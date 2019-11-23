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 Київські новини, Суспільство
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Все про:голодомор (201) Київ (6831) Метрополітен (394) реклама (88)

 Юшка з листя і оладки з тирси: в столичному метро розкажуть про "їжу" за часів Голодомору. ФОТО

Команда Музею Голодомору до дня вшанування пам'яті жертв трагедії створила соціальну рекламу, яка розповідає, чим рятувалися українці під час Великого голоду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Укрінформу" повідомила пресслужба музею.

"Те, що зображено на плакатах, важко назвати їжею. Щоб вижити, люди вживали в їжу шкіряні ремені і чоботи, юшку з листя дерев і подорожника, коржики з тирси, товчені жолуді", - зазначають організатори.

Читайте також: Україна вшановує пам'ять жертв голодоморів

Зокрема, цитуються слова Олександра Форменка, який у віці 11 років пережив Голодомор: "Навесні 1933 року ми з батьком і братом часто ходили в поле ловити мишей і ховрахів. М’ясо впійманих тварин з’їдали, а шкурки мама здавала і могла отримати за них трохи пшона або борошна".

Тематичні плакати розміщено на станціях метро "Хрещатик", "Печерська", "Дорогожичі", "Палац спорту", а також на сітілайтах у Печерському, Шевченківському, Подільському районах Києва. Вони демонструватимуться до кінця листопада.

Юшка з листя і оладки з тирси: в столичному метро розкажуть про їжу за часів Голодомору 01
Юшка з листя і оладки з тирси: в столичному метро розкажуть про їжу за часів Голодомору 02
Юшка з листя і оладки з тирси: в столичному метро розкажуть про їжу за часів Голодомору 03
Юшка з листя і оладки з тирси: в столичному метро розкажуть про їжу за часів Голодомору 04
Юшка з листя і оладки з тирси: в столичному метро розкажуть про їжу за часів Голодомору 05
Юшка з листя і оладки з тирси: в столичному метро розкажуть про їжу за часів Голодомору 06
Юшка з листя і оладки з тирси: в столичному метро розкажуть про їжу за часів Голодомору 07
Юшка з листя і оладки з тирси: в столичному метро розкажуть про їжу за часів Голодомору 08

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День пам'яті жертв голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161423
 
