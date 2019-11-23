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Все про:Держекоінспекція (46) Одеса (2186) Одеська область (1108) танкер (33) Фірсов (72)

 Концентрація нафтопродуктів на місці катастрофи танкера Delfi під Одесою перевищує норму в 157 разів. ФОТО

Через шторм навколо танкера неможливо встановити сорбуючі бони, які не дали б нафтовій плямі розповзатися далі.

Про це написав у фейсбуці в.о. голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі ситуація не є критичною, але рекомендую відмовитися від купання в морі. Нашими фахівцями встановлено перевищення вмісту нафтопродуктів в епіцентрі події у 157 разів", - повідомив він.

За словами Фірсова, зараз на місці подій працюють експерти Держекоінспекції, вони проводять моніторинг забруднень.

"На жаль, поки через шторм зробити можна небагато - уздовж берега розтягнули сорбуючі бони. Щойно шторм вщухне, бони встановлять навколо аварійної буксира, щоб уникнути поширення плям паливно-мастильних матеріалів у море", - додав Фірсов.

Читайте також: Рятувальники евакуювали весь екіпаж танкера, який застряг на мілині біля берегів Одеси

Крім того, з'явилася нова інформація щодо самого судна. Це рейдово-портовий нафтоналивний плавбункеровщик болгарського проєкту 585. Його довжина - 59 метрів, ширина - 10 метрів, вантажопідйомність 1565 тонн.

"Відомо, що власник судна "Фактор груп лімітед" зареєстрований у Харкові і належить Джавадову Шамсаддіну Алі Огли", - додав Фірсов.

Як повідомлялося 22 листопада, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину,  перевищує норму в 53 рази.

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Концентрація нафтопродуктів на місці катастрофи танкера Delfi під Одесою перевищує норму в 157 разів 01
Концентрація нафтопродуктів на місці катастрофи танкера Delfi під Одесою перевищує норму в 157 разів 02
Концентрація нафтопродуктів на місці катастрофи танкера Delfi під Одесою перевищує норму в 157 разів 03
Концентрація нафтопродуктів на місці катастрофи танкера Delfi під Одесою перевищує норму в 157 разів 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161435
 
   
 Топ коментарі
 
главное - не купаться, ну не дебилизм? народ толпами прет на пляж
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А бабок ніхто не дасть це поблороти . Карабасить далі Дєдушка нашого Буратішку
Миссия МВФ уехала из Украины без результатов - СМИ
По данным издания НВ, камнем преткновения для переговоров с миссией Международного валютного фонда в Украине стали вопросы, связанные с бизнесменом Игорем Коломойским, независимостью Национального банка Украины и земельной реформой.
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Надеюсь владельца заставят оплатить ущерб.
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Потрібно терміново подавати в суд і арештовувати цей бункеровщик та всі рахунки фірми власника і самого власника, поки всі гроші не вивели за межі України і сам власник не втік за кордон! Суми збитків будуть обчислюватись сотнями мільйонів гривень і власник буде намагатись перепродати бункеровщик та втікти з України! Зараз вже перепродують цей бункеровщик, тому що він досі не арештований!
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В советах нету благодати
и большей частью пользы нет,
и чем дурак мудаковатей,
тем он обильней на совет!
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главное - не купаться, ну не дебилизм? народ толпами прет на пляж
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А бабок ніхто не дасть це поблороти . Карабасить далі Дєдушка нашого Буратішку
Миссия МВФ уехала из Украины без результатов - СМИ
По данным издания НВ, камнем преткновения для переговоров с миссией Международного валютного фонда в Украине стали вопросы, связанные с бизнесменом Игорем Коломойским, независимостью Национального банка Украины и земельной реформой.
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Миссия Международного валютного фонда 22 ноября завершила свою работу в Украине.
Об этом говорится в пресс-релизе Фонда, который есть в распоряжении ЭП.
Как отмечается, миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом посетила Украину в период с 14 по 22 ноября.
"Команда специалистов МВФ провела конструктивные и плодотворные обсуждения с представителями власти Украины. Миссия МВФ отдала должное существенному прогрессу, который был достигнут в последние несколько месяцев на пути развития реформ и соблюдения взвешенной экономической политики", - заявил ван Роден по итогам визита.
По его словам, миссия достигла заметного дальнейшего продвижения в дискуссиях о мерах и реформах, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ.
"Среди таких шагов - меры в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, так же как и реформы, направленные на улучшение бизнес-среды, усиление верховенства права и наращивание экономического роста. Дискуссии продлятся в следующие недели", - подытожил представитель Фонда.
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У румынского владельца-пирата можно только отсосать...
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Известно, что владелец судна "Фактор групп лимитед" зарегистрирован в Харькове и принадлежит Джавадову Шамсаддин Али ОглыИсточник: https://censor.net.ua/p3161435
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Оооо, этот точно компенсирует, всем будет оглы...
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Посчитали-- прослезились!
Посчитали еще раз....
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Танкер принадлежит чурке, значит обязать чурку выплатить нанесенный окружающей среде ущерб или конфисковать судно и продать с аукциона,чурку под суд.
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пляжный сезон закончился и патриоты особо не переживают за затонувший танкер. Новость вообще никакая ))
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россия - враг, будет уничтожена, путин будет повешен, медведчук сядет в тюрьму, а портнова сдадут в психлечебницу, все верно?
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Россия лишилась очередного военного спутника. Он отказался летать по заданной орбите и сгорел
23 ноября в 15:32
Российский спутник «Космос-2422» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. При этом данные о потери спутника сообщило космическое командование США (NORAD), а не российские власти. Этот спутник был частью системы предупреждения о ракетном нападении.

В Москве попытались дезавуировать потерю военного аппарата, объявив, что спутник якобы «уже выработал свой ресурс».

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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Вчера вроде в 90 раз превышала, сегодня в 157. Что-то там продолжает выливаться что ли? Концентрация нефтепродуктов на месте крушения танкера Delfi под Одессой превышает норму в 157 раз - Цензор.НЕТ 17
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Ну конечно вливается, танкер на боку лежит и из-за шторма пока ничего сделать не могут.
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"Концентрация нефтепродуктов на месте крушения танкера Delfi под Одессой превышает норму в 157 раз."
Предельно допустимое содержание веществ - это не норма.
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Если речь идет о норме, то пишут - превышает норму.
Если речь идет о ПДК, то пишут - превышает ПДК.
В данном случае речь идет о нормальных показателях.
В статье нет ни одного упоминания о ПДК.
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В статье нет ни одного упоминания о "норме", только заголовок. Что по Вашему есть "норма"? Какими санитарными правилами регламентируется "норма" содержания нефтепродуктов в воде?
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Судя по фоткам- повезло. Мазута у него не было. Дизелюха- уйдет. Понятно, что до весны там немножко повоняет. Но, ничего, могло быть значительно хуже. А танки ему неплохо помоет. Правда, не знаю, важно ли это- для металлолома. А то, что это уже откровенный металлолом- ни у кого сомнений нет...
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