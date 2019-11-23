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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:ветерани (433) Київ (6831) похорон (724) Олег Богачук (927) 90 ОАеМБ (2) Панов Ігор (3)

 Київ попрощався з ветераном АТО Ігорем Пановим (Ханом), якого побив до смерті його пасинок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Близькі, друзі, побратими і просто небайдужі кияни прийшли сьогодні на Майдан у Києві, щоб провести в останню путь ветерана війни на Донбасі Ігоря Панова (Хана), який помер у госпіталі від побоїв, завданих унаслідок сварки з пасинком.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Прощання з Пановим відбулося біля Стелли Незалежності в центрі Києва, після чого труну з його тілом забрали, щоб поховати на Берковецькому кладовищі.

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Київ попрощався з ветераном АТО Ігорем Пановим (Ханом), якого побив до смерті його пасинок 01Київ попрощався з ветераном АТО Ігорем Пановим (Ханом), якого побив до смерті його пасинок 02
Київ попрощався з ветераном АТО Ігорем Пановим (Ханом), якого побив до смерті його пасинок 03
Київ попрощався з ветераном АТО Ігорем Пановим (Ханом), якого побив до смерті його пасинок 04Київ попрощався з ветераном АТО Ігорем Пановим (Ханом), якого побив до смерті його пасинок 05
Київ попрощався з ветераном АТО Ігорем Пановим (Ханом), якого побив до смерті його пасинок 06
Київ попрощався з ветераном АТО Ігорем Пановим (Ханом), якого побив до смерті його пасинок 07
Київ попрощався з ветераном АТО Ігорем Пановим (Ханом), якого побив до смерті його пасинок 08Київ попрощався з ветераном АТО Ігорем Пановим (Ханом), якого побив до смерті його пасинок 09
Київ попрощався з ветераном АТО Ігорем Пановим (Ханом), якого побив до смерті його пасинок 10
Київ попрощався з ветераном АТО Ігорем Пановим (Ханом), якого побив до смерті його пасинок 11
Київ попрощався з ветераном АТО Ігорем Пановим (Ханом), якого побив до смерті його пасинок 12

Фото / відео - Олег Богачук

Читайте також: Підозрюваних у побитті ветерана АТО Панова та його дружини заарештували на два місяці, - прокуратура Києва

11 листопада волонтер Тетяна Руденька повідомила, що в ніч із 9 на 10 листопада в Києві було скоєно напад на ветерана АТО, воїна 90-го батальйону Ігоря Панова і його дружину. Постраждалих доставили в Київську міську клінічну лікарню №17, де прооперували. Подружжя було в комі і на апаратах штучної вентиляції.

11 листопада в поліції повідомили, що затримали підозрюваних у побитті Панова і його дружини. Це чоловіки 1989 і 1990 р.н. Правоохоронці встановили, що 9 листопада ввечері між сином і матір'ю під час телефонної розмови виник конфлікт, після чого той приїхав до неї. Під час чергової сварки він намагався її побити, тому за жінку заступився його вітчим. Пізніше пасинок покликав свого друга, з яким вони завдали подружжю тілесних ушкоджень та втекли.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161430
 
 
 Топ коментарі
 
Царство Небесне!
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ
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Вічна пам'ять...
Царство Небесне.
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От так буває... москаль не зміг життя відібрати .так відібрала малолітня гнида... надіюсь буде сидіти виблядок довго і нудно.
а покійному земний уклін і Вічна память в Царстві небеснім!
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Эх, Украино, шож ты так с героями своими...
Украинска быдлота да москальска подлота - враги Украины.
Что за подсвинок это сделал?
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Фото того урода пасинка хтось скинути може?
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Он уже в сизо и ему грозит от 15 до пожизненного...
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От так буває... москаль не зміг життя відібрати .так відібрала малолітня гнида... надіюсь буде сидіти ******** довго і нудно.
а покійному земний уклін і Вічна память в Царстві небеснім!
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Надо было больше времени уделять воспитанию.
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Не каждый герой на войне может быть нормальным семьянином.
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