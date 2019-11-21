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Все про:авіакатастрофа (337) авіація (453) Одеса (2173)

 Жорстке приземлення: у турецького літака зламалася стійка шасі під час посадки в аеропорту Одеси. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У рейсу зі Стамбула через сильний вітер під час посадки підломилася передня стійка шасі. Постраждалих немає, аеропорт тимчасово не приймає рейси.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Міжнародного аеропорту Одеси в Facebook.

"Сьогодні, 21 листопада, о 20:55 рейс TK465 авіакомпанії Turkish Airlines, що прямував зі Стамбула до Одеси, в умовах потужного бокового вітру під час дотику до ВПП надламано передню стійку шасі", - сказано в повідомленні.

Всіх 136 пасажирів евакуйовано, вони перебувають у залі терміналу аеропорту.


За даними місцевого видання "Думская", літак при посадці втратив колесо і зупинився на злітно-посадковій смузі між третьою і четвертою руліжними доріжками. Пілоти екстрено висадили пасажирів за допомогою надувних трапів.

"У зв'язку з цим аеропорт "Одеса" призупинив польоти до 01:00 за місцевим часом. За цим випадком комісія проводить розслідування", - додали в пресслужбі аеропорту.

За даними "Думської", це вже другий інцидент в одеському аеропорту за сьогодні. Раніше схожа НП трапилася з приватним літаком Gulfstream G150, який виконував рейс у Дубаї. На зльоті у нього підломилася стійка шасі. Фахівці кажуть, що сталося руйнування блоку кріплення передньої стійки до візка передніх пневматиків.

Жорстке приземлення: у турецького літака зламалася стійка шасі під час посадки в аеропорту Одеси 01

Жорстке приземлення: у турецького літака зламалася стійка шасі під час посадки в аеропорту Одеси 02
Жорстке приземлення: у турецького літака зламалася стійка шасі під час посадки в аеропорту Одеси 03
Жорстке приземлення: у турецького літака зламалася стійка шасі під час посадки в аеропорту Одеси 04
Жорстке приземлення: у турецького літака зламалася стійка шасі під час посадки в аеропорту Одеси 05
Жорстке приземлення: у турецького літака зламалася стійка шасі під час посадки в аеропорту Одеси 06
Жорстке приземлення: у турецького літака зламалася стійка шасі під час посадки в аеропорту Одеси 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161161
 
 
 Топ коментарі
 
Блин, це кацапы ломают стойки шасси 😀😀😀
Совпадений не бывает
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А шасси лишь деталь самолёта. Но кацапский след здесь явно прослеживается. Не выгораживайте их.
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Стандарт, тепло - холод, расширение происходит и обрыв.
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Два идентичных инцидента за один день? Однозначно. взлетке капец. Ждем очень длительный капремонт
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Не удивлён. Стойки шасси для Боингов делают в кацапской Верхней Салде на Урале.
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стойка шасси, есть деталь шасси...
Всего лишь.
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А шасси лишь деталь самолёта. Но кацапский след здесь явно прослеживается. Не выгораживайте их.
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А можете навести проміжні ланки Вашого ланцюжка міркувань між: «стойка шасси, есть деталь шасси... Всего лишь.» (...... ) «Не выгораживайте их.» ?

Ну, як про студента: «Пійду візьму праску у сусідки» (.... ) «пішла ти з своєю праскою !!!!!»
?
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Блин, це кацапы ломают стойки шасси 😀😀😀
Совпадений не бывает
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взгляните на покрытие полосы на фото.... на новую полосу выделяли немало денег из бюджета при омеляне. где полоса омелян? теперь авиакомпании дважды подумают прежде чем сесть в Одессе.
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Новая полоса параллельно старой полностью построена. Сейчас в стадии строительства рулежные дорожки от нее.
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пока их достроят еще с десяток самолетов сломает шасси...
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1 ноября 2019. Слева новая полоса, справа действующая старая
Жорстке приземлення: у турецького літака зламалася стійка шасі під час посадки в аеропорту Одеси - Цензор.НЕТ 4115
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теперь авиакомпании дважды подумают прежде чем сесть в Одессе.

Я бы не задумываясь посадил хомельяна
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Поцікавтесь статистикою Московських аеропортів.
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Что вы хотите от дорог, если вся взлетная полоса в латках и наплывах
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АН садится даже на грунтовые аэродромы, там много нюансов, вплоть до ошибок пилота.
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АНы они такие разные. Совсем разные...
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Линии швов на полосе не влияют покрытие - оно ровное, причём, почти идеальное.
Проверяется она (полоса) прибором - это такой себе чемоданчик с датчиками. На легковой машине раз в две недели со скоростью 100-120 км обходчик объезжает взлётно-посадочную полосу, а прибор фиксирует неровности. Он записывает малейшие отклонения.
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Две поломки шасси за сутки? Вам не кажется. что так в жизни не бывает?
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Вы выйдите на эту полосу. Это стиральная доска. Труханов уже давно распилил с кацфманом и грановским деньги которые остались от костусева. Это не полоса, это убожество и позор. Хорошо что люди не пострадали. Это давно должно было случиться.
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Но живы не благодаря, а вопреки руководству аеропорту!
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«руководству аеропортА!»

