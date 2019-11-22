 Чиновники Одеської мерії привласнили близько 100 млн грн, створивши штучну кредитну заборгованість, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що чиновники міськради в змові з комерційними структурами привласнили майже 100 млн гривень при погашенні кредитної заборгованості комерційному банку.

Зловмисники штучно створили кредитну заборгованість комунального підприємства перед банківською установою. Право вимоги на борги у банку викупила приватна фірма афілійована з чиновниками мерії. Після цього комерсанти, завищивши суму заборгованості на 100 мільйонів гривень, звернулися до мерії із вимогою її погашення.

Рішення щодо оплати завищеного боргу приймалося на основі недостовірних матеріалів, свідомо підготовлених посадовцями кількох департаментів мерії. Потім бюджетні гроші були привласнені учасниками оборудки. Правоохоронці проводять слідчі дії у приміщеннях структурних підрозділів Одеської міської ради та фірм, причетних до протиправної діяльності, для виявлення речових доказів.

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Триває досудове слідство за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.









