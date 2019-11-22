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 Автомобіль харківського прикордонника облили кислотою і порізали шини, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

В смт Золочів невідомі пошкодили автомобіль заступника начальника відділу прикордонної служби, обливши його кислотою і порізавши шини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Вранці офіцер збирався на службу і виявив біля місця проживання власний автомобіль з пошкодженими колесами і покриттям кузова (внаслідок дії хімічної речовини, попередньо - кислоти)", - йдеться в повідомленні.

Зараз подробиці події з'ясовують співробітники Національної поліції у співпраці з офіцерами внутрішньої та власної безпеки Державної прикордонної служби, адже ймовірно лиходії зіпсували транспортний засіб, щоб залякати прикордонника через його службову діяльність.

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Факти протиправного впливу на охоронців кордону трапляються досить часто. Цього року зафіксовано понад сто подібних випадків серед яких: 25 випадків застосування насильства, 11 - пошкодження майна, 21 - загроза фізичного насильства, 52 - створення перешкод службовій діяльності.

Автомобіль харківського прикордонника облили кислотою і порізали шини, - Держприкордонслужба 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161306
 
 
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То о чём я утром говорил об Черновцах свершилось под Харьковом.Кстати,свои погранцы.В приграничье свой мир,своё государство.Люди живут криминалом.Для них это- норма вещей.В Приграничной зоне Нужны жёстче правила.В километровую зону могут попасть,только там живущие.
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а в какую зону девать мафиозных погранцов?
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У нас нет страны . Мафиозные кланы .
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в Черновицкой области на границе с Молдовой пограничники открыли огонь по машине контрабандистов - но она прорвалась через границу. В Молдове в больницу обратилось трое раненых.
А в Харьковской области машины едут без стрельбы, и даже российская погранслужба пожаловалась украинской погранслужбе:

"Российская погранслужба в лице уполномоченного представителя 10 ноября направила протест Государственнной погранслужбе Украины в связи с пропуском через границу из Харьковской в Белгородскую область машин с незадекларированными товарами."
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Если государство и общество не победит преступность, тогда преступность победит государство и общество будет жить по законам преступного мира, как например, в Сомали,Мексике,Венесуэле,Бразилии,ну и конечно же в России,где криминал и государство срослись в единое целое.
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