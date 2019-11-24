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Все про:курйоз (391) Путін (11827) Росія (21200)

 Силовиків загнали під перон під час постановочної поїздки Путіна на електричці. ФОТО

Президента РФ Володимира Путіна вирішили охороняти під пероном під час його поїздки на електричці.

Про це повідомив журналіст Іван Яковина, інформує Цензор.НЕТ

"Путін пару днів назад вирішив покататися на електричці - злитися з народом. Чуваки на платформі зображували вдячних громадян. Але зверніть увагу - що у нас там під платформою?" - написав він, опублікувавши фото.

Силовиків загнали під перон під час постановочної поїздки Путіна на електричці 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія вийшла із Женевської конвенції щодо захисту цивільного населення під час збройних конфліктів

Силовиків загнали під перон під час постановочної поїздки Путіна на електричці 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161492
 
   
 Топ коментарі
 
У нас вчора для Зеленського теж площу зачистили.
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С паркоматом амеровским? Во время постановочной поездки Путина на электричке силовиков загнали под перон - Цензор.НЕТ 3339
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Не дарма анекдоти з Вовчиків пишуться.Ніхто окрім ніх не годиться на головну роль. Силовиків загнали під перон під час постановочної поїздки Путіна на електричці - Цензор.НЕТ 3084
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На сайте никого из обыкновенных людей не осталось.
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порохоботи останні злиплі рошенки досмоктують, але вже якось без фанатизму )))
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Остались...
Заходят...
Но как-то осторожно...
Как в дурдом...
Эти порохоботы на форуме - похлеще психов
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Есть я, например, но уже тоже не выдерживаю этого порохоботского дурдома. Все надеюсь, что у Пети деньги закончатся (
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А я уже не надеюсь. У х.йла точно не закончатся.
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Правду не убить, не возможно просто отправить в спам.
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А какой в этом смысл? Страхуют перрон, чтоб не упал? Силовиків загнали під перон під час постановочної поїздки Путіна на електричці - Цензор.НЕТ 4845 Лишнехромосомные существа- что сказать? Силовиків загнали під перон під час постановочної поїздки Путіна на електричці - Цензор.НЕТ 6669
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А вдруг набежит толпа, а они , дай бог памяти,как Атланты, на своих плечах перон держать будут.
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Кажуть,що електричка 2-поверхова була. Силовиків загнали під перон під час постановочної поїздки Путіна на електричці - Цензор.НЕТ 3878
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Выражение "под шконкой" обретает новый смысл.
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Что что там?!Скот там сидим,ни на что другое это не похоже
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сьогодні після виправдалок Єрмака (насправі своїми аргументами підписався під вироком зрадника) на арену вийщли "мудрі" захисники влади - сміх та й годі з їхніх спростувань. Пороха при владі немає вже більше пів-року, обзивалками "порохобот" вже не втідгавкаєшся , бо чимось своїм треба похвалитись всупереч ділам Пороха - А ЧИМ? Отими подвигами СУК НАРОДУ у ВР?
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хоть-бы пару штук гебни задовило электричкой.
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яке воно боязливе..
боїться тварюка... знає, що робить.
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КНДР краще ніж яке небудь Ямало-Нєнєцкий ГУЛАГ
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ну в параше ходят слухи, шо ху-ло спит в стекляном склепе.
Моника скоро так же будкет.
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Баицца народец, "великий" Пу приехал
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А ШО ВЫ смеетесь? вы кортеж ЯНЕЛОХА видели? там еще даже ху-лу далеко=))
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Это случайно не тогда когда "батько приезжал"? И если тогда, то что вас удивляет в этом кортеже?
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Ху-ло уже к списанию готовят, а янелох еще землю нашу не раздал, вот и берегут как зеницу ока.
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Видел!!!
Зелень такая!!!
Шесть электричек в свой кортеж включил!
Разогнали двадцать перронов...
Люди пешком по Киеву шли...

