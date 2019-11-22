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Все про:ДТП (2625) Одеська область (1105) пішохід (85) Нацполіція (8542)

 Рейсовий автобус на трасі Одеса-Рені на смерть збив пішохода, який переходив дорогу в недозволеному місці, - Нацполіція. ФОТО

Учора ввечері на автодорозі "Одеса-Рені" біля села Красна Коса під колесами рейсового автобуса загинув пішохід.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

"Поліцейськими, які працювали на місці події, попередньо встановлено, що 53-річний водій автобуса на недостатньо освітленій ділянці дороги не помітив чоловіка, який перетинав проїжджу частину у невстановленому місці. Від удару пішохід, особа якого поки що невстановлена, загинув миттєво", - йдеться в повідомленні.

Відомості за цим фактом будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються повні обставини події.

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Рейсовий автобус на трасі Одеса-Рені на смерть збив пішохода, який переходив дорогу в недозволеному місці, - Нацполіція 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161187
 
 
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Даже если и переходил бы по пешеходному неосвещенному, тоже х-уй уидишь. Какой д-б придумал через 4 полосы на трасе зебры рисовать и не ставить дополнительное освещение...
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Надеюсь автобус был старый и не жалко? Пусть платят компенсацию водиле за стресс.
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"цензор"! о чем "новость"?? в Украине за 7 месяцев на дорогах совершено почти 87(!) тысяч ДТП в которых погибло 1,7 тысяч человек!
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