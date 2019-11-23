 Мінфін підтверджує досягнення значного прогресу в переговорах із МВФ, - Маркарова. ДОКУМЕНТ

Про це написала у себе в фейсбуці міністр фінансів Оксана Маркарова, передає Цензор.НЕТ.

"Колеги з МВФ завершили роботу в Києві іта опублікували заяву після завершення місії. Мінфін підтверджує досягнутий значний прогрес і узгодження дуже багатьох параметрів майбутньої програми.



Ті, хто регулярно читає заяви, помітили, що в ній немає фрази після "але". Зради немає. Активно просуваємося до узгодження програми", - написала вона.





Нагадаємо, Місія МВФ працювала в Києві з 14 по 22 листопада.

15 листопада прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та міністр фінансів Оксана Маркарова зустрілися з місією Міжнародного валютного фонду в Україні: керівником місії Роном ван Роденом і економістом місії Габором Пулою.

Вони обговорили умови відкриття нової програми розширеного фінансування з місією МВФ в Україні.

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