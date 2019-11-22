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 Події, Фоторепортаж
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Все про:вибух (1821) Київ (6823)

 У шахті ліфта одного із житлових будинків у центрі Києва пролунав вибух. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на п'ятницю, 22 листопада, жителі кількох вулиць Києва прокинулися від сильного гуркоту. У житловому будинку на вулиці Олеся Гончара, 67 пролунав вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інформатор".

На місце терміново виїхала поліція, рятувальники і медики. Епіцентр вибуху розташовувався в одному з під'їздів, з нього валив дим.

Як пише видання, звук детонації розбудив жителів близько 23:00. Попередньо, детонація сталася в шахті ліфта одного з під'їздів житлового будинку. Правоохоронці повідомили, що постраждалих всередині не виявили. Про силу вибуху свідчить така картина на місці: під'їзд будинку має два входи, вхід до ліфта - лише з боку двору. Але вікна винесло з обох боків під'їзду, також з обох боків було видно пошкодження стін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чоловік загинув від вибуху гранати у дворі житлового будинку в Дніпрі, - Нацполіція. ФОТО

У шахті ліфта одного із житлових будинків у центрі Києва пролунав вибух 01

Що саме вибухнуло - невідомо. За словами фахівців на місці, це точно не був вибуховий пакет і навряд чи граната, з огляду на силу детонації. Примітно, що на під’їздах будинку розклеєні оголошення про проведення газових робіт у будинку на весь листопад. Вибухотехніки і кінологи працювали на місці події, щоб встановити точну причину того, що сталося.

У шахті ліфта одного із житлових будинків у центрі Києва пролунав вибух 02

Нагадаємо, що менш ніж тиждень тому в гуртожитку на Троєщині вибухнула граната. Унаслідок події загинули двоє чоловіків.

У шахті ліфта одного із житлових будинків у центрі Києва пролунав вибух 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161177
 
 
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Не исключён взрыв газо-воздушной смеси... Где-то "травило" из газовой трубы (из-за чего газовики и ремонтные работы назначили). Газ тяжелее воздуха - естественно, накапливался в подвальном помещении лифтовой шахты... А там или искра, от включения лифта, или брошенный в шахту лифта окурок... (Мужички, подобным, "балуются", изредка - курят в лифте, во время движения, а, выходя на своём этаже, бросают окурок, в щель между лифтовой кабиной, и порогом лестничной площадки... Вот поэтому и нет пострадавших - пассажир успел выйти, пока окурок летел вниз, а дно лифтовой кабины погасило взрывную волну...).
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Це, дивлячись який газ. Тяжче повітря в основному пропан-бутанові суміші, які продаються в балонах. Аби то був вибух від недопалка то, палій залишився б на місці вибуху, або десь поряд. Вряд чи його закинуло б далеко.
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"Основную часть природного газа составляет метан (CH4) - от 70 до 98 %. В состав природного газа могут входить более тяжёлые углеводороды - гомологи метана[1]:этан (C2H6),пропан (C3H8),бутан (C4H10),пентан (C5H12).
Природный газ содержит также другие вещества, не являющиеся углеводородами:водород (H2),сероводород (H2S),углекислый газ (СО2)[1],азот (N2)[1],гелий (He) и другие инертные газы".

Кто сказал, что эта смесь не может делиться на фракции? Ты что-нибудь слышал о "газоконденсатной смеси"?И внимательно ли "Старый конь" читает комментарии? Взрыв произошёл в подвальном помещении. При взрыве, сначала, давление распространяется равномерно, во все стороны, но потом оно обращается в сторону наименьшего сопротивления... Китайцы это знали две тысячи лет назад - на этом принципе основано применение огнестрельного оружия... Взрыв, сначала, ударил в стены подвального помещения, а потом взрывная волна пошла вверх, со снижением давления. Самое высокое было на первом этаже. На пятом и дальше - намного ниже, из-за сжатия воздушного столба. А потом ослабленную взрывную волну остановила лифтовая кабина. Я вижу, "Старый конь" и об опытах Галилея, на Пизанской башне, не слышал... Я об скорости свободного падения тел...
"Свободным падением тел называют падение тел на Землю в отсутствие сопротивления воздуха (в пустоте). В конце XVI века знаменитый итальянский ученый Г. Галилей опытным путем с доступной для того времени точностью установил, что в отсутствие сопротивления воздуха все тела падают на Землю равноускоренно, и что в данной точке Земли ускорение всех тел при падении одно и то же. До этого в течение почти двух тысяч лет, начиная с Аристотеля, в науке было принято считать, что тяжелые тела падают на Землю быстрее легких". Прошу обратить внимание на слова "...в отсутствие сопротивления воздуха..." Окурок - не свинцовый шарик ... Его скорость падения ниже, потому что он имеет меньший вес, при большем объёме, и тормозится сопротивлением воздуха больше...Так что у курца вполне хватило времени, выйдя из лифтовой кабины, сделать пару шагов по лестничной площадке...
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"Примечательно, что у парадных дома расклеены объявлении о проведении газовых работ в доме на весь ноябрь." Всі нормальні газовики поїхали в Польщу.
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