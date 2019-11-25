 Багатотисячний мітинг проти насильства над жінками відбувся в Брюсселі. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

Протестувальники віддали шану жінкам, які загинули від рук партнерів. Вони зібралися біля Палацу справедливості, де розмістили жіноче взуття червоного кольору як символ жертв вбивств.

Мітингувальники тримали плакати з надписами "Досить цього" та "Більше жодного життя". Вони також увімкнули сигналізацію та кричали на знак протесту проти замовчування проблеми насильства проти жінок. Також були згадані імена 22 жінок, вбитих чоловіками в Бельгії цього року.

"Бельгія - це дуже складна країна з багатьма рівнями влади: федеральним, регіональним і комунальним, і всі ці рівні влади мало що роблять для боротьби з насильством над жінками", - заявила одна з організаторок акції Селін Кудрон.

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Згідно з даними бельгійської організації із боротьби з насильством над жінками Mirabal, у 2017 році у країні було зафіксовано 98 випадків вбивств жінок, що у співвідношенні з чисельністю населення є набагато вищим рівнем, ніж в інших європейських країнах.

Напередодні десятки тисяч людей вийшли на марші проти насильства над жінками у Парижі та Римі. Акції відбуваються перед Міжнародним днем боротьби з насильством проти жінок, який відзначають 25 листопада.