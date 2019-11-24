EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  2873  88
Все про:Генштаб ЗС (426) Міноборони (2965) Бронежилет (33) Костенко Роман (1)

 Бронежилети "Корсар" відповідають зазначеним у договорі технічним умовам, - учасник незалежної експертизи Костенко. ФОТОрепортаж

Бронежилети "Корсар", які поставляють у ЗСУ, перевірили на якість незалежні екперти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив ветеран війни на Донбасі, "кіборг" Роман Костенко, який увійшов до спеціальної комісії Міноборони з перевірки якості бронежилетів "Корсар".

Зокрема, згідно з договором між Міноборони та компанією "ТЕМП-3000", бронежилети мають зберігати захисні властивості, якщо їх використовують за температур від -40 градусів до +60 градусів і в разі атмосферних опадів.

"Комісія провела дослідження за нормальних умов, за температури -40 градусів та +40 градусів, а також в умовах "дощування". У всіх випадках зразки зберегли захисні властивості і не відбулося пробиття захисного шару", - зазначив Костенко.

Читайте також: Генштаб і Міноборони замовлять незалежну експертизу кількох партій бронежилетів, - Хомчак

Також комісія ухвалила рішення провести додаткове дослідження в умовах, непередбачених технічними характеристиками, зокрема після годинного замочування бронежилетів.

"Було здійснено випробування бронежилетів як із бронепластинами (кулями калібрів 5,45 мм і 7,62 мм), так і без них (із м’яким кевларовим пакетом кулею калібру 9 мм із пістолета Макарова). У першому випадку бронежилети зберегли рівень стійкості 4, однак виявилося, що після замочування кевларовий пакет бронежилета "Корсар" втрачає захисні властивості. Це свідчить про те, що чинні технічні умови щодо вказаних бронежилетів недосконалі і потребують доопрацювання", - зазначив Костенко.

За його словами, випробування показали, що всі вимоги, які могли перевірити співробітники Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил, відповідають технічним умовам, визначеним у договорі.

Бронежилети Корсар відповідають зазначеним у договорі технічним умовам, - учасник незалежної експертизи Костенко 01
Бронежилети Корсар відповідають зазначеним у договорі технічним умовам, - учасник незалежної експертизи Костенко 02
Бронежилети Корсар відповідають зазначеним у договорі технічним умовам, - учасник незалежної експертизи Костенко 03
Бронежилети Корсар відповідають зазначеним у договорі технічним умовам, - учасник незалежної експертизи Костенко 04
Бронежилети Корсар відповідають зазначеним у договорі технічним умовам, - учасник незалежної експертизи Костенко 05
Бронежилети Корсар відповідають зазначеним у договорі технічним умовам, - учасник незалежної експертизи Костенко 06
Бронежилети Корсар відповідають зазначеним у договорі технічним умовам, - учасник незалежної експертизи Костенко 07
Бронежилети Корсар відповідають зазначеним у договорі технічним умовам, - учасник незалежної експертизи Костенко 08
Бронежилети Корсар відповідають зазначеним у договорі технічним умовам, - учасник незалежної експертизи Костенко 09

Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що п'ятьом чиновникам Міноборони оголошено підозри в закупівлі неякісних бронежилетів.

Підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Каморянський.

Читайте також: Генерала Марченка, обвинуваченого в закупівлі неякісних бронежилетів, із порушенням закону помістили не на гауптвахту, а в цивільне СІЗО, - адвокат Мойсей

У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків у справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями: щодо низької якості бронежилетів і щодо організації держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.

