 Вуличний конфлікт на столичних Нивках призвів до смерті одного з учасників. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на dtp.kiev.ua.
Свідки стверджують, що компанія людей відпочивала в закладі "Портер Паб". Серед них був чоловік, який вийшов на вулицю і довго не повертався. Знайомі пішли на пошуки і виявили його на тротуарі без ознак життя. За словами свідків, до нього підійшов інший чоловік і завдав удару в голову, після якого потерпілий впав на землю і більше не встав. На місце викликали службу "103", але допомога медиків уже не знадобилася - чоловік помер. Йому було близько 40 років.
Нападник втік у двори. На місце прибули поліція і слідчо-оперативна група. Правоохоронці розшукують підозрюваного. За словами очевидців, на ньому була чорна куртка і чорні штани, інших прикмет вони не запам'ятали. Обставини трагедії та місце перебування імовірного вбивці встановлюються.
Але тільки не для тебе.
Втім, то вже їхні особисті проблеми - потрібно сидіти вдома біля телевізора коли ковбої гуляють
Се ля вуха - как говорили древние греки с Молдаванки
30-40 лет? как по мне, то можно и смертную казнь. умішленное. А не как в Рашке: подозреваемій со всей дури вїехал Васе по голове кирпичом, после чего тот 15 раз упал с вісоті собс. роста, что и повлекло "по неосторожности смерть потерпевшего". = 8 лет, а через 5 - свободен по УДО.
А полиция будет искать! Бойтесь все у кого черние штани и черние куртки.
Поэтому не носите трусы от Валентини - не будет вам позору!
В доброе советское время подобные ребята сидели в поездах в вагонах-ресторанах, попивали пиво и следили за компаниями с богатеньким столом. А потом выходили вслед за подгулявшим гражданином и догоняли его в тамбуре... Искать кого-то менты начинали через пару дней, когда гуляку находили на шпалах путевые рабочие...
Поэтому, когда в ресторане рассчитываешься, нужно доставать из кармана заранее заготовленные 50 рэ сожмаканными купюрами и кдить из на стол перед официантом, а не шарить рукой минуту в нагрудном кармане отсчитывая две двадцать пятки из пачки банковской упаковки...
Се Лявуха - как говорили мудрые древние цеховики с Малой Арнаутской...
Тут наверно такие же свидетели
Но не исключаю такой вариант...