   
 Топ коментарі
 
Мои предки рассказывали о Голодоморе, все в семье знали эти истории... отрицающие Голодомор - последние ***** Вечная память!
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Просто зажгите свечу в память о тех,кого даже без войны забрала кацапия у Украины.Просто молча зажгите свечу.
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Просто зажгите свечу в память о тех,кого даже без войны забрала кацапия у Украины.Просто молча зажгите свечу.
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до революції пенсіонери краще жили ?
на вашій росії певно шикують, да ?
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ви стверджуєте, що у всіх бідах винна революція.
так на росії її не було, а живуть гірше ніж в нас.
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Как же.Была в России революция,и не одна.В 1917 году,сначала февральская,а потом октябрьская.Буржуев-эксплуататоров " на мыло",вся частная собственность государству перешла,земля-колхозам,а народу,что эту землю обрабатывал,одни могилы достались.Работали в этих колхозах за трудодень,даже паспортов,что бы сбежать из села вгород не было.
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Це не твоя гілка. Прибереш сам свій пост чи попросити модераторів зробити це?
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Пенсионеры с такой пенсией, простояли на базаре все 90-е, таксовали, ездили на заработки за границу, когда ты за копейки работал на заводе платя еще в пенсионный фонд и смеялись с тебя (личный опыт).
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В 1990м году заплата рабочего на заводе в Украине была около 7 долларов в месяц.
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А ще був канібалізм..
Голодомор свідчення того, що не варто шукати примирення та компромісів з рашкою, бо потім будуть репресії та знищення.
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Да. Очень печально, что мало кто изучает историю, она показывает кто есть кто. Но, к сожалению, все думают, что уроки истории, это трата времени.
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Мои предки рассказывали о Голодоморе, все в семье знали эти истории... отрицающие Голодомор - последние ***** Вечная память!
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Так отрицают только рашисты...
Но они ******** всегда... Это их образ жизни...
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сьогодні на тєлєкАналі "звєзда" мокши показують фільму про голодомор і повністю заперечують факт існування голодомору(((
ось і все ,що потрібно знати про москалів(
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вживали в їжу щоб вижити.... та потім весело воювати за славу вялікого муд.рого тов. Сталіна.
по-суті, так воно й виходить.
а найстрашнішу "страву" чому не показали? це мають знати всі.
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а потім ще дивуються, чому на західній Україні не схотіли воювати за совків.
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Я тебе открою тайну,Западная Украина во время Голодомора,которого там кстати небыло,была частью другого европейского государства.По этому они жировали и не хотели воевать за совков.Что значит не хотели?Необязаны были.
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Польская газета «Новый час»: «На Гуцульщине число голодающих хозяйств в 1932 году достигло 88,6 %. Собственность польских помещиков в эти годы достигла 37 % в Станиславском воеводстве, 49 % на Полесье. На помещичьих землях даже в неурожайные годы крестьяне работали за 16-й или 18-й сноп. В марте голодовало полностью около 40 сел Косивского, 12 сел Наддвирнянского и 10 - Коломийского уездов». Газета отмечает: «Люди повально пухнут с голоду и умирают на ходу. Особенно лютует голод в селах - Перехреснях, Старому Гвиздцы, Островци. Вместе с голодом быстро распространились брюшной тиф и туберкулез». До 1929 года на Гуцульщину переселено из Польши 16000 семей военных и гражданских польских колонистов. Им передано 600284 гектара гуцульской земли». Кор. О. Травский. В другом номере «Нового часа» в корреспонденции «Репортаж из Гуцульщины» корреспондент пишет: «Извините, братья-гуцулы, раньше я не верил вашим рассказам о опустошенных селах «царем-голодом», но сейчас в Коломыи я убедился сам. Голодное население Западной Украины терпело и национальный гнет Польши: если житель Краковсого воеводства платил 30 злотых подушного налога, то житель Западной Украины 35 злотых. Карпатские леса хищнически вырубают колонисты.
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Если ты не знаешь истории то я тебе скажу по секрету что в Украине было два голодомора 33 и 47 года и западная Украина была в составе ссср. Ето такой себе праздник сталин устроил украинцам в честь окончания войны.
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Было. Так и было, в 1047-м. Если бы не тюлька азовская... хрен зна, появился бы я на Свет? Есть сомнения.
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отец говорил , что в 47-м не было вкуснее блюда , чем ежик живьем насаженный на вилы и поджаренный на костре . ну и само собой суслики
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А у меня, сейчас, в центре Мариуполя, под гаражами, прямо под окнами- ёжики. Откуда??? Но- есть. Целая семья. Я их уже второй раз наблюдаю, в течение недели. Странно... эко-грязный Мариуполь и... ежики, в центре.
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Что значит "жировали"? Это в твоей совдепии комиссары да чекисты на шару жрали. В те годы чтобы жить, в цивилизованных странах, работать надо было, а не маузером махать. И продотряды для ленивых московитов как по Украине и Кубани не рыскали. Усек, ватник?
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Каждый видит что хочет...Давай так.Я ответил нн тебе,а на пост выше.Для тебя упрощенный вариант-Западеая Украина была Польшей в 33году.
И пиши проще.Очень тяжело вычленить смысл в некоторых твоих постах.
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Спрошу проще. В какой еще стране было такое явление как продразверстка и продотряды? А то что не можешь понять смысл написанного, так то неудивительно. Мокша и под чужим флагом остается мокшей.. Или ты отрицаешь факт Голодомора?
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Не голодомор, а ето РУЗЬКИЙ МИР, к которому хотят вернуть Украину некоторые утырки во власти. И даже сейчас кацапы которых вы называете братским народом на многих сайтах радуются и предлагают повторить ето в Украине после подписания капитуляции ЗЕ.
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Петики, ну хоть в этой теме заткнитесь с ЗЕ! Юшка з листя і оладки з тирси: в столичному метро розкажуть про "їжу" за часів Голодомору - Цензор.НЕТ 3222
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Посидь у спамі. Не забудь смачно поїсти.
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Це вони ще не всі Голодомори згадали, і не всі продукти перерахували... Мати пережила "голодовку" 1947-го. Казала, що люди варили в"ялену гичку з буряків, якою ПРИ НІМЦЯХ!!! годували скотину... А при "рідній Радянській владі" її їли люди, бо селян обдирали "як липку"... (Липова кора теж, між іншим, ішла в їжу. Дерли кору, відділяли луб"яне волокно, висушували в печі, перетирали на жорнах, на "борошно", додавали трохи житнього, і пекли коржики... А насіння подорожника товкли і варили кашу. Насіння щириці (вона родичка "амаранту, тільки гіркувата), розмочували у воді, товкли, додавали води, настоювали і фільтрували. Ставало щось подібне до молока. Треба, якось, записать ці "рецепти", поки ще пам"ятаю... Щоб люди знали... Слова "Ніколи більше!" - це не стільки про війну, скільки про ОЦЕ!!!).
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Краще напиши... Мій комп видає, що "неможливо відобразить...". (небезпечно).
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Голодомор - це не сторінка в підручнику чи далеке минуле.
Це частина родинної історії кожного українця. Твоєї бабусі чи дідуся.
Історія, яка болить, та про яку потрібно говорити. Історія жорстокого злочину та людської незламності.
Це було 86 років тому. Це вартувало життів 7 мільйонів українців. Національна пам'ять і до сьогодні. Жива. Незнищенна.
Дослідіть власні сімейні історії та поширюйте їх за хештегом #Голодомор_МояІсторія. Ця безстрокова акція, яка згодом переросте в загальнодоступний архів, потрібна, щоб жодна деталь цього страшного злочину не була втрачена. Світ має почути.
23 листопада о 16:00 прийди до Музею Голодомору. Запали свічку у вікні. Пам'ятай.
Позначайте друзів у коментарях та будемо дуже вдячні за поширення.
Ваш Музей Голодомору.
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Ето результат того что украинцы устали от войны, не хотели воевать за свою землю и просто хотели мира. В результате получили и голодомор и войну. Только воевали и умирали уже не за свою Украину а за Сталина и жукова.
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"украинцы устали от войны" от какой войны они устали в 1932 году?

