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 Політика України, Суспільство
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Все про:безпека (339) Порошенко (10077) Путін (11827) Росія (21200)

 Порошенко в Канаді: Україна потребує не стільки грошей, скільки міжнародної підтримки в боротьбі проти агресії РФ. ФОТО

Міжнародне співтовариство повинно зміцнювати солідарність з Україною, яка протистоїть російській військовій агресії, адже плани Путіна не обмежуються тільки Донбасом або Кримом. Його мета - дестабілізувати ситуацію в світі та нав'язати власний порядок денний в міжнародній політиці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності", про це заявив п'ятий президент України, глава фракції "Євросолідарності" Петро Порошенко під час Міжнародної конференції з безпеки в Галіфаксі (Канада).

Порошенко згадав лютий 2013 року, коли почалася анексія Криму і ніхто не міг повірити, що держава-член Ради безпеки ООН вчинить такий безпрецедентний злочин.

"Анексія Криму у 2014 році стала шоком для нас. Це розпочалося 20 лютого. Я був в Сімферополі 27 числа як член українського парламенту. Я намагався зупинити це. Ми не могли уявити, що може бути якийсь військовий конфлікт. Тому ми намагалися працювати з людьми в Криму, щоб захистити їх та захистити суверенітет України від російської юридичної анексії. Але це було чітке завдання Путіна – забрати Крим. І світ не розумів, що відбувалось там, тому що ніхто не міг цього навіть уявити", – нагадав Порошенко.

Він також розповів про те, як на Донбасі улітку 14-го року з’явилися регулярні російські війська. "Там були сотні російських солдатів, яких ми ловили на українській території. І це був просто жах. Путін казав, що там немає російських солдатів. Але ми показували, просто тикали в обличчя документи, які доводили, що це регулярний солдат російської армії. "Але вони там просто у відпустці," – казали росіяни. Ні, вони там не відпочивають. Є відео, де вони розказують, що в них є наказ атакувати Україну. Вони зовсім там не відпочивають. І вони не просто десь заблудились. Вони спеціально були відправлені на територію України. І такий стиль підтримується Росією" , – наголосив Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крим потрібен РФ не як курорт, а як потужна військова база і шлях до панування в Середземному морі, - Хомчак

П’ятий президент України подякував міжнародним партнерам – зокрема США, Канаді та країнам Європейського Союзу зате, що вони запровадили санкції проти країни-агресора. Він підкреслив, що, на жаль, Будапештський меморандум, за яким в обмін на другий ядерний потенціал Україна отримала гарантії безпеки та територіальної цілісності, не втримав Росію від агресії. А це означає, що Путіну не можна довіряти.

"Два тижні тому я був на лінії фронту, розмовляв із військовими, із людьми. І вони кажуть: пане президенте, це дуже важливо – не дозвольте Путіну залишити Україну наодинці проти Росії", – зазначив Порошенко.

Найбільше, чого потребує сьогодні Україна, це не гроші і не підтримка реформ – хоча це теж дуже важливо. Але найголовніше – це міжнародна підтримка України, яка протистоїть одній з наймогутніших у військовому плані країні-агресору.

"Нам потрібна єдність всього світу та солідарність з Україною. Це найважливіше", – закликав Петро Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це не військові працювали, це мародери", - Хомчак про стан кораблів, які повернули росіяни

Він звернув увагу на те, що Путін активно застосовує у міжнародній політиці гібридні методи і намагається перекласти на Україну вину за втручання у внутрішні справи США.

"Хіба Україна в цьому зацікавлена? Ні. США – точно ні. Тільки одна людина в цьому зацікавлена. Яка сидить в Росії, яка сидить в Кремлі і яка зараз насолоджується тим, що  так успішно переключила всю увагу від російської агресії", – переконаний Петро Порошенко.

"Ми не тільки зупинили Росію – величезну країну, другу найсильнішу армію у світі. Ми зупинили проект "Новоросія", "Малоросія" від того, щоб розділити Україну на частини. Адже Путін думав, що його будуть з хлібом сіллю зустрічати. Але цього не відбувається. І зараз він використовує інструменти гібридної війни, переключає всесвітню увагу від цього", – застеріг Порошенко.

Порошенко в Канаді: Україна потребує не стільки грошей, скільки міжнародної підтримки в боротьбі проти агресії РФ 01
Порошенко в Канаді: Україна потребує не стільки грошей, скільки міжнародної підтримки в боротьбі проти агресії РФ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161501
 
