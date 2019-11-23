 Мінфін підтверджує досягнення значного прогресу в переговорах із МВФ, - Маркарова. ДОКУМЕНТ

Про це написала у себе в фейсбуці міністр фінансів Оксана Маркарова, передає Цензор.НЕТ.
"Колеги з МВФ завершили роботу в Києві іта опублікували заяву після завершення місії. Мінфін підтверджує досягнутий значний прогрес і узгодження дуже багатьох параметрів майбутньої програми.
Ті, хто регулярно читає заяви, помітили, що в ній немає фрази після "але". Зради немає. Активно просуваємося до узгодження програми", - написала вона.
Нагадаємо, Місія МВФ працювала в Києві з 14 по 22 листопада.
15 листопада прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та міністр фінансів Оксана Маркарова зустрілися з місією Міжнародного валютного фонду в Україні: керівником місії Роном ван Роденом і економістом місії Габором Пулою.
Вони обговорили умови відкриття нової програми розширеного фінансування з місією МВФ в Україні.
Тогда продадим америкосам...
Но надо это срочно делать, пока Трамп у власти)
Вот он наиграется с этим подарком))
Нагадаю,що дохідна частина бюджету формувалася з урахуванням майбутнього траншу....
Безрезультатно.
І тут Володимир Зеленський нагадує актрису німецьких фільмів для дорослих. Щоправда на пенсії. Він би хотів приймати від усіх сторін, але ніхто не дає.
Транша не дадут- причина: коломойский, вот и весь прогресс.
Маркаровій... а не пішла би ти на..уй,бл..дь ?
провизоры уехали дискутировать
Миссия МВФ уехала дискутировать о продолжении сотрудничества с Украиной
это чтобы отдавать пол ВВП как проценты так Украина никогда не поднимется
в тюрьму позычальщиков по статье Державна зрада
а на востоке могут и под 0% дать, тож возьмешь?
Маркарова о достижении значительного прогресса в переговорах с МВФ:
«Ну очень, очень, очень значительный прогресс. Вот мне сказали, куда пойти, даже компас и карту с маршрутом подарили. Только с пунктом назначения разберусь - Dick или Cock - и сразу пойду».
а потом отобрать черноземами
это уже и путину понятно что примут закон про продажу земли и пол Украины отдадут за долги
Глава правління Приватбанку (чех) Крумханзл: "Наша мета - повернути кошти, які банк отримав від уряду в процесі націоналізації."
СБУ: відкриває кримінальне провадження №42019040000000509 (Стаття 114. Шпигунство)
https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/84095612/
Михайло Демків
все то что хйло называет малоросией
а будет нью израиль
23.11.2019, 20:42 • 163 • 0
Миссия оказалась невыполнима в очередной раз. Миссия МВФ улетает из Украины без достижения договоренностей о новой программе. И это уже неординарное событие. Дважды подряд миссия Фонда прилетает в Украину и дважды подряд не может достичь договоренностей. И это пугает.
Потому что если уже второй раз подряд украинская власть не может убедить миссию МВФ в своей преданности реформам, то это означает, что может случится и третий. И это означает, что уверенность рынков может пошатнуться. Та самая уверенность, которая, в том числе, сделала гривну такой сильной в этом году. Та уверенность, которая базируется на убеждении, что здравый смысл всегда победит и украинская власть понимает, как критически важно сотрудничество с МВФ.
Пугает и другое. Украинская власть консолидирована как никогда. Есть президент, премьер-министр и монобольшинство. Все это одна команда. А значит, они не могут говорит, что политических возможностей нет. Они есть. Не хватает чего-то другого.
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Что снова стало на пути сотрудничества? Вернее, кто? Имя, которое нельзя называть. С фамилией Коломойский. Миссия МВФ покинула Украину в прошлый раз с простым месседжем. Украинская власть должна доказать, что не будут перейдены ключевые красные линии. Это договоренности с Коломойским и независимость центрального банка. Украинская власть не доказала.
Скажем прямо, украинский президент не доказал, как человек, обладающий всей полнотой власти. Более того, когда миссия МВФ вернулась, Коломойский устроил показательную демонстрацию силы, как вербально, через интервью, угрожая забрать банк назад как силой, так и подконтрольными судебными решениями, так и действиями. Это и протесты по ходу переговоров и действия украинских силовиков относительно независимого Национального банка. И все это позволил делать президент.
В результате, миссия уезжает. В результате, рейтинговое агентство Moody's не повышает рейтинг Украины, как все ожидали, оставляя его на очень низком уровне. И это результат провала переговоров. В результате, рынки получили сигнал. Программы МВФ в этом году не будет. Программа МВФ в принципе под угрозой. И рынки видят, что Зеленский не готов на конфликт с Коломойским, даже когда под угрозой оказывается макроэкономическая стабильность Украины.
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В Украине сейчас рост экономики. Сильная гривна в результате притока инвестиций, в том числе в украинские ОВГЗ. Стоимость украинского долга снижается. Картина позитивна. Но все это базируется на уверенности инвесторов в том, что Украина находится в сотрудничестве с МВФ. Поэтому Украине доверяют и дают деньги. Заберите кирпичик МВФ и вся конструкция рухнет.
А уже с марта Украине предстоит погашать большие внешние долги. При наличии программы МВФ не составит труда выйти на рынки, привлечь необходимые ресурсы и рефинансировать долг. Без программы МВФ придется сносить золотые зубы на Майдан. Правда, как показывает практика, украинцы склонны скорее нести туда шины.
Зеленский должен принять решение. Что ему важнее. Мир с Коломойским или экономическое будущее Украины. Что важнее, поддержка "1+1" для его рейтинга или поддержка нашими западными партнерами экономики Украины. И рано или поздно ему надо будет принять решение. И оно очевидно. И гораздо проще его принять сейчас, когда позиции сильны, рейтинг и гривна высоки. МВФ готов к сотрудничеству. Но не готов поддерживать страну, в которой правит бал олигарх. И пока президент позволяет ему править, миссии так и останутся невыполнимыми.
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Сергей ФУРСА
Восточная мудрость.