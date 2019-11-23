 Київ попрощався з ветераном АТО Ігорем Пановим (Ханом), якого побив до смерті його пасинок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Прощання з Пановим відбулося біля Стелли Незалежності в центрі Києва, після чого труну з його тілом забрали, щоб поховати на Берковецькому кладовищі.
Фото / відео - Олег Богачук
11 листопада волонтер Тетяна Руденька повідомила, що в ніч із 9 на 10 листопада в Києві було скоєно напад на ветерана АТО, воїна 90-го батальйону Ігоря Панова і його дружину. Постраждалих доставили в Київську міську клінічну лікарню №17, де прооперували. Подружжя було в комі і на апаратах штучної вентиляції.
11 листопада в поліції повідомили, що затримали підозрюваних у побитті Панова і його дружини. Це чоловіки 1989 і 1990 р.н. Правоохоронці встановили, що 9 листопада ввечері між сином і матір'ю під час телефонної розмови виник конфлікт, після чого той приїхав до неї. Під час чергової сварки він намагався її побити, тому за жінку заступився його вітчим. Пізніше пасинок покликав свого друга, з яким вони завдали подружжю тілесних ушкоджень та втекли.
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ
Украинска быдлота да москальска подлота - враги Украины.
Что за подсвинок это сделал?
Царство Небесне.
а покійному земний уклін і Вічна память в Царстві небеснім!