 "Кров Героїв кличе до помсти": закарпатські ультрас вшанували пам'ять загиблого на Донбасі комбрига Коростельова. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новинарню".
Напередодні матчу футбольного клубу "Минай" (Ужгород) з ФК "Оболонь" (Київ) у суботу, 23 листопада, ультрас вивісили банер на стадіоні.
"Кров Героїв кличе до помсти", – лаконічно йдеться на ньому.
Напис нанесли білими буквами на чорне полотно. По обидва боки банера стояли двоє ультрас з димовими шашками.
Протягом матчу на табло також з'являлася чорно-біла фотографія комбрига.
Нагадаємо, в кінці жовтня Євген Коростельов очолив 128-му бригаду. Раніше він обіймав посаду начальника артилерії 25-ї десантної бригади.
12 листопада комбриг 128-й гірсько-штурмової бригади полковник Євген Коростельов був поранений в районі Докучаєвська. На наступний день його доставили у Військово-медичний клінічний центр Північного регіону, що розташований у Харкові. Лікарі врятували від ампутації праву ногу полковника.
Проте 19 листопада командир 128-ї бригади Євген Коростельов помер.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родині загиблого на Донбасі командира 128-ї бригади Євгена Коростельова.
А як почнуть нести пургу з Г+Г, чамно вислухайте і знов запитайте, чи не може бути такого, що Пороха просто оббрехали євреї, яким він на хвіст наступив?
Обдурити можна будького, і навпаки, непіддатися обману складно.
Людям треба терпляче пояснювати, що їх обдурили хижі та підступні євреї і так захопили владу.
І не вимагайте каяття, тише одиниці здатні вголос визнати, що їх обдурили. Згадайте МММ, скільки було тих, хто вважав, що це злочинна влада не дала чесному-благородному єврею Мавроді їх озолотити, і скільки було тих, хто спромігся самому собі признатися: "Так, я був дурнем!"
Тут те саме.
Тим не менш: я для себе висновки зробила, мої ілюзії (про мудрий український народ - ха-ха-ха) остаточно розвіялися і зебілам та решті придурків я нічого не збираюся пояснювати. Бидлу все одно нічого не дійде. То вони повинні над собою працювати, щоб розвиватися і досягти якогось рівня: Ви прекрасно розумієте, без зусиль, які особа прикладає сама - нічого не цінується, а сприймається як подачка і призводить до того, що входить в норму і такі організми потім лише вимагають і вимагають: дайте (=услишьтє= теж з цієї опери).
Більше того, вони ніколи нічого визнають, швидше, зроблять винним саме Вас у своєму =заблуждєніі=.
Здесь за сомнение в царственности особ Пороха, Турчинова и Жюли
сходу удаление и в бан
потом правда возвращают, через 3 дня или более
так работает по-украински, когда цензора нет
Ну и в тему
Закарпатье -- 300 тысяч венгерских поспартов
медведчуки на бологах
а он все плакатики рисует
А ти, такий суперпатріот, що тобі 1,5% на армію жалко. На армію під час війни жалко?
Про "обкрадав" це саме і є єврейська брехня. Обкрадав Коломойський, постачаючи у 2014 армії у 1,5 рази дорожче ринкових цін таке гавно, що танки глохни, і обкрадав би і далі, якби його Порох від кормушки не відігнав.
Але ти повірив єрею Коломойському, бо на каналі єврея Коломойського єврей Дубінський розповідав тобі про "баригу".
А потім, ти обрав єврея Коломойського президентом, бо тільки ідіот може думати,що фуфєл Зєєєля щось вирішує!
Тепер напевно не знайдеться жодного індивіда, який підвердить що голос свій віддав саме шмарклі. Оно, навіть на Цензорі вся гопота малороська у повітрі перевзулась, і тепер тіпа нє помню за кого галасавал" або "я галасавал протів парашенко" .
Біснуваті ідіоти, разом з собою і нормальних людей у прірву тягнуть.
Може це орли бакланові прибирають занадто патріотичних офіцерів?
Вічна пам'ять комбригу.
Є українці, які в силу обставин, що були створені у часи СРСР та не подолані досі вимушено розмовляють рос.мовою. Є булоруси, молдавани, болгари, румуни, угорці, поляки, грузини, вірмени, таджики, китайці навіть, що розмовляють рос.м. з тої ж причини.
І є рускіє.
Це різні люди, з різними потребами у культурній царині і об'єднувати їх у якусь спільноту не правильно, мало того, злочинно!
Слово "російськомовний" підкинуло нам ФСБ а наші ідіоти його підхопили, не розуміючи, що воно спотворює суть.
Прізвище могло бути від батька, чи від діда, але якщо бабця та матір українки, буде українець, а якщо кацапки, то виховають хахла по духу, навіть з українським прізвищем.