Чуть позже фото сброшу!
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Скоро на этом месте будут ворованые унитазы
Силовиків загнали під перон під час постановочної поїздки Путіна на електричці - Цензор.НЕТ 6581
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Фотомонтаж или рисунок. Интересно покрытие пола и стены.
Нижний рисунок ваще фантастика. Никогда не встречала сантехприбора на 4 крепления. Силовиків загнали під перон під час постановочної поїздки Путіна на електричці - Цензор.НЕТ 5295
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Покриття битою плиткою,а відро тобі як бачу знайоме, ще на нього ходиш?
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Глаза раздуй дяревня. Стена глянцевая, а у кого есть деньги с таким уровнем качества пол выложить, тот инсталяцию Грое купит. Силовиків загнали під перон під час постановочної поїздки Путіна на електричці - Цензор.НЕТ 2807
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от твоей урбаниции так и несет унитазами не с четерьмя дьірочками
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Я видел покрытие поинтереснее - товарищ изготовил в прихожей. Сделал наборку из торцов дерева (шайбы в 3 см напилил). Потом смешал лак с тёмно-коричневым красителем и опилками, заполнил промежутки между "шайбами". Когда высохло - отшлифовал... Красиво... А вот такой набор, из битой плитки, давно практикуется... Я его ещё в молодости видел не раз, в казармах...
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Во время постановочной поездки Путина на электричке силовиков загнали под перон.

Бл... Не одразу второпав, про що мова.
Спочатку подумав, що ***** було на спеціальній електричці силовиків - і в результаті самого Сцаря загнали під перон Силовиків загнали під перон під час постановочної поїздки Путіна на електричці - Цензор.НЕТ 266 Силовиків загнали під перон під час постановочної поїздки Путіна на електричці - Цензор.НЕТ 266 Силовиків загнали під перон під час постановочної поїздки Путіна на електричці - Цензор.НЕТ 266
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Русский язык лживый и лукавый. Смысл зависит от запятой. Классика: казнить нельзя помиловать. Запятая - это интонация. Смысл сказаного зависит не от слов, а от интонации, с которой они сказаны, а от интонации всегда можно откреститься, мол, не так поняли.
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Там не з комами, там з логікою «русского язика» величезна проблема.
Як і штучно створеній мові.
Чому не сказати: «Казнить помиловать нельзя».
Або: «Помиловать казнить нельзя.»
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Теперь понятно почему это быдло лупит девушек и прочих безоружных на митингах? Оно опущенное и оно это знает.
Какой же Путин жалкий - раз моргнул свет, так он чуть не обосрался было)
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Лучше про тебя гандона зеленого забыть....
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В этой картине все прекрасно,
и гуманитарные наборы «За жизнь без абортов»
и беременная жена, вероятно залетевшая от соседа,
или еще от кого-то, но только не от мужа.
ВЕДЬ ПОЛЕТ НА МАРС В ОДНУ СТОРОНУ ДЛИТСЯ 500 ДНЕЙ.
Силовиків загнали під перон під час постановочної поїздки Путіна на електричці - Цензор.НЕТ 3737
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папа мордовский то на марсе, но почему на заднем плане какие то бородатые дядьки без скафандров какому то марсианину голову отрезают?
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Там всё продумано. Он ей фотографию оставил. Предвидя Ваши возражения добавлю, в полный рост.
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Анекдот: "Спрашивают российского адмирала журналисты:
- Говорят, что на ваших подводных лодках опасный уровень радиации, которая влияет на здоровье наших моряков...
- Враньё... Наши моряки годами находятся в автономном плавании, а в их семьях рождаются нормальные, здоровые дети..."
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У нас силовики луноликому пионеру-бенинцу Теслу еще не толкают? Верной дорогой...
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При Зе такое же будет, уже его велосипед армия окружает
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..."силовиков загнали под перон." в 64 г окончил школу,в то время слово перон писали с двумя РЫ. автору жирная двойка....
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это по мордовсько - удмуртськи. По нашему по украински с одной буквой пишется.
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Наверняка,они ночью свечку «держат»,когда ***** «спит» с Кабаевой…
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Фото обязательно к просмотру для каждого кацапа. Смотреть трижды в день не мигая до появления ощущения собственного вяличия
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Навіщо вони нам? За поребриком все те саме відбуваєтьсящо раніше.Та й взагалі,якщо ми над ними насміхаємося,то чому ми їм йдемо на поступки?
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а может они специально там два дня ждали, чтобы увидеть вождя и попросить его включить отопление
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Отопление пофиг, часы с его руки на память попросить
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Ви ще не бачили, хто у тій електричці замість коліс (кругленькі даішники)
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це просто якась феєрія убожества! недай боже таке в Україні !
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Ждали Путина, а приехал Ким чен ын, ура северокорейцы
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Надо было ещё по всему маршруту следования электрички на шпалы сплошняком в линию положить ФСБшников на всякий случай (чтобы электричка сверху проехала) - мало ли, может шпалы тоже теракт готовили, пусть телами закрывают нацлидера . . .
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А чем Порошенко не другий чем *****? Гражданских отсечь и заборы в 4метра для благодарного быдла.
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