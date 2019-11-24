 "Вигнання чоловіків із родини", - в Москві відбувся мітинг проти закону про домашнє насильство. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє блогер Ілля Варламов, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Варламова, причиною мітингу є ініціатива внести в грудні до Держдуми законопроєкт "Про сімейно-побутове насильство", який запровадить саме поняття "домашнє насильство" (зараз його немає в законодавстві РФ) і визначить його види.
Однак учасники протесту, що відбувся, вважають, що майбутній закон порушить їхні права і підірве інститут сім'ї.
"Тобто закон ще не прийняли, а потенційні насильники вже почали себе проявляти! Дивно, з якою завзятістю ці люди захищають своє право на тиранію в родині", - зазначає Варламов.
За оцінкою "Медузи", на мітинг прийшло осіб 200. Там було представлено організацію "Сорок сороків", ЛДПР, ПВВ (організація "Патріоти Великої Вітчизни") і рух "Чоловічий шлях". Мітинг також відвідав скандальний російський протоієрей Всеволод Чаплін.
Так что шёл бы ты со своим языком.
Мне просто противны обманывающие других. Если по незнанию - то иди учись...
Дай хацй йому грець, стріляйте, ріжте у сім"ях один одного дотримуючись Закону. Тю.Кількість шмаровозів кацапських буде меншати.
You agree with my? Is'nt it?
Чувак, а ты кто? Примитивный народец Шариковых - а мнит о себе...
В кацапах живе ген рабства.
Їх не змінити.
Муж имеет право произвести телесное наказание в отношении жены в случаях, если она:
- Отказывается делать все, чтобы выглядеть привлекательной для мужа.
- Отказывается удовлетворять его сексуальные потребности.
- Покидает дом без разрешения.
- Пренебрегает своими религиозными обязанностями.
Орудие наказания (прут) следует держать на виду, так, чтобы ваша жена могла всегда его видеть.
Доктор Мухаммад Аль-Арифи, автор наставлений молодым мусульманам во время шоу о семейной жизни на телеканале LBC TV
Есть три типа женщин, c которыми невозможно разговаривать, не приготовив прута для битья. Первый тип - девушка, которая была так воспитана. Ее родители говорили ей: «Ешь!» - она отвечала «Не хочу!» - и они били ее за это. С такой женой можно наладить отношения, только используя телесные наказания. Второй тип - женщина, которая игнорирует своего мужа или относится к нему снисходительно. С такой тоже помочь может только кнут. И третий тип - это женщина, извращенная, которая не слушается мужа до тех пор, пока тот не заставит ее слушаться, применяя силу и битье.
Женщину следует бить чем-то легким, например, зубочисткой или рукой. Муж, бьющий жену, дает ей понять: женщина, ты зашла слишком далеко. Удары в лицо не разрешены, так как синяки могут сделать женщину уродливой. (с)
В Украине совсем все иначе,основано на уважении к женщине, мы же всё-таки славяне.
Тому статтю не читав.