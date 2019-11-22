 Делегація ЗСУ на чолі із заступником начальника Генштабу Наєвим відвідала Стратегічне командування НАТО з операцій. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За результатами зустрічей, українська делегація отримала розгорнуту інформацію про завдання та відповідальність штабів стратегічного й оперативного рівня при плануванні і в ході проведення операцій.

Фото: пресслуба Міноборони

Серед іншого, заступник начальника Генерального штабу ЗС України поінформував представників Стратегічного командування НАТО з операцій про стан трансформації системи управління ЗС України, політики безпеки і оперативну обстановку навколо України, ситуації в районі проведення операції об'єднаних сил, в тому числі, на ділянках розведення сил і засобів.

Під час зустрічі генерал-лейтенанта Сергія Наєв із начальником штабу Стратегічного командування НАТО з операцій генералом Маркусом Кнейпом (Німеччина) сторони обговорили наміри щодо майбутніх професійних відносин.

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Нагадаємо, розведення сил і засобів уже сталося на трьох ділянках - №1 в районі смт Станиця Луганська, №2 в районі Золотого Луганській області, №3 в районі Петрівського.