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 Події, Суспільство
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Все про:ДТП (2628) Київ (6831)

 "Порше", що розбився в Києві, керувала п'яна 19-річна співзасновниця шахти. ФОТО

За кермом елітного позашляховика, який потрапив учора в серйозну ДТП у центрі Києва, перебувала п'яна 19-річна Владислава Євтягіна.

Про це повідомляє "Київ Оперативний", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що коли водійка спускалася вниз Старонаводницькою, вона не змогла втримати машину, оскільки це був не просто Porsche Macan, а потужніша версія R4. Згодом алкотестер показав у її крові 1,43 проміле.

Також відомо, що на місце ДТП прибули друзі п'яної компанії і спробували відкупитися за 100 доларів від власника "Лади", яку зачепив "Порше".

"Через деякий час на місце приїхали друзі бухої компашки на елітному коритці з номером AH3333 **, зняли номерні знаки з Porsche і намагалися відкупитися 100$ від власника "Лади". Даремно старалися. Ми знаємо і всім розповімо, бо не все в цьому світі вирішують брудні бабки", - йдеться в повідомленні.

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За даними "Києва Оперативного", за кермом автомобіля перебувала Владислава Євтягіна, 2000 року народження, яка є співзасновником ТОВ "Шахта Петрівська".

Порше, що розбився в Києві, керувала пяна 19-річна співзасновниця шахти 01
Порше, що розбився в Києві, керувала пяна 19-річна співзасновниця шахти 02
Порше, що розбився в Києві, керувала пяна 19-річна співзасновниця шахти 03

Порше, що розбився в Києві, керувала пяна 19-річна співзасновниця шахти 04Порше, що розбився в Києві, керувала пяна 19-річна співзасновниця шахти 05

Порше, що розбився в Києві, керувала пяна 19-річна співзасновниця шахти 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161419
 
   
 Топ коментарі
 
а чого не па радному данецку літаєм..?
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Там бы Порш освободители отжали, а тут можно рассекать
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дамбасские кормильцы в щахтах порша нарыли, и бухать к мену тоже.
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Видать хорошо кочегары в топку закидывали.
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Как мне сегодня рассказали, в Донецке, в отличие от Луганска, в 2014 себя вообще никто с Украиной не отождествлял из оставшихся в "республике".
Одного я не пойму, что эта владелица донецкой шахты в Киеве делала?
Вроде ей, как новой владелице бывшей шахты «Комсомолец Украины» (спасибо Гуглю за информацию) обитать бы надо было в городе Донецке?
Если они себе с Украиной не отождествляют, то зачем же они в Украину то прутся?
Что бы ей в Донецке то не разбиться?
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похов украинских обдирать, которые жить не умеют "Порше", що розбився в Києві, керувала п'яна 19-річна співзасновниця шахти - Цензор.НЕТ 9635
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И умеют же на донбассе кадры с малых лет воспитывать! Аж слезу вышибает, когда вспоминаешь таких зубров как проффесора Януковича,кандидата наук Царева и Королевскую,Витю стоматолога и голову НБУ Арбузова!
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В Києві зараз найбільше такої псевдоеліти.А діти простолюдинів нехай ідуть на призовну службу,от така в нас справедливість.
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Досвіду зайцевої недостатньо ? Та тварюка ще хоче скасування вироку. Та тут пожиттєво тре давати цим мажорам та ще й родичам повну конфіскацію майна щоб не вважали життя людей за непотріб. 100 бакісв вони пропонують...Вилюдки
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Не обязательно любовница, все-таки в 19 лет на нее шахту записать. Может это не "папик", а реальный батя на нее записал актив, типа, дал путевку в жизнь, подарил на совершеннолетие. Вот фото ее с отцом.
"Порше", що розбився в Києві, керувала п'яна 19-річна співзасновниця шахти - Цензор.НЕТ 5804
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Хотелось бы услышать этого папу" А кстати почему журналисты не описали его образ, ну к Порше уж он точно имеет отношение.?
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Ой!, А у неё левая нога искуственная?!? Судя по кривизне - из сырой глины.. Не хватило денег на нормальный протез?
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ничего, шахтёрам лугандонцам, пару месяцев зарлату не выплатят - новый порше можно бить...папа купит
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Административная ответственность за "пьяную" езду должна быть жесткой и однозначной - лишение прав на всю жизнь, а при попытке потом ездить без прав - уголовная ответственность до 5 лет с арестом без залога!!! Иначе нам удачи не видать - за рулем стали пить не только "ветераны руля", а и вообще дети, только что ставшие взрослыми и и путающие педаль газа с тормозом. Ком ДТП и особенно "пьяных" от нашей демократии катастрофически разрастается!!! Наша демократия привела к тому, что соучредителями не слабых "захваченных и прихватизированных" предприятий, как видим, благодаря заботливым и любящим родителям становятся практически не смышленные дети с юбкой до пупа. Посмотрите, а что делается в Верховной раде - там много депутатов практически чуть ли не из детсткого сада. Правда есть и есть взрослые дяди с опытом насильников. Я, имеющий юридическое образование, не могу понять, как могут писать Законы депутаты, закончившие школу в 2013 г.??? И посмотрите с каким гонором они себя ведут на тех же телешоу. Зачем их туда вообще приглашают и почему без соски с молоком? Молодость нужно приветствовать, но без опыта и практики работы знания не приходят и не закрепляются, тем более необходимые для развития страны. По выборам в законодательный орган нужно срочно вводить административные и организационные ограничения с учетом опыта и практики работы кандидатов - ВР - это же не сауна для разнополых детей! Украина что начинает повторять опыт Верховного Совета СССР, где рядом с академиками сидели доярки с семилетним образованием, но прошедших туда по объему груди или с карими глазами? Напрасно!
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Ну зачем вы так строго к юным дарованиям? Они хоть и без сосок ходят на теле-шоу, но зато не забывают одевать памперсы!..
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походу, горячая девчушка донецких папиков шибко поспишала на кастинг, открытый на одно место спалившейся зАмки Клитиной..
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Отсутствие страха перед законом позволяет подобной мрази делать все что пожелает. Потому что вся страна знает что никакого наказания, - ну кроме уже случившейся потери недешевого автомобиля, для этой овцы не последует. Будет пухлый конверт, "суд", и новый "порше" через год. И зайцева скоро выйдет "за хорошее поведение". Осужденными в этой стране бывают лишь бедные, и в этом ее вечное проклятие.
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Неподкупный, принцпиальный бетонный забор со столбами навели порядок в данном кейсе.
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Вот вы говорите что в стране всё плохо, а шахтёры он поршах ездят. Девочка в 19 молодец уже на шахтера работает, и не ноет. То она не пьяная была а устала после трудового дня на шахте.
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И вы думаете,что эту пьяную дуру накажут? Номера сняли,в больнице напишут ,что на саночках каталась,в дерево въехала.Очередная зайцева,только киевская..Помочь Украине может только гильотина для этих пьяных мажоров.Рубить у пьяней руки,которые крутили баранку-тогда поможет, гарантия 100%.Скажете жестоко?А убивать по 6-ть человек в пьяном угаре не жестоко???
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