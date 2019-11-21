 Жорстке приземлення: у турецького літака зламалася стійка шасі під час посадки в аеропорту Одеси. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Міжнародного аеропорту Одеси в Facebook.
"Сьогодні, 21 листопада, о 20:55 рейс TK465 авіакомпанії Turkish Airlines, що прямував зі Стамбула до Одеси, в умовах потужного бокового вітру під час дотику до ВПП надламано передню стійку шасі", - сказано в повідомленні.
Всіх 136 пасажирів евакуйовано, вони перебувають у залі терміналу аеропорту.
За даними місцевого видання "Думская", літак при посадці втратив колесо і зупинився на злітно-посадковій смузі між третьою і четвертою руліжними доріжками. Пілоти екстрено висадили пасажирів за допомогою надувних трапів.
"У зв'язку з цим аеропорт "Одеса" призупинив польоти до 01:00 за місцевим часом. За цим випадком комісія проводить розслідування", - додали в пресслужбі аеропорту.
За даними "Думської", це вже другий інцидент в одеському аеропорту за сьогодні. Раніше схожа НП трапилася з приватним літаком Gulfstream G150, який виконував рейс у Дубаї. На зльоті у нього підломилася стійка шасі. Фахівці кажуть, що сталося руйнування блоку кріплення передньої стійки до візка передніх пневматиків.
Всего лишь.
Ну, як про студента: «Пійду візьму праску у сусідки» (.... ) «пішла ти з своєю праскою !!!!!»
?
Совпадений не бывает
Я бы не задумываясь посадил хомельяна
Проверяется она (полоса) прибором - это такой себе чемоданчик с датчиками. На легковой машине раз в две недели со скоростью 100-120 км обходчик объезжает взлётно-посадочную полосу, а прибор фиксирует неровности. Он записывает малейшие отклонения.
Слава Богу
Останні випадки авіакатастроф в Москві, були з величезною кількістю жертв.
Вопрєкі руководству аеропорта ілі благодаря єму?
ОБНОВЛЕНО В 1:37. Танкер продолжает сносить к берегу.
Связали пригородные поезда с метрополитеном,вот радость- то какая.Это называется 66 нулячих станций
А назкмное оно или подземное... что меняет? Есть сам факт. Метровагоны по диаметру связали Москву и Подмосковье
Привоз йому воняв.... А може то він обісрався в «бендєровской» Одессє...
Так, в Мацквє бумажки таджики з вулиць підмітають.
А під'їзди і ліфти, як були обсцикані і обісрані, так і зостались.
11:32, 21 ноября 2019
В Москве запустили МЦД
В Москве по центральным диаметрам (МЦД) - новому наземному метро, объединяющему формат пригородных электричек и столичного метро, - прошли первые поезда. Об этом сообщает РИА Новости.»
https://www.youtube.com/watch?v=_PWmLE01kF0
Тому й в рекламних роликах до ЧМ Світу з футболу 2018 року, «Москву» знімали в Києві.
Ви тоді знатно обісрались.
І порівняй, кількість трамваїв, тролейбусів в Києві і Москві з кількістю жителів.
Співвідношення десь 4:12.
Источник: https://censor.net.ua/n3069596»
https://censor.net.ua/n3069596
Сэкономить хотели германцы
И ролик не о ЧМ 2018, а об услугах первозчика
Источник: https://censor.net.ua/n3069596
Поезда новые, а не от електричек.
Наземное метро для жителей подмосквы
Надо закрывать эропорты!