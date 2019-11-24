 Силовиків загнали під перон під час постановочної поїздки Путіна на електричці. ФОТО

Про це повідомив журналіст Іван Яковина, інформує Цензор.НЕТ.
"Путін пару днів назад вирішив покататися на електричці - злитися з народом. Чуваки на платформі зображували вдячних громадян. Але зверніть увагу - що у нас там під платформою?" - написав він, опублікувавши фото.
Заходят...
Но как-то осторожно...
Как в дурдом...
Эти порохоботы на форуме - похлеще психов
боїться тварюка... знає, що робить.
Моника скоро так же будкет.
и главное шо зеля на лисапете=))
Зелень такая!!!
Шесть электричек в свой кортеж включил!
Разогнали двадцать перронов...
Люди пешком по Киеву шли...
Чуть позже фото сброшу!
Нижний рисунок ваще фантастика. Никогда не встречала сантехприбора на 4 крепления.
дяревня. Стена глянцевая, а у кого есть деньги с таким уровнем качества пол выложить, тот инсталяцию Грое купит.
Бл... Не одразу второпав, про що мова.
Спочатку подумав, що ***** було на спеціальній електричці силовиків - і в результаті самого Сцаря загнали під перон
Як і штучно створеній мові.
Чому не сказати: «Казнить помиловать нельзя».
Або: «Помиловать казнить нельзя.»
Какой же Путин жалкий - раз моргнул свет, так он чуть не обосрался было)
То видео эпичное...
и гуманитарные наборы «За жизнь без абортов»
и беременная жена, вероятно залетевшая от соседа,
или еще от кого-то, но только не от мужа.
ВЕДЬ ПОЛЕТ НА МАРС В ОДНУ СТОРОНУ ДЛИТСЯ 500 ДНЕЙ.
- Говорят, что на ваших подводных лодках опасный уровень радиации, которая влияет на здоровье наших моряков...
- Враньё... Наши моряки годами находятся в автономном плавании, а в их семьях рождаются нормальные, здоровые дети..."
и попросить его включить отопление