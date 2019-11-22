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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Вінницькі військові музиканти допомогли зібрати гроші на лікування онкохворої дівчинки. ФОТОрепортаж

Центр військово-музичного мистецтва Повітряних Сил ЗС України спільно з військовою групою "Наш день" провів благодійний концерт для збору коштів на лікування 14-річної Анастасії Педоренко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Повідомляється, що дівчинка вже десять років бореться зі страшною хворобою - пухлиною головного мозку. Перші дві операції проходили в Україні. Але після чергового рецидиву на подальше лікування погодилися тільки корейські лікарі.

Вінницькі військові музиканти допомогли зібрати гроші на лікування онкохворої дівчинки 01

Батько Насті — колишній військовий музикант. Тож, у такий спосіб його колеги виріши допомогти родині. Зусиллями вінничан вдалося зібрати такі необхідні родині додаткові кошти на лікування.

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"Дуже вдячний всім, хто долучився до цієї справи. Як своїм колегам, які не відвернулися і підтримали в тяжкий момент, так і тим, хто не пошкодував часу і грошей для порятунку моєї доньки", — подякував присутнім Сергій Педоренко.

Вінницькі військові музиканти допомогли зібрати гроші на лікування онкохворої дівчинки 02

Традиційно "Наш день" виступив лише з авторськими піснями, але цього разу в супроводі всього музичного Центру. Тож поряд зі збором коштів пройшла і своєрідна презентація гурту. Склад гурту — 6 чоловік, репертуар — лише власні пісні, без каверів та реміксів. Автор більшості з них Микола Качур, який виступає на соло-гітарі. Але деякі композиції покладені на слова прихильників гурту. Тематика творів абсолютно різнопланова: це і пісні про російсько-українську війну, і про Повітряні Сили, і про сім’ю та кохання.

Вінницькі військові музиканти допомогли зібрати гроші на лікування онкохворої дівчинки 03
Вінницькі військові музиканти допомогли зібрати гроші на лікування онкохворої дівчинки 04
Вінницькі військові музиканти допомогли зібрати гроші на лікування онкохворої дівчинки 05
Вінницькі військові музиканти допомогли зібрати гроші на лікування онкохворої дівчинки 06
Фото: пресслужба Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161277
 
   
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молодцы ребята!
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