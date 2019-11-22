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 Суспільство, Фоторепортаж
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Матеріали за темою:
Все про:Сирія (1385) вбивство (1953) найманці РФ (910) ПВК_Вагнера (93)

 Голову полоненому сирійцю відрізав росіянин Станіслав Дичко, який воював проти України, - "Миротворець". ФОТО

Громадянин РФ Дичко Станіслав Євгенович брав участь у звірячому вбивстві групою російських найманців із ПВК Вагнера полоненого сирійця.

Про це повідомляє Іван Сергєєв у пабліку "Вантаж 200 з України в Росію", передає Цензор.НЕТ.

"Упізнано одного з "вагнерівців", які по-звірячому замордували сирійця. У розпорядженні російської "Новой газеты" дивовижним чином опинилася копія паспорта одного з катів, його власноруч заповнена анкета, розписка про нерозголошення і автобіографія. І ось це групове фото. Прізвище НГ не публікує, але за допомогою кількох кліків в інтернеті з'ясовується, що персонаж є на "Миротворці". Дичко Станіслав Євгенович, 1990 р.н., Ставропольський край. Стрілець-розвідник у ПВК Вагнера. На фото - крайній ліворуч. Брав участь у бойових діях на території України. Що він і його напарники там витворяли, можна тільки здогадуватися".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Давай, прямо хребці ламай! Лопаткою давай!": ЗМІ встановили особу одного з найманців російської ПВК Вагнера, які по-звірячому вбили і розчленували сирійця. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+

Голову полоненому сирійцю відрізав росіянин Станіслав Дичко, який воював проти України, - Миротворець 01
Голову полоненому сирійцю відрізав росіянин Станіслав Дичко, який воював проти України, - Миротворець 02
Голову полоненому сирійцю відрізав росіянин Станіслав Дичко, який воював проти України, - Миротворець 03
Голову полоненому сирійцю відрізав росіянин Станіслав Дичко, який воював проти України, - Миротворець 04
Голову полоненому сирійцю відрізав росіянин Станіслав Дичко, який воював проти України, - Миротворець 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161186
 
   
 Топ коментарі
 
Награда должна найти героя!!!
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Полковник, не сомневайся, его свои же и уберут, спалился гад. На крайняк - отправят назад, на Донбасс, "мочить биндер". Но это будет лишь отсрочка по времени. На пластику ему вряд ли тратиться будут, не заслужил казак.
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здається його сімії буде швидкий пиз....ь
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ага, сейчас. они героями на паРаше будут, за них и за их героя-вагинеровца свечки будут ставить в гундяевских капищах.
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як шо справедливість є на землі, то цим виродкам все повернеться сторіцей а сама педірация згорить у пеклі, бо всі мацкалі однакові !
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а в українців кишка тонка? він те саме робив і тут.
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Украинское происхождение,но ордынское воспитание и ментальность.
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Ты херню не неси, что там украинского? Дед или прадед?
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кацапье свои преступления пытается скинуть на украинцев.-в этом вся суть кгбшного кодла
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В орде достаточно украинских иуд.Они есть и у нас.В будущем их легко будет выявлять и отслеживать с помощью Искусственного Интеллекта.Как и потенциальных убийц,самоубийц.
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Как только "нг" опознает ещё одного козломордого урода, миротворец его тут же опознает тоже - за пару кликов.
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... и новый кацапский катер.
Голову пленному сирийцу отрезал россиянин Станислав Дычко, воевавший против Украины, - "Миротворец" - Цензор.НЕТ 267
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в том то и фишка . что и в Союзе и в России оружие делать умели . а вот ту же сантехнику нет Голову полоненому сирійцю відрізав росіянин Станіслав Дичко, який воював проти України, - "Миротворець" - Цензор.НЕТ 6415
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Кстати да. Пишут что на этой исследовательской посудине нет ни одного унитаза. Просто на нижней палубе насверлины дырки!
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Они их перерабатывают в сырьё для засыпки ям на дорогах
Голову полоненому сирійцю відрізав росіянин Станіслав Дичко, який воював проти України, - "Миротворець" - Цензор.НЕТ 5279
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Или для сокрытия от разграбления голодными россиянами месторождений ископаемых сыров...
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Очём мы говорим? Исподнее разграбили.Исподнее!
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Импортные труханы на дороге не валяются!
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Семейка, наверное, не нарадуется на "кормильца"...
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детишкам уши "врагов", наверно, как гостинцы привозит, жене член "врага", скальпы матери.
ну а тещё - язык
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ну гроші ж трупом не пахнут , не тхнуть?
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Вас послушать, так получается в Раше в Газпроме главный немец, а в Совфеде - украинка...
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а можно эту инфу распространить на исламских новостных ресурсах . Аль-Джазира или что там смотрят фанатики-радикалы . хочется что бы не только главный герой но и дружки и их семьи получили свой заслуженный Оскар Голову пленному сирийцу отрезал россиянин Станислав Дычко, воевавший против Украины, - "Миротворец" - Цензор.НЕТ 3198
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Арабской прессе удалось установить личность погибшего, время и место казни. Как пишет Jesr Press, убитый - Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла, известный также как Хаммади Таха Аль-Бута. Он родился в 1986 году в Дейр-эз-Зоре. По данным издания, Хаммади уезжал из Сирии во время войны, но в июле 2017 года вернулся, и его мобилизовали в резерв армии Башара Асада. Затем дезертировал, но его поймали. Место казни Jesr Press идентифицирует как месторождение Шаир в сирийской провинции Хомс.
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Да, сирийцы не козацкого роду! Россияне тысячами убивают их женщин и детей, режут головы, а они не могут устроить в России адекватную ответку. Неужели братья мусульмане не могут отомстить семье этого ублюдка.
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братья мусульмане, Сирия... О чем речь? Какой козацкий род? Гре Сирия , а где Россия? Что-то я не слышал, чтобы братья мусульмане помагали своим мусульманам в том же Крыму. Кто из Сирии поедет в какую-то хер знает куда Россию за кого-то мстить ?? Шутишь?
Козаки-разбойники.... хехе
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Сирийцы торговая нация, это так и есть вояки из них не очень. Вот персы какие, не какие а воины, и всю свою историю с кем-то воюют. Вот если в Иране начнется, а ***** решится "ввести войска", будет интересно.
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А решту козлорогих, що біля нього важко визначити?
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У них в параше не Христианство,
а гундяйянство.
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Миролюбцям та тим "хто втомився від війни" оця четвірка мушкетерів зайшла би на хату. Справедливе було би покарання.
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Похоже эта тварь сдохнет в самое ближайшее время.
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было бы неплохо отправить его жене и родителям видео, где он отрезает голову сирийцу...пусть бы порадовались за кормильца
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И сколько таких выродков сейчас находится на дамбасе? И вы хотите им дать амнистию и автономию и особое право находиться в Украине?
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Данные этого петуха и его семейства скорее всего уже есть у воинов Аллаха))))
Ставлю 100 баков шо до конца следующего года мы еще прочитаем новости об кастрации этого ишака)))) или что то в это роде...
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