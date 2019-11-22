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 Події, Суспільство
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Все про:Коханівський (51) націоналісти (140) День Свободи (4)

 Націоналісти відзначили День Свободи походом до ОП з вимогою звільнити політв'язнів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У центрі Києва відбулась акція, приурочена Дню Свободи, організована націоналістичними організаціями.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Організаторами акції виступили націоналістичні організації.

Серед гасел мітингувальників були вимоги звільнити політв'язнів.


Націоналісти відзначили День Свободи походом до ОП з вимогою звільнити політвязнів 01

Націоналісти відзначили День Свободи походом до ОП з вимогою звільнити політвязнів 02
Націоналісти відзначили День Свободи походом до ОП з вимогою звільнити політвязнів 03
Націоналісти відзначили День Свободи походом до ОП з вимогою звільнити політвязнів 04
Націоналісти відзначили День Свободи походом до ОП з вимогою звільнити політвязнів 05

Фото, відео - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161386
 
   
 Топ коментарі
 
кто такой этот порошенка? это мыролюбный реформист свиновальц?
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шо допрыгалось,зебильо)

Мир не будет молчать
Квасьневский предостерег Зеленского от преследования Порошенко. В частности он заявил, что ПАП был уважаемым партнером многих лидеров в Европе, и они не будут сидеть и смотреть на политически мотивированный произвол. А пострадает от этого сам Зеленский.
Джон Смiт:Міжнародна ізоляція Зеленського як результат політичних репресій
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у штейнов выбор небольшой. если они не стреножат виницкого мыролюбца то народ порвет и их и вальцманат.
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Не эти же самые пару недель назад митинговали под лозунгами "не надо освобождать политзаключенных и подыгрывать этим путину"?
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за що заплатили - за те і мітингують ... Націоналісти відзначили День Свободи походом до ОП з вимогою звільнити політв'язнів - Цензор.НЕТ 4423 ...))
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коментар відмічено як спам  
 
шо допрыгалось,зебильо)

Мир не будет молчать
Квасьневский предостерег Зеленского от преследования Порошенко. В частности он заявил, что ПАП был уважаемым партнером многих лидеров в Европе, и они не будут сидеть и смотреть на политически мотивированный произвол. А пострадает от этого сам Зеленский.
Джон Смiт:Міжнародна ізоляція Зеленського як результат політичних репресій
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кто такой этот порошенка? это мыролюбный реформист свиновальц?
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А зебилы скажут - а нам нас..ать! Главное посадить Пороха а там хоть камни с неба.
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у штейнов выбор небольшой. если они не стреножат виницкого мыролюбца то народ порвет и их и вальцманат.
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ну , тобі звичайно видніше про що ви там мрієте ...
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то есть тут порохошавки разминаются перед последней битвой за Петину шкуру Націоналісти відзначили День Свободи походом до ОП з вимогою звільнити політв'язнів - Цензор.НЕТ 6856 а вся их борьба со зрадонькой лишь прекрытие....могла бы не палиться, и так понятно...
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ПРовокатор Коханівський та його *братія * .
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жиди вчинили Голодомор. Жиди правлять. Ви самі віддали булаву серливому жиденяті
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