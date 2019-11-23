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 Політика України, Економіка
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Все про:МВФ (614) Мінфін (384) Маркарова (89)

 Мінфін підтверджує досягнення значного прогресу в переговорах із МВФ, - Маркарова. ДОКУМЕНТ

Україна активно просувається до узгодження нової програми з Міжнародним валютним фондом.

Про це написала у себе в фейсбуці  міністр фінансів Оксана Маркарова, передає Цензор.НЕТ.

"Колеги з МВФ завершили роботу в Києві іта опублікували заяву після завершення місії. Мінфін підтверджує досягнутий значний прогрес і узгодження дуже багатьох параметрів майбутньої програми.

Ті, хто регулярно читає заяви, помітили, що в ній немає фрази після "але". Зради немає. Активно просуваємося до узгодження програми", - написала вона.

Мінфін підтверджує досягнення значного прогресу в переговорах із МВФ, - Маркарова 01
Мінфін підтверджує досягнення значного прогресу в переговорах із МВФ, - Маркарова 02

Нагадаємо, Місія МВФ працювала в Києві з 14 по 22 листопада.

15 листопада прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та міністр фінансів Оксана Маркарова зустрілися з місією Міжнародного валютного фонду в Україні: керівником місії Роном ван Роденом і економістом місії Габором Пулою.

Вони обговорили умови відкриття нової програми розширеного фінансування з місією МВФ в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Провели конструктивні переговори, - Гончарук про візит місії МВФ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161449
 
   
 Топ коментарі
 
Странно, а в новостях dw пишут, что мвф уехало, оставив слуг каломойши без бабла. Так чьему мнению дверять: команды шутов-шлюх-наркоманов или мвф?
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прогресс в том,что вас уже в прямом смысле воткнули мордой в дермище бени и вы наконец точно уяснили почему вам бабло не дадут?
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Думаете?
Тогда продадим америкосам...
Но надо это срочно делать, пока Трамп у власти)
Вот он наиграется с этим подарком))
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Зради немає.Але й грошей-теж.
Нагадаю,що дохідна частина бюджету формувалася з урахуванням майбутнього траншу....
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Станіславський вклався в два слова:"Не вірю".
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Місія МВФ завершила роботу в Україні.
Безрезультатно.
І тут Володимир Зеленський нагадує актрису німецьких фільмів для дорослих. Щоправда на пенсії. Він би хотів приймати від усіх сторін, але ніхто не дає.
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"Активно продвигаемся к согласованию программы", - написала О. Маркарова.
Транша не дадут- причина: коломойский, вот и весь прогресс.
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А про землю ты не в курсе, или только делаешь вид?
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Точно як по сценарію у "слузі народу". Ідіть у с***у. Якось так.
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Да не дадут буржуи денег Коломойскому. ...там евреи, поумнее...
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прогресс в том,что вас уже в прямом смысле воткнули мордой в дермище бени и вы наконец точно уяснили почему вам бабло не дадут?
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"заходи" за маркаровою -це узаконення продажу іноземцям(нехай після референдуму і "з відтермінуванням") і зняття обмежень на підняття тарифів + закон про нівелювання ролі профспілок і трудового кодексу...


Маркаровій... а не пішла би ти на..уй,бл..дь ?
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в лечении больного достигнут значительный прогресс - лекарства должны скоро поступить в аптеку
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не факт

провизоры уехали дискутировать



Миссия МВФ уехала дискутировать о продолжении сотрудничества с Украиной
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Отсюда вытекает, шо ***** даст. Это ж ясно было, как Денпр при чудной погоде... -- редкая птица прилетела...
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ох енное достижение взять деньги под 15% при том что на запате дают под 4%
это чтобы отдавать пол ВВП как проценты так Украина никогда не поднимется
в тюрьму позычальщиков по статье Державна зрада
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так пойди и возьми под 5% если все так просто.
а на востоке могут и под 0% дать, тож возьмешь?
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Да свалил МВфдо времён когда, убедиться, что страной не Беня рулит, это я перевожу ваш минфин
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"Сраката дівка - як ніжна квітка"©
Маркарова о достижении значительного прогресса в переговорах с МВФ:
«Ну очень, очень, очень значительный прогресс. Вот мне сказали, куда пойти, даже компас и карту с маршрутом подарили. Только с пунктом назначения разберусь - Dick или Cock - и сразу пойду».
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После заявы Бени о захвате Приват банка, все поняли что кредит МВФ нам не светит... 😕
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МВФ с Беней в доле. Только виду не подают.
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Достигнут значительный прогресс! ...наш дорогой Леонид Ильич...
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МВФ наивны, но не до такой степени, что бы давать деньги команде самого большого мошенника современности Коломойского. У них даже на субсидии пенсионерам денег уже не осталось. Многим вообще не платят, а остальным в три раза меньшие суммы.
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а ты сможешь дать под 15%
а потом отобрать черноземами
это уже и путину понятно что примут закон про продажу земли и пол Украины отдадут за долги
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А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а !!!!! Мінфін підтверджує досягнення значного прогресу в переговорах із МВФ, - Маркарова - Цензор.НЕТ 1382
Глава правління Приватбанку (чех) Крумханзл: "Наша мета - повернути кошти, які банк отримав від уряду в процесі націоналізації."
СБУ: відкриває кримінальне провадження №42019040000000509 (Стаття 114. Шпигунство)

