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 Події, Фоторепортаж
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Все про:медицина (812) Правоохоронні органи (438) СБУ (4928) обладнання (31)

 СБУ блокувала реалізацію небезпечного контрафактного медобладнання, яке могло призвести до масового зараження на Полтавщині. ФОТОрепортаж

На Полтавщині Служба безпеки України блокувала виготовлення і реалізацію контрафактного медичного обладнання, експлуатація якого могла призвести до масового зараження та інфікування пацієнтів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець обласного центру організував у кустарних умовах виготовлення апаратів для стерилізації медінвентаря. Чоловік раніше працював на легальному підприємстві, яке виробляло таку продукцію.

Зловмисник зареєстрував кілька комерційних структур для участі у тендерах на поставки обладнання до лікувально-профілактичних закладів. Для перемоги у торгах він використовував підроблений пакет документів на продукцію відомого офіційного виробника стерилізаторів.

Ділок встиг поставити до лікувально-профілактичних закладів 70 контрафактних стерилізаторів на суму майже 8 млн грн. Завдяки втручанню СБУ все нелегальне устаткування виводиться з експлуатації, ризику для пацієнтів немає.

Під час обшуків за місцем нелегального виготовлення стерилізаторів правоохоронці вилучили обладнання та компоненти для їхнього виготовлення, документацію, яка підтверджує поставки контрафактного устаткування до медичних закладів.

За фактом умисного введення в обіг на територію України небезпечної до використання продукції фігуранту кримінального провадження оголошено підозру за ч. 1 ст. 227 Кримінального кодексу України.

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СБУ блокувала реалізацію небезпечного контрафактного медобладнання, яке могло призвести до масового зараження на Полтавщині 01
СБУ блокувала реалізацію небезпечного контрафактного медобладнання, яке могло призвести до масового зараження на Полтавщині 02
СБУ блокувала реалізацію небезпечного контрафактного медобладнання, яке могло призвести до масового зараження на Полтавщині 03
СБУ блокувала реалізацію небезпечного контрафактного медобладнання, яке могло призвести до масового зараження на Полтавщині 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161270
 
 
 Топ коментарі
 
и шош там автоклава недодавал, температуры или давления?
или на лапу?
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Вбили українського виробника! Потрібно було допомогти йому отримати документи на свою продукцію і свою торгову марку!
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Вбили українського виробника! Потрібно було допомогти йому отримати документи на свою продукцію і свою торгову марку!
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быдлоылита и ее шестерки заточены на быстрый шуршащий вариант
временщики
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и шош там автоклава недодавал, температуры или давления?
или на лапу?
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Судя по фото,реставрировал и продавал старое оборудование.Или просто продавал старое советское как новое импортное.
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Звучит как- продавал дёшево простые сковородки под маркой Tefal и поэтому потребители могли есть некачественную жаренную картошку.
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Поцікався що то таке неякісне антипригарне покриття, і рак шлунку..
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Эт что за самогонный аппарат?.... И что в нем опасного - неправильный самогон гонит?
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Спид тебе занесут, например. Или гепатит. Или сифилис. Т.к. зубки полечат недостерилизованными инструментами.
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Нет, нет - мне не занесут...... Я в нормальной стране живу.....
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Готуються до демонополізації спиртовиробництва.
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т.е там не оборудование плохое (старое) или то что стерилизовали не качественно (а это любой мед.инструмент многоразового использования....)
а беда в том что на именно этот вид деятельности не было лицензии и кучи разрешений ???
согласен - стерильность инструментов - это одно из первых условий работы медика
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при стерилизации инструмента или материалов ВСЕГДА вкладывается маркер, который изменением цвета показывает прошла стерилизация или нет, т. к. любой аппарат может отключится. а компрессор там для вакуум - высушивания уже простерилизованного материала. если он продал 70 организациям и у тех не было претензий, значит дело не в плохом качестве, а в том, что не имел лицензии и не занёс кому надо.
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