Останні випадки авіакатастроф в Москві, були з величезною кількістю жертв.
Вопрєкі руководству аеропорта ілі благодаря єму?
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Аэропортом украденным при овоще руководят два мошенника и вора, делящиеся со властью и сегодня у них с Беней все в шоколаде, они не замечают долги МАУ перед аэропортом, а им можно воровать гос деньги выделенные на новую ввп, так что что Зеля,что Шоколадный,что Овощ оригинальный, а делись с АП или сегодня с ОП и делай что хочешь, какая тут безопасность полетов.
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23:31 На рейде одесского порта терпит бедствие танкер «Делфи» (IMO 8866266) под флагом Молдовы. Пока точно не известно, что именно случилось с судном, но спасательные катера пытаются подойти и снять с него экипаж. Сильный шторм (скорость ветра 12 м/с, высота волны 2,3 метра) мешает спасательной операции. Длина «Делфи» 60 метров, ширина - 10 метров, водоизмещение около 1600 тонн, на борту порядка 15 человек. Судно изначально находилось в акватории порта «Південний». Его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.
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12 м/с это средний ветер. а волны в 2 метра - вообще ни очем
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ОБНОВЛЕНО В 0:50. «Австралия» пытается снять с борта людей.

ОБНОВЛЕНО В 1:37. Танкер продолжает сносить к берегу.
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Мда... А в Москве сегодня открыли сразу 66 нулячих станций диаметрального метро... Плять. сразу в один день в три раза больше. чем во всем Киеве...
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Московський Емірат дуже багатий емірат посеред Россіії.
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Читал, что это уже и в ближайшие города идет. П одному жетону можливо ехать.
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Да, Москву по диаметру можно проехать теперь за час за 80 центов. Для манюпаса - просто сказка. Личный автомобиль можно на помойку отправить
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Диаметральное метро преимущественно наземное

Связали пригородные поезда с метрополитеном,вот радость- то какая.Это называется 66 нулячих станций Жорстке приземлення: у турецького літака зламалася стійка шасі під час посадки в аеропорту Одеси - Цензор.НЕТ 2213
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Это и есть метро. С ценой. как в метро и интервалом в 5 минут. как в метро. Ну и с полностью нулячими составами.
А назкмное оно или подземное... что меняет? Есть сам факт. Метровагоны по диаметру связали Москву и Подмосковье
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Да ну и сл бо.В Одессе нет метро,но сл бо,мавзолея тоже нет.
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Угу. при выходе из одесского ж.д вокзала тут же кучи мусора и жалкие ободранные гремящие трамвайчики.. И слева ужасно вонючий Привоз. Первое впечатление об Одессе - Господи. куда же я попал!
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Вы тараньку вонючую уберите с центра, потом может поговорим.Вонючий привоз,и чем же там воняет.Кучи мусора возле жд ,звыняйте в упор не вижу,могу аэрофотосъёмку сбросить,хотя нет вы обойдётесь.А вот трамваи это да,а в Москве пенсионеры тоже бесплатно ездят? Жорстке приземлення: у турецького літака зламалася стійка шасі під час посадки в аеропорту Одеси - Цензор.НЕТ 8032 Жорстке приземлення: у турецького літака зламалася стійка шасі під час посадки в аеропорту Одеси - Цензор.НЕТ 5401
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Та то московський шмок, з *********** хуцпою.
Привоз йому воняв.... А може то він обісрався в «бендєровской» Одессє...
Так, в Мацквє бумажки таджики з вулиць підмітають.
А під'їзди і ліфти, як були обсцикані і обісрані, так і зостались.
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Это разовый без скидок и карты. С картой примерно в два раза дешевле
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Ну и шо,теперь в мавзолей можно на метро подкатить Жорстке приземлення: у турецького літака зламалася стійка шасі під час посадки в аеропорту Одеси - Цензор.НЕТ 8552
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Давно уже. Жизнь в центре Москвы протекает главным образом на втором и третьем подземных уровнях. Сверху парк - снизу торговые центры и транспорт
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Потрясающе,а шо на первом кислороду уже нема? Жорстке приземлення: у турецького літака зламалася стійка шасі під час посадки в аеропорту Одеси - Цензор.НЕТ 4299Или всех под землю загнали от греха Жорстке приземлення: у турецького літака зламалася стійка шасі під час посадки в аеропорту Одеси - Цензор.НЕТ 9170То-ли ещё будет, удачи вам по освоению недр Жорстке приземлення: у турецького літака зламалася стійка шасі під час посадки в аеропорту Одеси - Цензор.НЕТ 4299
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Проснись и пой и глаза раскрой... На первом - солныщко. парки и скверы - именно так и должно быть в мегаполлисах. А не шанхаи из шаурм и лотков. Гений. залезь в ютуб - на улицах Москвы уже давно нет ни одного подобного киоска. Город стал городом. а не грязной помойкой по типу Киева
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Я сектант одного города ,все остальные мне не интересны.
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Согласен. Ты привык жить в грязной навозной куче и не представляешь. шо можно жить совершенно иначе
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Всегда. Шо подъезды к ней. шо первое впечатление. Грязный вонючий шалман.
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А вы не приезжайте к нам,купайтесь в реках,главное руки женщинам не отрезайте. Жорстке приземлення: у турецького літака зламалася стійка шасі під час посадки в аеропорту Одеси - Цензор.НЕТ 2203
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Чувак, твоя Москва, то паразит на тілі Россії.
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Ти про це «МЕТРО»?

