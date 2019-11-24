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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:тварини (143) Нацполіція (8552) Хмельниччина (293) захист тварин (16)

 Військового, який врятував собаку, якого прив'язали до автомобіля і тягнули дорогою на Хмельниччині, нагородили, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Військовослужбовець з дружиною побачив, як чоловік тягне за автомобілем собаку. Вони відразу ж наздогнали машину і почали рятувати тварину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко та заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко вручили військовослужбовцю і його дружині подяку та цінні подарунки – годинники.
"Дякую вам за людяність і за милосердя. Я думаю, що всі громадяни України мають брати з вас приклад, адже тільки разом ми зможемо побороти несправедливість і жорстокість", - із такими словами звернувся до подружжя глава Нацполіції.

Нагадаємо, раніше в Хмельницькій області слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 статті 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами) за фактом знущання над собакою - чоловік прив'язав тварину до буксирувального тросу та волочив за автомобілем.

Військового, який врятував собаку, якого привязали до автомобіля і тягнули дорогою на Хмельниччині, нагородили, - Нацполіція 01
Військового, який врятував собаку, якого привязали до автомобіля і тягнули дорогою на Хмельниччині, нагородили, - Нацполіція 02
Військового, який врятував собаку, якого привязали до автомобіля і тягнули дорогою на Хмельниччині, нагородили, - Нацполіція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161510
 
   
 Топ коментарі
 
А козла который тянул эту собаку наказали？
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Главное, чтоб этого "жителя Хмельниччины" - Директора Госархива Хмельницкой области Владимира Байдича еще и наказали. Ну, а для справедливости, его самого надо привязать к машине и проехаться, чтоб на себе прочувствовал, УРОД!
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***
Я в прицел доброту увидел
Как собаку спасал мужчина,
Не страшась он полез в прорубь
Не пугала его пучина…

Он не думал что серая зона,
Он на льду, как мишень распластался,
Я смотрел и стрелять не решался,
А до выстрела вдох оставался…

Вот схватил он ее за ошейник
Потянул и достал собаку,
А мой палец в курок вжимался
Но нажать я его не решался…

Может сепар тот был разведчик,
Может ставил в лесочке мины,
Но собаку спасал он честно
Смело, нагло и очень открыто..

Я найду мужика того снова,
Вспомню горе своей Украины,
Только пусть он сидит в окопе,
Ведь не бью в безоружных и в спины..

Отпустил я в тот день обоих,
Видел псина ему руки лизала,
Бос шепнул - Макар, охолонь, уходим!
Смерть свою игру не сыграла..

Автор: позывной Макар Следопыт, 2014
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А козла который тянул эту собаку наказали？
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ага ...у Київ переведуть на підвищення ..."стАлица" таких потребує ...
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https://www.youtube.com/watch?v=3tlO_SMKz44 там не один козёл, там целая организация этих уродов - смотрите в конце выпуска

и эти все ку_рвы вопят что он порядочный
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Так он реально собаку тянул, живодер!.....я просто дальше заголовка не прочитал, подумал он порохобота тянул Військового, який врятував собаку, якого прив'язали до автомобіля і тягнули дорогою на Хмельниччині, нагородили, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7172
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А військових, що обороняли ДАП, посадили по сфабрикованому звиуваченню.
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Зато Кулебу в ДТП Геращенко отмазывает как может.
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если бы тоху тащили, как ту собаку на аркане, аркан бы стопудово лопнул, а авто загнулось
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а вспомни как Муссолини повесили дерево відержало
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ты правнук клары петаччи?
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Хоть тут справедливость восторжествовала
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Главное, чтоб этого "жителя Хмельниччины" - Директора Госархива Хмельницкой области Владимира Байдича еще и наказали. Ну, а для справедливости, его самого надо привязать к машине и проехаться, чтоб на себе прочувствовал, УРОД!
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Открыть-то открыли... но пока не наказали...(вы ж знаете наше правосудие, как открыли- так и закрыли).
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Знаю
Ещё знаю что такие случаи, увы, не исключение
Мы помогаем нескольким частным приютам для животных в Украине, которые волонтёры держат

Там такие жуткие случаи, в таких ужасных состояниях животных находят. Избитыми, с отбитыми внутренними органами, выколотыми глазами, ожогами - явные следы намеренных издевательств часто.

Просто слов нет.
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У нас дома всегда котеи живут. Причём все "находяшки", вернее они нас нас находят. ))
В данный их трое - Томик и Марсик - "дворяне", а вот Мура ангорских кровей. Правда с браком (разноцветные глаза). Наверное поэтому и выкинули. ((
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а пенсионерам у которіх на простейшие лекарства денег нет кто поможет
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***
Я в прицел доброту увидел
Как собаку спасал мужчина,
Не страшась он полез в прорубь
Не пугала его пучина…

Он не думал что серая зона,
Он на льду, как мишень распластался,
Я смотрел и стрелять не решался,
А до выстрела вдох оставался…

Вот схватил он ее за ошейник
Потянул и достал собаку,
А мой палец в курок вжимался
Но нажать я его не решался…

Может сепар тот был разведчик,
Может ставил в лесочке мины,
Но собаку спасал он честно
Смело, нагло и очень открыто..

Я найду мужика того снова,
Вспомню горе своей Украины,
Только пусть он сидит в окопе,
Ведь не бью в безоружных и в спины..

Отпустил я в тот день обоих,
Видел псина ему руки лизала,
Бос шепнул - Макар, охолонь, уходим!
Смерть свою игру не сыграла..

Автор: позывной Макар Следопыт, 2014
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Я в прицеп накидал дровишек
Как собака замёрз однако
Из-за тёмных властных делишек
Чей тариф не осилят в Монако..

