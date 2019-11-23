 Видобували вугілля на непідконтрольній території, продавали Україні та ЄС, податки платили терористам, - СБУ затримала організатора "схеми". ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організатори оборудки зареєстрували в Україні низку комерційних структур. Через них ділки постачали на підконтрольну територію України продукцію, видобуту на захоплених членами незаконних збройних формувань українських вугільних об’єднань, розташованих на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей.

Так звані податки вони вносили до бюджетів псевдореспублік. В Україну продукція надходила, як нібито видобута на території Росії.

Надалі ділки за підробленими документами реалізовували вугілля українським ТЕЦ та до країн ЄС.

Слідчими Головного слідчого управління СБУ, за процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури, одному з учасників нелегального бізнесу оголошено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Здійснюються заходи щодо притягнення інших фігурантів кримінального провадження до кримінальної відповідальності.

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