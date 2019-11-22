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 Фоторепортаж
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Все про:Росія (21006) бешкет (436) фотожаба (9057) Труба (194) ДБР (653) Богдан Андрій (221) Слуга народу (508) Іванісов (15)

 Актив партії "Слуга народу", записи Труби, "дивовижа" для російських вояків. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Актив партії Слуга народу, записи Труби, дивовижа для російських вояків. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

В Очакові

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрічає українські кораблі в Очакові. ВIДЕО

Актив партії Слуга народу, записи Труби, дивовижа для російських вояків. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Трубу прорвало...

Читайте також: Розмова Труби та Богдана про справу Порошенка: "Андрію Йосиповичу, я тобі обіцяю - все зроблю. У мене 25 слідчих, бл#дь,.. але ця справа - пріоритет". АУДIО

Актив партії Слуга народу, записи Труби, дивовижа для російських вояків. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Можно було б виробляти електрику?

Жарти шоу "Квартал 95" про побиття майданівців "Беркутом": "А якщо всіх мітингувальників одягнути в вовняний одяг, а беркутівцям роздати ебонітові палички, ми зможемо видобувати електрику?"

Актив партії Слуга народу, записи Труби, дивовижа для російських вояків. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Актив партії

Читайте також: Депутат від "Слуги народу" Іванісов справді мав судимість за зґвалтування неповнолітньої, - Рябошапка

Актив партії Слуга народу, записи Труби, дивовижа для російських вояків. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Обурливо!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Повилазило мурло", Зеленський може схаменутися до березня 2020 року, - Гриценко про скандали в "Слузі народу"

Актив партії Слуга народу, записи Труби, дивовижа для російських вояків. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Точно!

Актив партії Слуга народу, записи Труби, дивовижа для російських вояків. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Своїх розбійників вистачає...

Актив партії Слуга народу, записи Труби, дивовижа для російських вояків. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Дивовижа

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни їх угробили. Познімали навіть плафони, розетки та унітази, - Воронченко про повернуті РФ кораблі. АУДІО

Актив партії Слуга народу, записи Труби, дивовижа для російських вояків. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Договірняків більше нема?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан дає вказівку Трубі зупинити обшуки: "Поки є МВФ, не чіпати "Приватбанк" і НБУ. - Хто написав? - БАЙ". АУДIО

Актив партії Слуга народу, записи Труби, дивовижа для російських вояків. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Термінова нарада

Актив партії Слуга народу, записи Труби, дивовижа для російських вояків. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161362
 
   
 Топ коментарі
 
Сейчас начнёца причитания от ЗЕбилов - пачиму нет фотожаб на Парашенко, Цензор продался Пете..аа ЗЕбубачку абижають...негадяии , парахаботы!!!
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бугага))) спасибо, поржал!!)))) а сейчас прослушаем разрывы ваЗЕлиновых пердакофф)))))))))))
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В свете последних залетов узеленских взрывы пердаков зебилов "слились в протяжный вой".
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Сейчас начнёца причитания от ЗЕбилов - пачиму нет фотожаб на Парашенко, Цензор продался Пете..аа ЗЕбубачку абижають...негадяии , парахаботы!!!
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Порошенко жаба это ерунда , попробуй на подружку Пашинского поставить ... и полминуты не провисит ...
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наша таня громко плачет ,посадили её мачо .....
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о мёртвых или ничего, или хорошо.. поскольку о Порошенко хорошего ничего не скажешь, то лучше ничего Актив партии "Слуга народа", записи Трубы, "диковинка" для российских вояк. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2893
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Grave Digger e82c86bc
о мёртвых или ничего, или хорошо.. поскольку о Порошенко хорошего ничего не скажешь, то лучше ничего 22.11.2019 20:11 Актив партії "Слуга народу", записи Труби, "дивовижа" для російських вояків. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4256
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А що порошенко? Він зараз однією рукою тримає яйця, другою рукою закрив сраку, бо не знає, за що раніше візьмуть....
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бугага))) спасибо, поржал!!)))) а сейчас прослушаем разрывы ваЗЕлиновых пердакофф)))))))))))
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В свете последних залетов узеленских взрывы пердаков зебилов "слились в протяжный вой".
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шо за сывочелого гетьмана нема знову?
в дрипри деменционна паника.... - як так?
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Кхе-кхе. Ты не заблудился во времени? Твой писюнист уже пол года как под преза косит.
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у меня нет писюаниста - у тебя есть.
де оно там и от чего отклоняется сегодня- твои прблемы ...
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ты про вашего *****-навсегда?...
не - типа против своего рыжего... - ты дурак, ванятка?
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когда меня лайкает ННН...
я перечитываю все комменты - де то я накосячил....
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Кастрований? Чим малу нужду справляєш, чоловіче?
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Это ты "заблудился"... То есть, "рамсы попутал"... принял стёб за "абиду"...
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еще раз напиши,и на нормальном языке !
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А не кажется ли вам,друзья,что самый падлючий персонаж тут- труба?
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Мне вчера Макрон приснился в таком экзотическом виде.
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Співробітниця колишня, родом зі Львова, переповідала розповідь бабці. Та жила там в період "звільнення" Львова від поляків "совітами". Частина заможних поляків повтікала на Захід, частину арештували, частину депортували, частково - розстріляли... А їх квартири, з усім майном, зайняли сім"ї "асвабадитєлєй". Кацапки одягу європейського, практично, не бачили, де, що і як носити, не знали, однак понатягували на себе, кому що "підходило і подобалося... Так чулося не раз -"Йой! Пані Фаїно, гляньте, як кацапка намазалась - наче курва з борделю! А одяглася як! Це ж треба - у пеньюарі на ринок припертись!"
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в Бессарабии тоже до сих пор ржут)))когда выгнали румынов, кацапки в неглиже,из ограбленных магазинов, расхаживали
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Моя теща (родом з Полтавщини) у 1945 їздила на кілька місяців до Львова. Вона бачила "совєтскіх женщин" які з ноцниками (нічними горщиками) стояли у черзі за молоком.
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Упоротым зеледрочерам эти картинки нужно на лоб клеить ! 😁
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Не поможет.Если голосовали на выборах за клоуна-уже бесполезно.
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,,Новая власть,, из старый насильников и ватных пи*арасов нескончаемый повод для троллинга. Зе избирателям просто терпеть.
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Так "дотроллишься" шо бутылка "оболони" будет 100рублей стоить в Киеве(или как там его назовет Путин).
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Не хватает премьера на самокате с квитанцией за коммуналку....
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Portobello‏ @missy_porto 58 мин.58 минут назад

один клитина(льный) оргазм и бац - ты уже замминистра инфраструктуры
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Ермак агент ФСБ!
Сегодня 22.11.2019 на прямом канале в 21.30Целая передача про него и его работу против Украины.
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Такое впечатление, что большинство авторов этих карикатур и во сне и на яву только совдеповские кино про Шуриков и Шариковых всяких смотрят
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