Шёл тридцатый годок незалежный...
А кровать словно нуль абсолютный
У кацапов хотя бы валежник..
И тарифы на газ поуютней

Я найду мужика не простого -
Печником он в народе зовётся
Он в квартире настроит такого
Что пукан у горгаза взорвётся

Чтобы печку сложил мне он честно
Чтоб соседушку жаба душила
Пусть поёт огонёчком прелестно
Смело, нагло, добротно и мило.

Пусть найдут мужика того снова
Все, кто мёрзнут в квартирах убогих
Дров берёзовых вам, не сосновых,
Чтоб позлить москалей винторогих..
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а кто мерзнет в квартирах убогих? Мечты, мечты, все никак с 14 года не замерзнем...
Методичку поменяйте
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модер! почему сепарские стишки не удаляеш?
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А я б еще наградил чувака, который привяжет этого хмельничаннина за шею к машине и протащит.
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А урод, который издевался над животным, будет наказан? У нас вообще есть соответствующее законодательство? В Австралии за издевательство над животным дают 5 лет. Военного, спасшего собаку, которую привязали к автомобилю и тянули по дороге на Хмельнитчине, наградили, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9336
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Да там в конце что возбуждёно дело по статье издевательства над животными
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Хайпажёр Геращенко решил попиариться и на этой теме.

Волонтеры по всей стране ежедневно спасают животных и никаких ценных подарков.
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Я- не хвастаясь. Лично мною спасены много котов. В самых разных обстоятельствах. Бывали- комичные, на первый взгляд. Например- разбор крыши, на киоске стеклотары. Шифер, блин! Как этот котенок туда залез- загадка. Но! Он туда залез и плакал, громко. Хозяйка, вроде и не конченная... На моё требование- спасать котёныша, отреагировала нормально: "Вам надо- разбирайте крышу! Тока потом- на место!"(с). Блин! А я ж- не кровельщик... Во, была операция! Но! Закончилась двойным успехом: славного, перепуганного котенка- немедленно забрали!!! Нашлись Добрые Руки. После этого, в течение часов- мне, на е-мэйл, пришло сообщение: Компания OPDR готова меня принять на работу. А я тогда- засиделся... уже даже отчаиваться стал. На всякое дерьмо- вестись не хотел. А тут- классная немецкая Компания! Ну и шо? Думаете- случайность? А я- нет.
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Андрей, вы хороший компанейский человек. Котам привет)
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Лучший отзыв, о моём пребывании на Цензоре! Благодарю. Привет- передам. Всем семерым.
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Так Ви ж ніби моряк і найнялись в команду торогвого судна
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А что вас смущает? Ну, да- я моряк. Нанялся в команду торгового судна. Понимаете, в чем дело: есть разница, в судовладельцах. Огромная разница. Одни платят деньги, а другие- нет. О размере оплаты- я просто умолчу.
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Та ні, нічого. А за кар'єру військового моряка не думали?
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Я- капитан-лейтенант запаса. БЧ-2-3 тральщика. Артиллерия и мины. Я, в своём возрасте- 58 лет- уже никого не интересую, как военный моряк.
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То ж OPDR і є морською кампанією, балкери , якщо я не помиляюся)
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Нет! Контейнеровозы. Все- фидеры. Западная Европа- регион работы. Я бы там и по сей день работал. Однако! ЕС потребовала от Компании трудоустроить чертей-иммигрантов, из Латинской Америки. Ну, там: венесуэльцев, кубинцев.... Всех украинцев- убрали. С извинениями, правда.
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Шкода але сподіваюся Андрію це не остання фірма на землі,та й крюїнгові кампанії ніхто не відміняв
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Да. Мне снова повезло. С моей нынешней Компанией. Вот только не упомню, чтобы в момент трудоустройства в неё- я спасал какого-то кота. Я их тогда, как и сейчас- просто кормил и кормлю. Наверное, они решили, что мне нужен достойный и постоянный заработок. Так и вышло...
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В Днепре в субботу, 23 ноября, трое молодых людей вычислили мужчину, который стрелял из пневматического пистолета по бездомным животным
Как сообщил очевидец , трое молодых людей выследили, кто стреляет по котам и собакам из пневматического оружия, затем отобрали у обидчика животных его же пистолет и превратили его самого в мишень.
"Целились в ноги и... область паха, но на их же счастье есть только несколько попаданий в мягкие ткани ног и ягодиц. Мужчина категорически отказался обращаться в полицию, а также отказался от мед. помощи ", - сообщил очевидец.
Автор поста также акцентирует на том, что самосуд мог закончиться плачевно. Но очевидцам удалось разборонить враждующие стороны. Уходя, молодые люди сфоткали его рожу и пообещали, что в следующий раз, если он будет!!! то эта шваль так просто не отделается.
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Ай, молодцы! Есть люди! Нормальные люди. Пока- есть. Не зря, у наших бойцов, на передке, котов- море! И не зря- они их домой, на дембель забирают. Знают- это не совсем коты. Это- их талисманы.
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А можна у фото із заголовка статті заретушовувати також €б@ло хєрашьчєнкі? Бо цей виродок не нагороди має роздавати, а сьорбати баланду з тарганами в алюмінієвій мисці, сидячи на "параші"
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Замечательно. Осталось только наказать живодёра по полной. Ждём новость на эту тему.
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ГЕРОЙ.Дожились героям в Украине уже смазывают лица,видимо чтоб народ не знал кого найдут в подворотне мертвым.
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Потдерживаю. Это правильное решение. Солдат реально заслужил награду. А вот ****** , который привязал собаку нужно бы на ее место привязать.
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