"не хотели воевать за свою землю" - вот это правда. в любой клуб в киеве седня зайди вечером. и увидишь что народ хочет бухать, а не родину защищать.
ты даже можешь призвать в клубе защищать родину.. интересно что скажут
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Устали от войны не в 1932-м года. а намного раньше. в 1919г. А в 1932-33 ето уже результат и как говорится, сбор того что выростили.
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Nebilo mozet armiji 1919 godu u vas stob razbit ruskix bolsevikov.U nas bylo toze samoje 1 vintovka na 10 celovek,tut nam nemcy pomogli dobrovolceami 5000 i oruzyjem,sto prineslo nam pobedu.Byla razbyta 150000 armija ,kak podumajes nasix vsego 10000 razbyli na 15 raz bolse banditskuju armiju iz rosiji.A tak by bylo toze samoje golodomor v te vremena
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Подлости комиссаров не было предела. Окружать безоружные и мирные села регулярными частями красжопой армии, кордонами ГПУ и быкующими комиссарами и выгребать под чистую все что годилось в еду, это герои? Кацапы и своих в Тамбове газами травили, что им украинцев жалеть? Тогда еду тянули . сейчас унитазы. Но суть московитов все та же
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Скажут что ты мокша-провокатор.Следи лучше за своей парашей. Где каждый день хают Запад и Штаты, а деточки пропагандонов и депутатов госдуры по гейропам шастают. Какое тебе дело, чухонь, до Украины?
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Веселий - що ти тут мелеш про нічні клуби ? Там збираеться зебіли та інша шваль - якраз тыі 73 процента котрим на все начхати - їм треба бухать и зрелищ ! Найшов яки приклад
наводити !!!
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багато українці прийняли мук від кацапських окупантів за триста років , але зараз нарешті ми вільні .тому треба пам,ятати всі злочини проти нашого народу і не давати ворогові шансів на здійснення нових злочинів . мова, віра, армія .
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Уважаемые модераторы цензора просьба удалять все комментарии кто устраивает с темы голодомора срач в комментах Хочется просто помянуть тех людей кто не выжил в результате голода устроенного большевистской расисей
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Напишіть це у модераторській гілці.
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Вічна Пам'ять Жертвам,котрі були заморені голодом московськими комуно-більшовицькими катами
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Sukhanov Sviatoslav

