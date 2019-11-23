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 Події, Київські новини, Фоторепортаж
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Все про:Київ (6831) вбивство (1956)

 Вуличний конфлікт на столичних Нивках призвів до смерті одного з учасників. ФОТОрепортаж

Цієї ночі в Києві унаслідок вуличного конфлікту одному з його учасників було завдано смертельного удару в голову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на dtp.kiev.ua.

Свідки стверджують, що компанія людей відпочивала в закладі "Портер Паб". Серед них був чоловік, який вийшов на вулицю і довго не повертався. Знайомі пішли на пошуки і виявили його на тротуарі без ознак життя. За словами свідків, до нього підійшов інший чоловік і завдав удару в голову, після якого потерпілий впав на землю і більше не встав. На місце викликали службу "103", але допомога медиків уже не знадобилася - чоловік помер. Йому було близько 40 років.

Нападник втік у двори. На місце прибули поліція і слідчо-оперативна група. Правоохоронці розшукують підозрюваного. За словами очевидців, на ньому була чорна куртка і чорні штани, інших прикмет вони не запам'ятали. Обставини трагедії та місце перебування імовірного вбивці встановлюються.

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Вуличний конфлікт на столичних Нивках призвів до смерті одного з учасників 01
Вуличний конфлікт на столичних Нивках призвів до смерті одного з учасників 02
Вуличний конфлікт на столичних Нивках призвів до смерті одного з учасників 03

Вуличний конфлікт на столичних Нивках призвів до смерті одного з учасників 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161422
 
