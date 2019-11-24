 Бронежилети "Корсар" відповідають зазначеним у договорі технічним умовам, - учасник незалежної експертизи Костенко. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив ветеран війни на Донбасі, "кіборг" Роман Костенко, який увійшов до спеціальної комісії Міноборони з перевірки якості бронежилетів "Корсар".
Зокрема, згідно з договором між Міноборони та компанією "ТЕМП-3000", бронежилети мають зберігати захисні властивості, якщо їх використовують за температур від -40 градусів до +60 градусів і в разі атмосферних опадів.
"Комісія провела дослідження за нормальних умов, за температури -40 градусів та +40 градусів, а також в умовах "дощування". У всіх випадках зразки зберегли захисні властивості і не відбулося пробиття захисного шару", - зазначив Костенко.
Також комісія ухвалила рішення провести додаткове дослідження в умовах, непередбачених технічними характеристиками, зокрема після годинного замочування бронежилетів.
"Було здійснено випробування бронежилетів як із бронепластинами (кулями калібрів 5,45 мм і 7,62 мм), так і без них (із м’яким кевларовим пакетом кулею калібру 9 мм із пістолета Макарова). У першому випадку бронежилети зберегли рівень стійкості 4, однак виявилося, що після замочування кевларовий пакет бронежилета "Корсар" втрачає захисні властивості. Це свідчить про те, що чинні технічні умови щодо вказаних бронежилетів недосконалі і потребують доопрацювання", - зазначив Костенко.
За його словами, випробування показали, що всі вимоги, які могли перевірити співробітники Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил, відповідають технічним умовам, визначеним у договорі.
Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що п'ятьом чиновникам Міноборони оголошено підозри в закупівлі неякісних бронежилетів.
Підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Каморянський.
У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків у справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями: щодо низької якості бронежилетів і щодо організації держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.
11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.
Вы ничего не путаете?
А треба навпаки.
В чем было обвинение? В том, что техусловия на тендер были прописаны под конкретного производителя, у которого по результатам тестов были самые плохие бронежилеты.
О чем говорит "новость"? Что бронежилеты соответствуют техусловиям, выписанным именно под эти бронежилеты.
То что при этом бронежилеты не соответствуют требованиям к защите наших солдат - это уже не важно, да? Главное, что техусловиям соответствуют.
Надо обратиться в международный суд на РФ, что те снабжают сепаратистов боеприпасами, которые не соответствуют техническим условиям, прописанными в этом договоре.
А Труба, фахвець не по кевлару, а по «посадкє Порошенка».
бредишь?
или недоучка? ознакомься с значениями слов и попробуй понимать то что читаешь...
То, что бронежилеты соответствуют выписанным под них техусловиям никто и не отрицал никогда. Обвинения было 2 - что бронежилеты не соответствуют требуемому в ВСУ классу защиты и что техусловия были коррупционным образом выписаны под конкретного производителя.
Как выяснилось, - бронежилеты соответствуют техусловиям принятым в ЗСУ. Єто пока что единственный железобетонный факт - все остальное домыслы портновской помойки
Э нет, не принятым в ЗСУ, а прописанным в ДОГОВОРЕ - это абсолютно не одно и тоже.
Так что не надо искажать себе в угодну информацию, ок?
Стаття 366. Службове підроблення
Стаття 369-2. Зловживання впливом
Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу
Вам і видео показували, що вони прострелюються, вам і записи розмов військової прийомки давали, де ці військові самі кажуть, що бронежилети простріюються, вам і записи розмови технолога Темпу давали, де вона прямим текстом каже, що вони лайно роблять, а не бронежилети, але ви точно як ватнік - "ваши доказатєльства не доказатєльства."
А відповідності немає...
Зелені то зборисько пройдисвітів та брехунів.
Вони нищать армію, бойових командирів.
- Подсудимый, ваше последнее слово.
- 200 000
Суд удаляется на совещание.
- Подсудимый, вы признаете себя виновным?
- Нет
- На нет и суда нет
На фото из Los Angeles Times (январь 2015) подполковник Дмитрий Марченко на поле боя возле позиции "Зенит" в районе Донецкого Аэропорта 23 января 2015 года
Ох как мешают эти люди капитулянтам
Ну типа завтра Маченко и остальные должны быть судом отпущены из под стражи и имеют право на встречный иск?
А єксперт что говорит? Что бронежилеті соответствуют прописаннім Марченко техусловиям.
То есть ниачем вообще.
А теперь читаем именно эту статью, которую мы комментируем:
"после замачивания кевларовый пакет бронежилета "Корсар" теряет защитные свойства. Это свидетельствует о том, что действующие технические условия по указанным бронежилетам являются несовершенными"
То есть экспертиза подтверждает обвинения.
вот цитата: "Напомню, что следствие считает, что эти люди умышленно, по предварительному сговору закупили для военных тысячи бракованных бронежилетов. То, что они простреливаются, доказано экспертизами. Стоимость заключенного договора - 176 млн грн", - заявил Роман Труба.
Судді знов не розібралися в ситуації
"однако оказалось, что после замачивания кевларовый пакет бронежилета "Корсар" теряет защитные свойства. Это свидетельствует о том, что действующие технические условия по указанным бронежилетам являются несовершенными и требуют доработки", - отметил Костенко."
Собственно именно в этом обвиняют тех, кто эти техусловия выписывал - что эти техусловия были прописаны под галимые Корсары, которые перестают защищать при намачивании.
"Комиссия провела исследование при нормальных условиях, при -40 градусах и при 40 градусах тепла, а также в условиях "дождевания". Во всех случаях образцы сохранили защитные свойства и не состоялось пробивание защитного слоя", - отметил Костенко.Источник: https://censor.net.ua/p3161484
Ещё раз. Я в этом не шарю, но люди пишут, что обвинение уровня как в моём примере с авто.
У других производителей, которые победили на конкурсе, но были вышвырнуты из тендера, кевларовые листы покрыты влагозащитной пропиткой и не теряют своих свойств. А вот аутсайдер конкурса ТЕМП, который продвинули на тендере, подобным не заморачивается.
А потом кое-кто в МО перед выписал ТУ на тендер...и под эти ТУ подошли только Корсары от ТЕМПА...удивительно.
В Украине бронежилеты стандартизируют по ДСТУ В 4104-2002: только бронежилет с сертификатом можно считать сертифицированным бронежилетом. Технические условия на бронежилеты ТУ ДСТУ В 4103-2002.
Пластины там от партии очень сильно отличаются - некоторые - нормальные, некоторые - откровенный брак, который прошибается навылет..
А эти и дальше будут уже новые дела фальсифицировать??