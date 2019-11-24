 Вселенський Патріарх Варфоломій провів панахиду за жертвами Голодомору. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Сьогодні ми вшановуємо 86-ті роковини Голодомору і пам’ять жертв цього геноциду сталінського режиму проти українського народу. Незліченна кількість українських мирних жителів: дітей, чоловіків і жінок - потерпали від голоду і боролися за свою національну ідентичність, мову та культуру", - сказав Вселенський Патріарх.
Він наголосив, що зло й нині здійснює свій руйнівний вплив на світ, але нашим обов’язком є боротьба для перемоги добра.
"Вселенський Патріархат вирішив надати автокефалію народу Божому України, щоб він міг організувати своє життя відповідно до основ святих канонів церкви та її традицій, щоб мав повагу до Матері Церкви та був у комунікації з іншими православними церквами", - наголосив Варфоломій.
Для Вселенської Церкви МПЦ, вважається додатком до ФСБ.
Забужко: Якщо ви себе вважаєте християнками, то Христос вкривати голови від жінок не вимагав. Носіння жінками хусток у православній церкві є відлунням мусульманської традиції й українкам вартує від цього відмовитися. Таку думку висловила українська письменниця
Забужко зазначила, що вкрита голова не властива українській церкві. "Із православних церков від жінок вимагають "вкрити голову" (адаптована версія хіджабу) ті, на котрих відбився звичаєвий вплив ісламу: московська й сербська. В Україні ж такої поведенції не було зроду-звіку, і якби ви уважно читали в школі "Бояриню" Лесі Українки, то краще б розуміли, чому, опинившись "на Москві", козачка Оксана чується так дискомфортно навіть у церкві, де їх із свекрухою обдивлено й обшептано з усіх сторін", - підкреслила письменниця.
Вона закликала українок не носити в церкві хустки.
"Скиньте, Христа ради, оті ваші московські запинала, якщо тільки ви прихожанки українських церков, бо тридесять колін українського жіноцтва щоразу при тому дивляться на вас із неба і плачуть", - підсумувала вона.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/society/-zabuzhko-z-pravoslavnih-tserkov-vid-zhinok-vimagajut-pokriti-golovu-ti-na-jakih-vplinuv-islam-moskovska-i-serbska-283048.html
Я имела ввиду , что в Британии принято носить шляпки в общественнве места,
Вони без «хіджабів».
Це у нас, 77 років, перетворювали жінку у друга пролєтарія-колхозніка, стрижену і на тракторє, або з шпалою на плечі.
Яка там вже шляпка...
а яхта гундяйская тебя не смущает ?
Просто люди, которые хейтят кого-то за короткое платье или непокрытую голову в церкви не видят того, что представители церкви сами нарушают всё что только можно согласно Библии.
От офиса презедента булут комменты или там сплошные НЕХРЕСТИ СОБРАЛИСЬ, как черти на перекрестках
Бог і Вселенський Патріарх з Україною.
Переможемо Антихриста.
Українці страждали від голоду и боролися за свою національну ідентичність, - а зло і зараз руйнує світ. - Але ми на стороні добра!