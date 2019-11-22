EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  921  8
Матеріали за темою:
Все про:хабар (2819) здирство (158) ДБР (650)

 Правоохоронець вимагав $3 тис. у програміста, який нібито поширював вірусні програми, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, затримали оперуповноваженого відділу моніторингу та зонального контролю Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України під час одержання ним $3 тис. неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Правоохоронець вимагав та одержав від громадянина, який працює фрілансером у сфері IT, неправомірну вигоду в сумі 3000 доларів США. За гроші правоохоронець обіцяв не повідомляти підрозділи поліції з боротьби з кіберзлочинністю про нібито протиправну діяльність потерпілого, яка полягала у поширенні вірусних програм", - йдеться в повідомленні.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу.

Дії оперуповноваженого кваліфікуються за ч. 3 ст. 368 ККУ.

У разі доведення вини поліцейському загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідчі у справах Майдану зможуть перейти в ДБР за спрощеною процедурою, - Чумак

Правоохоронець вимагав $3 тис. у програміста, який нібито поширював вірусні програми, - ДБР 01
Правоохоронець вимагав $3 тис. у програміста, який нібито поширював вірусні програми, - ДБР 02
Правоохоронець вимагав $3 тис. у програміста, який нібито поширював вірусні програми, - ДБР 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161240
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Иксперд в перчатках со Средней Азии или с Каувказа?
 показати весь коментар
 
зеленский, как пить дать... забубонный... решил не брить до получения искомого
 показати весь коментар
 
 
Мусора неисправимы... соколы Рюкзакова...
Реформы где, зелень паршивая? Полгода - фюить нахер... шо сделано? Отпустил щетину и побрился? Где реформы???????
 показати весь коментар
 
Интеллект программиста оказался выше интеллекта опера.
Кто бы сомневался!

Серьезный вопрос форумчанам: вы тут взрослые дяди и тети, будет у вас встреча одноклассников (20-тилетие окончания, 30-тилетие). И тут вы узнаете, что одноклассник Коля, с которым вы учились - работает опером и нечистый на руку. А Петя успел побывать в Сирии в ВЧК Вагнера, a сейчас вернулся и работает охранником в магазине (другой одноклассник по секрету поделился).

Будете им при встрече руку пожимать или нет?
 показати весь коментар
 
За деньги милиционер обещал не сообщать в подразделения полиции по борьбе с киберпреступностью о якобы противоправной деятельности потерпевшего, которая заключалась в распространении вирусных программ. Источник: https://censor.net.ua/p3161240

Мутная история,. начиная от милиционер обещал.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору