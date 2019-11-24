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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Міноборони (2965) кібербезпека (315) Загороднюк (85)

 Україна фактично стала "полем битви" і постійно відбиває атаки в кіберпросторі, - Загороднюк. ФОТОрепортаж

Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що Україна постійно відбиває атаки в кібернетичному просторі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це він заявив на щорічному Міжнародному форумі з безпеки в Галіфаксі.

У рамках заходу глава військового відомства України провів низку двосторонніх зустрічей.

Під час зустрічей українського міністра, зокрема, з начальником штабу оборони збройних сил Канади генералом Джонатаном Венсом, командувачем сил спеціальних операцій збройних сил Канади генерал-майором Пітером Дейвом та колишнім головою Комітету з питань національної безпеки та оборони канадського парламенту Стівеном Ф’юром було висловлено щиру подяку за допомогу у військово-технічній сфері та підтримку позиції Украйни на міжнародній арені. Обговорювався хід реформ в українській оборонній галузі та курс на впровадження стандартів НАТО в Україні.

Виступаючи у панельній дискусії з тематики гібридного впливу та кіберзагроз, Андрій Загороднюк наголосив на тому, що на сьогодні Україна є країною, яка не лише протистоїть збройній агресії, а фактично стала й "полем битви" і постійно відбиває атаки - як в інформаційному, так і в кібернетичному просторі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби - два обстріли, втрат немає, - Міноборони про ситуацію в зоні ООС

"Ми постійно вчимося, багато чого знаємо і розуміємо. Ми вже навчилися відбивати такі атаки, але простір постійно розвивається, спонукаючи нас діяти набагато активніше, - зазначив Андрій Загороднюк. – Сьогодні багато країн інвестують у розвиток кібернетичного напряму, але, на жаль, ми ніколи не будемо діяти швидше ніж ті, хто цілеспрямовано розробляє нові форми ведення інформаційних і кібернетичних війн. Тому єдиним можливим фактором спротиву є загальні зусилля країн, а також людей, які в них проживають, протистояти таким викликам".

На думку міністра, це має викладатися у школах, аби змалечку навчати населення, як відрізняти правду від неправди, як перевіряти інформацію і дотримуватися "цифрової гігієни". Як приклад  Андрій Загороднюк навів досвід Бельгії, де наразі школярі проходять такі уроки і навчаються орієнтуватися в інформаційних потоках. Міністр оборони України підкреслив, що подібні приклади мають стати загальним підходом та однією зі складових загальної культури людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони створює групу для реагування на порушення прав військовослужбовців. Це буде незалежний орган, - Загороднюк

Україна фактично стала полем битви і постійно відбиває атаки в кіберпросторі, - Загороднюк 01
Україна фактично стала полем битви і постійно відбиває атаки в кіберпросторі, - Загороднюк 02
Україна фактично стала полем битви і постійно відбиває атаки в кіберпросторі, - Загороднюк 03
Україна фактично стала полем битви і постійно відбиває атаки в кіберпросторі, - Загороднюк 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161500
 
 
 Топ коментарі
 
это не министр обороны, это полный дилетант и бездарь случайно оказавшаяся на этой должности.
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"По мнению министра, это должно преподаваться в школах, чтобы с детства обучать население, как отличать правду от лжи, как проверять информацию и соблюдать "цифровую гигиену"."

Ещё нужно обучать людей, как не вестись на сказки популистов.
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Україна була, є і буде на стику двох цивілізацій.
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Так що ж ви менжуєтесь? Україна країна айтішніків !
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это не министр обороны, это полный дилетант и бездарь случайно оказавшаяся на этой должности.
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Україна була, є і буде на стику двох цивілізацій.
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Який там стик? Була, є і залишиться совком.
"Стик" вигадала кацапня щоб улестити хохлобидло.
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А почему не Кубань? Может ей доверить быть буфером между европой и АЗИОПОЙ. ? А Украине жить уже как Европе.
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Кубань вже давно окацаплена і є частиною мокшанського улуса.
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Продовжую шукати нові грані тої ролі, яку доводиться грати вже рівно пів-року. А-ля Лукашенко вийшло не дуже - статурою не вдався. Може попробувати а-ля Путін? Моєму електорату повинно сподобатися, тільки от чи не злякається мене такого Ігор Валерійович? Треба спитати у Лєнки.
(C)
@Goloborodyko
🤔
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Я уже часов шесть молчу, по этому поводу... Молчу и молчу... Всё пытаюсь понять- можэ это кибер-атака??? Нет??? Тогда почему бы не разместить Цензору вот такую публикацию главреда: ""Он был хорошо "упакован" и делился передачами". Стали известны подробности пребывания осужденного за изнасилование Иванисова в мариупольской колонии"(с) Там есть интересные моменты. Весьма интересные! И- вовсе не о минете, а о переделе сфер контроля, за янтарем...
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А вы случайно за слуг не голосовали? Или за БУБОЧКУ?
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Я??? А откуда основания задавать подобный вопрос? Україна фактично стала "полем битви" і постійно відбиває атаки в кіберпросторі, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 3434 Может быть Бутусов голосовал? Который автор сей публикации. Україна фактично стала "полем битви" і постійно відбиває атаки в кіберпросторі, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 3434
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Это точно. Вирусы так и лезут в комп.
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поставь касперского. и выбрось комп.
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AVG

Україна фактично стала "полем битви" і постійно відбиває атаки в кіберпросторі, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 5606

AVG AntiVirus è un software antivirus sviluppato dalla AVG Technologies. Il software è interamente gratuito ma solo per uso personale, e di semplice utilizzo. La suite antivirus comprende antispyware e antispam, oltre alla normale caratteristica antivirus. La versione gratuita è disponibile anche in lingua italiana.Мы бесплатно поставили такой.
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Avast Antivirus

Україна фактично стала "полем битви" і постійно відбиває атаки в кіберпросторі, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 3856

Avast Antivirus è un software antivirus sviluppato dalla AVAST Software di Praga. È stato il primo programma antivirus funzionante su architettura x86-64 ed è stato il primo programma antivirus gratuito ad offrire una virtualizzazione automatica tramite s…Или такой, тоже бесплатный.
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"По мнению министра, это должно преподаваться в школах, чтобы с детства обучать население, как отличать правду от лжи, как проверять информацию и соблюдать "цифровую гигиену"."

Ещё нужно обучать людей, как не вестись на сказки популистов.
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Для України самим надійним фаєрволом у цій кібернетичній битві є українська мова.
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Я одне зрозумів - над В.А.ЗЕЛИНським дарма сміятись, бо він клоун і до цього звик, сміятись щоб виправити поведінку можна з нормальної людини, а з клоуном все інакше Україна фактично стала "полем битви" і постійно відбиває атаки в кіберпросторі, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 6837

Цей дебіл не заспокоїться доти не виконає завдань які перед ним поставили - включити Україну в тайожний союз за усяку ціну. Досі йому це гарно вдається, тому думаю що цю циркову потвору може зупинити або Майдан або інфаркт, що до інфаркту то трохи сумніваюсь....
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А шо делать министру обороны Украины на таком форуме?
Он показал миру количество раненных и убитых рашей? Фото разгромленному ДАП ? Горе матерей?
Оказывается он пример привел ДАТСКИЕ ШКОЛЫ . Блин!!!!
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Бла-бла-бла... Как министр обороны скорее виртуальный, авторитет для военных - ноль, больше тянет на дипломата.
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