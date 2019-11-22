 У шахті ліфта одного із житлових будинків у центрі Києва пролунав вибух. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інформатор".
На місце терміново виїхала поліція, рятувальники і медики. Епіцентр вибуху розташовувався в одному з під'їздів, з нього валив дим.
Як пише видання, звук детонації розбудив жителів близько 23:00. Попередньо, детонація сталася в шахті ліфта одного з під'їздів житлового будинку. Правоохоронці повідомили, що постраждалих всередині не виявили. Про силу вибуху свідчить така картина на місці: під'їзд будинку має два входи, вхід до ліфта - лише з боку двору. Але вікна винесло з обох боків під'їзду, також з обох боків було видно пошкодження стін.
Що саме вибухнуло - невідомо. За словами фахівців на місці, це точно не був вибуховий пакет і навряд чи граната, з огляду на силу детонації. Примітно, що на під’їздах будинку розклеєні оголошення про проведення газових робіт у будинку на весь листопад. Вибухотехніки і кінологи працювали на місці події, щоб встановити точну причину того, що сталося.
Нагадаємо, що менш ніж тиждень тому в гуртожитку на Троєщині вибухнула граната. Унаслідок події загинули двоє чоловіків.
Природный газ содержит также другие вещества, не являющиеся углеводородами:водород (H2),сероводород (H2S),углекислый газ (СО2)[1],азот (N2)[1],гелий (He) и другие инертные газы".
Кто сказал, что эта смесь не может делиться на фракции? Ты что-нибудь слышал о "газоконденсатной смеси"?И внимательно ли "Старый конь" читает комментарии? Взрыв произошёл в подвальном помещении. При взрыве, сначала, давление распространяется равномерно, во все стороны, но потом оно обращается в сторону наименьшего сопротивления... Китайцы это знали две тысячи лет назад - на этом принципе основано применение огнестрельного оружия... Взрыв, сначала, ударил в стены подвального помещения, а потом взрывная волна пошла вверх, со снижением давления. Самое высокое было на первом этаже. На пятом и дальше - намного ниже, из-за сжатия воздушного столба. А потом ослабленную взрывную волну остановила лифтовая кабина. Я вижу, "Старый конь" и об опытах Галилея, на Пизанской башне, не слышал... Я об скорости свободного падения тел...
"Свободным падением тел называют падение тел на Землю в отсутствие сопротивления воздуха (в пустоте). В конце XVI века знаменитый итальянский ученый Г. Галилей опытным путем с доступной для того времени точностью установил, что в отсутствие сопротивления воздуха все тела падают на Землю равноускоренно, и что в данной точке Земли ускорение всех тел при падении одно и то же. До этого в течение почти двух тысяч лет, начиная с Аристотеля, в науке было принято считать, что тяжелые тела падают на Землю быстрее легких". Прошу обратить внимание на слова "...в отсутствие сопротивления воздуха..." Окурок - не свинцовый шарик ... Его скорость падения ниже, потому что он имеет меньший вес, при большем объёме, и тормозится сопротивлением воздуха больше...Так что у курца вполне хватило времени, выйдя из лифтовой кабины, сделать пару шагов по лестничной площадке...