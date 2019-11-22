EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  693  11
Матеріали за темою:
Все про:допомога (931) волонтери (532) Юсупова (4)

 Волонтерка Юсупова збирає гроші на витратні матеріали до апаратів для відкачування гною: У нас четверо важких бійців, але без пов'язок ВАКи не працюють. ФОТО

У Київський військовий госпіталь терміново потрібні витратні матеріали до ВАК-апаратів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє волонтерка Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"Новини з передової погані, вчора 7 поранених, троє з них у важкому стані, сьогодні 4 поранених, один важкий. Війна триває!! В реанімацію гнійного відділення дуже потрібні витратні матеріали до ВАК-апаратів. Це життєво необхідно! Самі апарати ми купили, але без витратних матеріалів вони не працюють. Один витратник коштує 1178 грн, це на одну рану, їх потрібно багато, рахунок виставили на 58 тис. грн, зі знижкою виходить 53 тис. грн, 20 тис. у мене є. Дуже потрібна Ваша допомога! ВАК-апарат рятує руки і ноги, та й взагалі життя людини. Картка для допомоги 4627 0551 5012 8394 Приват та 5358 3 853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталія. Звіт, як завжди, відразу після купівлі", - напивала волонтерка.

Волонтерка Юсупова збирає гроші на витратні матеріали до апаратів для відкачування гною: У нас четверо важких бійців, але без повязок ВАКи не працюють 01
Волонтерка Юсупова збирає гроші на витратні матеріали до апаратів для відкачування гною: У нас четверо важких бійців, але без повязок ВАКи не працюють 02
Волонтерка Юсупова збирає гроші на витратні матеріали до апаратів для відкачування гною: У нас четверо важких бійців, але без повязок ВАКи не працюють 03
Волонтерка Юсупова збирає гроші на витратні матеріали до апаратів для відкачування гною: У нас четверо важких бійців, але без повязок ВАКи не працюють 04
Волонтерка Юсупова збирає гроші на витратні матеріали до апаратів для відкачування гною: У нас четверо важких бійців, але без повязок ВАКи не працюють 05
Волонтерка Юсупова збирає гроші на витратні матеріали до апаратів для відкачування гною: У нас четверо важких бійців, але без повязок ВАКи не працюють 06
Волонтерка Юсупова збирає гроші на витратні матеріали до апаратів для відкачування гною: У нас четверо важких бійців, але без повязок ВАКи не працюють 07

Волонтерка Юсупова збирає гроші на витратні матеріали до апаратів для відкачування гною: У нас четверо важких бійців, але без повязок ВАКи не працюють 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161251
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А что зеля , богдан и гочаренко по этому поводу думают ?
 показати весь коментар
 
Что нужно купить корабль для исследования Арктики.
 показати весь коментар
 
 
Вони про ТАКЕ не думають. У них інші герої
 показати весь коментар
 
 
Как токо землю продадут так сразу тебе и денег накидают!!
 показати весь коментар
 
Просят денег,будто не в военном госпитале на обеспечении МО,а в частной лавочке. Что это за непрекращающаяся х...я?!
 показати весь коментар
 
 
Пиар на крови, однозначно.
Особенно от юсуповой.
 показати весь коментар
 
Это не пиар, это чистый развод на деньги, вот смотри, щас здесь опять потребую Юсупову показать не счет, а банковскую распечатку трат с карточки за полгода или хотя бы за месяц. А, Юсупова, покажешь? Хрен покажет и её шестерки тут же завоют что она святая. А она получит 300 тысяч, заплатит 50 и орёт то она святая.
 показати весь коментар
 
Пздц. А в ето время Рюкзаков заказывает у французов партию катеров и вертолетов для мусоров за пол миллиарда долларов, а Ахметову выделяют миллиарды на зеленую електроенергию.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору