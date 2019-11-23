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Все про:Азовське море (1260) шторм (22) ДСНС (2144)

 Острів Бірючий через шторм відрізано від суші, довелося евакуювати 11 осіб. ФОТОрепортаж

Через шторм на Азовському морі острів Бірючий виявився відрізаним від суші. Рятувальники на плавучому транспортері вивезли людей, які перебували на острові, на велику землю.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ГУ ДСНС у Запорізькій області.

"Завдяки оперативним та злагодженим діям і своєчасно вжитим заходам рятувальники доставили на сушу 11 осіб. Медичної допомоги евакуйовані не потребували. Органами місцевої влади організоване їхнє перевезення на автовокзал Кирилівки", - повідомили рятувальники.

Наразі повідомлень про необхідність надання допомоги через негоду від жителів смт Кирилівка не надходило.

У ДСНС зазначають, що інженерна техніка і особовий склад перебувають на цілодобовому чергуванні на місці події до окремого розпорядження.

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З 20 до 22 листопада на Азовському узбережжі вирувала негода. Пориви вітру до 28 м/с. На Федотовій косі в смт Кирилівка Якимівського району Запорізької області затопило близько 40 баз відпочинку.

Острів Бірючий залишився відрізаним від суходолу, піщана дорога вкрита водою.

Острів Бірючий через шторм відрізано від суші, довелося евакуювати 11 осіб 01
Острів Бірючий через шторм відрізано від суші, довелося евакуювати 11 осіб 02
Острів Бірючий через шторм відрізано від суші, довелося евакуювати 11 осіб 03
Острів Бірючий через шторм відрізано від суші, довелося евакуювати 11 осіб 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161403
 
 
 Топ коментарі
 
Я раньше думал , что острова всегда отрезаны от суши .
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три дня дуло конкретно, могло его и сместить. но самое интересное впереди. ледостав или ледоход может его подвинуть и очень сильно.
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Мама дорогая---сколько же этой амфибии лет? А верней десятилетий? Слава нашим МЧС!
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Я раньше думал , что острова всегда отрезаны от суши .
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Полное название этого географического объекта: коса "Бирючий остров".
То есть это по сути - полуостров, который в результате непогоды превратился в остров.
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нет. это пещаная коса в азове. на ней со времен советцкого союза были рыбачьи села и почти на самом краю база отдыха, которую построили для хрущева. он там отдыхал неоднократно. Такое происходит там почти каждый год. ветром с востока надувает волну и вода перекрывает дорогу. Но места там очень красивые.
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А я разве что-то противоречащее вашему комментарию написал?
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три дня дуло конкретно, могло его и сместить. но самое интересное впереди. ледостав или ледоход может его подвинуть и очень сильно.
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Может рано билеты на первый паровоз продавать начали?
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Последний раз был на Бирючем в 2002. Еще верблюд по нему ходил. Браконьеры продавали осетра по 14 гривен и калкана по семь. Утром дорога как стиральная доска, часам к десяти грейфер ее равнял.
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