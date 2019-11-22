 Автомобіль харківського прикордонника облили кислотою і порізали шини, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Вранці офіцер збирався на службу і виявив біля місця проживання власний автомобіль з пошкодженими колесами і покриттям кузова (внаслідок дії хімічної речовини, попередньо - кислоти)", - йдеться в повідомленні.

Зараз подробиці події з'ясовують співробітники Національної поліції у співпраці з офіцерами внутрішньої та власної безпеки Державної прикордонної служби, адже ймовірно лиходії зіпсували транспортний засіб, щоб залякати прикордонника через його службову діяльність.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Буду перетворювати на шматок лайна, виверну навиворіт: як Портнов погрожує співробітникам ГПУ. ФОТО

Факти протиправного впливу на охоронців кордону трапляються досить часто. Цього року зафіксовано понад сто подібних випадків серед яких: 25 випадків застосування насильства, 11 - пошкодження майна, 21 - загроза фізичного насильства, 52 - створення перешкод службовій діяльності.