   
 Топ коментарі
 
ну так заткнись, кто ж тебе не даёт то...
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швидко вогнегасник сюди,у кацапа підгоріло Порошенко в Канаде: Украина нуждается не столько в деньгах, сколько в международной поддержке в борьбе против агрессии РФ - Цензор.НЕТ 1995
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Потомки людей, которые въезжали в хаты умерших от голода украинцев, не могут считать Голодомор трагедией. Для них он - джек-пот, позволивший на халяву получить созданное руками других людей.
(С)
@Andykrim65
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Когда на допрос явишся патриот панамский?
P.S. Петр Алексеевич уже десятки раз проигнорировал вызов на допрос в ДБР, но при этом утверждает, что «ничего не боится». Если быть точным, то 21 раз (очко) он не пришёл на допрос.
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Порошенко наносить якісь візити за кордон, щось там виступає, робить якісь заяви. Вже читаю що в Канаді щось він там промовив. Невже нема кому, тицьнути його патиком, пояснити що він вже ніхто і звуть його ніяк.
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Для зебілів: він у складі української делегації на міжнародному форумі з безпеки.
А тепер іди і з розгону влупися в стіну, щоб аж іскри посипалися.
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А кто его туда делегировал? Какой комитет, а может сам Зеленский? Тогда документы в студию!
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Порох українською означає ще й пил.
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ну, і до чого твоє відкриття ? ось деякі в зе дурдомі думають , що вони наполеони. але не імператори, а тортиПорошенко в Канаді: Україна потребує не стільки грошей, скільки міжнародної підтримки в боротьбі проти агресії РФ - Цензор.НЕТ 8188
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Змирись - пил більше не президент.
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помиляєшся, якраз зараз справжній пил- президент, чи **********. а Порох -сила, історична особистість. так що це тобі потрібно змиритися, покаятися і з'їсти рошенку
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у Пеці комплекс месії
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За чей счет банкетит этот упырь?
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А він що мало намародерил за п'ять років? Питання риторичне.
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Петя Канада не дасть тобі політичного притулку, даремно поїхав, бо ти рідкісна гнида яку на тутешньому форумі захищають виключно кацапські порохошавки з лахти та ольгино.
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Добре, що є людина яка вміє розмовляти. В кращому сенсі.
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П'ятий президент Петро Порошенко у рамках міжнародної безпекової конференції у Галіфаксі провів зустріч із міністром національної оборони Канади Харджітом Сінгхом Саджаном, на якій вони обговорили збільшення військово-технічної допомоги Україні. Про це Порошенко повідомив на своїй сторінці у Telegram.
"Традиційно тепла і дружня зустріч з міністром оборони Канади. Привітав Harjit Sajjan з перезатвердженням на цій важливій посаді в новому уряді. Упевнений, це стане запорукою незмінної підтримки України у безпековій та обороннній сферах", - зазначив п'ятий президент.
Він наголосив, що і надалі має намір працювати над збільшенням військової допомоги Україні.
"Маємо і далі спільно працювати над збільшенням військово-технічної допомоги Україні для відсічі російській агресії та в питанні членства нашої держави в НАТО", - переконаний Порошенко.
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Я вчера за банкой пива договорился с инопланетянами про поставки нам боевых лазеров с эффектом анигиляции,только кто меня уполномачивал?Мальдивская шлюха может только в ЧАСТНОМ порядке с кем то там ...вернее у КОГО ТО там подсасывать.
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А почему на этой конференции нет твоего любимого зеленого идиота?????? По моему зеленая плесень просрала всю международную политику. Благодаря авторитету Порошенку с Зеленским еще кто то разговаривает
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" Про це Порошенко повідомив на своїй сторінці у Telegram" - як у тому анекдоті " і ви говорите"
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раньше ему казалось, шо украина очень нуждается в грошах, зато он теперь святой, потому остальное для него земное, суетное
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Вот вроде всё верно,а противоречие не уходит никуда
А проблема не только в путине,а в самой Украине
Тут и коррупция,и продажная власть,которая давно легла под путина ,это и безразличие государства к сво
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Эту проститутку в Канаде ещё не посылали?
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Ты про Монику Зеленскую? Эту везде посылают
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Офшори грошей потребують, сліпі трасти ... Україна переб'ється і без грошей.
Тридцять років перебивалась же якось з хліба на воду, і далі буде перебиватися, а питро олексійович він був дуже успішним бізнесменом на державних посадах в Україні, тому йому без грошей, ну, ніяк.
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Да кипрские квартальные офшоры они такие, туда и всё бабло ураденное с Привата бесследно исчезает..
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Ну, не догледів питро олексійович і геніальна банкірша його не хотіла тривожити.
Тим більше, що ті гроші, як тепер питро олексійович з'ясував, Україні і так не були потрібні.
Головне - підтримка, само собою, на підтримку треба щось пожертвувати для щирих друзів, ну, і себе не скривдити.
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Порошенко великий человек. Можно сказать, что щелчком пальцев сделал из простых моряков героев Украины. Хотя они и остались без трусов.
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А на "Громадськом ТВ" украинская журналистка Анна Бабинец напомнила, что в августе 2014 года на Британских Виргинских островах была зарегистрирована фирма Prime Asset Partners Limited (BVI), владельцем которой является Петр Порошенко.
То есть фирма образована непосредственно после инаугурации. Уже гремел Иловайский котел, люди уже гибли на войне - а только-только вступивший в должность Гарант Конституции под себя создает юридические лица с целью ухода от налогов. Тем самым Порошенко как занимающий высший пост в государстве чиновник наглядно показал, что он и есть главный коррупционер и "отец украинской коррупции". Сам Порошенко при этом постоянно призывает украинцев независимо от достатка и занимаемых постов быть честными, и тут же Президент создает собственные криминальные схемы, позволяющие его личному бизнесу налоги во вверенном государстве - не платить.Подробнее: http://antifashist.online/item/poroshenko-kak-otec-ukrainskoj-korrupcii-i-pervyj-korrupcioner.html#ixzz66DY2DdNH
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П.Порошенко хочет представить дело так будто его хотят посадить за то что он против России. А молчит о том как он обворовывал Украину и даже святая святых её армию. Дошёл даже до такой наглости, что будто бы резмещал военные заказы далеко от Маршаловых островов, где на маленьких клочка земли жило по несколько пенсионеров. На одном острове он якобы разместил военных заказов на 27млн долларов, а на другом острове на 37млн долларов. Пусть он об этом расскажет в Канаде и почему он убегает от следователей.
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П. Рошенко України не репрезентує. Він озвучує виключно власну позицію - це саме йому зараз не грошей бракує, а "підтримки". Отих сами українців, яким бракує грошей...
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Я вже від багатьох чула,що Порошенком президентом вони гордились,а ЗЄ викликає почуття сорому за Україну .
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"Грошей більше не давайте. Я уже не біля корита, тому толку мені з них ніякого" Порошенко П.О. ( із канадскіх рєчєй)
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Порошенку срочно героя Украины. Это глыба, кремень, а не человек, в такие тяжелые годы для страны взвалил на свои плечи бремя и вытаскивал страну из экономпрорвы и боронил от навалы винторогов. Слава пэте！
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Путин ведь сказал -ещё один срок Порошенко он не переживёт!Вот и спасли наши лохи Путина!
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Не встигли у Зеленського висохнути сльози скорботи за жертвами Голодомору в Україні, а він вже, на наступний ранок, бадьорий і веселий. Який прекрасний у нас президент - скрізь встигає, про всіх думає і дбає. Скоро, дуже скоро, наша країна розквітне новими, небаченими фарбами і ми станемо найщасливішим народом на землі.

