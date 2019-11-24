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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Варфоломій (145) голодомор (212) панахида (30)

 Вселенський Патріарх Варфоломій провів панахиду за жертвами Голодомору. ФОТОрепортаж

У Стамбулі за участю Вселенського Патріарха Варфоломія відслужили божественну літургію та панахиду за жертвами Голодомору 1932-33 років в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні ми вшановуємо 86-ті роковини Голодомору і пам’ять жертв цього геноциду сталінського режиму проти українського народу. Незліченна кількість українських мирних жителів: дітей, чоловіків і жінок - потерпали від голоду і боролися за свою національну ідентичність, мову та культуру", - сказав Вселенський Патріарх.

Він наголосив, що зло й нині здійснює свій руйнівний вплив на світ, але нашим обов’язком є боротьба для перемоги добра.

"Вселенський Патріархат вирішив надати автокефалію народу Божому України, щоб він міг організувати своє життя відповідно до основ святих канонів церкви та її традицій, щоб мав повагу до Матері Церкви та був у комунікації з іншими православними церквами", - наголосив Варфоломій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський нагородив орденами авторів творів про Голодомор Голланд та Епплбаум

Вселенський Патріарх Варфоломій провів панахиду за жертвами Голодомору 01
Вселенський Патріарх Варфоломій провів панахиду за жертвами Голодомору 02
Вселенський Патріарх Варфоломій провів панахиду за жертвами Голодомору 03
Вселенський Патріарх Варфоломій провів панахиду за жертвами Голодомору 04
Вселенський Патріарх Варфоломій провів панахиду за жертвами Голодомору 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161519
 
   
 Топ коментарі
 
А я думаю, что то за вой с северо-востока? А то гундяй воет аки зверь, какими были русске, пока из Киева в их болота не принесли христианство.
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Про непокриту голову вже неодноразово пояснювали,а от юпочку можна б і подовше в церкву одягнути.
Вселенский Патриарх Варфоломей провел панихиду по жертвам Голодомора - Цензор.НЕТ 6486
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Респект Варфоломію.
Бог і Вселенський Патріарх з Україною.
Переможемо Антихриста.
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А почему телка в Божье храме в мини-юбке и с непокрытой головой? Или это не Храм, а Мулен Руж?
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Про непокриту голову вже неодноразово пояснювали,а от юпочку можна б і подовше в церкву одягнути.
Вселенский Патриарх Варфоломей провел панихиду по жертвам Голодомора - Цензор.НЕТ 6486
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Во-во. Давно обратила внимание, что насчет платков, брюк, каблуков, распущенных волос и.т.д.шипят бабульки и попы только в храмах мокшанского патриархата. В храмах киевского патриархата, теперь в ПЦУ, никто и никогда не придирался к внешнему виду.
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Так для вас росіян справжня Вселенська церква не є авторитетною.
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Навпаки.
Для Вселенської Церкви МПЦ, вважається додатком до ФСБ.
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Їхня церкви - РПЦ, яка дійсно довго брала священиками КДБістів.
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Їхня церква запроваджена наказом Й. Сталіна у 1943 році.
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Да, могла бы хотя бы шляпкой прикрыть голову
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Пані, чисто в якості інформації: «﻿Забужко: Із православних церков від жінок вимагають "вкрити голову" ті, на котрих відбився звичайний вплив ісламу: московська і сербська. Українська письменниця Оксана Забужко закликала українок скинути з голови "московські савани".
Забужко: Якщо ви себе вважаєте християнками, то Христос вкривати голови від жінок не вимагав. Носіння жінками хусток у православній церкві є відлунням мусульманської традиції й українкам вартує від цього відмовитися. Таку думку висловила українська письменниця
Забужко зазначила, що вкрита голова не властива українській церкві. "Із православних церков від жінок вимагають "вкрити голову" (адаптована версія хіджабу) ті, на котрих відбився звичаєвий вплив ісламу: московська й сербська. В Україні ж такої поведенції не було зроду-звіку, і якби ви уважно читали в школі "Бояриню" Лесі Українки, то краще б розуміли, чому, опинившись "на Москві", козачка Оксана чується так дискомфортно навіть у церкві, де їх із свекрухою обдивлено й обшептано з усіх сторін", - підкреслила письменниця.
Вона закликала українок не носити в церкві хустки.
"Скиньте, Христа ради, оті ваші московські запинала, якщо тільки ви прихожанки українських церков, бо тридесять колін українського жіноцтва щоразу при тому дивляться на вас із неба і плачуть", - підсумувала вона.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/society/-zabuzhko-z-pravoslavnih-tserkov-vid-zhinok-vimagajut-pokriti-golovu-ti-na-jakih-vplinuv-islam-moskovska-i-serbska-283048.html
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Спасибо за информацию .
Я имела ввиду , что в Британии принято носить шляпки в общественнве места,
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Здебільшого, це традиції але й питання моди. Та корінь цього, на мій погляд, лежить на грунті особливостей британської погоди.
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Ну й зверніть ще увагу на жіночок церковного хору.
Вони без «хіджабів».
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Ні, ну шляпки в цивілізованих країнах, то самий гламурний шик. Королева Єлізавета ІІ, знає в них толк.
Це у нас, 77 років, перетворювали жінку у друга пролєтарія-колхозніка, стрижену і на тракторє, або з шпалою на плечі.
Яка там вже шляпка...
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Це тільки у православних кацапського обряду жінкам заборонено заходити до церкви без хустки на голові. У всьому цивілізованому світі, у всіх християнських храмах, в тому числі і у храмах Православної Церкви України, жінки мають таке ж право як і чоловіки, під час сбогослужіння не покривати голову. А спідниця не міні, а до колін, - звичайної довжини як прийнято у діловому етикеті.
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Меня больше смущает парча, золотом расшитая, килограмовые кресты из того же золота с драгоценными камнями и тому подобное когда основоположник религии, так сказать, в простой одёжке и на ослике в лучшем случае.
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это - дресс-код православный,

