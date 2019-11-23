 Юшка з листя і оладки з тирси: в столичному метро розкажуть про "їжу" за часів Голодомору. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Укрінформу" повідомила пресслужба музею.
"Те, що зображено на плакатах, важко назвати їжею. Щоб вижити, люди вживали в їжу шкіряні ремені і чоботи, юшку з листя дерев і подорожника, коржики з тирси, товчені жолуді", - зазначають організатори.
Зокрема, цитуються слова Олександра Форменка, який у віці 11 років пережив Голодомор: "Навесні 1933 року ми з батьком і братом часто ходили в поле ловити мишей і ховрахів. М’ясо впійманих тварин з’їдали, а шкурки мама здавала і могла отримати за них трохи пшона або борошна".
Тематичні плакати розміщено на станціях метро "Хрещатик", "Печерська", "Дорогожичі", "Палац спорту", а також на сітілайтах у Печерському, Шевченківському, Подільському районах Києва. Вони демонструватимуться до кінця листопада.
День пам'яті жертв голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада.
на вашій росії певно шикують, да ?
так на росії її не було, а живуть гірше ніж в нас.
Голодомор свідчення того, що не варто шукати примирення та компромісів з рашкою, бо потім будуть репресії та знищення.
Но они ******** всегда... Это их образ жизни...
ось і все ,що потрібно знати про москалів(
.
по-суті, так воно й виходить.
а найстрашнішу "страву" чому не показали? це мають знати всі.
И пиши проще.Очень тяжело вычленить смысл в некоторых твоих постах.
https://holodomormuseum.org.ua/anons/vseukrainska-aktsiia-holodomor-moia-istoriia/
Це частина родинної історії кожного українця. Твоєї бабусі чи дідуся.
Історія, яка болить, та про яку потрібно говорити. Історія жорстокого злочину та людської незламності.
Це було 86 років тому. Це вартувало життів 7 мільйонів українців. Національна пам'ять і до сьогодні. Жива. Незнищенна.
Дослідіть власні сімейні історії та поширюйте їх за хештегом #Голодомор_МояІсторія. Ця безстрокова акція, яка згодом переросте в загальнодоступний архів, потрібна, щоб жодна деталь цього страшного злочину не була втрачена. Світ має почути.
23 листопада о 16:00 прийди до Музею Голодомору. Запали свічку у вікні. Пам'ятай.
Позначайте друзів у коментарях та будемо дуже вдячні за поширення.
Ваш Музей Голодомору.
"не хотели воевать за свою землю" - вот это правда. в любой клуб в киеве седня зайди вечером. и увидишь что народ хочет бухать, а не родину защищать.
ты даже можешь призвать в клубе защищать родину.. интересно что скажут
наводити !!!
Sukhanov Sviatoslav
@SukhanovSviato2
В ответ
@buch1004
Просто приклад. Мати мого знайомого, яка пережила голодомор в дитинстві, на горищі зберігала кілька лантухів з сухарями і забороняла їх чіпати. Голодомор "не відпускав" її все життя.
СМЕРТЬ КАЦАПСКОЙ ПАДАЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Муся
@7ICwrEY0WEXeM9f
·2 ч
У моєї бабусі найсмачніші спогади, це 'затірка'-в киплячу воду домішують трішечки муки.І все життя вона згадує, як то було смачно.Їй дуже повезло:їх не розстріляли,просто вивезли в товарних вагонах,в чому були.А так да, дуже смачний пломбір був...
Давать деньги, только когда будут указывать виновных в преступлениях .
15 ч. ·
Важливо розуміти: наша колективна "травма Голодомору", та "чорна діра" в підсвідомості, яка поглинає енергію вже українців, народжених у 21-му столітті, спричинена НЕ ТІЛЬКИ тим, що відбулося 86 років тому, а, можливо, не менше - ще й наступною півстолітньою (в формативні роки мого покоління ще чинною!) забороною про те згадувати, під страхом ув'язнення. І якими психологічними й соціокультурними деформаціями обертається ця заборона в 3-4-му поколінні, ми ще навіть приблизно собі не уявляємо. Але з певністю можна сказати, що на міжпоколіннєву трансмісію досвіду (тяглість зв'язку між поколіннями) вона таки вплинула, і то нищівно.
Відбудовуймо, що ще дасться відбудувати. Розпитуймо своїх рідних, поки вони ще з нами. Без засвоєння (і подолання!) їхнього досвіду нам ніколи не стати цільними людьми.
https://holodomormuseum.org.ua/anons/vseukrainska-aktsiia-holodomor-moia-istoriia/