 Військового, який врятував собаку, якого прив'язали до автомобіля і тягнули дорогою на Хмельниччині, нагородили, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Голова Національної поліції України Ігор Клименко та заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко вручили військовослужбовцю і його дружині подяку та цінні подарунки – годинники.
"Дякую вам за людяність і за милосердя. Я думаю, що всі громадяни України мають брати з вас приклад, адже тільки разом ми зможемо побороти несправедливість і жорстокість", - із такими словами звернувся до подружжя глава Нацполіції.
Нагадаємо, раніше в Хмельницькій області слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 статті 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами) за фактом знущання над собакою - чоловік прив'язав тварину до буксирувального тросу та волочив за автомобілем.
и эти все ку_рвы вопят что он порядочный
Ещё знаю что такие случаи, увы, не исключение
Мы помогаем нескольким частным приютам для животных в Украине, которые волонтёры держат
Там такие жуткие случаи, в таких ужасных состояниях животных находят. Избитыми, с отбитыми внутренними органами, выколотыми глазами, ожогами - явные следы намеренных издевательств часто.
Просто слов нет.
В данный их трое - Томик и Марсик - "дворяне", а вот Мура ангорских кровей. Правда с браком (разноцветные глаза). Наверное поэтому и выкинули. ((
Я в прицел доброту увидел
Как собаку спасал мужчина,
Не страшась он полез в прорубь
Не пугала его пучина…
Он не думал что серая зона,
Он на льду, как мишень распластался,
Я смотрел и стрелять не решался,
А до выстрела вдох оставался…
Вот схватил он ее за ошейник
Потянул и достал собаку,
А мой палец в курок вжимался
Но нажать я его не решался…
Может сепар тот был разведчик,
Может ставил в лесочке мины,
Но собаку спасал он честно
Смело, нагло и очень открыто..
Я найду мужика того снова,
Вспомню горе своей Украины,
Только пусть он сидит в окопе,
Ведь не бью в безоружных и в спины..
Отпустил я в тот день обоих,
Видел псина ему руки лизала,
Бос шепнул - Макар, охолонь, уходим!
Смерть свою игру не сыграла..
Автор: позывной Макар Следопыт, 2014
Как собака замёрз однако
Из-за тёмных властных делишек
Чей тариф не осилят в Монако..
Шёл тридцатый годок незалежный...
А кровать словно нуль абсолютный
У кацапов хотя бы валежник..
И тарифы на газ поуютней
Я найду мужика не простого -
Печником он в народе зовётся
Он в квартире настроит такого
Что пукан у горгаза взорвётся
Чтобы печку сложил мне он честно
Чтоб соседушку жаба душила
Пусть поёт огонёчком прелестно
Смело, нагло, добротно и мило.
Пусть найдут мужика того снова
Все, кто мёрзнут в квартирах убогих
Дров берёзовых вам, не сосновых,
Чтоб позлить москалей винторогих..
Методичку поменяйте
Волонтеры по всей стране ежедневно спасают животных и никаких ценных подарков.
Как сообщил очевидец , трое молодых людей выследили, кто стреляет по котам и собакам из пневматического оружия, затем отобрали у обидчика животных его же пистолет и превратили его самого в мишень.
"Целились в ноги и... область паха, но на их же счастье есть только несколько попаданий в мягкие ткани ног и ягодиц. Мужчина категорически отказался обращаться в полицию, а также отказался от мед. помощи ", - сообщил очевидец.
Автор поста также акцентирует на том, что самосуд мог закончиться плачевно. Но очевидцам удалось разборонить враждующие стороны. Уходя, молодые люди сфоткали его рожу и пообещали, что в следующий раз, если он будет!!! то эта шваль так просто не отделается.
тыл прикрыт...