Бронежилети Корсар відповідають зазначеним у договорі технічним умовам, - учасник незалежної експертизи Костенко 10

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161484
 
 
 Топ коментарі
 
Начиная с Зеленского и кончая последним пидаром из СН
 показати весь коментар
 
И шо выходит? Теперь надо сажать Трубу за фабрикацию фейкового дела?
 показати весь коментар
 
Труба как обычно протрубил в лужу...вернее в нее перднул...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Труба как обычно протрубил в лужу...вернее в нее перднул...
 показати весь коментар
 
 
зебилам не привыкать жрать говно. Помните как они бегали с "пленками онищенко"? И ничего схавали и просят новой добавки.
 показати весь коментар
 
 
Зебилы! С плёнками Онищенко?
Вы ничего не путаете?
 показати весь коментар
 
Він пьорднул, а генерал, Герой оборони ДАПу сидить в СІЗО, в камері з урками.
А треба навпаки.
 показати весь коментар
 
 
Хорошая новость . До этого были только плохие .
 показати весь коментар
 
 
Это не новость и в ней нет ничего хорошего, если прочитать ее внимательно.
В чем было обвинение? В том, что техусловия на тендер были прописаны под конкретного производителя, у которого по результатам тестов были самые плохие бронежилеты.

О чем говорит "новость"? Что бронежилеты соответствуют техусловиям, выписанным именно под эти бронежилеты.
То что при этом бронежилеты не соответствуют требованиям к защите наших солдат - это уже не важно, да? Главное, что техусловиям соответствуют.
 показати весь коментар
 
 
Это больше говорит о том что пули противника не соответствуют техусловиям, выписанным именно под эти бронежилеты.
Надо обратиться в международный суд на РФ, что те снабжают сепаратистов боеприпасами, которые не соответствуют техническим условиям, прописанными в этом договоре.
 показати весь коментар
 
Негарно говорити неправду. 😁 Я розумію, що брехня - фішка зебілів. Але в даному випадку Марченку та іншим ставили у вину НЕВІДПОВІДНІСТЬ партії бронежилетів за, вленим технічним умовам, про що було навіт. Ціле "кіно" зняте. Та й не Марченко ТУ розробляв. От яка мета вашої неправди?
 показати весь коментар
 
Мова про те, що ФАХІВЦІ знають, що кевлар втрачає 40% міцності при намоканні.
А Труба, фахвець не по кевлару, а по «посадкє Порошенка».
 показати весь коментар
 
И шо выходит? Теперь надо сажать Трубу за фабрикацию фейкового дела?
 показати весь коментар
 
 
Начиная с Зеленского и кончая последним пидаром из СН
 показати весь коментар
 
 
Почему последним? у них, в СН все ****** как на подбор, один к одному. Бронежилеты "Корсар" соответствуют указанным в договоре техусловиям, - участник независимой экспертизы Костенко - Цензор.НЕТ 9453 Бронежилеты "Корсар" соответствуют указанным в договоре техусловиям, - участник независимой экспертизы Костенко - Цензор.НЕТ 9453 Бронежилеты "Корсар" соответствуют указанным в договоре техусловиям, - участник независимой экспертизы Костенко - Цензор.НЕТ 9453
 показати весь коментар
 
А раньше за мат тут банили..вероятно на кацапскую синеву это не распространяется..
 показати весь коментар
 
а где ты маты увидел?
бредишь?
или недоучка? ознакомься с значениями слов и попробуй понимать то что читаешь...
 показати весь коментар
 
Выходит, что нужно читать статью с умом.
То, что бронежилеты соответствуют выписанным под них техусловиям никто и не отрицал никогда. Обвинения было 2 - что бронежилеты не соответствуют требуемому в ВСУ классу защиты и что техусловия были коррупционным образом выписаны под конкретного производителя.
 показати весь коментар
 
 
Какая милота - вы всьо урети, нє?)
Как выяснилось, - бронежилеты соответствуют техусловиям принятым в ЗСУ. Єто пока что единственный железобетонный факт - все остальное домыслы портновской помойки
 показати весь коментар
 
 
"бронежилеты соответствуют техусловиям принятым в ЗСУ"

Э нет, не принятым в ЗСУ, а прописанным в ДОГОВОРЕ - это абсолютно не одно и тоже.
Так что не надо искажать себе в угодну информацию, ок?
 показати весь коментар
 
 
обростет таки у тебя язык шерстью от вранья)
 показати весь коментар
 
 
Так он уже весь шерстью оброс, с ног до головы. ЗЕленой.
 показати весь коментар
 
Это не факт. а твоя открытая ложь, цитата из статьи "техническим условиям, прописанным в договоре". Ни о каких ТУ ЗСУ и речи нет, в Договоре можно было прописать что броник должен держать струю воды из детского пистолета и все. Но к стандарту принятому в Украине это никакого отношения не имеет.
 показати весь коментар
 
Так и козе понятно, что у нас узурпация власти произошла. Убирают всех людей, кто может вернуть страну в исходную.
 показати весь коментар
 
 
а почему многие простреливались? просто одну партию для показухи сделали хорошей
 показати весь коментар
 
 
Звістно, що є факти. Все є у матеріалах стправи.
Вам і видео показували, що вони прострелюються, вам і записи розмов військової прийомки давали, де ці військові самі кажуть, що бронежилети простріюються, вам і записи розмови технолога Темпу давали, де вона прямим текстом каже, що вони лайно роблять, а не бронежилети, але ви точно як ватнік - "ваши доказатєльства не доказатєльства."
 показати весь коментар
 
 
А як з лайна назбирали партію, яка не прострілюється - технолог Темпу прямим текстом не розповідала? Бронежилеты "Корсар" соответствуют указанным в договоре техусловиям, - участник независимой экспертизы Костенко - Цензор.НЕТ 2255
 показати весь коментар
 
Потому что любой бронежилет можно чем-то прострелить. А по уму - бронежилет должен обеспечить защиту, четко оговоренную в требованиях к данному изделию.
 показати весь коментар
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!после замачивания на час бронежилет теряет свойства- так если идет дождь и сидит снайпер в засаде- значит он не защищен и бронежилет такой в говно превращается
 показати весь коментар
 
 
Вроде в Панаме открыли дело на портнова за подачу "заведомо ложного сообщения о преступлении". В Украине правосудие хуже чем в Панаме?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ты тормозишь.... Уже закрыли. Бронежилеты "Корсар" соответствуют указанным в договоре техусловиям, - участник независимой экспертизы Костенко - Цензор.НЕТ 9705
 показати весь коментар
 
Закрыли до того как отымели портнова в рот, или сразу после? Бронежилеты "Корсар" соответствуют указанным в договоре техусловиям, - участник независимой экспертизы Костенко - Цензор.НЕТ 4385
 показати весь коментар
 
До влади прийшли брехуни. піарщикі. обшорникі, хабарникі, балаболи, фсбешні агенти, україноненависникі і прихильникі путіна. Тільки рішучий супротив цих гопників спасе Україну від хаосу і розвалу.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Разве не должно быть заключение экспертной комиссии, оформлено письменно, со всеми ответственными лицами и подписями?
 показати весь коментар
 
 
Тебе же написал "киборг" в фейсбуке, что он проверил, этого достаточно, обвинения сняты.
 показати весь коментар
 
Лалка змирись.
Зелені то зборисько пройдисвітів та брехунів.
Вони нищать армію, бойових командирів.
 показати весь коментар
 
Т.е. пощло гавно по трубе. Портновская соска , опять обисрался. Эту шоблу пора вешать.
 показати весь коментар
 
 
Верховенство права по-украински:
- Подсудимый, ваше последнее слово.
- 200 000
Суд удаляется на совещание.
- Подсудимый, вы признаете себя виновным?
- Нет
- На нет и суда нет
 показати весь коментар
 
 
Роман Костенко Це той СБУшник (Гром) який боронив ДАП.Важко буде зелеботам його крити брудом)))Хоча вже нічого не дивує)))
 показати весь коментар
 
 
Бронежилеты "Корсар" соответствуют указанным в договоре техусловиям, - участник независимой экспертизы Костенко - Цензор.НЕТ 3124

На фото из Los Angeles Times (январь 2015) подполковник Дмитрий Марченко на поле боя возле позиции "Зенит" в районе Донецкого Аэропорта 23 января 2015 года

Ох как мешают эти люди капитулянтам
 показати весь коментар
 
 
Зебіли Марчело закрили на замовлення кацапив.
 показати весь коментар
 
 
осталось дело за малым, что бы пещерный судья принял результаты этой экспертизы ...
 показати весь коментар
 
 
"Ложечки нашлись, а..."

