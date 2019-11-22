 Porsche на швидкості зніс відбійник у центрі Києва, вилетів на тротуар, перекинувся на дах і загорівся: водій і пасажири вижили. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Київавтодору".
"Водій люксового кросовера "Порше" не впорався з керуванням, виїхав на тротуар та збив 14 метрів дорожнього огородження і 20 метрів направляючого пішохідного огородження. В результаті ДТП автомобіль перекинувся та загорівся", - йдеться в повідомленні.
Заначається, що лише за щасливим збігом обставин у цій дорожньо-транспортній пригоді ніхто не постраждав: ні четверо молодих людей в автомобілі, ні пішоходи, ні працівники ШЕУ.
Водночас, як вдалося дізнатися Вартовим Еспресо, за кермом Porsche Macan була дівчина приблизно 20 років.
У автомобіля відірвало два передні колеса, а сам він зупинився лише в припаркованому ВАЗ-2105.
За словами свідків, вони з перекинутої машини дістали 4 осіб: двох хлопців і двох дівчат, які ледве трималися на ногах. Також наголошується, що в ДТП постраждала водійка: її з травмами різного ступеня тяжкості забрала швидка.
Також наголошується, що доволі швидко на місце аварії приїхало кілька люксових автомобілів. Люди з групи підтримки швидко зняли номери з побитої машини і, зі слів свідків, пропонували 100 доларів власникові ВАЗа як компенсацію за збиток.
На трассе поломался москвич.Проезжавший мимо водитель порше из жалости взял его на прицеп.Тут на трассе его лихо обогнал ламборджини.Водитель порша не стерпел такой наглости и притопил педаль,забыв о москвиче на прицепе.Так они пронеслись мимо поста гаи
ламборджини за ним порш а следом москвич.........
Гаишники пишут в рапорте
Мы дежурили на трассе тут мимо нас на скорости 250 км.ч. пронёсся Ламборджини за ним Порш,а следом москвич,мигая фарами что-бы пропустили.
Неужели с дозволенной 50 км.?
потом эта "зайцева" снова сядет за руль и убьет людей...
Хотя, ползущий БелАз при спящем водиле и не заметит, как переедет тот отбойник...
но чуть задерживают болид - дают секунду...полсекунды.... на отскок (если угадаешь куда)
что отбойник не пострадал !