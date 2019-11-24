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Все про:Закарпаття (843) пам'ять (645) футбол (797) Коростельов Євген (13)

 "Кров Героїв кличе до помсти": закарпатські ультрас вшанували пам'ять загиблого на Донбасі комбрига Коростельова. ФОТО

Футбольні ультрас в Ужгороді вшанували пам'ять загиблого командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ полковника Євгена Коростельова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новинарню".

Напередодні матчу футбольного клубу "Минай" (Ужгород) з ФК "Оболонь" (Київ) у суботу, 23 листопада, ультрас вивісили банер на стадіоні.

"Кров Героїв кличе до помсти", – лаконічно йдеться на ньому.

Напис нанесли білими буквами на чорне полотно. По обидва боки банера стояли двоє ультрас з димовими шашками.

Протягом матчу на табло також з'являлася чорно-біла фотографія комбрига.

Нагадаємо, в кінці жовтня Євген Коростельов очолив 128-му бригаду. Раніше він обіймав посаду начальника артилерії 25-ї десантної бригади.

12 листопада комбриг 128-й гірсько-штурмової бригади полковник Євген Коростельов був поранений в районі Докучаєвська. На наступний день його доставили у Військово-медичний клінічний центр Північного регіону, що розташований у Харкові. Лікарі врятували від ампутації праву ногу полковника.

Проте 19 листопада командир 128-ї бригади Євген Коростельов помер.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родині загиблого на Донбасі командира 128-ї бригади Євгена Коростельова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захистив державу ціною власного життя, - глава РНБО Данілов висловив співчуття у зв'язку зі смертю Євгена Коростельова

Кров Героїв кличе до помсти: закарпатські ультрас вшанували память загиблого на Донбасі комбрига Коростельова 01
Кров Героїв кличе до помсти: закарпатські ультрас вшанували память загиблого на Донбасі комбрига Коростельова 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161506
 
   
 Топ коментарі
 
В нашому маленькому селі зі мною вже бояться розмовляти. Тільки починається скиглення, що все погано, нікому ми не потрібні, і взагалі ми голосували не за Зеленського, а проти Порошенка, кажу:"Ні, дорогесенькі, нема графи "проти", ви саме за це голосували, іжТе" Чогось нервують "Кров Героїв кличе до помсти": закарпатские ультрас почтили память погибшего на Донбассе комбрига Коростелева - Цензор.НЕТ 9775
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Навіщо шукати сліди розуму там, де його бути не може?
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Коли обирали Януковича, розумні люди застерігали: «не робіть цього, буде лихо!» Барани не послухали... Коли обирали Зе, знову застереження розумних проігнорували... А ми дивуємося, чому барани покірно йдуть на бійню?
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В нашому маленькому селі зі мною вже бояться розмовляти. Тільки починається скиглення, що все погано, нікому ми не потрібні, і взагалі ми голосували не за Зеленського, а проти Порошенка, кажу:"Ні, дорогесенькі, нема графи "проти", ви саме за це голосували, іжТе" Чогось нервують "Кров Героїв кличе до помсти": закарпатские ультрас почтили память погибшего на Донбассе комбрига Коростелева - Цензор.НЕТ 9775
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А ви задайте їм питання, чого вони голосували проти Порошенка?
А як почнуть нести пургу з Г+Г, чамно вислухайте і знов запитайте, чи не може бути такого, що Пороха просто оббрехали євреї, яким він на хвіст наступив?
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Навіщо шукати сліди розуму там, де його бути не може?
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От горе, ніхто не хоче чути домбас. Ще й вибору лишають.
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Ні, ви не праві!
Обдурити можна будького, і навпаки, непіддатися обману складно.
Людям треба терпляче пояснювати, що їх обдурили хижі та підступні євреї і так захопили владу.
І не вимагайте каяття, тише одиниці здатні вголос визнати, що їх обдурили. Згадайте МММ, скільки було тих, хто вважав, що це злочинна влада не дала чесному-благородному єврею Мавроді їх озолотити, і скільки було тих, хто спромігся самому собі признатися: "Так, я був дурнем!"
Тут те саме.
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Мій коментар видалили. Певно, дуже крамольний на думку адміна, хоча я не бачу там нічого некоректного чи порушень.
Тим не менш: я для себе висновки зробила, мої ілюзії (про мудрий український народ - ха-ха-ха) остаточно розвіялися і зебілам та решті придурків я нічого не збираюся пояснювати. Бидлу все одно нічого не дійде. То вони повинні над собою працювати, щоб розвиватися і досягти якогось рівня: Ви прекрасно розумієте, без зусиль, які особа прикладає сама - нічого не цінується, а сприймається як подачка і призводить до того, що входить в норму і такі організми потім лише вимагають і вимагають: дайте (=услишьтє= теж з цієї опери).
Більше того, вони ніколи нічого визнають, швидше, зроблять винним саме Вас у своєму =заблуждєніі=.
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Здесь за ведро помоев в сторону Зе не удаляют
Здесь за сомнение в царственности особ Пороха, Турчинова и Жюли
сходу удаление и в бан
потом правда возвращают, через 3 дня или более
так работает по-украински, когда цензора нет

