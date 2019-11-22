 Поліція на Волині затримала ватажка банди, яка погрожувала місцевому бізнесу і встигла скоїти 19 злочинів. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

На вимогу злочинців, громадяни, які займалися бізнесом на території області, повинні були щомісяця платити "данину". За це учасники угруповання та його лідер обіцяли їм надійний "дах" і "спокій".

Якщо ж члени ОЗГ отримували відмову, спочатку намагалися психологічно змусити підприємців регіону платити їм кошти. Зазвичай зловмисники погрожували фізичним насильством стосовно підприємців або їхніх рідних, пошкодженням майна, зокрема – підпалом магазинів, кафе, офісів, авто тощо. Якщо метод залякування не допомагав – переходили до реальних дій.

Встановлено причетність членів групи до скоєння 19 злочинів. На цей момент затримали лідера ОЗУ та одного з її учасників.

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Затриманим повідомлено про підозру, стосовно них обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Зокрема, лідерові ОЗГ, так званому "смотрящему" на прізвисько "Чечен", повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Другому фігурантові інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК України.



