 Актив партії "Слуга народу", записи Труби, "дивовижа" для російських вояків. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

В Очакові
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрічає українські кораблі в Очакові. ВIДЕО
Трубу прорвало...
Читайте також: Розмова Труби та Богдана про справу Порошенка: "Андрію Йосиповичу, я тобі обіцяю - все зроблю. У мене 25 слідчих, бл#дь,.. але ця справа - пріоритет". АУДIО
Можно було б виробляти електрику?
Жарти шоу "Квартал 95" про побиття майданівців "Беркутом": "А якщо всіх мітингувальників одягнути в вовняний одяг, а беркутівцям роздати ебонітові палички, ми зможемо видобувати електрику?"
Актив партії
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Обурливо!
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Повилазило мурло", Зеленський може схаменутися до березня 2020 року, - Гриценко про скандали в "Слузі народу"
Точно!
Своїх розбійників вистачає...
Дивовижа
Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни їх угробили. Познімали навіть плафони, розетки та унітази, - Воронченко про повернуті РФ кораблі. АУДІО
Договірняків більше нема?
Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан дає вказівку Трубі зупинити обшуки: "Поки є МВФ, не чіпати "Приватбанк" і НБУ. - Хто написав? - БАЙ". АУДIО
Термінова нарада
Нові записи?
Більше фотошопів дивіться тутИсточник: https://censor.net.ua/ua/p3161362
о мёртвых или ничего, или хорошо.. поскольку о Порошенко хорошего ничего не скажешь, то лучше ничего 22.11.2019 20:11
в дрипри деменционна паника.... - як так?
де оно там и от чего отклоняется сегодня- твои прблемы ...
не - типа против своего рыжего... - ты дурак, ванятка?
я перечитываю все комменты - де то я накосячил....
один клитина(льный) оргазм и бац - ты уже замминистра инфраструктуры
Сегодня 22.11.2019 на прямом канале в 21.30Целая передача про него и его работу против Украины.