Ну типа завтра Маченко и остальные должны быть судом отпущены из под стражи и имеют право на встречный иск?
 показати весь коментар
 
 
С чего вдруг? Марченко обвиняют в том, что он віписал техусловия под конкретного производителя.
А єксперт что говорит? Что бронежилеті соответствуют прописаннім Марченко техусловиям.
То есть ниачем вообще.
 показати весь коментар
 
А вроде со всех углов крик был именно о том, что броники бракованные, а не об условиях под производителя.
 показати весь коментар
 
 
Крик был о том, что бронежилеты, будучи намоченными, простреливаются, верно?
А теперь читаем именно эту статью, которую мы комментируем:
"после замачивания кевларовый пакет бронежилета "Корсар" теряет защитные свойства. Это свидетельствует о том, что действующие технические условия по указанным бронежилетам являются несовершенными"


То есть экспертиза подтверждает обвинения.
 показати весь коментар
 
Я не буду повторяться про авто. Там ниже. Если врут те кто такое пишет, то на их совести. А если все и так знали, что кевлар теряет свои свойства при намокании и для этого есть бронепластины, то обвинение -чистый заказ.
 показати весь коментар
 
 
покажи обвинение с тем о чем ты пишешь ..., а пока ищешь
вот цитата: "Напомню, что следствие считает, что эти люди умышленно, по предварительному сговору закупили для военных тысячи бракованных бронежилетов. То, что они простреливаются, доказано экспертизами. Стоимость заключенного договора - 176 млн грн", - заявил Роман Труба.
 показати весь коментар
 
 
мають отримати компенсацію за незаконне позбавлення волі.
Судді знов не розібралися в ситуації
 показати весь коментар
 
Бггг))) как говорится - нет такой ситуации, в какой зебильо бы не обосралось.
 показати весь коментар
 
 
Читайте - вот вам в статье четко написано, петики:

"однако оказалось, что после замачивания кевларовый пакет бронежилета "Корсар" теряет защитные свойства. Это свидетельствует о том, что действующие технические условия по указанным бронежилетам являются несовершенными и требуют доработки", - отметил Костенко."

Собственно именно в этом обвиняют тех, кто эти техусловия выписывал - что эти техусловия были прописаны под галимые Корсары, которые перестают защищать при намачивании.
 показати весь коментар
 
 
Читайте-читайте.
"Комиссия провела исследование при нормальных условиях, при -40 градусах и при 40 градусах тепла, а также в условиях "дождевания". Во всех случаях образцы сохранили защитные свойства и не состоялось пробивание защитного слоя", - отметил Костенко.Источник: https://censor.net.ua/p3161484
 показати весь коментар
 
 
Я не спец, но говорят, что если слить из авто тлрмозную зидкость, то будут проблемы с эксплуатацией авто. Вот типа того же и а истории с еевларовыми пакетами. Там, мол и бронепластины можно использовать в случае дождя.

Ещё раз. Я в этом не шарю, но люди пишут, что обвинение уровня как в моём примере с авто.
 показати весь коментар
 
 
Я взагалі не розумію в чому проблема просто обгортати кевларові листи незмочуваним шаром речовини і класти їх в нагрузку. Це ж так просто.
 показати весь коментар
 
Отож, що це можливо і це роблять інші виробники бронежилетів, окрім ТЕМПу - але їх корупціонери із Муноборони залишили поза тендером.
 показати весь коментар
 
Аналогия неудачная - авто не должно применяться без масла, а вот бронежилеты должны применяться и в сухую погоду, и в дождь.

У других производителей, которые победили на конкурсе, но были вышвырнуты из тендера, кевларовые листы покрыты влагозащитной пропиткой и не теряют своих свойств. А вот аутсайдер конкурса ТЕМП, который продвинули на тендере, подобным не заморачивается.
 показати весь коментар
 
 
Хорошо. Пусть эта же комиссия проведёт такие же испытания броников конкурентов. Хотя... Пролетевшие уже могли подправить постфактум свои изделия на фоне возникшей ситуации.
 показати весь коментар
 
Так конкурс среди 3х производителей пронежилетов шел год назад в боевых бригадах ВСУ со всеми экспертизами. По результатам конкурса бронежилеты Корсар от фирмы ТЕМП заняли почетное ПОСЛЕДНЕЕ место.
А потом кое-кто в МО перед выписал ТУ на тендер...и под эти ТУ подошли только Корсары от ТЕМПА...удивительно.
 показати весь коментар
 
 
А должны ли применяться бронежилеты без бронепластин?
 показати весь коментар
 
В Украине бронежилеты стандартизируют по ДСТУ В 4104-2002: только бронежилет с сертификатом можно считать сертифицированным бронежилетом.
 показати весь коментар
 
Tierre скажи, ты различаешь ДСТУ и ТУ ?

