 Порошенко в Канаді: Україна потребує не стільки грошей, скільки міжнародної підтримки в боротьбі проти агресії РФ. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності", про це заявив п'ятий президент України, глава фракції "Євросолідарності" Петро Порошенко під час Міжнародної конференції з безпеки в Галіфаксі (Канада).
Порошенко згадав лютий 2013 року, коли почалася анексія Криму і ніхто не міг повірити, що держава-член Ради безпеки ООН вчинить такий безпрецедентний злочин.
"Анексія Криму у 2014 році стала шоком для нас. Це розпочалося 20 лютого. Я був в Сімферополі 27 числа як член українського парламенту. Я намагався зупинити це. Ми не могли уявити, що може бути якийсь військовий конфлікт. Тому ми намагалися працювати з людьми в Криму, щоб захистити їх та захистити суверенітет України від російської юридичної анексії. Але це було чітке завдання Путіна – забрати Крим. І світ не розумів, що відбувалось там, тому що ніхто не міг цього навіть уявити", – нагадав Порошенко.
Він також розповів про те, як на Донбасі улітку 14-го року з’явилися регулярні російські війська. "Там були сотні російських солдатів, яких ми ловили на українській території. І це був просто жах. Путін казав, що там немає російських солдатів. Але ми показували, просто тикали в обличчя документи, які доводили, що це регулярний солдат російської армії. "Але вони там просто у відпустці," – казали росіяни. Ні, вони там не відпочивають. Є відео, де вони розказують, що в них є наказ атакувати Україну. Вони зовсім там не відпочивають. І вони не просто десь заблудились. Вони спеціально були відправлені на територію України. І такий стиль підтримується Росією" , – наголосив Порошенко.
П’ятий президент України подякував міжнародним партнерам – зокрема США, Канаді та країнам Європейського Союзу зате, що вони запровадили санкції проти країни-агресора. Він підкреслив, що, на жаль, Будапештський меморандум, за яким в обмін на другий ядерний потенціал Україна отримала гарантії безпеки та територіальної цілісності, не втримав Росію від агресії. А це означає, що Путіну не можна довіряти.
"Два тижні тому я був на лінії фронту, розмовляв із військовими, із людьми. І вони кажуть: пане президенте, це дуже важливо – не дозвольте Путіну залишити Україну наодинці проти Росії", – зазначив Порошенко.
Найбільше, чого потребує сьогодні Україна, це не гроші і не підтримка реформ – хоча це теж дуже важливо. Але найголовніше – це міжнародна підтримка України, яка протистоїть одній з наймогутніших у військовому плані країні-агресору.
"Нам потрібна єдність всього світу та солідарність з Україною. Це найважливіше", – закликав Петро Порошенко.
Він звернув увагу на те, що Путін активно застосовує у міжнародній політиці гібридні методи і намагається перекласти на Україну вину за втручання у внутрішні справи США.
"Хіба Україна в цьому зацікавлена? Ні. США – точно ні. Тільки одна людина в цьому зацікавлена. Яка сидить в Росії, яка сидить в Кремлі і яка зараз насолоджується тим, що так успішно переключила всю увагу від російської агресії", – переконаний Петро Порошенко.
"Ми не тільки зупинили Росію – величезну країну, другу найсильнішу армію у світі. Ми зупинили проект "Новоросія", "Малоросія" від того, щоб розділити Україну на частини. Адже Путін думав, що його будуть з хлібом сіллю зустрічати. Але цього не відбувається. І зараз він використовує інструменти гібридної війни, переключає всесвітню увагу від цього", – застеріг Порошенко.
P.S. Петр Алексеевич уже десятки раз проигнорировал вызов на допрос в ДБР, но при этом утверждает, что «ничего не боится». Если быть точным, то 21 раз (очко) он не пришёл на допрос.
А тепер іди і з розгону влупися в стіну, щоб аж іскри посипалися.
"Традиційно тепла і дружня зустріч з міністром оборони Канади. Привітав Harjit Sajjan з перезатвердженням на цій важливій посаді в новому уряді. Упевнений, це стане запорукою незмінної підтримки України у безпековій та обороннній сферах", - зазначив п'ятий президент.
Він наголосив, що і надалі має намір працювати над збільшенням військової допомоги Україні.
"Маємо і далі спільно працювати над збільшенням військово-технічної допомоги Україні для відсічі російській агресії та в питанні членства нашої держави в НАТО", - переконаний Порошенко.
А проблема не только в путине,а в самой Украине
Тут и коррупция,и продажная власть,которая давно легла под путина ,это и безразличие государства к сво
Тридцять років перебивалась же якось з хліба на воду, і далі буде перебиватися, а питро олексійович він був дуже успішним бізнесменом на державних посадах в Україні, тому йому без грошей, ну, ніяк.
Тим більше, що ті гроші, як тепер питро олексійович з'ясував, Україні і так не були потрібні.
Головне - підтримка, само собою, на підтримку треба щось пожертвувати для щирих друзів, ну, і себе не скривдити.
То есть фирма образована непосредственно после инаугурации. Уже гремел Иловайский котел, люди уже гибли на войне - а только-только вступивший в должность Гарант Конституции под себя создает юридические лица с целью ухода от налогов. Тем самым Порошенко как занимающий высший пост в государстве чиновник наглядно показал, что он и есть главный коррупционер и "отец украинской коррупции". Сам Порошенко при этом постоянно призывает украинцев независимо от достатка и занимаемых постов быть честными, и тут же Президент создает собственные криминальные схемы, позволяющие его личному бизнесу налоги во вверенном государстве - не платить.Подробнее: http://antifashist.online/item/poroshenko-kak-otec-ukrainskoj-korrupcii-i-pervyj-korrupcioner.html#ixzz66DY2DdNH
Гранди світової політики стати на його захист не можуть тому що занадто детально поінформовані про його героїчну діяльність і власна репутація для них незрівнянно важливіша ніж доля колишнього сторожа корупційного болота.
Справжні його натхненники йому також не можуть допомогти, тому що це загрожує крахом легенди і скандалом глобального виміру.
Всі вони, дякувати богу, живі, то чому нумер 5 має за них всіх рогами і ногами впиратися. Поділити світ на 5 частин і закріпити за кожною одного президента, Першого, більшовицької закалки, закріпити за Китаєм під псевдонімом "Леонід південно-східно азійський", другого - за Близьзьким Сходом, там напрошуються деякі асоціації, третього - за Африкою (мед, бджоли), четвертий - снд-ростовський і пятий - питро євроатлантичний і частково латино-американський.
Підтримка буде максимально забезпечена і не треба ніяких грошей.
В учебниках истории напишут: Порошенко отстоял независимость Украины и создал сильнейшую армию, вернувшая Крым Украине..... Хмельницкий сдал страну России ...