а яхта гундяйская тебя не смущает ?
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"И тому подобное" в моём комменте - это и яхты, и бронированные лимузины, и швейцарские часы в том числе.

Просто люди, которые хейтят кого-то за короткое платье или непокрытую голову в церкви не видят того, что представители церкви сами нарушают всё что только можно согласно Библии.
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так кто после этого Украине Папа, Варфоломей или Кирилка Гундяй? Вселенський Патріарх Варфоломій провів панахиду за жертвами Голодомору - Цензор.НЕТ 7142
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Потому что у нас не обмусульманенное христианство, как у вас на Московии.
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Спасибо Патриарху .
От офиса презедента булут комменты или там сплошные НЕХРЕСТИ СОБРАЛИСЬ, как черти на перекрестках
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там даже не ВЫХРИСТИ, а реально - НЕХРИСТИ, ни христианские, ни иудейские - антисемиты, короче Вселенський Патріарх Варфоломій провів панахиду за жертвами Голодомору - Цензор.НЕТ 4591
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А я думаю, что то за вой с северо-востока? А то гундяй воет аки зверь, какими были русске, пока из Киева в их болота не принесли христианство.
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Респект Варфоломію.
Бог і Вселенський Патріарх з Україною.
Переможемо Антихриста.
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Даже во время жестокой немецкой оккупации смертность на селе была втрое меньше, чем во времена Голодомора. https://korrespondent.net/ukraine/4164104-nazvano-kolychestvo-zhertv-holodomora-v-ukrayne P.S . Кто мне обьяснить , как русских можно называть освободителями ?
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нету никаких руских. есть североазиатские монголоидные свинособаки.
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Що це ви так неповажно,- і до свиней, і до собак.
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Червоною ниткою проглядає паралель, яку проведено патріархом:
Українці страждали від голоду и боролися за свою національну ідентичність, - а зло і зараз руйнує світ. - Але ми на стороні добра!
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и что от этого изменилось или что от этого улучшилось?
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В смисле, колбаса нє стала по 2:20, а доллар по 8 ?
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