В Украине бронежилеты стандартизируют по ДСТУ В 4104-2002: только бронежилет с сертификатом можно считать сертифицированным бронежилетом. Технические условия на бронежилеты ТУ ДСТУ В 4103-2002.
 показати весь коментар
 
Если пули противника соответствуют стандартам ГОСТ, а бронежилеты ВСУ соответствуют стандартам ДСТУ, то может в этом причина пробиваемости бронежилетов?
 показати весь коментар
 
Tierre а теперь расскажи какие и на что именно МО и Марченко готовил ТУ по бронежилетам?
 показати весь коментар
 
То есть, если боец на передовой вытащит бронепластины и с пустым чехлом залезет на час в речку, то этот пустой чехол простреливается из ПМ? Охеренный недостаток! Для боевых пловцов пустой чехол бронежилета может не подойти. Хотя там в стандартном баллоне вроде на 45 минут воздуха... Кто в курсе?
 показати весь коментар
 
Зачем на час в речку? Пару часов в секрете под дождем достаточно для того, чтобы кевлар в Корсарах уже неработал. При этом у конкурентов ТЕМПА кевлар покрыт влагооталкивающим покрытием и работает под проливным дождем.
Пластины там от партии очень сильно отличаются - некоторые - нормальные, некоторые - откровенный брак, который прошибается навылет..
 показати весь коментар
 
)))) зебанаты вечно отбрехиваются-жалкие, жалкие зебанаты...
 показати весь коментар
 
 
Вчкра зелупы. Сегодня - зебанаты. - Лечись.Или стерилизуйся.
 показати весь коментар
 
Всем этим фиктивным и лживым комиссиям ДОВЕРЯТЬ НЕЛЬЗЯ. Они так же коррумпированы насквозь, как и все наши суды с прокуратурой. Хряк начал, а Зебил довёл уже страну до ручки. Бронежилеты "Корсар" соответствуют указанным в договоре техусловиям, - участник независимой экспертизы Костенко - Цензор.НЕТ 7844
 показати весь коментар
 
 
Вот интересно , когда будет возбуждено уголовное дело против следователей ГБР которые фальсифицировали это уголовное дело ? или как обычно, время пройдёт все забудут....
А эти и дальше будут уже новые дела фальсифицировать??
 показати весь коментар
 
 
За таке "розслідування" Трубу і всю погань потрібно не лише звільнити, а самих посадити.
 показати весь коментар
 
интересная независимость в "специальную комиссию Минобороны". Пчёлы проверяют мёд.
 показати весь коментар
 
 
Состав комиссии есть? Нет. Кто назначил комиссию? Неизвестно. Кто дал право комиссии быть экспертом? Неизвестно. Бронежилет простреливается. Порохоботы, наверное из чувств патриотизма с истерикой пытаются задвинуть в армию фальшивые бронежилеты. Депутат от партии ГОЛОС их поддерживает. Умилительная воровская малина.
 показати весь коментар
 
 
"Обладнання для дощування",это просто пипец...- Цельного листа металла не хватило ,чтобы по культурному сделать бак. К тому же варил либо слепой дед,либо птушник-прогульщик. Из всего достижения - покрашено. Страна гниет. Это видно по таким мелким деталям. Где стратегические вопросы в таком плачевном состоянии. А вы еще надеетесь на улучшение жизни...Откуда оно к вам придет ? - Олигархи продолжают сосать. Из вас сосут.- Жизнь.
 показати весь коментар
 
перевірили перевірене! на кожного з перевіряючих натягнути корсар з військових складів і перевірити! побачили б скільки залишилось перевіряючих!!!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору