 У Донецькій області правоохоронці припинили спробу незаконного переміщення через лінію розмежування великої партії сигарет. ФОТОрепортаж

Про це повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі ДФС.
Зокрема, на КПВВ "Новотроїцький" прибув автомобіль Mercedes-benz Sprinter, який рухався з окупованого Донецька на підконтрольну територію України.
Під час поглибленої перевірки автомобіля було виявлено схованки, повністю заповнені блоками сигарет Marlboro.
В результаті заходів зі схованки вилучено 9510 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку України. Вартість вилучених сигарет попередньо оцінена в пів мільйона гривень.
Триває перевірка і з'ясовуються обставини вчинення правопорушення для ухвалення законного рішення.
Пусть только попробують мусара в мой огород рыло засунуть.