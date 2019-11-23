 Концентрація нафтопродуктів на місці катастрофи танкера Delfi під Одесою перевищує норму в 157 разів. ФОТО

Про це написав у фейсбуці в.о. голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі ситуація не є критичною, але рекомендую відмовитися від купання в морі. Нашими фахівцями встановлено перевищення вмісту нафтопродуктів в епіцентрі події у 157 разів", - повідомив він.

За словами Фірсова, зараз на місці подій працюють експерти Держекоінспекції, вони проводять моніторинг забруднень.

"На жаль, поки через шторм зробити можна небагато - уздовж берега розтягнули сорбуючі бони. Щойно шторм вщухне, бони встановлять навколо аварійної буксира, щоб уникнути поширення плям паливно-мастильних матеріалів у море", - додав Фірсов.

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Крім того, з'явилася нова інформація щодо самого судна. Це рейдово-портовий нафтоналивний плавбункеровщик болгарського проєкту 585. Його довжина - 59 метрів, ширина - 10 метрів, вантажопідйомність 1565 тонн.

"Відомо, що власник судна "Фактор груп лімітед" зареєстрований у Харкові і належить Джавадову Шамсаддіну Алі Огли", - додав Фірсов.

Як повідомлялося 22 листопада, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази.

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