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 Події, Фоторепортаж
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Все про:міськрада (258) Одеса (2176) Правоохоронні органи (438) СБУ (4928) махінації (286)

 Чиновники Одеської мерії привласнили близько 100 млн грн, створивши штучну кредитну заборгованість, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники СБ України викрили факт заволодіння коштами міського бюджету посадовими особами Одеської міськради та комунального підприємства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що чиновники міськради в змові з комерційними структурами привласнили майже 100 млн гривень при погашенні кредитної заборгованості комерційному банку.

Зловмисники штучно створили кредитну заборгованість комунального підприємства перед банківською установою. Право вимоги на борги у банку викупила приватна фірма афілійована з чиновниками мерії. Після цього комерсанти, завищивши суму заборгованості на 100 мільйонів гривень, звернулися до мерії із вимогою її погашення.

Рішення щодо оплати завищеного боргу приймалося на основі недостовірних матеріалів, свідомо підготовлених посадовцями кількох департаментів мерії. Потім бюджетні гроші були привласнені учасниками оборудки. Правоохоронці проводять слідчі дії у приміщеннях структурних підрозділів Одеської міської ради та фірм, причетних до протиправної діяльності, для виявлення речових доказів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ і СБУ проводять обшуки в Одеському морському порту й одеській філії АМПУ. ФОТОрепортаж

Триває досудове слідство за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Чиновники Одеської мерії привласнили близько 100 млн грн, створивши штучну кредитну заборгованість, - СБУ 01
Чиновники Одеської мерії привласнили близько 100 млн грн, створивши штучну кредитну заборгованість, - СБУ 02
Чиновники Одеської мерії привласнили близько 100 млн грн, створивши штучну кредитну заборгованість, - СБУ 03
Чиновники Одеської мерії привласнили близько 100 млн грн, створивши штучну кредитну заборгованість, - СБУ 04
Чиновники Одеської мерії привласнили близько 100 млн грн, створивши штучну кредитну заборгованість, - СБУ 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161312
 
   
 Топ коментарі
 
А фамилии не пишут специально что бы люди не узнали чьи это подельники?) ПЕ тутутутуту ТЯ тутутутуту СКО-РО СЯ-ДЕШЬ ЗА РЕ-ШЕТ-КУ.
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У него бизнес в Украине, а он как мы знаем слишком жадный что бы вот так все бросить и свалить.
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а что фамилии получай Бедрега вице мэр и Начальник Финансового департамента Донченко сбежал летом по собственному директор КП ТГО, Орловский вице мер курирует все вопросы ЖКХ, Козловский сбежал недавно неделю назад... по собственному Директор Департамента городского хозяйства ЖКХ... ну исам мэр Труханов.. который в Киев сегодня на суд уголовный по декларациям недостоверным ВАКСУ не поехал и типа оказался (ну да естественно так совпало) на операции в коммунальной простой больнице Ха=ха=ха Чиновники Одесской мэрии присвоили около 100 млн грн, создав искусственную кредитную задолженность, - СБУ - Цензор.НЕТ 4071
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А фамилии не пишут специально что бы люди не узнали чьи это подельники?) ПЕ тутутутуту ТЯ тутутутуту СКО-РО СЯ-ДЕШЬ ЗА РЕ-ШЕТ-КУ.
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думаешь сядет,не сбежит. гонтарева, вовк и луценко уже там....
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У него бизнес в Украине, а он как мы знаем слишком жадный что бы вот так все бросить и свалить.
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ПетрИло вже почав бізнес на вундеркінда свого переписувати...
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Нє сбєжит. Всьо равно блаЗЄнський абєщял посадіть Порошенка сразу послє сніженія таріфов вдвоЄ і поднятія зарплатьі учітЄлям до $4000. Раньше нікак. Расслабтєсь. Чиновники Одеської мерії привласнили близько 100 млн грн, створивши штучну кредитну заборгованість, - СБУ - Цензор.НЕТ 4690
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а что фамилии получай Бедрега вице мэр и Начальник Финансового департамента Донченко сбежал летом по собственному директор КП ТГО, Орловский вице мер курирует все вопросы ЖКХ, Козловский сбежал недавно неделю назад... по собственному Директор Департамента городского хозяйства ЖКХ... ну исам мэр Труханов.. который в Киев сегодня на суд уголовный по декларациям недостоверным ВАКСУ не поехал и типа оказался (ну да естественно так совпало) на операции в коммунальной простой больнице Ха=ха=ха Чиновники Одесской мэрии присвоили около 100 млн грн, создав искусственную кредитную задолженность, - СБУ - Цензор.НЕТ 4071
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Кто бы сомневался, что при Пете только воры и рыги(хотя это синонимы) сидели на должностях. Полюбому откат был в Киев, без главного мародера не одна махинациях не проходила. Рано или поздно кто то его все равно сдаст)
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100 МИЛЛИОНОВ ЭТО СТАРТ ТАМ ПОВЕСИЛИ НА КП ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ДОЛГИ В СУММЕ ПОЛМИЛЛИАРДА А ВЫДЕЛЯЛОСЬ ТИПА НА ЗАРПЛАТУ ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТНЫХ СТАВОК ПО КРЕДИТУ В БАНКЕ НА ПОГАШЕНИЕ РАЗНИЦЫ В ЦЕНАХ И ТАРИФАХ ПО СВЕТ ВОДЕ И ГАЗУ 2 МИЛЛИАРДА МИНИМУМ А ТО ЦИФРА БУДЕТ ВСЕ 3 А ТО И 4 ЛЯРДЛА И ЭТО ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ...... да срочно так трухаов типа оказался на операционном столе да и был ли мальчик на операции может "прооперированный" давно доелетл до Лондона или Амстердаму...
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Они на пианино Зеленскому собирали. 5 лет прошло со времен майдана - а ворьё и ныне тама.
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Ну да, тут ничего нельзя поделать, если одесситы любят, когда их обворовывают. Да и не только одесситы. Не работает МВД, не работает прокуратура. Виноваты призидент и Кабмин.
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Даже в сельсовете бюджет считают своим. В каждом городе бюджет пилят для своих или используют для не целевого назначения.
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Нам еще 300 лет нужно развиваться, чтобы мы превратились в настоящих людей. Совкодрочеры - они и есть совкодрочеры. В нормальной стране от мэрии уже давно бы одни руины остались. А мы все хаваем. Не придут хорошие депутаты, не придут. Рыговских питаров сменили порошенковские, порошенковских - следующая плеяда вафлесосов, обсуждающих задние проходы проституток. Народ должен стать другим, вот в чем дело.
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Власть у нас не траханая, господа. Всем ***** все сходило с рук: пчеловодам, парторгам, зэкам, кондитерским королям и т.д. И приспешников их никто и никада не епал.
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