https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/84095612/



Михайло Демків


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Будем сподіватись що МВФ нарешті відцепляться від України зі своїми кабальними подачками.
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Без професійного сеансу екзорцизму ніяк не відчепиться.
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Ті хто слідкує за заявами помітили те що й зазвичай-уряд "зелених чоловічків" обісрався але стверджує що ні!
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сдаётся мне что это фейк, такой же как анализи Зеленского на наркоту. Время тянут до открытия рынка земли и приватизации.
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так землей и отдадут
все то что хйло называет малоросией
а будет нью израиль
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Продажа земли, это большая морковка для МВФ. Можно их хорошенько потрясти.
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Это морковка для наших олигархов. Мало того. что никто не будет расследовать, каким образом у них сейчас по 200 000 га, так ещё и новую пайку в 200 000 га могут почти бесплатно приобрести.
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Секта-73 зраділа і маже на хліб значітєльний прогрес.
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Хотя и обοςραλись дальше некуда, но делаем вид что не пахнет.
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Сеанс офтальмологической уринотерапии продолжается
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Негласное требование МВФ - открыть рвынок земли.
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Мы снова не договорились с МВФ. Все из-за Коломойского и Зеленского - Фурса
23.11.2019, 20:42 • 163 • 0

Мінфін підтверджує досягнення значного прогресу в переговорах із МВФ, - Маркарова - Цензор.НЕТ 960
Миссия оказалась невыполнима в очередной раз. Миссия МВФ улетает из Украины без достижения договоренностей о новой программе. И это уже неординарное событие. Дважды подряд миссия Фонда прилетает в Украину и дважды подряд не может достичь договоренностей. И это пугает.
Потому что если уже второй раз подряд украинская власть не может убедить миссию МВФ в своей преданности реформам, то это означает, что может случится и третий. И это означает, что уверенность рынков может пошатнуться. Та самая уверенность, которая, в том числе, сделала гривну такой сильной в этом году. Та уверенность, которая базируется на убеждении, что здравый смысл всегда победит и украинская власть понимает, как критически важно сотрудничество с МВФ.
Пугает и другое. Украинская власть консолидирована как никогда. Есть президент, премьер-министр и монобольшинство. Все это одна команда. А значит, они не могут говорит, что политических возможностей нет. Они есть. Не хватает чего-то другого.
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Что снова стало на пути сотрудничества? Вернее, кто? Имя, которое нельзя называть. С фамилией Коломойский. Миссия МВФ покинула Украину в прошлый раз с простым месседжем. Украинская власть должна доказать, что не будут перейдены ключевые красные линии. Это договоренности с Коломойским и независимость центрального банка. Украинская власть не доказала.
Скажем прямо, украинский президент не доказал, как человек, обладающий всей полнотой власти. Более того, когда миссия МВФ вернулась, Коломойский устроил показательную демонстрацию силы, как вербально, через интервью, угрожая забрать банк назад как силой, так и подконтрольными судебными решениями, так и действиями. Это и протесты по ходу переговоров и действия украинских силовиков относительно независимого Национального банка. И все это позволил делать президент.
В результате, миссия уезжает. В результате, рейтинговое агентство Moody's не повышает рейтинг Украины, как все ожидали, оставляя его на очень низком уровне. И это результат провала переговоров. В результате, рынки получили сигнал. Программы МВФ в этом году не будет. Программа МВФ в принципе под угрозой. И рынки видят, что Зеленский не готов на конфликт с Коломойским, даже когда под угрозой оказывается макроэкономическая стабильность Украины.
Читайте также: Волох: Коломойський знову підняв ставки, і це має тільки одне раціональне пояснення
В Украине сейчас рост экономики. Сильная гривна в результате притока инвестиций, в том числе в украинские ОВГЗ. Стоимость украинского долга снижается. Картина позитивна. Но все это базируется на уверенности инвесторов в том, что Украина находится в сотрудничестве с МВФ. Поэтому Украине доверяют и дают деньги. Заберите кирпичик МВФ и вся конструкция рухнет.
А уже с марта Украине предстоит погашать большие внешние долги. При наличии программы МВФ не составит труда выйти на рынки, привлечь необходимые ресурсы и рефинансировать долг. Без программы МВФ придется сносить золотые зубы на Майдан. Правда, как показывает практика, украинцы склонны скорее нести туда шины.
Зеленский должен принять решение. Что ему важнее. Мир с Коломойским или экономическое будущее Украины. Что важнее, поддержка "1+1" для его рейтинга или поддержка нашими западными партнерами экономики Украины. И рано или поздно ему надо будет принять решение. И оно очевидно. И гораздо проще его принять сейчас, когда позиции сильны, рейтинг и гривна высоки. МВФ готов к сотрудничеству. Но не готов поддерживать страну, в которой правит бал олигарх. И пока президент позволяет ему править, миссии так и останутся невыполнимыми.
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Сергей ФУРСА
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Можна скільки завгодно писати про прогрес. Грошей шмарклі не дали.
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Какой МВФ... Есть аптицы поважнее! Вот наш свежайший премьер съездил быстренько в москву и ему тут же Димуля-Айфончик обещал 500 000 000$! И Вы знаете,я уверен что мы и проценты по этому кредиту им не заплатим,да и сам этот кредит мы им не вернем! И знаете почему? По очень простой причине! Потому что этот кредит наши никогда не получат! Уже было десять лет назад,в июне 2009 года,когда Димуля-Айфончик обещал Главному комМУнисту нашей страны Воронину точно такой же величины кредит! И мы им ничего так и не вернули! По той же самой причине,-кредит Воронин никогда не получил! Так что,по словам Айфончика- Вы там (то есть тут) держитесь! Хорошего Вам настроения!
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"Сколько не говори халва, во рту слаще не станет"
Восточная мудрость.
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Минфин подтверждает достижение значительного прогресса в переговорах с МВФ, - Маркарова. Но денег почему то не дает!
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