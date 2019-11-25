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 Фоторепортаж, За кордоном
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Все про:Брюссель (185) жінки (198) насилля (104)

 Багатотисячний мітинг проти насильства над жінками відбувся в Брюсселі. ФОТОрепортаж

Близько десяти тисяч людей вийшли на вулиці бельгійської столиці Брюсселя в неділю, 24 листопада, із закликом припинити насильство над жінками в сім'ях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

Протестувальники віддали шану жінкам, які загинули від рук партнерів. Вони зібралися біля Палацу справедливості, де розмістили жіноче взуття червоного кольору як символ жертв вбивств.

Багатотисячний мітинг проти насильства над жінками відбувся в Брюсселі 01

Мітингувальники тримали плакати з надписами "Досить цього" та "Більше жодного життя". Вони також увімкнули сигналізацію та кричали на знак протесту проти замовчування проблеми насильства проти жінок. Також були згадані імена 22 жінок, вбитих чоловіками в Бельгії цього року.

Багатотисячний мітинг проти насильства над жінками відбувся в Брюсселі 02

"Бельгія - це дуже складна країна з багатьма рівнями влади: федеральним, регіональним і комунальним, і всі ці рівні влади мало що роблять для боротьби з насильством над жінками", - заявила одна з організаторок акції Селін Кудрон.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": "Вигнання чоловіків із родини", - в Москві відбувся мітинг проти закону про домашнє насильство. ФОТОрепортаж

Згідно з даними бельгійської організації із боротьби з насильством над жінками Mirabal, у 2017 році у країні було зафіксовано 98 випадків вбивств жінок, що у співвідношенні з чисельністю населення є набагато вищим рівнем, ніж в інших європейських країнах.

Багатотисячний мітинг проти насильства над жінками відбувся в Брюсселі 03

Напередодні десятки тисяч людей вийшли на марші проти насильства над жінками у Парижі та Римі. Акції відбуваються перед Міжнародним днем боротьби з насильством проти жінок, який відзначають 25 листопада.

Багатотисячний мітинг проти насильства над жінками відбувся в Брюсселі 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161529
 
   
 Топ коментарі
 
Ультралевацкая пропаганда их насилует. Совсем мозги выветрила.
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Коли у Країні нема проблем,то вони їх придумують))
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А эти, как их там? Во, вспомнил- насильники! В Брюсселе, куда ни глянь- сплошные насильники, успевай уворачиваться. Не хотелось, но придётся: во, дают бабы!
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Стесняюсь спросить-а кто именно насилует бельгийских женщин?
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А эти, как их там? Во, вспомнил- насильники! В Брюсселе, куда ни глянь- сплошные насильники, успевай уворачиваться. Не хотелось, но придётся: во, дают бабы!
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Там на кожному кроці емігранти. Якщо у них такі ж порядки, як у голландців, що на вулицях стоять будки для секса, а бані загальні, то... Цікаво, а скількох мужчин там убили через жінку, або вона сама це скоїла?
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Ультралевацкая пропаганда их насилует. Совсем мозги выветрила.
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Вот этих, на фотографиях с митинга?
Этих - никто (вы на их внешний вид посмотрите, им даже поход на петтинг вместо митинга не поможет).

А так - да мигранты, наверное.
Из дикой, теплой Африки.
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Ну,парочкой на фото вроде и можно было заняться.Не все там страшные)
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Ну чому ж?- Ота справа, друга знизу фотка, дуже навіть нічого. Але боюся я їй не до смаку- у мене нема вагіни.
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Коли у Країні нема проблем,то вони їх придумують))
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Насколько я помню, позавчера, в Мацкве мужики протестовали, против нечто подобного. То есть, в подавляющем большинстве- мужики. Какой-то лозунг был непонятно-дебильноватый. Но, ладно. Главное, что Туркиш Эрлайнз- полёты в Одессу возобновила! Похоже, что мои каникулы- завершаются...
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Также были упомянуты имена 22 женщин, убитых мужчинами в Бельгии в этом году. Источник: https://censor.net.ua/p3161529

