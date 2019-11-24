 The Economist записав відео з України без Криму. ФОТО

Про це повідомило посольство України у Великій Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"The Economist, ми сподіваємося, що таке авторитетне і всесвітньо відоме видання як ваше виправить карту належним чином", - йдеться в коментарі посольства у твітері.

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