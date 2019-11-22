 Автомобіль харківського прикордонника облили кислотою і порізали шини, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"Вранці офіцер збирався на службу і виявив біля місця проживання власний автомобіль з пошкодженими колесами і покриттям кузова (внаслідок дії хімічної речовини, попередньо - кислоти)", - йдеться в повідомленні.
Зараз подробиці події з'ясовують співробітники Національної поліції у співпраці з офіцерами внутрішньої та власної безпеки Державної прикордонної служби, адже ймовірно лиходії зіпсували транспортний засіб, щоб залякати прикордонника через його службову діяльність.
Факти протиправного впливу на охоронців кордону трапляються досить часто. Цього року зафіксовано понад сто подібних випадків серед яких: 25 випадків застосування насильства, 11 - пошкодження майна, 21 - загроза фізичного насильства, 52 - створення перешкод службовій діяльності.
А в Харьковской области машины едут без стрельбы, и даже российская погранслужба пожаловалась украинской погранслужбе:
"Российская погранслужба в лице уполномоченного представителя 10 ноября направила протест Государственнной погранслужбе Украины в связи с пропуском через границу из Харьковской в Белгородскую область машин с незадекларированными товарами."