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 У Донецькій області правоохоронці припинили спробу незаконного переміщення через лінію розмежування великої партії сигарет. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Донецькій області, що входять до ООС, спільно з прикордонниками припинили спробу незаконного переміщення через лінію розмежування великої партії тютюнових виробів невстановленого виробництва.

Про це повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі ДФС.

Зокрема, на КПВВ "Новотроїцький" прибув автомобіль Mercedes-benz Sprinter, який рухався з окупованого Донецька на підконтрольну територію України.

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Під час поглибленої перевірки автомобіля було виявлено схованки, повністю заповнені блоками сигарет Marlboro.

В результаті заходів зі схованки вилучено 9510 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку України. Вартість вилучених сигарет попередньо оцінена в пів мільйона гривень.

Триває перевірка і з'ясовуються обставини вчинення правопорушення для ухвалення законного рішення.

У Донецькій області правоохоронці припинили спробу незаконного переміщення через лінію розмежування великої партії сигарет 01
У Донецькій області правоохоронці припинили спробу незаконного переміщення через лінію розмежування великої партії сигарет 02

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У Донецькій області правоохоронці припинили спробу незаконного переміщення через лінію розмежування великої партії сигарет 03
У Донецькій області правоохоронці припинили спробу незаконного переміщення через лінію розмежування великої партії сигарет 04
У Донецькій області правоохоронці припинили спробу незаконного переміщення через лінію розмежування великої партії сигарет 05
У Донецькій області правоохоронці припинили спробу незаконного переміщення через лінію розмежування великої партії сигарет 06

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161443
 
 
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Что значит неустановленного производителя? Цех в Дебальцево
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Та и в лугондоний целая фабрика . В станице луганской поголовно их курят что военные что местное население . Потому что дешево . Более менее сигареты на наши 13 гр
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А тут видать не поделился . Водила видать кинуть хотел . Ну получай теперь .
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А я тут крупную партию семян элитного табака закупил.
Пусть только попробують мусара в мой огород рыло засунуть.
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