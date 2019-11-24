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 The Economist записав відео з України без Криму. ФОТО

Авторитетний британський журнал The Economist опублікував відеоролик, у якому використовувалася карта України без Криму.

Про це повідомило посольство України у Великій Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"The Economist, ми сподіваємося, що таке авторитетне і всесвітньо відоме видання як ваше виправить карту належним чином", - йдеться в коментарі посольства у твітері.

The Economist записав відео з України без Криму 01

Читайте також: "Помилка має бути виправлена!" - українське посольство в США закликало The New York Times виправити опубліковану карту України без Криму

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161471
 
 
 Топ коментарі
 
Ще і з мордою Зеленського.
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не гарно так писати на Президента - морда. От же ж культура.
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ти знову зранку тут, мінієєтоадвокатська морда ,дрочиш на свою моніку ?
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А это что за место на карте мира?
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Заповєднік руцкого міра.
Окупована територія.
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только не надо говорить потом что это ошибка и испарвим нельзя так стандартную карту оригинал взять и отредактировать случайно именно Крым а не север макушку например это уже дало эффект даже если исправите-кацапы - все больше и больше даже союзники Украины признают что крым наш- ктото из кацапского лобби стоит за этим
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Тоже мне зрада. В редакции нашли первую попавшуюся карту с сру.нета и забацали ролик. Таких горе "географов" и у нас хватает. Завтра журнал принесет очередные извинения от которых британцам ни холодно ни жарко The Economist записал видео с Украиной без Крыма - Цензор.НЕТ 8688
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судячи з якості цього колажу, його робив тупенький джун-дизайнерок
витяг з нету першу ліпшу мапу - і агов
звідки йогму знати, як виглядає Україна?
а от редактори мали б знати
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дело в том , что там и аляски с гавайями не видно. американци не парятся)
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Да никогда такого же не было!!!

1 сентября 2018

В Польше известное спортивное издание Przegląd Sportowy неожиданно опубликовало у себя на сайте карту Украины без Крыма.

22 июня 2018

Министерство информационной политики обнаружило, что агентство Bloomberg (США) опубликовало карту Украины без Крыма. Полуостров выделен иным цветом, чем материковая часть Украины.

18 января 2018
В Португалии опубликовали карту Украины без Крыма

2015
Прокуратура Нидерландов опубликовала карту Украины без Крыма
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При Порошенко такого не было! Врешь!
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- Да... (плачу).
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Зебилка, что ты так надрываешься? Кто-то написал, что такого не было? Ой дурааак...
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Зебилы сами тут пишут , что мол - при Порошенко такого небыло . The Economist записав відео з України без Криму - Цензор.НЕТ 6428 . И сами же на свои комменты и гавкают . Странные они какие то , люди существа .
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У многих изданий походу это уже СИСТЕМА , а НЕ ошибка ...
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************ не буде бритися поки не виправлять цю помилку!

The Economist записал видео с Украиной без Крыма - Цензор.НЕТ 4531
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Если ничего не делать для возврата Крыма (а ждать когда Путин умрет, Россия развалится, санкции подействуют), то скоро такие карты будут обыденностью.
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Во-первых, я, как и многие украинские патриоты предлагал в свое время Крым не сдавать, а попытаться удержать его политико-силовым способом. Примерно так как это было сделано в 1995 году - максимальные полномочия, автономия, язык и т.п. плюс спецоперация по нейтрализации лиц, которые имели полномочия для принятия решений. Но банде Турчинова так хотелось пробиться к корыту, что они приняли другое решение. Во-вторых, сегодня нужно поднимать вопросы Крыма на переговорах с Россией. Понятное дело, что придется идти на уступки, но Гонконгский вариант в нынешних условиях для Украины является не таким уж и плохим. Но лично я об украинских инициативах о переговорах по Крыму не слышал ни при Порошенко, ни сейчас.
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Всё так, но один нюанс - рашка не собирается вести никаких переговоров по Крыму. А "гонг-конгский вариант" предлагается только на Донбассе.
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Это как титры в конце фильма )))) что поменяется?)
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Что принципиально поменяется для рядовых украинцев? Это проблемы Великобритании, проблемы авторитетного журнала, но однозначно не наши.... автрритет тает на глазах
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ось де рогаті щупальця повилазили, усюди ця наволоч лізе...
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Раньше только кацапы раздували из этого событие, типа, смотрите, хохлы, весь мир от вас отвернулся, всем пофиг на оккупированный Крым.

