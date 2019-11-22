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 Політика України
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Все про:голодування (321) Закревська Євгенія (36)

 "День 1-й: от що буває, коли сьогодні не снідали", - адвокатка сімей Небесної Сотні Закревська, яка оголосила голодування, показала фото на вагах. ФОТО

Юрист сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська голодуватиме доти, поки слідчі у справах Майдану не отримають право перейти в ДБР і відновити розслідування.

Сьогодні, в перший день голодування, Закревська оприлюднила фото ваг зі своєю вагою, передає Цензор.НЕТ.

"1 день #НемаєСлідства. От що буває, коли не встигнеш поснідати. В принципі була непогана теорія про кіборга. Ось і перевіримо", - написала вона.

День 1-й: от що буває, коли сьогодні не снідали, - адвокатка сімей Небесної Сотні Закревська, яка оголосила голодування, показала фото на вагах 01
День 1-й: от що буває, коли сьогодні не снідали, - адвокатка сімей Небесної Сотні Закревська, яка оголосила голодування, показала фото на вагах 02

Нагадаємо, адвокатка сімей Небесної Сотні Закревська оголосила голодування. Вона голодуватиме доти, поки слідчі у справах Майдану не отримають право перейти в ДБР і відновити розслідування.

З 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура втратила функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах в ГПУ після переатестації. Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

21 жовтня генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а через два дні колишнього начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке вело справи Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.

Слідство у справах Майдану зупинено мінімум до 3 грудня, через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161183
 
   
 Топ коментарі
 
А рост какой? Пиар дороже денег
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А каков рекорд голодовки?
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Не удивлюсь, если начнет с голодухи пухнуть и вес увеличится
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Савченко спроси, та тоже типа голодала, долго.
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Навiщо рекламувати кацапський бренд сатурн?
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А где сертификат о прохождении метрологической службы?
У этих сатурнов погрешность плюс-минус 20 кг!
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Голимый пиар, ей уже сказали что до 3 декабря проголосовать не получается.
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И что? Отличный вес. В Европе все держат низкий вес. Это модно и красиво.
Только ей нужно делать маски, т.к. лицо помятое.
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Що за сволота написала коменти вище? Кацапєти з Саратова?
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Молодец Закревская. Достойна уважения!
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НАРОД ! ВДУМАЙСЯ , ПРОШЛО ПЯТЬ ЛЕТ И НУЖНО ГОЛОДАТЬ АДВОКАТУ , ЧТОБЫ УБЕДИТЬ ВЛАСТЬ ПРОДОЛЖАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ ГИБЕЛИ БОЛЕЕ СТА ЧЕЛОВЕК , ОТДАВШИХ СВОИ ЖИЗНИ ЗА НАС С ВАМИ , ЧТОБЫ ЖИЛИ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ , А НЕ ПО-СКОТСКИ !!!
ПО-ИСТИНЕ , КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРЕЗИДЕНТ В УКРАИНЕ , ТОШНЕЕ ПРЕДЫДУЩЕГО !
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омг, это теперь мы будем невольно смотреть фотки ее весов каждый день? Баба решила похудеть, причем тут вообще Небесная Сотня? Как по мне дичайщее кощунство.
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