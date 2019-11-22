 Волонтерка Юсупова збирає гроші на витратні матеріали до апаратів для відкачування гною: У нас четверо важких бійців, але без пов'язок ВАКи не працюють. ФОТО

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє волонтерка Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"Новини з передової погані, вчора 7 поранених, троє з них у важкому стані, сьогодні 4 поранених, один важкий. Війна триває!! В реанімацію гнійного відділення дуже потрібні витратні матеріали до ВАК-апаратів. Це життєво необхідно! Самі апарати ми купили, але без витратних матеріалів вони не працюють. Один витратник коштує 1178 грн, це на одну рану, їх потрібно багато, рахунок виставили на 58 тис. грн, зі знижкою виходить 53 тис. грн, 20 тис. у мене є. Дуже потрібна Ваша допомога! ВАК-апарат рятує руки і ноги, та й взагалі життя людини. Картка для допомоги 4627 0551 5012 8394 Приват та 5358 3 853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталія. Звіт, як завжди, відразу після купівлі", - напивала волонтерка.