Ну и в тему
Закарпатье -- 300 тысяч венгерских поспартов
медведчуки на бологах
а он все плакатики рисует
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Та ладно. Мої коменти труть (за вашого зе). І в бан теж відправляють саме за нього. Так що не треба ля-ля.
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ну Вас же не обдурили! І ще багатьох не обдурили. Той, хто хоче бути обдуреним, чи той, кому байдуже - того і обдурити не так вже важко.
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Ну да, а Коломойський 5 ярдів вивів. Голосували за Зе, тому що порошенко НІЧОГО не зробив. Він ввід податок на армію, а його свинорилий обкрадав. Свиночолий в очі трахався? А скільки риоганалів зайшло в партію свиночолого? Так, що не треба п..ти за тупого бездаря з "сліпим трастом"
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Як це нічого? Та ні хто не зробив більше за ного, а з огляду на умови, те що він зробив є дивом! Але тобі ж єврей Бугус про це не сазав, а власних очей у тебе немає!
А ти, такий суперпатріот, що тобі 1,5% на армію жалко. На армію під час війни жалко?
Про "обкрадав" це саме і є єврейська брехня. Обкрадав Коломойський, постачаючи у 2014 армії у 1,5 рази дорожче ринкових цін таке гавно, що танки глохни, і обкрадав би і далі, якби його Порох від кормушки не відігнав.
Але ти повірив єрею Коломойському, бо на каналі єврея Коломойського єврей Дубінський розповідав тобі про "баригу".
А потім, ти обрав єврея Коломойського президентом, бо тільки ідіот може думати,що фуфєл Зєєєля щось вирішує!
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"оббрехали євреї"- все будет хорошо, просто не бывает у нас, гос аппарат работал нормально, пока старых уберут и поставят своих. Каждый палки в колеса ставит, а вам советую прикусить язык со своими расистскими настроениями, виноваты не евреи, а мы дорогие украинцы. А на евреев удобно спихивать свои не удачи ибо они как груша для биться
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Ботоферма Зє!Люді має ніки з літерно цифровими кодами. Їхні висери за цими кодами ідетифікують і нараховують зарплату.
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Не знаю что случилось, но на вопрос "ты за кого голосовал" еще никто с гордостью не ответил "зазеленского".
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))))).
Тепер напевно не знайдеться жодного індивіда, який підвердить що голос свій віддав саме шмарклі. Оно, навіть на Цензорі вся гопота малороська у повітрі перевзулась, і тепер тіпа нє помню за кого галасавал" або "я галасавал протів парашенко" .
Біснуваті ідіоти, разом з собою і нормальних людей у прірву тягнуть.
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"В нашому маленькому селі зі мною вже бояться розмовляти. " "Кров Героїв кличе до помсти": закарпатские ультрас почтили память погибшего на Донбассе комбрига Коростелева - Цензор.НЕТ 2604 (с)


