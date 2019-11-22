 Під час затримання наркобанди на Волині поліцейського поранили ножем у руку, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Волинської області.

20 листопада під час першого етапу реалізації матеріалів кримінального провадження правоохоронці в селі Угринів Львівської області неподалік державного пункту пропуску затримали організатора злочинної групи та кур’єра із великою кількістю прекурсорів. Зокрема, в них було вилучено близько 100 пігулок прекурсору псевдоефедрин.

Окрім того, 21 листопада правоохоронці провели санкціоновані обшуки у помешканнях фігурантів організованої групи. Під час них вилучено близько 100 таблеток наркотичного засобу "Субітекс", гроші та інші речові докази у кримінальному провадженні. Вилучене направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Усі семеро фігурантів організованої групи волиняни, жителі міста Нововолинськ, віком від 30 років до 46 років. Окрім чоловіків, до складу організованої групи також входила й 45-річна жінка. Затримання групи проводили із залученням спецпідрозділів поліції КОРД та роти поліції особливого призначення.

Один зі зловмисників під час затримання чинив опір поліцейським і завдав правоохоронцю ножового поранення руки. За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками злочинів, передбачених ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням службових обов’язків) та ч.2 ст.342 (опір працівникові правоохоронного органу).

Досудове слідство у справі триває. Санкції цих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 9 до 15 років.

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