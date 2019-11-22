 Правоохоронець вимагав $3 тис. у програміста, який нібито поширював вірусні програми, - ДБР. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
"Правоохоронець вимагав та одержав від громадянина, який працює фрілансером у сфері IT, неправомірну вигоду в сумі 3000 доларів США. За гроші правоохоронець обіцяв не повідомляти підрозділи поліції з боротьби з кіберзлочинністю про нібито протиправну діяльність потерпілого, яка полягала у поширенні вірусних програм", - йдеться в повідомленні.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу.
Дії оперуповноваженого кваліфікуються за ч. 3 ст. 368 ККУ.
У разі доведення вини поліцейському загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Реформы где, зелень паршивая? Полгода - фюить нахер... шо сделано? Отпустил щетину и побрился? Где реформы???????
Кто бы сомневался!
Серьезный вопрос форумчанам: вы тут взрослые дяди и тети, будет у вас встреча одноклассников (20-тилетие окончания, 30-тилетие). И тут вы узнаете, что одноклассник Коля, с которым вы учились - работает опером и нечистый на руку. А Петя успел побывать в Сирии в ВЧК Вагнера, a сейчас вернулся и работает охранником в магазине (другой одноклассник по секрету поделился).
Будете им при встрече руку пожимать или нет?
Мутная история,. начиная от милиционер обещал.