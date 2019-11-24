 Україна фактично стала "полем битви" і постійно відбиває атаки в кіберпросторі, - Загороднюк. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це він заявив на щорічному Міжнародному форумі з безпеки в Галіфаксі.
У рамках заходу глава військового відомства України провів низку двосторонніх зустрічей.
Під час зустрічей українського міністра, зокрема, з начальником штабу оборони збройних сил Канади генералом Джонатаном Венсом, командувачем сил спеціальних операцій збройних сил Канади генерал-майором Пітером Дейвом та колишнім головою Комітету з питань національної безпеки та оборони канадського парламенту Стівеном Ф’юром було висловлено щиру подяку за допомогу у військово-технічній сфері та підтримку позиції Украйни на міжнародній арені. Обговорювався хід реформ в українській оборонній галузі та курс на впровадження стандартів НАТО в Україні.
Виступаючи у панельній дискусії з тематики гібридного впливу та кіберзагроз, Андрій Загороднюк наголосив на тому, що на сьогодні Україна є країною, яка не лише протистоїть збройній агресії, а фактично стала й "полем битви" і постійно відбиває атаки - як в інформаційному, так і в кібернетичному просторі.
"Ми постійно вчимося, багато чого знаємо і розуміємо. Ми вже навчилися відбивати такі атаки, але простір постійно розвивається, спонукаючи нас діяти набагато активніше, - зазначив Андрій Загороднюк. – Сьогодні багато країн інвестують у розвиток кібернетичного напряму, але, на жаль, ми ніколи не будемо діяти швидше ніж ті, хто цілеспрямовано розробляє нові форми ведення інформаційних і кібернетичних війн. Тому єдиним можливим фактором спротиву є загальні зусилля країн, а також людей, які в них проживають, протистояти таким викликам".
На думку міністра, це має викладатися у школах, аби змалечку навчати населення, як відрізняти правду від неправди, як перевіряти інформацію і дотримуватися "цифрової гігієни". Як приклад Андрій Загороднюк навів досвід Бельгії, де наразі школярі проходять такі уроки і навчаються орієнтуватися в інформаційних потоках. Міністр оборони України підкреслив, що подібні приклади мають стати загальним підходом та однією зі складових загальної культури людей.
"Стик" вигадала кацапня щоб улестити хохлобидло.
(C)
@Goloborodyko
🤔
AVG AntiVirus è un software antivirus sviluppato dalla AVG Technologies. Il software è interamente gratuito ma solo per uso personale, e di semplice utilizzo. La suite antivirus comprende antispyware e antispam, oltre alla normale caratteristica antivirus. La versione gratuita è disponibile anche in lingua italiana.Мы бесплатно поставили такой.
Avast Antivirus è un software antivirus sviluppato dalla AVAST Software di Praga. È stato il primo programma antivirus funzionante su architettura x86-64 ed è stato il primo programma antivirus gratuito ad offrire una virtualizzazione automatica tramite s…Или такой, тоже бесплатный.
Ещё нужно обучать людей, как не вестись на сказки популистов.
Цей дебіл не заспокоїться доти не виконає завдань які перед ним поставили - включити Україну в тайожний союз за усяку ціну. Досі йому це гарно вдається, тому думаю що цю циркову потвору може зупинити або Майдан або інфаркт, що до інфаркту то трохи сумніваюсь....
Он показал миру количество раненных и убитых рашей? Фото разгромленному ДАП ? Горе матерей?
Оказывается он пример привел ДАТСКИЕ ШКОЛЫ . Блин!!!!