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Все про:Правоохоронні органи (442) СБУ (4937) Донбас (13766) вугілля (256)

 Видобували вугілля на непідконтрольній території, продавали Україні та ЄС, податки платили терористам, - СБУ затримала організатора "схеми". ФОТО

Слідчі СБУ затримали організатора схеми з реалізації вугілля, незаконно добутого на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організатори оборудки зареєстрували в Україні низку комерційних структур. Через них ділки постачали на підконтрольну територію України продукцію, видобуту на захоплених членами незаконних збройних формувань українських вугільних об’єднань, розташованих на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей.

Так звані податки вони вносили до бюджетів псевдореспублік. В Україну продукція надходила, як нібито видобута на території Росії.

Надалі ділки за підробленими документами реалізовували вугілля українським ТЕЦ та до країн ЄС.

Слідчими Головного слідчого управління СБУ, за процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури, одному з учасників нелегального бізнесу оголошено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Здійснюються заходи щодо притягнення інших фігурантів кримінального провадження до кримінальної відповідальності. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має достатні запаси газу і вугілля для проходження зими навіть без російського транзиту, - Оржель

Видобували вугілля на непідконтрольній території, продавали Україні та ЄС, податки платили терористам, - СБУ затримала організатора схеми 01
Видобували вугілля на непідконтрольній території, продавали Україні та ЄС, податки платили терористам, - СБУ затримала організатора схеми 02
Видобували вугілля на непідконтрольній території, продавали Україні та ЄС, податки платили терористам, - СБУ затримала організатора схеми 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161446
 
 
 Топ коментарі
 
Тьфу ты, не пугайте так, я уж было подумал что задержали Ахметова и Порошенко.
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у меня один вопрос - а кто с нашей стороны покупал? а не захерачить ли покупця лет на 7 в Желтые воды?
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невже марадьора і гудка затримали?
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Зеленский ржал : " Синьор голодомор...

СЕНЬОР ГОЛОДОМОР
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=8Q8fdfb2jKU
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нет. герпес не при чем. кого то из подельников мыролюбного свиновальца взяли. так скаать тамжынашихлюдей винницкого кагала.
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Тьфу ты, не пугайте так, я уж было подумал что задержали Ахметова и Порошенко.
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Не опять, а с нова!
Теперь или Зе' посадит По' и Гу', или По' и Гу' посадят Зе'
Других вариантов нет!
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гу это в смысле рыжая гнида ахметка?
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Сначала, пока еще не перекрыли езду поездов, перед тем как гнать состав кидали наперед 5-6 мин стодвадцатых, ну чтобы потенциальные "лишние зрители" разбегались с того места, где он попадал из одной "юрисдикции" в другую( при пересечении линии разграничения, которая де-факто уже была, но де-юре еще не оформилась). После закрытия прямого сообщения, начали гонять как российский. Так-то в те времена ни кто еще слыхом не слыхивал про ЗЕ-команду ...
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Так это ещё порошенко барыга и наживается на войне или уже Моника Зеленски? А то я запутался
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При порошенко они спокойно работали.
А сегодня их взяли.
Разницу чувствуешь?
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у меня один вопрос - а кто с нашей стороны покупал? а не захерачить ли покупця лет на 7 в Желтые воды?
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подвесить Насалика за фаберже ,сдаст всю капеллу
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в Желтых водах ничего такого плохого нет.
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а шо зализныця с лугандономиу нас снова открылась? а шо погранцы а таможня а полиция???
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Во, дела! Неужто задержали Самого Старшенького? Ни в жисть не поверю. Провернуть такую операцию, да в коридорах Кремля/***... Не... не поверю. Виноват... Мозгами не вышел...
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А вспомните кто против блокады оккупированной части Донбасса выступал, да про налоги в казну верещал. В этой теме у всех рыло замазано - и у Пети, и у Гроси, и у Ахмета, и у Бойко и у Медведчука. Про сошек по меньше и говорить не надо
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Когда уже в Украине начнет работать право[судие]. Чтобы те, кто совершили преступление, отвечали за свои преступления по установленным законам. И чтобы законы были равны для всех! А стало быть и олигархи, которые нарушили законы многократно за свои преступление несли законное наказание.
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Когда повесят с десяток продажных судей
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Можете не читать,если не знаете,что в германии ещё печурки под уголёк стоят. Видобували вугілля на непідконтрольній території, продавали Україні та ЄС, податки платили терористам, - СБУ затримала організатора "схеми" - Цензор.НЕТ 1093
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Зря
Германия покупает уголь для промышленности
Немного осталось в общей массе, но в принципе осталось
Переводят потихоньку на другие источники энергии.
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