", - заявила одна з організаторок акції Селін Кудрон.
Згідно з даними бельгійської організації із боротьби з насильством над жінками Mirabal, у 2017 році у країні було зафіксовано 98 випадків вбивств жінок, що у співвідношенні з чисельністю населення є набагато вищим рівнем, ніж в інших європейських країнах.
Напередодні десятки тисяч людей вийшли на марші проти насильства над жінками у Парижі та Римі. Акції відбуваються перед Міжнародним днем боротьби з насильством проти жінок, який відзначають 25 листопада.
Этих - никто (вы на их внешний вид посмотрите, им даже поход на петтинг вместо митинга не поможет).
А так - да мигранты, наверное.
Из дикой, теплой Африки.
Ужасно
Я считаю эту статистику проявлением дискриминации и мужского шовинизма и поэтому необходимо требовать у властей законодательно закрепить квоты на убийства женщин.
Гендерное насилие специально заносят в отдельную категорию, так как и профилактика, и работа с последствиями у него особые. "Домашнее насилие, сексуальное насилие, харассмент - это те виды, с которыми женщины сталкиваются в своей жизни значительно чаще, чем мужчины, именно в силу того, что они женщины", - подтверждает адвокат и правозащитница Мари Давтян.
https://m.dw.com/ru/почему-нужно-отдельно-бороться-с-насилием-против-женщин/a-51395555
Выделять насилие против женщин отдельно стали как раз в ООН
Это не значит, что я оправдываю насилие против мужчин, но, к сожалению, насилие против женщин в серьёзных масштабах в мире существует.
Просвети нас, о толерантная жительница Германии
Бідні жіночки навіть не підозрівають який сюрприз їм і їхнім дочкам і онучкам приботували "генератори ідей" подібних акцій!
, в 2017 году в стране было зафиксировано 98 случаев убийств женщин, Источник: https://censor.net.ua/p3161529
Там не забалуешь
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