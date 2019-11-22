 Голову полоненому сирійцю відрізав росіянин Станіслав Дичко, який воював проти України, - "Миротворець". ФОТО

Про це повідомляє Іван Сергєєв у пабліку "Вантаж 200 з України в Росію", передає Цензор.НЕТ.
"Упізнано одного з "вагнерівців", які по-звірячому замордували сирійця. У розпорядженні російської "Новой газеты" дивовижним чином опинилася копія паспорта одного з катів, його власноруч заповнена анкета, розписка про нерозголошення і автобіографія. І ось це групове фото. Прізвище НГ не публікує, але за допомогою кількох кліків в інтернеті з'ясовується, що персонаж є на "Миротворці". Дичко Станіслав Євгенович, 1990 р.н., Ставропольський край. Стрілець-розвідник у ПВК Вагнера. На фото - крайній ліворуч. Брав участь у бойових діях на території України. Що він і його напарники там витворяли, можна тільки здогадуватися".
ну а тещё - язык
пахнут, не тхнуть?
Козаки-разбойники.... хехе
а гундяйянство.
https://inforpost.com/news/2019-04-20-17421?fbclid=IwAR3W78WunBw7dv885ToQkzBD1Sol3mzlPcY5iUl2Wd7IJ5R-xQmWeorstsE
Ставлю 100 баков шо до конца следующего года мы еще прочитаем новости об кастрации этого ишака)))) или что то в это роде...