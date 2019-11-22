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 Вибух у київській багатоповерхівці: поліція відкрила провадження. ФОТО

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом нічного вибуху в київській багатоповерхівці на вулиці Олеся Гончара.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

За даними поліції, в результаті вибуху ніхто не постраждав, лише було пошкоджено внутрішнє оздоблення будинку. Також правоохоронці опитали мешканців будинку і вилучили речові докази, виявлені на місці події.

Вибух у київській багатоповерхівці: поліція відкрила провадження 01

За фактом інциденту поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство. Порушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

"Співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції вилучають записи з камер відеоспостереження і проводять всі необхідні заходи, щоб встановити і затримати причетних осіб до цього правопорушення", - додали в поліції.

Вибух у київській багатоповерхівці: поліція відкрила провадження 02


Нагадаємо, у ніч на 22 листопада в житловому будинку на вулиці Олеся Гончара прогримів вибух.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161211
 
 
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Яке слово "проізводство"! Майже як виробництво металу або парових турбін! Виробники! Взрыв в киевской многоэтажке: полиция открыла производство - Цензор.НЕТ 7686
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