11:32, 21 ноября 2019
В Москве запустили МЦД

В Москве по центральным диаметрам (МЦД) - новому наземному метро, объединяющему формат пригородных электричек и столичного метро, - прошли первые поезда. Об этом сообщает РИА Новости
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Я про то. что Киев по сравнению с Москвой - жалкий убогий сельский хуторок с кучей шалманов
https://www.youtube.com/watch?v=_PWmLE01kF0
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Ваш Москвабад величезна дєрєвня, це визнають всі.
Тому й в рекламних роликах до ЧМ Світу з футболу 2018 року, «Москву» знімали в Києві.
Ви тоді знатно обісрались.
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Хосподи. как ты отстал от жизни
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Да, мы многое не умеем,не умеем чужое хапать и боевикам оружие поставлять,тоже не умеем.
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Вот и сравни загнивающую Москву и "чудесный" Киев
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https://www.youtube.com/watch?v=_PWmLE01kF0
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Там за принципом в Києві знімаємо сміттєвий бак, а в Москві Оперний театр.
І порівняй, кількість трамваїв, тролейбусів в Києві і Москві з кількістю жителів.
Співвідношення десь 4:12.
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«Lufthansa извинилась за снятый в Киеве ролик об открытости России к ЧМ-2018».


Источник: https://censor.net.ua/n3069596»


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"Мы увидели уже в первых комментариях, что это затрагивает чувства отдельных пользователей", - отмечается в сообщении на сайте компании. Lufthansa подчеркнула, что видео снимали в Украине "по логистическим соображениям", что является обычной практикой для рекламных роликов, ведь "речь идет о том, какое представление о месте имеет зритель".
https://censor.net.ua/n3069596

Сэкономить хотели германцы Жорстке приземлення: у турецького літака зламалася стійка шасі під час посадки в аеропорту Одеси - Цензор.НЕТ 8114

И ролик не о ЧМ 2018, а об услугах первозчика
Источник: https://censor.net.ua/n3069596
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Я читав, что перерыв той електрички 5 хвилин и пересадка в подземку бесплатна.
Поезда новые, а не от електричек.
Наземное метро для жителей подмосквы
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Летак вообще не при делах. За сегодня это второй случай. Все проблемы к взлетке
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Turkish Airlines - одна из ведущих авиакомпаний мира и с парком самолетов у них все в порядке. Просто приложило порывом ветра. Почему УВД при отсутствии перпендикулярной полосы не закрыло аэропорт - это уже другой вопрос.
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Два летака за сутки - это не инцидент. а катастрофа. Счас такие разборы пойдут - мама не горюй
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До сих пор нет чёткого понятия в авиации разницы между accidend и incident. А разбор будет и скорее всего на уровне ICAO. УВД аэропорта обязаны были закрыть аэропорт для посадок, особенно после первого случая до изменения погодных условий. Но жадность владельцев этого курятника видно пересилило, не захотели бабки от сборов терять.
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Тут лёту 45 мин и погодные данные наверняка в Стамбул поступали.Не знаю запас топлива,куда их рядом могли перенаправить.
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Если не ошибаюсь - ближайший Кишенев. Но может уже что-то подзабыла.
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Да и Херсон моно,но нуно-ли.Я не знаток,просто любопытно,на сколько они "закладываются" по топливу?
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Запас не менее чем на час полёта, либо топливо до запасного, а запасные выбирают перед вылетом и указывают во флайт-плане + на 30 мин полёта в зоне аэропорта. Ну и остаточное невырабатываемое, это уже от типа самолёта зависит.
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Даже сейчас порывы ветра в центре ощутимы.
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я выче прочитав, що в море буря.
Надо закрывать эропорты!
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Бабло. бабло и еще раз бабло...
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Ощущение такое, что везде сегодня. В Киеве тоже ветрено.
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