 Силовиків загнали під перон під час постановочної поїздки Путіна на електричці. ФОТО

Про це повідомив журналіст Іван Яковина, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін пару днів назад вирішив покататися на електричці - злитися з народом. Чуваки на платформі зображували вдячних громадян. Але зверніть увагу - що у нас там під платформою?" - написав він, опублікувавши фото.

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