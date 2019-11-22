 ГПУ і СБУ проводять обшуки в Одеському морському порту й одеській філії АМПУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба ГПУ, інформує Цензор.НЕТ.

За версією слідства, службові особи державного підприємства, ймовірно за попередньою змовою з іншими особами, перерахували на рахунки українського суб’єкта господарської діяльності 54 млн грн за виконання певних видів робіт. Згодом, шляхом укладення ряду фіктивних договорів, вказані кошти були перераховані на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а у подальшому розподілені між учасниками злочинної схеми. Натомість роботи по реконструкції причалу №7 Одеського морського порту фактично не виконанні.

На даний час слідчі Головного слідчого управління СБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Генеральної прокуратури за оперативного супроводження працівниками ГУ БКОЗ СБУ проводять ряд обшуків у м. Одеса, в тому числі на території Одеського морського порту та Одеській філії ДП "Адміністрація морських портів України".

Досудове розслідування триває, проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, притягнення винних до відповідальності та забезпечення відшкодування збитків.

Читайте також: Вміст нафтопродуктів у районі танкера "Дельфі", який сів на мілину, в 53 рази перевищує норму, - Фірсов











