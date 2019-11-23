 Острів Бірючий через шторм відрізано від суші, довелося евакуювати 11 осіб. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ГУ ДСНС у Запорізькій області.
"Завдяки оперативним та злагодженим діям і своєчасно вжитим заходам рятувальники доставили на сушу 11 осіб. Медичної допомоги евакуйовані не потребували. Органами місцевої влади організоване їхнє перевезення на автовокзал Кирилівки", - повідомили рятувальники.
Наразі повідомлень про необхідність надання допомоги через негоду від жителів смт Кирилівка не надходило.
У ДСНС зазначають, що інженерна техніка і особовий склад перебувають на цілодобовому чергуванні на місці події до окремого розпорядження.
З 20 до 22 листопада на Азовському узбережжі вирувала негода. Пориви вітру до 28 м/с. На Федотовій косі в смт Кирилівка Якимівського району Запорізької області затопило близько 40 баз відпочинку.
Острів Бірючий залишився відрізаним від суходолу, піщана дорога вкрита водою.
То есть это по сути - полуостров, который в результате непогоды превратился в остров.