А теперь опять-таки только кацапы.
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Это не карта, это силуэт. Без Крыма - может это намёк?
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Все забывают, что Крым в первую очередь люди, а потом территория.
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А вот и не все
И не только Крым но и оккупированные территории Донбасса и Луганщины

Радует что власть это понимает, и что Сивохо озвучил основное - борьба за людей, за их сознание

Люди - самый ценный ресурс в любой стране. Самый трудновосстановимый.

Это в совке «бабы ещё нарожают», а в демократических государствах главная ценность - человек.
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То то у нас на всех углах реклама работы в европе.
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Даже в Германии есть объявления работы например в Норвегии на рыболовецких суднах. Работа адская, но платят много, некоторые едут подзаработать.

Но я совершенно согласна, что государство должно заботиться о своих гражданах, о населении. Для этого в общем-то люди государственную машину и содержат.
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Чё то кажется что нынешняя власть ещё и Днепровскую воду даст в Крым,так могут делать только народ у которого нет своей Родины,а есть общая Родина ссср со столицей Москва The Economist записав відео з України без Криму - Цензор.НЕТ 4625
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Агент фсб Рошен
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Обидно! Бандеровцы с украинскими националистами и Лениным завоевали Одессу, Донбасс, Слобожанщину и присоединили к Украине. Бандеровцы с украинскими националистами и Сталиным завоевали польскую Галичину, Румынскую Буковину, Венгерское Закарпатье, а потом бандеровцы с украинскими националистами и Хрущёвым завоевали русский Крым и присоединили к Украине! А эти еврогеи печатают карту без украинского Крыма! Поцы.
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Ти москаль клятий! Морда кацапська, ********** посіпака. Пам'ятай, чужинець, тут господар українець! Бандера прийде - порядок наведе!
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В голові у себе порядох наведи,недоумку. Пишеш якусь муйню.
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Дебил такой двусмысленный комментарий не написал бы. Другой вопрос, для чего это написано?...
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Просто хотел подчеркнуть роль националистов в прирастании Украины землями и выразить возмущение покуизмом западных журналистов печатающих неполные карты США и Украины.
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Брехня, бо ти просто перекручуєш історію України.
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Я возвеличиваю роль украинских националистов и бандеровцев в истории Украины. Восславляю её. Превозношу. Потом бандеровцы и украинские националисты великодушно позволили депортированным Сталиным крымским татарам вернуться на свою историческую родину. Ведь они для них отвоевали Крым у России в 1953 году. Так и было... Крымские татары и украинцы - братья навек! А кто чужинець? Американец? Русский? Поляк?
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Ви якось забули, що існувала УНР і ЗУНР, які потім об'єднались.
Мапу України самі знайдете.
Якби не кацапи Україна давно була би квітучою і єдиною.
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Националисты вместе с лениным, националисты вместе со сталиным, националисты вместе с хрущевым...Этот ассоциациативный ряд диктует иное прочтение вашего комментария...The Economist записав відео з України без Криму - Цензор.НЕТ 4790
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Либо вы хотите принизить роль националистов, либо вы хотите утверждать что Украина прирастала землями только благодаря им, без участия Ленина, Сталина и Хрущёва)
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Гітлера і Рібентропа забув згадати.
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И не то, и не другое. Мне просто не понравилось, что националисты и эти особы у вас идут в одном ряду, в увязке между собой. Но они ничего не делали вместе. Что-то могло идти /или шло/ параллельно. И у каждой стороны были свои задачи, а не общие. Вот и все. К националистам у меня как раз хорошее отношение. Вопрос: разве у украинских националистов есть /или была/ задача захватывать чужие территории или они все же за сохранение своего государства, его интересов, культуры, национальных традиций?
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Зробіть з цього скрин. Чекаю лайків від його друзів😏
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Пам'ятай, чужинець, тут господар українець!
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Це я до тебе звертаюся. Сало будеш?
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А я до тебе звертаюся. Згинь, нечисте.
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С каждым днём всё больше и больше начинаю понимать людей, которые наблюдают за Россией и говорят "зачем этим маскалям столько земли"?
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Это не говорит о злом умысле. За 6 лет это лишь говорит,что гейропейцам просто пох. А британцам подавно. Однмм "шпили-вили" в Солсбери мало,другим погибших в Боинге соотечественников,третим терактов,четвёртым сепаратизма в Барселоне. Главное здесь и сейчас деньги скирдовать. Куда катится этот мир?
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боюсь что дело не в ошибке а в президенте Украины
как бы этот недомерок уже не договорился о том что "про крым забываемв обмен на донбас"
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Миру насрать на Украину. А наша беда в том что мы не в состоянии объективно воспринимать политические факты, и бьем друг другу морды, доказывая что, - "нашпанкраще".
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Не зря Гончарук наградил орденами трех британских депутатов
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