 Український шпажист Рейзлін виграв етап Кубка світу. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету.
"Одразу два представники України зійшли на п'єдестал пошани першого в олімпійському сезоні великого турніру в чоловічій шпазі. Для Ігоря Рейзліна це перша в кар'єрі перемога в Кубку світу, для Романа Свічкаря - перша особиста нагорода (бронза)", - йдеться в публікації. Зазначається, що турнір відбувався у Берні.
Також в НОК повідомили, що українська шаблістка Ольга Харлан виграла бронзову медаль на етапі Кубка світу в Орлеані.
если они не заточены под защиту страны
****, где чемпионы по карате на передовой ?
их там штук 200, а воюет 1-2
где Вирастюк сраный ?
Художники не называют себя самыми красящими людьми страны.
А то, шо кто-то там где-то умер,
так оперный певец умер намного благороднее этого "примера"
Почему не на передовой?
Что вообще твоя сраная жизнь значит для Украины?