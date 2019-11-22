 СБУ блокувала реалізацію небезпечного контрафактного медобладнання, яке могло призвести до масового зараження на Полтавщині. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець обласного центру організував у кустарних умовах виготовлення апаратів для стерилізації медінвентаря. Чоловік раніше працював на легальному підприємстві, яке виробляло таку продукцію.

Зловмисник зареєстрував кілька комерційних структур для участі у тендерах на поставки обладнання до лікувально-профілактичних закладів. Для перемоги у торгах він використовував підроблений пакет документів на продукцію відомого офіційного виробника стерилізаторів.

Ділок встиг поставити до лікувально-профілактичних закладів 70 контрафактних стерилізаторів на суму майже 8 млн грн. Завдяки втручанню СБУ все нелегальне устаткування виводиться з експлуатації, ризику для пацієнтів немає.

Під час обшуків за місцем нелегального виготовлення стерилізаторів правоохоронці вилучили обладнання та компоненти для їхнього виготовлення, документацію, яка підтверджує поставки контрафактного устаткування до медичних закладів.

За фактом умисного введення в обіг на територію України небезпечної до використання продукції фігуранту кримінального провадження оголошено підозру за ч. 1 ст. 227 Кримінального кодексу України.

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