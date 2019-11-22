 Націоналісти відзначили День Свободи походом до ОП з вимогою звільнити політв'язнів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
Організаторами акції виступили націоналістичні організації.
Серед гасел мітингувальників були вимоги звільнити політв'язнів.
Фото, відео - Олег Богачук
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
Організаторами акції виступили націоналістичні організації.
Серед гасел мітингувальників були вимоги звільнити політв'язнів.
Фото, відео - Олег Богачук
Мир не будет молчать
Квасьневский предостерег Зеленского от преследования Порошенко. В частности он заявил, что ПАП был уважаемым партнером многих лидеров в Европе, и они не будут сидеть и смотреть на политически мотивированный произвол. А пострадает от этого сам Зеленский.
Джон Смiт:Міжнародна ізоляція Зеленського як результат політичних репресій