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Везде теперь так... но все одно зерыгомудаков, и тех которые только за монику шли и тех кто против Пороха шел, надо ограничить в возможности голосовать -без этого никак, тк они разом способствовали сдаче страны
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это же какое сего? Работа в офисе и за редакцией контента! Врешь и не краснеешь
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Таке в більшості вже і ще ЩО будЕ. Будуть все більше та більше скиглити. При чому, їм суперечити ніц, з'їдять без солі. ЗЕзомби тупоголові.
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Дивна загибель, підірватися на "невстановлеому пристрої", при огляді позицій, на які війска мили відійти.
Може це орли бакланові прибирають занадто патріотичних офіцерів?
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Коли обирали Януковича, розумні люди застерігали: «не робіть цього, буде лихо!» Барани не послухали... Коли обирали Зе, знову застереження розумних проігнорували... А ми дивуємося, чому барани покірно йдуть на бійню?
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Так,я голосував проти Поці,так само як ви голосували проти Юлі,та обрали Янука,потім Поцю,а тепер Зелю.Не я обрав Зелю,ви не дали мені вибору.
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наріт бімбасу опять нікто нє слишит?
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Так неділя,ніхто не чує,вам цікавий Лугандон,а не Донбас.
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для мене наріт бімбаса і наріт лугандона - одне і те ж .... ще в деяких селах Луганщини можна почути українську, решта - кацапські переселенці на місце українців, знищених голодомором не сприймай, як особисту образу, але в загальному, так і є
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Тому, що знаходиться один осел, котрий входить в довіру баранам.
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Бо їх туди ведуть козли-провокатори.
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Дякую, хлопці.
Вічна пам'ять комбригу.
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Вперед в Военкомат!
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Они вообще при памяти? Они отдают себе отчёт, что Коростелёв русский по национальности?
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А может циган, а може он детдомовский ? А що означає "русский по национальности". Я з Ів.-Фр., мені більше 60. Ми ніколи не ділили людей за прізвищами як в РФ
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на вата тв є відосік, там кавказець розповідає, що він народився десь на дніпропетровщині а після розпаду його батько українець і мати чеченка виїхали , то при народженні йому в паспорт написали, що він рузький, то я до чого, я теж по паспорту українець а по батьках ні, але мені більше подобається бути українцем чим ***** капутинським
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Я не знаю, кто вы по паспорту, но в украинском паспорте со времён независимости национальность не указывается. Так что вы или соврамши или не гражданин Украины...
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кто тебе писал, что первьій паспорт бьіл украинским?
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Ты написал, что по паспорту ты украинец. Я что-то не так понял?
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Він не був російськомовним. Російськомовних у нас немає.
Є українці, які в силу обставин, що були створені у часи СРСР та не подолані досі вимушено розмовляють рос.мовою. Є булоруси, молдавани, болгари, румуни, угорці, поляки, грузини, вірмени, таджики, китайці навіть, що розмовляють рос.м. з тої ж причини.
І є рускіє.
Це різні люди, з різними потребами у культурній царині і об'єднувати їх у якусь спільноту не правильно, мало того, злочинно!
Слово "російськомовний" підкинуло нам ФСБ а наші ідіоти його підхопили, не розуміючи, що воно спотворює суть.
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Руських чи росіян? Якщо руських, то де така країна- Русь?
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Если мыслить в таком ключе, почитай сводки с фронта, одни русские фамилии. Может русские любят воевать, как и запоребриковые?
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Может они просто выполняют свой воинский и гражданский долг? А не такие хитрожопые, как нацики, бегающие с факелами в безопасном Киеве и разжигающие ненависть, подогревающую войну?
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Чучундро! А що ти називаєш "русскими фамилиями"? Ось тобі тест, локшино ольгинська, прізвище "Шелер" єврейське чи німецьке? Давай-давай, згадуй науку!
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Євреї національність визначають по матері, бо саме матір має найбільший вплив на виховання дитини і кого вона виховає, тим дидина і буде!
Прізвище могло бути від батька, чи від діда, але якщо бабця та матір українки, буде українець, а якщо кацапки, то виховають хахла по духу, навіть з українським прізвищем.
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Вечная память комбригу. Но есть вопрсы.Как работали сапёры, что мину не заметили, которая лежала на дороге? Кто ответит за смерть комбата? Войну надо заканчивать. Ведь гибнут молодые сильные мужчины. Васть хочет продать иностранцам земли Украины. И защитить нэньку некому, остались старики, трусы и присобленцы. Лучшие на фронте. Украина в очень большой опасности.
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Мартын! Якщо в тебе є питання до саперів, то став їх саперам. "Так просто, турутуту".
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Только вот сами спрятались. Чтобы военком не засек.)
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Вони її не заберуть, а куплять у євреїв, яким зє!біли віддали Україну на поталу.
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Настоящий цирк и клоуны сидят на Банковой.
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