 "Ні репресіям!", "Ні деморалізації армії!", "Портнова - на нари", - гасла на акції, приуроченій річниці Революції Гідності. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Учасники акції висунули низку гасел, серед яких - "Ні репресіям", "Ні деморалізації армії", "Волю генералу Марченку", "Чому не в тюрмі "регіонали" і "Беркут", "Портнова - на нари", "Капітуляція - не гідність, мир під триколором - не свобода".
Учасники акції пообіцяли прийти під Офіс президента 8 грудня перед зустріччю лідерів "нормандської четвірки", щоб попередити президента В.Зеленського про неприпустимість капітуляції.
Також учасники акції виставили намети, де організовували добровольців, які допомагатимуть "Руху опору капітуляції".
Фото - Олег Богачук
ЕС ждет от Киева шагов для облегчения положения пострадавших от конфликта на Донбассе
и газенвагены выганяйте на улицы
горять хати, земля горить і небо
стоїть дідух, я пробую кутю
і вже не знаю, кому більше треба
отих світанків і сумних пісень
і рушників, які ще баба шила
у нашу хату попелом несе
а я сьогодні вікна не закрила...
хтось кинув хрест - тяжкий він до плеча
куди нести, ми ходимо по колу?
вертеп співає і тремтить свіча
сама на підвіконні, боса й гола
ану, Оксано, вийди й подивись
зійшла зоря чи так і буде темно?
мовчить Оксана, дідух похиливсь
я чищу автомат, дай Боже, недаремно
Тамара Горіха Зерня "Доця"
"Про справи Майдану. Більш-менш цілісна картина така: це є абсолютно цілеспрямована кампанія з того, щоб розвалити і знищити всі справи по злочинам на Майдані. Займався ними департамент Горбатюка всі роки. Я знаю, що до нього багато претензій з точки зору темпів, якими це рухалося. Це правда… Але там є маса справ або повністю розслідуваних, або майже розслідуваних. На даний момент нема можливості притягнути до відповідальності тих, які не знаходяться в Україні; а норма про заочне притягнення до відповідальності, про заочне засудження на даний момент не діє. І тут потрібно втрутитись парламенту, який не продовжив дію цієї норми. Там було би дуже багато дуже серйозних справ", - зазначив він.
Волох нагадав, що після очолення Генпрокуратури Русланом Рябошапкою у відомстві було знищено департамент зі справ Майдану.
"Послухайте, це десятки або сотні тисяч томів справ! Хто буде їх читати! Це надзвичайний обсяг роботи, який нікому виконувати. Вони роблять це спеціально. Так, завершилися функції слідства в прокуратурі. Окей, цих всіх людей можна було зробити процесуальними керівниками, і вони би керували ким завгодно, і вони би довели ці справи до суду.
Вони знищили це спеціально, Горбатюка прибрали спеціально. Це абсолютно чітка лінія на те, щоб ніколи ці справи не були…" - нарікає блогер.
За його словами, за цим стоїть персонально Володимир Зеленський.
"Персонально, як на мене, я би вважав, що це президент Зеленський і його команда. Поки що ми бачимо конкретних людей - Рябошапку, який стоїть на чолі цієї вертикалі, яка цим керує", - підкреслив Волох.
https://prm.ua/na-choli-kampaniyi-zi-znishhennya-sprav-maydanu-stoyit-osobisto-volodimir-zelenskiy-voloh/
"Воссоединение" с ОРДЛО - это легитимация российской агрессии, гарантированное расползание конфликта на территорию всей Украины и потеря суверенитета страны."
http://www.kasparov.ru/material.php?id=5DD6EA3054D82
Насправді Зєля вже майже довів Україну до банкрутства. Бюджет 2019го не виконується, а з митниці неотримання більше 70ти млрд. гр.
Висновок сумний: Янек, Пєця і Зєля - одна і та шпигунська шобла абинеюльок. А їх протистояння удаване, постановочне, фальшиве.
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Складемо руки? І будемо йти туди, куди нас ведуть?
Не дочекаються. Дострокові. Українців вчергове пошили в дурні.
В Дніпрі віче сьогодні пройшло під гарним настроєм. Морозний і пронизливий вітер не дозволив зібратись багатьом тисячам, але 2-3 таки було. Хтось організував смолоскіпи, що працювали на зрідженому газу і півтораметровх держаках. Дуже зігрівало тільки одним видом вогню. Було встановлено на площі перед ОДА декілька бочок для вогню, щоб грітись. Якось все було об'єднуюче, люди незнайомі, але ріднились своїми думками, політичною стурбованістю за країну. Переважно молодь, що надихає. Але і середнього віку небайдужа інтелігенція Дніпра теж не полінувалась прийти і пробути дві години на морозному вітрі.
Хтось розгорнув плакат: "Референдуми по ОРДЛО і по ринку землі", що отримав неабияку підтримку. Хтось написав балончиком на асфальті патріотичний заклик. Люди залишились не без вражень. Що там буде далі? Будемо ми, буде і майбутнє . Вітаю шановне товариство Цензора з річницею Майдана!