@SukhanovSviato2


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@buch1004

Просто приклад. Мати мого знайомого, яка пережила голодомор в дитинстві, на горищі зберігала кілька лантухів з сухарями і забороняла їх чіпати. Голодомор "не відпускав" її все життя.
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Моя родная бабушка пережила голодомор, еда - навсегда осталась для нее наивысшей ценностью, в доме всегда были, пусть минимальные, но запасы, она всегда следила, чтобы наготовлено было достаточно еды, не отпускала никого без того, чтобы накормить. Много рассказывала, как приходилось выживать и что тогда готовили. Она умерла весной 2019 года в возрасте 95 лет, пережила ВСЕХ совковых ублюдков, успела увидеть и внуков и правнуков.
СМЕРТЬ КАЦАПСКОЙ ПАДАЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Те ж саме було і з "блокадниками"... Читав спогади лікаря тієї пори - тих, кого вивезли з блокадного Ленінграду, розміщували у спеціальних госпіталях, де підліковували (в основному, від пелагри, дистрофії і цинги) і підгодовували... Так багато хто ховав сухарики під матрасами. Не допомагало навіть те, що їх водили на склади і показували купу продуктів, які використовувалися для приготування їм їжі... Це вже був незворотний розлад психіки...
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Я. лично я, снимал комнату, на Петроградской стороне, улица Большая Пушкарская 121, кв 9. У старушки-блокадницы. У неё, в кладовке, были мешки, с сухарями, на каждом- год написан, химическим карандашом. Я эти сухари, таскал, потихоньку, было дело, бо как-то надо было выживать, хотя и не блокадные годы, а 1978-й. Но, мне, нищему студенту, не хватало 80 рублей, в месяц.
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Муся

@7ICwrEY0WEXeM9f

·2 ч

У моєї бабусі найсмачніші спогади, це 'затірка'-в киплячу воду домішують трішечки муки.І все життя вона згадує, як то було смачно.Їй дуже повезло:їх не розстріляли,просто вивезли в товарних вагонах,в чому були.А так да, дуже смачний пломбір був...
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То не "затірка"... То був один з різновидів "чиру"... А "затірка" готується інакше: береться борошно, додається вода, і це борошно перетирають руками, щоб утворились кульки, величиною від просяного зерна, до гороху. Потім їх висушували на сонці, або в печі. Своєрідний аналог "макаронних виробів". (в Угорщині, до цих пір, подібне роблять, уже на заводах, і продають під назвою "тархоня" (спотворене українське "затірка"). При приготуванні "затірку" кидають у киплячі воду, молоко, овочевий, рибний чи м"ясний бульйони, та варять до готовності... До цих пір зварені таким чином, макаронні вироби, по селах, іменують "затірками"...
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Тема Голодомора в таком виде, просто констатация фактов и дайте денег , как и наводнения на Закарпатье, а теперь еще и Донбасса, прокормить не одно поколение дармоедов .
Давать деньги, только когда будут указывать виновных в преступлениях .
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
15 ч. ·

Важливо розуміти: наша колективна "травма Голодомору", та "чорна діра" в підсвідомості, яка поглинає енергію вже українців, народжених у 21-му столітті, спричинена НЕ ТІЛЬКИ тим, що відбулося 86 років тому, а, можливо, не менше - ще й наступною півстолітньою (в формативні роки мого покоління ще чинною!) забороною про те згадувати, під страхом ув'язнення. І якими психологічними й соціокультурними деформаціями обертається ця заборона в 3-4-му поколінні, ми ще навіть приблизно собі не уявляємо. Але з певністю можна сказати, що на міжпоколіннєву трансмісію досвіду (тяглість зв'язку між поколіннями) вона таки вплинула, і то нищівно.

Відбудовуймо, що ще дасться відбудувати. Розпитуймо своїх рідних, поки вони ще з нами. Без засвоєння (і подолання!) їхнього досвіду нам ніколи не стати цільними людьми.
https://holodomormuseum.org.ua/anons/vseukrainska-aktsiia-holodomor-moia-istoriia/
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Даруйте, але це якась копія кацапських скрЄп.
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У меня бабушка пережившая голодомор, до сих пор не то что хлеб и а хлебные корки со стола не может выбрасывать курям. Все сушит и в узелки пакует и грызет вечерами. Будь проклят кремль и Росия. И пусть будут прокляты все те кто пытается вернуть Украину в состав РФ и называют кацапов братским народом.
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Так це величезна трагедія.Але чому в нас зараз так багато московських покидьків? Чому в нас в Києві є сектанти рпц? Чому вони вільно пересуваються по Україні? Поки ми не будемо жорсткіші,а будемо тільки згадувати і плакати,то нічого хорошого не буде.Всі покидьки повинні українців боятися.І не потрібно у всьому слухати західних партнерів.бо вони хочуть і з тими і з тими мати зв'язки.
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Цензор.НЕТФотоКиївські новини
 
 
 
 
 
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