 Український шпажист Рейзлін виграв етап Кубка світу, - НОК. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету.

"Одразу два представники України зійшли на п'єдестал пошани першого в олімпійському сезоні великого турніру в чоловічій шпазі. Для Ігоря Рейзліна це перша в кар'єрі перемога в Кубку світу, для Романа Свічкаря - перша особиста нагорода (бронза)", - йдеться в публікації. Зазначається, що турнір відбувався у Берні.

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Фото: facebook.com/olympicua

Також в НОК повідомили, що українська шаблістка Ольга Харлан виграла бронзову медаль на етапі Кубка світу в Орлеані.





Фото: facebook.com/olympicua

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