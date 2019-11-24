EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  3173  30
Матеріали за темою:
Все про:ДТП (2630) Нацполіція (8552) Кулеба Микола (29)

 За фактом ДТП за участю дитячого омбудсмена Кулеби відкрито провадження, - Нацполіція. ФОТО

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участю уповноваженого президента України з прав дитини Миколи Кулеби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

"Сьогодні близько 14-ї години на автодорозі "Київ-Одеса", поблизу с. Чабани, внаслідок зіткнення мікроавтобуса і легковика постраждали четверо осіб.
Обидва водії транспортних засобів, а також 19-річний та 10-річний пасажири "Тойота" мають травми різного ступеню важкості, їх доставлено до медзакладів. Дитина перебуває у реанімаційному відділенні", - йдеться в повідомленні.

Зараз правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП. Відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба разом з двома синами потрапив в аварію і зараз перебуває в реанімації у важкому стані.

Пізніше було опубліковано відео ДТП. На кадрах видно, що машина Миколи Кулеби стоїть у правому ряду. Замість того, щоб повернути праворуч, як передбачено правилами, водій виїжджає на перехрестя. Це відбувається, поки горить червоний сигнал світлофора.

Сам Микола Кулеба на своїй сторінці в мережі "Фейсбук" заявив, що перебуває в лікарні разом з синами, а на запитання відповість пізніше.

За фактом ДТП за участю дитячого омбудсмена Кулеби відкрито провадження, - Нацполіція 01
За фактом ДТП за участю дитячого омбудсмена Кулеби відкрито провадження, - Нацполіція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161518
 
 
 Топ коментарі
 
яке нафіг кримінальне провадження? цікаво - хоч штраф Кулеба заплатить? чи водій буса повторить долю Дронова
 показати весь коментар
 
Папа у них не дальтоник, папа у них - кретин.
 показати весь коментар
 
Дронов проїхав на жовтий сигнал..... а не їхав бухий, як ця тупа вівця Зайцева з швидкістю поза 100
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
яке нафіг кримінальне провадження? цікаво - хоч штраф Кулеба заплатить? чи водій буса повторить долю Дронова
 показати весь коментар
 
 
Цікаво, а Дронов безнЕвинная овечка!?
 показати весь коментар
 
 
Дронов проїхав на жовтий сигнал..... а не їхав бухий, як ця тупа вівця Зайцева з швидкістю поза 100
 показати весь коментар
 
 
Жовтий сигнал - це заборона, як і червоний. Якби він дочекався зеленого, трагедії б не сталося.
 показати весь коментар
 
 
Дронов виноват, но не так, как ему присудили. А водителю буса точно ничего не будет. Он ничего не нарушил.
 показати весь коментар
 
 
Тут я с вами согласен, можно было(нужно было) ему меньше отсыпать!
 показати весь коментар
 
Водителю буса ничего не должно быть, если он не превышал!
 показати весь коментар
 
 
денег ему точно не заплатят За фактом ДТП за участю дитячого омбудсмена Кулеби відкрито провадження, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8489. а на лечение бы пригодилось...
 показати весь коментар
 
Дронов виноват. Но так как сам Дронов не признает вину, то вполне логично впаять ему срок поболее, чем он заслуживает, на раздумья!
 показати весь коментар
 
Дронов виноват в том, что поехал на жёлтый, но если бы дура не летела низко над землёй, то он помял бы дуре и себе авто, но никто бы не вылетел на тротуар и не убил там людей. Присудить ему то же, что и соске-убийце - это п...дец!
 показати весь коментар
 
 
Любое ДТП в большой степени случай. А случай, это язык на котором с нами разговаривают Небеса.
 показати весь коментар
 
Тільки штраф?! Там 1000% вини Кулеби, він має відшкодувати збитки та витрати на лікування водію Фольксвагена, як мінімум, такі порушення тягнуть кримінальну відповідальність.
 показати весь коментар
 
 
Если у фольцвагена было превышение скорости, то это тоже нарушение, приведшее к серьеезным травмам, то его еще и могут посадить.
 показати весь коментар
 
 
Захисника дітей покарають за те,що не захистив власних дітей....
 показати весь коментар
 
это типа сделать диагноз дальтоник ага а как права получили тогда??? трудно как то переть проти видео где четко видно что Кулеба поперся в нарушение ПДД на красный сигнал и создал и добился таки ДТП да еще своих же детей отправил в больницу... я не знаю какой он там Обудсмен для детей Украина но Зеленский его должен как миимум уволить уже потому что как можно буром переть на красный сигнал да еще детей прихватить с собой??? какие тут еще пояснения объяснения и пусть только НПУ и онны попробуют сделать ситуацию еврейским цирком...
 показати весь коментар
 
 
А завтра скажут, что видео фуфло, которе смонтировали, чтобы опозорить достойного человека....
 показати весь коментар
 
 
Пусть все выздоравливают с обеих сторон... Дети Кулебы не виноваты, что папа у них дальтоник и на красный едет...
 показати весь коментар
 
 
Из яиц змей почему то птенцы не выводятся....
 показати весь коментар
 
 
він порушив на тому перехресті все, що тільки можна було порушити... його ще й на дибілізм варто перевірити
 показати весь коментар
 
 
Конечно открыли и уж наверное этого чинушу потерпевшим признали. А завтра окажется, что светофора нет и мчавшийся на бешенной скорости фольцваген специально таранил мирно стоящую тойоту....
 показати весь коментар
 
 
Скорее всего у Кулебы служебное авто и водитель, ПОТОМУ В ВЫХОДНОЙ ОН - ПОДСНЕЖНИК
 показати весь коментар
 
тут пишут про "дальтоника" - это чушь. светофор устроен так, что сигналы не перепутаешь. только нижний фонарик разрешает движение, при условии, что перекресток свободен. а наш герой выперся за пешодный переход, он просто не видел светофора. и катился очень неуверенно, медленно - сам напрашивался на ДТП.
 показати весь коментар
 
 
Геращенко уже лепит ярлыки:
1. Водитель без постоянного места работы
2. Допустил столкновения с автомобилем Кулебы.
Люди, уже роли все обозначены: холоп посмел "допустить столкновение" с господином.
 показати весь коментар
 
 
После принятых зелеными законов по ФОП , скоро пол страны будут без постоянной работы.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору