 За фактом ДТП за участю дитячого омбудсмена Кулеби відкрито провадження, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

"Сьогодні близько 14-ї години на автодорозі "Київ-Одеса", поблизу с. Чабани, внаслідок зіткнення мікроавтобуса і легковика постраждали четверо осіб.

Обидва водії транспортних засобів, а також 19-річний та 10-річний пасажири "Тойота" мають травми різного ступеню важкості, їх доставлено до медзакладів. Дитина перебуває у реанімаційному відділенні", - йдеться в повідомленні.

Зараз правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП. Відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба разом з двома синами потрапив в аварію і зараз перебуває в реанімації у важкому стані.

Пізніше було опубліковано відео ДТП. На кадрах видно, що машина Миколи Кулеби стоїть у правому ряду. Замість того, щоб повернути праворуч, як передбачено правилами, водій виїжджає на перехрестя. Це відбувається, поки горить червоний сигнал світлофора.

Сам Микола Кулеба на своїй сторінці в мережі "Фейсбук" заявив, що перебуває в лікарні разом з синами, а на запитання відповість пізніше.



