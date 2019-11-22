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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Волинь (362) Нацполіція (8542) рекет (45)

 Поліція на Волині затримала ватажка банди, яка погрожувала місцевому бізнесу і встигла скоїти 19 злочинів. ФОТОрепортаж

Поліція Волинської області затримала лідера ОЗУ та її учасника за побори з місцевих бізнесменів.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

На вимогу злочинців, громадяни, які займалися бізнесом на території області, повинні були щомісяця платити "данину". За це учасники угруповання та його лідер обіцяли їм надійний "дах" і "спокій".

Якщо ж члени ОЗГ отримували відмову, спочатку намагалися психологічно змусити підприємців регіону платити їм кошти. Зазвичай зловмисники погрожували фізичним насильством стосовно підприємців або їхніх рідних, пошкодженням майна, зокрема – підпалом магазинів, кафе, офісів, авто тощо. Якщо метод залякування не допомагав – переходили до реальних дій.

Встановлено причетність членів групи до скоєння 19 злочинів. На цей момент затримали лідера ОЗУ та одного з її учасників.

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Затриманим повідомлено про підозру, стосовно них обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Зокрема, лідерові ОЗГ, так званому "смотрящему" на прізвисько "Чечен", повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Другому фігурантові інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК України.

Поліція на Волині затримала ватажка банди, яка погрожувала місцевому бізнесу і встигла скоїти 19 злочинів 01
Поліція на Волині затримала ватажка банди, яка погрожувала місцевому бізнесу і встигла скоїти 19 злочинів 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161235
 
 
 Топ коментарі
 
У нас такие черти в Днепродыме тоже водятся..
Пидоры вонючие..
Зомбики таджики и всякая прочая хуйня...
Когда уже эту блядву перестреляют..
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Это шо? Волынские крутые бандюки? Ахахахахаха! Да у нас такие на Борщаге в Киеве телефоны отжимают.
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какие менты такие и бандюки... ниточка за иголочкой
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Это шо? Волынские крутые бандюки? Ахахахахаха! Да у нас такие на Борщаге в Киеве телефоны отжимают.
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Это еще про Старую Дарницу ни кто не говорит.... Полиция на Волыни задержала главаря банды, которая держала в страхе местный бизнес и успела совершить 19 преступлений - Цензор.НЕТ 7812
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У нас такие черти в Днепродыме тоже водятся..
****** вонючие..
Зомбики таджики и всякая прочая *****...
Когда уже эту ****** перестреляют..
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какие менты такие и бандюки... ниточка за иголочкой
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банды, которая держала в страхе местный бизнес ...

А местная милиция типа не в курсе была что у них на земле делается.... Это все сказки: курочка Ряба, Колобок, Милиция не в доле.. и тд
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Шота кумарит меня от действий полицая на нижнем фото. Браслеты на ужасного не надели. Рука преступника в 30 см от рукояти пистолета в открытой кабуре... под руску... с бутылочкой... наверное я боевиков насмотрелся...
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Заголовок статті вводить мозок в когнітивний диссонанс! Хача... 🤔
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Напевно з орлами Авакова не поділились і їх злили.
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