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 Спорт, За кордоном
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Все про:НОК (40) змагання (162) Харлан Ольга (4)

 Український шпажист Рейзлін виграв етап Кубка світу, - НОК. ФОТОрепортаж

Українські фехтувальники результативно почали олімпійський сезон на етапах Кубка світу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету.

"Одразу два представники України зійшли на п'єдестал пошани першого в олімпійському сезоні великого турніру в чоловічій шпазі. Для Ігоря Рейзліна це перша в кар'єрі перемога в Кубку світу, для Романа Свічкаря - перша особиста нагорода (бронза)", - йдеться в публікації. Зазначається, що турнір відбувався  у Берні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збірна ЗСУ виборола 33 медалі на Всесвітніх іграх серед військовослужбовців, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Український шпажист Рейзлін виграв етап Кубка світу, - НОК 01
Український шпажист Рейзлін виграв етап Кубка світу, - НОК 02
Український шпажист Рейзлін виграв етап Кубка світу, - НОК 03
Український шпажист Рейзлін виграв етап Кубка світу, - НОК 04
Фото: facebook.com/olympicua

Також в НОК повідомили, що українська шаблістка Ольга Харлан виграла бронзову медаль на етапі Кубка світу в Орлеані.

Український шпажист Рейзлін виграв етап Кубка світу, - НОК 05
Український шпажист Рейзлін виграв етап Кубка світу, - НОК 06
Фото: facebook.com/olympicua

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161459
 
   
 Топ коментарі
 
Это - герой с Большой Буквы... преклоняюсь...

Український шпажист Рейзлін виграв етап Кубка світу - Цензор.НЕТ 9958
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Українка Ярослава Магучіх перемогла в номінації «Висхідна зірка» серед світових легкоатлеток за підсумками 2019 року, повідомляє сторінка World Athletics

Український шпажист Рейзлін виграв етап Кубка світу - Цензор.НЕТ 9327

Український шпажист Рейзлін виграв етап Кубка світу - Цензор.НЕТ 978
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ваще не вижу смысла достижения физических показателей

если они не заточены под защиту страны

****, где чемпионы по карате на передовой ?

их там штук 200, а воюет 1-2

где Вирастюк сраный ?
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я не заявлялся за счёт налогоплательщиков жрать в три горла и показывать, каким надо быть для защиты Украины.
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"****, где чемпионы по карате на передовой ?" - равнозначно ""почему художники не заняты малярными работами"...

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Не равнозначно !

Художники не называют себя самыми красящими людьми страны.

А то, шо кто-то там где-то умер,

так оперный певец умер намного благороднее этого "примера"
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Это - герой с Большой Буквы... преклоняюсь...


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Шо это умершее чмо сделало для Украины

кроме того, что сосало с меня налоги на свои сборы в Анталии, Дубаи и Кипре ?
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А ты под что заточен?
Почему не на передовой?
Что вообще твоя сраная жизнь значит для Украины?
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я за твоей спиной в окопе !!!

ты слепой ?
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Ты окопа в глаза не видел. Как и стадиона.
Классический диванный воин
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Так и ты не видело.

Я написал о тех, кто всю жизнь прожил за мой счёт, рассказывая про то, что надо быть сильным, чтобы всех звщитить в случае войны.

а как пришло время защитить, так хрен кого найдёшь из этих защитников.
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спортсмены всю жизнь прожили за твой счет Український шпажист Рейзлін виграв етап Кубка світу - Цензор.НЕТ 4977 Ты че куришь?
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Оно - клиническое чмо. Представления не имеет о финансировании федераций
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ваще фідерацыи с бюджета ни палучаёт ?

я на твоём, спортсменском, написал
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Я курю Кэмэл уже 35 лет.

Свой счёт у них откуда формировался ?

Мама-Папа Васю двинули ?
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Українка Ярослава Магучіх перемогла в номінації «Висхідна зірка» серед світових легкоатлеток за підсумками 2019 року, повідомляє сторінка World Athletics

Український шпажист Рейзлін виграв етап Кубка світу - Цензор.НЕТ 9327

Український шпажист Рейзлін виграв етап Кубка світу - Цензор.НЕТ 978
 показати весь коментар
 
 
Ярослава - умничка.
Юлия Левченко, Ярослава Магучих, Ирина Геращенко - берегись Токио 2020!
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Ще одна перемога, яку отримали українські спортсмени завдяки Порошенку!!
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