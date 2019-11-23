 Концентрація нафтопродуктів на місці катастрофи танкера Delfi під Одесою перевищує норму в 157 разів. ФОТО

Про це написав у фейсбуці в.о. голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі ситуація не є критичною, але рекомендую відмовитися від купання в морі. Нашими фахівцями встановлено перевищення вмісту нафтопродуктів в епіцентрі події у 157 разів", - повідомив він.
За словами Фірсова, зараз на місці подій працюють експерти Держекоінспекції, вони проводять моніторинг забруднень.
"На жаль, поки через шторм зробити можна небагато - уздовж берега розтягнули сорбуючі бони. Щойно шторм вщухне, бони встановлять навколо аварійної буксира, щоб уникнути поширення плям паливно-мастильних матеріалів у море", - додав Фірсов.
Крім того, з'явилася нова інформація щодо самого судна. Це рейдово-портовий нафтоналивний плавбункеровщик болгарського проєкту 585. Його довжина - 59 метрів, ширина - 10 метрів, вантажопідйомність 1565 тонн.
"Відомо, що власник судна "Фактор груп лімітед" зареєстрований у Харкові і належить Джавадову Шамсаддіну Алі Огли", - додав Фірсов.
Як повідомлялося 22 листопада, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.
Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.
Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази.
и большей частью пользы нет,
и чем дурак мудаковатей,
тем он обильней на совет!
Миссия МВФ уехала из Украины без результатов - СМИ
По данным издания НВ, камнем преткновения для переговоров с миссией Международного валютного фонда в Украине стали вопросы, связанные с бизнесменом Игорем Коломойским, независимостью Национального банка Украины и земельной реформой.
Об этом говорится в пресс-релизе Фонда, который есть в распоряжении ЭП.
Как отмечается, миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом посетила Украину в период с 14 по 22 ноября.
"Команда специалистов МВФ провела конструктивные и плодотворные обсуждения с представителями власти Украины. Миссия МВФ отдала должное существенному прогрессу, который был достигнут в последние несколько месяцев на пути развития реформ и соблюдения взвешенной экономической политики", - заявил ван Роден по итогам визита.
По его словам, миссия достигла заметного дальнейшего продвижения в дискуссиях о мерах и реформах, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ.
"Среди таких шагов - меры в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, так же как и реформы, направленные на улучшение бизнес-среды, усиление верховенства права и наращивание экономического роста. Дискуссии продлятся в следующие недели", - подытожил представитель Фонда.
ФуксОглы
Посчитали еще раз....
23 ноября в 15:32
Российский спутник «Космос-2422» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. При этом данные о потери спутника сообщило космическое командование США (NORAD), а не российские власти. Этот спутник был частью системы предупреждения о ракетном нападении.
В Москве попытались дезавуировать потерю военного аппарата, объявив, что спутник якобы «уже выработал свой ресурс».
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
Предельно допустимое содержание веществ - это не норма.
Если речь идет о ПДК, то пишут - превышает ПДК.
В данном случае речь идет о нормальных показателях.
В статье нет ни одного упоминания о ПДК.