Порошенко в Канаді: Україна потребує не стільки грошей, скільки міжнародної підтримки в боротьбі проти агресії РФ - Цензор.НЕТ 3559
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В общем оказывается, Украине деньги не нужны. Наверное потому что Порошенко миллиардер. Пэтя, подари свой дворец под детсад, раздай миллиарды бедным. Может даже в рай попадешь.
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вам, зебилам, и так никто денег не дает, так хотя бы санкции усилили...
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Кондитер зараз все більше хвилюється за своє майбутнє і інстинкт самозбереження спонукає його до дуже екзотичних ритуальних танців.
Гранди світової політики стати на його захист не можуть тому що занадто детально поінформовані про його героїчну діяльність і власна репутація для них незрівнянно важливіша ніж доля колишнього сторожа корупційного болота.
Справжні його натхненники йому також не можуть допомогти, тому що це загрожує крахом легенди і скандалом глобального виміру.
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Прекрасный дипломат и спикер порошенко везде , - но на х никому не нужен .
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Не давайте Порошенку денег. И Зеленскому не давайте. Давайте Украине.
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Порох ледь не єдиний, хто б'ється за Україну! Скорійше би він вже повернувся назад у своє законне Президентське крісло!
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Ну, слава богу, закони в Україні, поки що, встановлюють не порошенко і не проплачені блюдолизи з тролеферми, а Верховна рада, а результати виборів - ЦВК.
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Ну, тут вже назріла така ситуація, що треба на законодавчому рівні понумерувати всіх президентів України і розподілити між ними обов'язки.
Всі вони, дякувати богу, живі, то чому нумер 5 має за них всіх рогами і ногами впиратися. Поділити світ на 5 частин і закріпити за кожною одного президента, Першого, більшовицької закалки, закріпити за Китаєм під псевдонімом "Леонід південно-східно азійський", другого - за Близьзьким Сходом, там напрошуються деякі асоціації, третього - за Африкою (мед, бджоли), четвертий - снд-ростовський і пятий - питро євроатлантичний і частково латино-американський.
Підтримка буде максимально забезпечена і не треба ніяких грошей.
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Пройдут годы и в центре Киева, недалеко от памятника Хмельницкому, установят памятник президенту Порошенко.
В учебниках истории напишут: Порошенко отстоял независимость Украины и создал сильнейшую армию, вернувшая Крым Украине..... Хмельницкий сдал страну России ...
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Интересно , сколько ж денег выделяет петя на своих ботов за каждый высер и за каждый спам ?? Порошенко в Канаді: Україна потребує не стільки грошей, скільки міжнародної підтримки в боротьбі проти агресії РФ - Цензор.НЕТ 7293
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Крав для того, аби вони тепер волали - його руки нічого не крали
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О чудо , кто-то сразу распамил или это админ ?
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Наступні роки йому буде не до поїздок, хіба на прогулянки з камери будуть виводити...)
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