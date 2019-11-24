 The Economist записав відео з Україною без Криму. ФОТО

Про це повідомило посольство України у Великій Британії, інформує Цензор.НЕТ.
"The Economist, ми сподіваємося, що таке авторитетне і всесвітньо відоме видання як ваше виправить карту належним чином", - йдеться в коментарі посольства у твітері.
Про це повідомило посольство України у Великій Британії, інформує Цензор.НЕТ.
"The Economist, ми сподіваємося, що таке авторитетне і всесвітньо відоме видання як ваше виправить карту належним чином", - йдеться в коментарі посольства у твітері.
Хроніки діджиталізації. Зеленський втратив удачу. Події тижня.
Окупована територія.
витяг з нету першу ліпшу мапу - і агов
звідки йогму знати, як виглядає Україна?
а от редактори мали б знати
1 сентября 2018
В Польше известное спортивное издание Przegląd Sportowy неожиданно опубликовало у себя на сайте карту Украины без Крыма.
22 июня 2018
Министерство информационной политики обнаружило, что агентство Bloomberg (США) опубликовало карту Украины без Крыма. Полуостров выделен иным цветом, чем материковая часть Украины.
18 января 2018
В Португалии опубликовали карту Украины без Крыма
2015
Прокуратура Нидерландов опубликовала карту Украины без Крыма
людисущества .
А пока... Украина взять контроль над Крымом не может с одной стороны, но и не реагировать на такие «карты», тем самым признав, что Крым российский, не может с другой стороны.
Понятно, что такие заявления звучат беспомощно и никак не помогут вернуть Крым, но, увы, похоже, это все, что остаётся в ближайшем обозримом будущем.
А теперь опять-таки только кацапы.
И не только Крым но и оккупированные территории Донбасса и Луганщины
Радует что власть это понимает, и что Сивохо озвучил основное - борьба за людей, за их сознание
Люди - самый ценный ресурс в любой стране. Самый трудновосстановимый.
Это в совке «бабы ещё нарожают», а в демократических государствах главная ценность - человек.
Но я совершенно согласна, что государство должно заботиться о своих гражданах, о населении. Для этого в общем-то люди государственную машину и содержат.
Мапу України самі знайдете.
Якби не кацапи Україна давно була би квітучою і єдиною.
как бы этот недомерок уже не договорился о том что "про крым забываемв обмен на донбас"