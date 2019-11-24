 Український шпажист Рейзлін виграв етап Кубка світу, - НОК. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету.
"Одразу два представники України зійшли на п'єдестал пошани першого в олімпійському сезоні великого турніру в чоловічій шпазі. Для Ігоря Рейзліна це перша в кар'єрі перемога в Кубку світу, для Романа Свічкаря - перша особиста нагорода (бронза)", - йдеться в публікації. Зазначається, що турнір відбувався у Берні.
Також в НОК повідомили, що українська шаблістка Ольга Харлан виграла бронзову медаль на етапі Кубка світу в Орлеані.
если они не заточены под защиту страны
****, где чемпионы по карате на передовой ?
их там штук 200, а воюет 1-2
где Вирастюк сраный ?
Художники не называют себя самыми красящими людьми страны.
А то, шо кто-то там где-то умер,
так оперный певец умер намного благороднее этого "примера"
кроме того, что сосало с меня налоги на свои сборы в Анталии, Дубаи и Кипре ?
Почему не на передовой?
Что вообще твоя сраная жизнь значит для Украины?
ты слепой ?
Классический диванный воин
Я написал о тех, кто всю жизнь прожил за мой счёт, рассказывая про то, что надо быть сильным, чтобы всех звщитить в случае войны.
а как пришло время защитить, так хрен кого найдёшь из этих защитников.
я на твоём, спортсменском, написал
Свой счёт у них откуда формировался ?
Мама-Папа Васю двинули ?
Юлия Левченко, Ярослава Магучих, Ирина Геращенко - берегись Токио 2020!