 
 Топ коментарі
 
Ну, по черной куртке и черным штанам точно найдут.
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По словам очевидцев на нем была черная куртка и черные штаны, других примет они не запомнили, та он по таким приметам как бельмо в глазу, найдут сразу по горячим следам.
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тогда новость звучала бы так - к стоящему подошёл неизвестный в чёрной куртке и выстрелил ему в голову.
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Ну, по черной куртке и черным штанам точно найдут.
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Шкода що українці не мають дозволу на носіння зброї! Якби в кожного з учасників конфлікту була зброя, обидва не дозволили б собі вступати в бійку!
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Я за легалізацію короткостволів.
Але тільки не для тебе.
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Це вже не Вам вирішувати, зброя для всіх має захистити кожного громадянина України!
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тогда новость звучала бы так - к стоящему подошёл неизвестный в чёрной куртке и выстрелил ему в голову.
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Тогда новина звучала б так - двоє нетверезих осіб біля кафе стріляли в повітря, ніхто не постраждав!
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Насправді так - двоє нетверезих осіб біля кафе стріляли по перехожим, на щастя ніхто з них не постраждав... окрім, звісно, самих перехожих!
Втім, то вже їхні особисті проблеми - потрібно сидіти вдома біля телевізора коли ковбої гуляють
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правильно останется в живых тот кто быстрее нажмет на курок.А если ты неуспеешь прочтешь свой пост на небесах
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Лишиться в живих той хто буде мати навчики тактичної медицини і зможе правильно зупинити свою кровотечу до приїзду швидкої!
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На самом деле неизвестно что точно произошло и помог бы пистолет и другое оружие, тут, со слов свидетелей, был всего 1 удар, в неожиданной ситуации до пистолета рука просто не дотянется.
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Якщо є зброя, конфлікти відбуваються в зовсім інший спосіб, вже ніхто нікого не підпускає на відстань удару, а починають стріляти по ногам, в тулуб, в упор, в крайному разі можна ударити рукояткою пістолета, якщо немає можливості вистрілити.
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Согласен, ситуаций много и они все разные, но оружие, в любом случае, надо успеть достать, и не висит над каждым табличка "не подходи, у меня пистолет", чел стоял один, курил, чуть выпил, проходил мимо чувак, быстренько дал в голову, какое тут оружие, все могло произойти без единого слова.
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Тоді це сплановане вбивство, людину викликали на вулицю або чекали на вулиці і вбили саме тоді коли людина вийшла перекурити! Не буває таких збігів, що випадкова людина йшла і раптом одним ударом вбила іншу людину! Якщо б в жертви була зброя, то і напад на неї планували б інакше!
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В даній ситуації це дійсно могло б попередити злочин. Коли людина носить короткоствол, їй бухати категорично має бути заборонено.
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По данным от мобильных операторов найдут, по а-gps, да даже по вай-фаям , если со смартфоном був
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Ніхто не буде навіть шукати! Вбивць Шеремета досі не знайшли!
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Там працювали спецслужби, вони технічно грамотні, підготовлені люди , крім того ,у них є спецзасоби , наприклад,для наведення радіоперешкод, засліплення відеокамер, інфрачервоними невидимими променями чи лазерними променями, є засоби для виявлення відеокамер і відеоспостереження, була група для страхування, коли б щось пішло не за планом. А от чувачки, які в ресторані побилися,нічого не планували, та даю 99,99% що у них були телефони, і 88,88% що у них були смартфони, а заплати Гугл-компанії, то вони і фото і відео пришлють з того смартфона
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Так і в нас були спецслужби, які теж пасли той район в той самий час коли закладали вибухівку під машину Шеремета! Один СБУшник з Одеси навіть ледве не завадив підкласти вибухівку, інші СБУшники вели наружку по сусіднім під'їздам, їх там зустрів Білецький з товаришами! І в цьому натовпі спецслужб, які один одному на ноги наступали і не давали нічого зробити, хтось такі заклав вибухівку і підірвав машину Шеремета! Тут або всі ці СБУшники працювали на ворога в складі банди перевертнів і робили одну роботу по знищенню Шеремета, або вони всі ідіоти і дебіли які не помітили групу диверсантів, яка вела спостереження у них на очах СБУшників кілька днів і заклала вибухівку саме в той момент коли всі СБУшники товпились навколо машини! Вбивць потрібно знайти, це завдання для професіоналів! Якщо в СБУ немає професіоналів то потрібно всіх вигнати і найняти нових з МВС!
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...не корми психа своими ответами, оно сегодня на выходные на побывку домой из дурки отпущено... Вуличний конфлікт на столичних Нивках призвів до смерті одного з учасників - Цензор.НЕТ 9109
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По словам очевидцев на нем была черная куртка и черные штаны, других примет они не запомнили, та он по таким приметам как бельмо в глазу, найдут сразу по горячим следам.
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..ладно в том, что она неотвратима, но она элементарно в любой момент может стать внезапной..(((
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Реклама Портер Рабу, хочешь так же ходи в Портер Паб!
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хрен я туда теперь пойду . только с пулемётом.
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Отморозок в черной спецодежде знал о ценах на пиво в Пабе и небезосновательно рассчитывал, шо туда нищие не заходят и понадеялся, шо вышедший мужик не пропился до трусов и шо-то и ему осталось...
Се ля вуха - как говорили древние греки с Молдаванки
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А сколько за такое дадут в норм. стране?
30-40 лет? как по мне, то можно и смертную казнь. умішленное. А не как в Рашке: подозреваемій со всей дури вїехал Васе по голове кирпичом, после чего тот 15 раз упал с вісоті собс. роста, что и повлекло "по неосторожности смерть потерпевшего". = 8 лет, а через 5 - свободен по УДО.
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Гоп-стоп, нерасчитал грабитель силу.
А полиция будет искать! Бойтесь все у кого черние штани и черние куртки.
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Это добрые и сытые гопстопники - отпускают в одежке, пусть даже в нижней...
Поэтому не носите трусы от Валентини - не будет вам позору!
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Серега с высоты прожитых лет констатирует, шо в жизни мало че меняется, разве шо длина юбок, ширина брюк и цены на бухло...
В доброе советское время подобные ребята сидели в поездах в вагонах-ресторанах, попивали пиво и следили за компаниями с богатеньким столом. А потом выходили вслед за подгулявшим гражданином и догоняли его в тамбуре... Искать кого-то менты начинали через пару дней, когда гуляку находили на шпалах путевые рабочие...
Поэтому, когда в ресторане рассчитываешься, нужно доставать из кармана заранее заготовленные 50 рэ сожмаканными купюрами и кдить из на стол перед официантом, а не шарить рукой минуту в нагрудном кармане отсчитывая две двадцать пятки из пачки банковской упаковки...
Се Лявуха - как говорили мудрые древние цеховики с Малой Арнаутской...
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Фильм из детства вспомнил: "Они были в черных костюмах и в черных полумасках".
Тут наверно такие же свидетели Вуличний конфлікт на столичних Нивках призвів до смерті одного з учасників - Цензор.НЕТ 1507
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Ось ви ввечері дома і ніколи нікуди не ходите, навіть на дні народження ?
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А якби це було вдень? щоб сказали, просто цікаво. Сам винуватий
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нормально отдохнули ((( алкоголь - зло.
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Де там вуличний конфлікт? Одна надія на відеокамери..
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