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Все про:контрабанда (1041) Росія (21006) СБУ (4928) Сумщина (378) марихуана (78)

 СБУ затримала двох криворіжців, які намагалися відправити 5 кг канабісу в РФ дроном. ФОТО

Сучасний спосіб переміщення "товару" за кордон вирішили випробувати наркоділки з Кривого Рогу.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, передає Цензор.НЕТ.

Так, пакети з канабісом контрабандисти на власному автомобілі доставляли в один з прикордонних районів Сумщини. Поблизу державного кордону "товар" фасували і переправляли за допомогою безпілотника замовникам у Росію.

"СБУ затримала двох торговців під час чергового "повітряного сполучення": у рейс мали відправити 5 кілограмів марихуани", - повідомили в спецслужбі.

За авіаконтрабанду ділкам загрожує до 12 років позбавлення волі та конфіскація майна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 21 кг марихуани на суму понад 1 млн грн вилучили у чоловіка на Донеччині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

СБУ затримала двох криворіжців, які намагалися відправити 5 кг канабісу в РФ дроном 01
СБУ затримала двох криворіжців, які намагалися відправити 5 кг канабісу в РФ дроном 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161242
 
   
 Топ коментарі
 
Ты только посмотри- какие таланты в Кривом Роге! Разносторонние! Не только болтом на рояле слабать, а и контрабас не абы как переправляют, а на уровне Двадцать Первого столетия!
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Бедняги. Местные потребители все в Киев укатили...
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идиоты....проводником в поезде дешевле и безопаснее
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та не.. то посылочку монике зе!лоху отправляли да по карте направление попутали))
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Юзик и Лысый? или Зеленский и Баканов? )))
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Юзик сейчас работает в округе с избирателями ))
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блін, а я думав йузіка і лисого з квартала затримали оце була б хохма
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Главное слово тут криворожан они наверно как Юзик кричали у нас все схвачено нас не трогать СБУ задержала двух криворожан, которые пытались отправить 5 кг каннабиса в РФ дроном - Цензор.НЕТ 2268
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Ты только посмотри- какие таланты в Кривом Роге! Разносторонние! Не только болтом на рояле слабать, а и контрабас не абы как переправляют, а на уровне Двадцать Первого столетия!
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Ага, страна...в чем там? Смартфоне? дроне? Возьмите их в министерство цифрового чего-то там, парни явно шарят да и с города правильного!
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Механізм файний, але речовина не та.
Канабіс - це для психоделічних ексцесів людей.
А в Мордор треба надсилати спайси та важкі опіати кустарного виробицтва (наприклад, дезоморфін).
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СБУшники тормозную жидкость наверное пьют, криворожцы в страну валюту добывают, а они мешают (кацапам наркота не зашкодыть)
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Бедняги. Местные потребители все в Киев укатили...
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пытались отправить 5 кг каннабиса в РФ...

Кретинов уволить... Зачем задержали??? Это называется экспорт, деньги в страну приходят... Понабирали идиотов на службу...
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оккупантов меньше тоже плюс.надо было подмешать туда еще забористей чтобы остаток мозгов в трубочку завернулся.
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Хех! Криворізькі бариги торгують з запаребіком. Продолжатєлі справи своїх землячків при владі.
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СБУ конкурентів прибирає чи співробітничає з ФСБ?
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А як на це реагують криворожки?
Пардон, мадам.... криворожанки? СБУ задержала двух криворожан, которые пытались отправить 5 кг каннабиса в РФ дроном - Цензор.НЕТ 5408
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Причем прямо из Кривого Рога пытались отправить
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а 5кг динамита козломордым для кайфу слабо?
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Я так понимаю, что в Кривом Роге все еще те интеллектуалы... СБУ задержала двух криворожан, которые пытались отправить 5 кг каннабиса в РФ дроном - Цензор.НЕТ 5774
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Унитазы козломордным отправляйте нафиг той кканабис
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Оні два года посєщалі кружок научно-тєхнічєского творчєства молодьожі. Клєїлі радіоуправляємиє моделі. СБУ затримала двох криворіжців, які намагалися відправити 5 кг канабісу в РФ дроном - Цензор.НЕТ 6724
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То шо, там нам розповідає влада про боротьбу з окупантами? То добровольців видадуть, то порядних експотерів затримають. Вони ж не союзникам постачають контрабас. Чим вони гірше Свиарчуків?
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ЭТО КАКОЙ ДЕБИЛ ЗАКОН ПРИДУМАЛ, ЧТОБЫ ЗА ТО ЧТО РАСТЕТ В УКРАИНЕ ДАВАЛИ КАК ЗА УБИЙСТВО !!!???
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То, что они переправляли в Украине самостоятельно не растет. За ней нужен уход, конопля не дикая...
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Ух ты, молодец НеЛох!!!!

Наркомания в смартфоне!!!
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Коаще цистерну денатурату на Рашку загоніть.
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Это наверное первый состав 95,их юзик с Бубочкой подсидели,пришлось так на хлеб насущный зарабатывать.Они не из одного выпуска с Чуваком?Может им тоже уже 42 годочка.
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