Ужасно
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Все лишь около 10% жертв преднамеренных убийств в Бельгии - женщины.
Я считаю эту статистику проявлением дискриминации и мужского шовинизма и поэтому необходимо требовать у властей законодательно закрепить квоты на убийства женщин.
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Судя по камментам выше мы все таки "мышебратья" с мордорскими. Там тоже в ходу поговорка "Бьет - значит любит" и "а что, нет больше других проблем?". Ну-ну...
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У меня вопрос: а сколько мужиков полегло, в битвах бытового значения, на бельгийских полях? Не знаете? Вот, когда узнаете- тогда и выводы делать будете.
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У нас було коли п'яна баба одним ударом по голові убила чоловіка. Непитущий, трудяга, тільки для дітей і жив...
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В том и всё дело! На УКРНЕТе я постоянно сталкиваюсь с тем, что в бытовухе тёти- весьма активно-агрессивны. Ножичком ткнуть- как чашку кофе выпить- запросто! Потому, я не удивлюсь, что мужского полу- не 22 жертвы, а поболее. Просто сегодня нужен вот такой митинг!
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В экспертной среде принято выделять такое насилие, так как оно напрямую связано с гендером и дискриминацией...
Гендерное насилие специально заносят в отдельную категорию, так как и профилактика, и работа с последствиями у него особые. "Домашнее насилие, сексуальное насилие, харассмент - это те виды, с которыми женщины сталкиваются в своей жизни значительно чаще, чем мужчины, именно в силу того, что они женщины", - подтверждает адвокат и правозащитница Мари Давтян.

https://m.dw.com/ru/почему-нужно-отдельно-бороться-с-насилием-против-женщин/a-51395555
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Вот такого икзперда- я не принимаю и даю ему отвод! Причина- этот икзперд- тётя, которая умеет посчитать так, как требует момент.
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Ну там статья по ссылке полностью, про правовой подход ООН
Выделять насилие против женщин отдельно стали как раз в ООН

Это не значит, что я оправдываю насилие против мужчин, но, к сожалению, насилие против женщин в серьёзных масштабах в мире существует.
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A девку на дискотеке за жопу потрогать - это гендерное насилие ?
Просвети нас, о толерантная жительница Германии Багатотисячний мітинг проти насильства над жінками відбувся в Брюсселі - Цензор.НЕТ 7679
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Если для тебя зачатие детей - акт гендерного неравенства, могу только посочувствовать
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Ну, если это твоя мама или дочь - то нет.
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Так опубликуйте соотвествующую статистику? Или она у вас из серии: "а вот в нашем селе был случай..."?
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Бардак в этой Бельгии развели, женщин насилуют, ну это логично, когда у власти "импотенты".))) А вообще не верю в искренность этих митингующих, у них цель погнать на власть, видимо дело к выборам близится.
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їх по обміну відправити в арабські країни, хай там трішки познайомляться з житіем тих жінок та відсутністю насилля
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Більше ніж сто років тому два страшидла -клара целкін і ґоза люксембург заварили подібну "кашу"! Наслідком стало те що перед тим було 3к кіндерен,кірхе,кюхе, а після того докинулось ще й арбайт ,а подекуди махт фрай.
Бідні жіночки навіть не підозрівають який сюрприз їм і їхнім дочкам і онучкам приботували "генератори ідей" подібних акцій!
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Их даже на кострах жгли, количествах. Наверное- мужики, из тех, "которые- которых". Ну, вы поняли. Однако, давно это было, многое изменилось... Щас тёти решили взять реванш, судя по всему
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Многое изменилось, а многое, к сожалению, не изменилось
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И- не изменится! Никогда- не изменится. Мать-Природа такова, что изменить- не получится! По крайней мере, ни вам, ни мне- этого изменения не увидеть. Наверное, это к лучшему.
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Природа такова, что нельзя не бить женщин? Природа, имхо, очень не такова.
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Ты нормальная? Если ответ положительный, то тогда ещё вопрос: ты очень страшненькая? Если ответ положительный, то я замолкаю. Ибо, мне всё понятно. Всё-всё. Багатотисячний мітинг проти насильства над жінками відбувся в Брюсселі - Цензор.НЕТ 5883
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Думаю, что ваше поколение уже вряд ли вылечить. Но, к счастью, поколения помоложе гораздо здоровее в этом смысле.
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Просто жінки ніколи не питають за що їх б'ють. Як би спитали то деяка частина перестала б бути бита.
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Заміжня жінка повинна поважати свого чоловіка і своїх дітей, і розуміти, що вона створена природою, як основа сім'ї і матір своїх дітей. Жінка не має права на блуд поза домом. Піп, коли вінчає, говорить: "Да убоится жена мужа своего". Якщо жінка цього не усвідомлює, то краще не виходити заміж, а йти на вулицю, або в бордель, якщо не в монастир.
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Я в шоці! Як мало адекватних людей у цій країні. Olga Svitla на жаль теж належить до цих спорадичних випадків зі здоровим глуздом!
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20 лет в ментовке проработал-статья за изнасилование довольно стремная.Ибо 70-80% женщин вообще не заявляют об насилии,а 20% парней по этой статье сидит не за что.Просто родители узнали,и девочку,которую пихали все кому не лень заставили написать заяву.Эта единственная статья в УК,где не действует презумпция невиновности.Так что согласие на сек рекомендую на видео записывать
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Так мусора люди или не люди? Вы же наверно их всех хорошо знаете.
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Антошка-представь ситуацию.Ты переспал с девушкой,а ей вожжа под хвост попала-и она заявила об изнасиловании.Ей делают соскоб с ногтей ну и с вагины анализ.Факт секса доказан-и ты отправляешься на 5-6 лет на зону.Только по ее заявлению)Вот так это работает,и менты тут ни при чем-законы такие))
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в 2013 году в Бельгии к примеру было совершено 180 убийств. Если статистика осталась на том же уровне(что вполне вероятно) то 22/180 это около 12% всех убийств. И плевать на остальных 158 мужчин.
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Статистика не такова
, в 2017 году в стране было зафиксировано 98 случаев убийств женщин, Источник: https://censor.net.ua/p3161529
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Скорее всего арабы или африканцы своих баб режут, за взгляд на другого мужчину.
Там не забалуешь Багатотисячний мітинг проти насильства над жінками відбувся в Брюсселі - Цензор.НЕТ 3605
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Ты несёшь такую откровенную пургу, что похож не просто на выходца из Кацапстана, а на ************** рашиста
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А теперь встань на карачки и погавкай.
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судя по виду многих в первых рядах насилие им точно не грозит
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"Не бывает некрасивых женщин; бывает мало водки" (С)
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Люксембург - страна маленькая. В некоторых случаях реально может не хватить.
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Куда то засовывать, или что то трогать? Это насилие прошлого века. Сейчас в женщины боятся, финансового насилия со стороны мужей. После поступления заявления от жены первым делом изолируется насильник. В смысле выселить (временно) из квартиры. Пострадавшая направляется на реабилитацию (в шопинг тур) ясное дело - оплачивает насильник. После суд определяет меру наказания и делает предписание о недопустимости повторных действий. Определяет сумму которая не позволит продолжать насильственные действия. Мужчины, если всё равно отвечать можете потрогать у кого то. Багатотисячний мітинг проти насильства над жінками відбувся в Брюсселі - Цензор.НЕТ 8482
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К такому маразму всё и идёт. Имею эту цель и преследуют кукловоды.
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Из Америки кукловоды? 😁 это просто в Штатах началось
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Вчера на ВВС Украина читал исповедь изнасилованного бабой мужика.10 лет насиловала.Еле избавилси.
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Вот эта что в громкоговоритель кричит в большой опасности,так и постареет наверное в одиночестве.
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О народ, у них скоро белых людей не останется, а они против насилия над женщинами протестуют!
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From #metoo to #fightback. Они сами хотят избивать мужиков.
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От цікава, гвальт у сям'і дэкрымінілізавалі ў Расеі, а мітынгі ў Брусэлі.
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Ці феміністки не проти,коли їх вибачте на слові,трахають мігранти.
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А тим часом в мордорі:
Россияне вышли в защиту домашнего насилия: лучше мордобой, чем гей-парады
Организаторы митинга посчитали, что запрет рукоприкладства может разрушить традиционные духовно-нравственные ценности
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И что, даже арабам и неграм запретят это делать? Да это же будет расизм! Они должны специально оговорить, что их требования распространяются только на белых.
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І що через такі мітинги,зменшиться кількість вбивств? Це все направлено саме на чоловіка з європейською зовнішністю.Бо як феміністки кажуть.що у всьому винен білий чоловік.пригноблювач.
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