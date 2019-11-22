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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Делегація ЗСУ на чолі із заступником начальника Генштабу Наєвим відвідала Стратегічне командування НАТО з операцій. ФОТО

У період з 19 по 22 листопада відбувся візит делегації Збройних Сил України на чолі із заступником начальника Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим у Стратегічне командування НАТО з операцій, м. Монс (Королівство Бельгія).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За результатами зустрічей, українська делегація отримала розгорнуту інформацію про завдання та відповідальність штабів стратегічного й оперативного рівня при плануванні і в ході проведення операцій.

Делегація ЗСУ на чолі із заступником начальника Генштабу Наєвим відвідала Стратегічне командування НАТО з операцій 01

Фото: пресслуба Міноборони

Серед іншого, заступник начальника Генерального штабу ЗС України поінформував представників Стратегічного командування НАТО з операцій про стан трансформації системи управління ЗС України, політики безпеки і оперативну обстановку навколо України, ситуації в районі проведення операції об'єднаних сил, в тому числі, на ділянках розведення сил і засобів.

Під час зустрічі генерал-лейтенанта Сергія Наєв із начальником штабу Стратегічного командування НАТО з операцій генералом Маркусом Кнейпом (Німеччина) сторони обговорили наміри щодо майбутніх професійних відносин.

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Нагадаємо, розведення сил і засобів уже сталося на трьох ділянках - №1 в районі смт Станиця Луганська, №2 в районі Золотого Луганській області, №3 в районі Петрівського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161258
 
   
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Масло-масляное....
Никакого толка от этого посещения. Болтовня.
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У меня три комплекта такого камуфляжа как у немца. В сочетании с австрийской,смотрится просто бомба. Особенно с кепкой )) Для прогулок на природе,самое то.
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Чем больше будет прикован взгляд об отвелении войск со стороны других государств тем быстрее наступит долгожданная тишина и мир.
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