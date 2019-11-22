 Вінницькі військові музиканти допомогли зібрати гроші на лікування онкохворої дівчинки. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Повідомляється, що дівчинка вже десять років бореться зі страшною хворобою - пухлиною головного мозку. Перші дві операції проходили в Україні. Але після чергового рецидиву на подальше лікування погодилися тільки корейські лікарі.

Батько Насті — колишній військовий музикант. Тож, у такий спосіб його колеги виріши допомогти родині. Зусиллями вінничан вдалося зібрати такі необхідні родині додаткові кошти на лікування.

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"Дуже вдячний всім, хто долучився до цієї справи. Як своїм колегам, які не відвернулися і підтримали в тяжкий момент, так і тим, хто не пошкодував часу і грошей для порятунку моєї доньки", — подякував присутнім Сергій Педоренко.

Традиційно "Наш день" виступив лише з авторськими піснями, але цього разу в супроводі всього музичного Центру. Тож поряд зі збором коштів пройшла і своєрідна презентація гурту. Склад гурту — 6 чоловік, репертуар — лише власні пісні, без каверів та реміксів. Автор більшості з них Микола Качур, який виступає на соло-гітарі. Але деякі композиції покладені на слова прихильників гурту. Тематика творів абсолютно різнопланова: це і пісні про російсько-українську війну, і про Повітряні Сили, і про сім’ю та кохання.









Фото: пресслужба Міноборони