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 Політика України, Суспільство
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 "Ні репресіям!", "Ні деморалізації армії!", "Портнова - на нари", - гасла на акції, приуроченій річниці Революції Гідності. ФОТОрепортаж

У Києві на Майдані Незалежності проходить віче "Ми маємо гідність!", Присвячене Дню гідності і Свободи.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Учасники акції висунули низку гасел, серед яких - "Ні репресіям", "Ні деморалізації армії", "Волю генералу Марченку", "Чому не в тюрмі "регіонали" і "Беркут", "Портнова - на нари", "Капітуляція - не гідність, мир під триколором - не свобода".

Учасники акції пообіцяли прийти під Офіс президента 8 грудня перед зустріччю лідерів "нормандської четвірки", щоб попередити президента В.Зеленського про неприпустимість капітуляції.

Також учасники акції виставили намети, де організовували добровольців, які допомагатимуть "Руху опору капітуляції".

Дивіться також: На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція "Ми маємо гідність!" ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ні репресіям!, Ні деморалізації армії!, Портнова - на нари, - гасла на акції, приуроченій річниці Революції Гідності 01
Ні репресіям!, Ні деморалізації армії!, Портнова - на нари, - гасла на акції, приуроченій річниці Революції Гідності 02
Ні репресіям!, Ні деморалізації армії!, Портнова - на нари, - гасла на акції, приуроченій річниці Революції Гідності 03
Ні репресіям!, Ні деморалізації армії!, Портнова - на нари, - гасла на акції, приуроченій річниці Революції Гідності 04
Ні репресіям!, Ні деморалізації армії!, Портнова - на нари, - гасла на акції, приуроченій річниці Революції Гідності 05
Ні репресіям!, Ні деморалізації армії!, Портнова - на нари, - гасла на акції, приуроченій річниці Революції Гідності 06
Ні репресіям!, Ні деморалізації армії!, Портнова - на нари, - гасла на акції, приуроченій річниці Революції Гідності 07
Ні репресіям!, Ні деморалізації армії!, Портнова - на нари, - гасла на акції, приуроченій річниці Революції Гідності 08
Ні репресіям!, Ні деморалізації армії!, Портнова - на нари, - гасла на акції, приуроченій річниці Революції Гідності 09

Фото - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161141
 
   
 Топ коментарі
 
ща зелені шмарклі казатимуть що то все проплатив Порох..
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Ой братцы, запись в "волонтеры" и "стражи революции", без самой революции - это помощь товарищу майору в получении внеочередного звания.
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газу... поддайте газу
и газенвагены выганяйте на улицы
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ми гріємо долоні до вогню
горять хати, земля горить і небо
стоїть дідух, я пробую кутю
і вже не знаю, кому більше треба
отих світанків і сумних пісень
і рушників, які ще баба шила
у нашу хату попелом несе
а я сьогодні вікна не закрила...
хтось кинув хрест - тяжкий він до плеча
куди нести, ми ходимо по колу?
вертеп співає і тремтить свіча
сама на підвіконні, боса й гола
ану, Оксано, вийди й подивись
зійшла зоря чи так і буде темно?
мовчить Оксана, дідух похиливсь
я чищу автомат, дай Боже, недаремно

Тамара Горіха Зерня "Доця"
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Розслідування справ Майдану блокують персонально президент України Володимир Зеленський та його команда. Про це у програмі "Прямий контакт" на телеканалі "Прямий" заявив відомий блогер Карл Волох.

"Про справи Майдану. Більш-менш цілісна картина така: це є абсолютно цілеспрямована кампанія з того, щоб розвалити і знищити всі справи по злочинам на Майдані. Займався ними департамент Горбатюка всі роки. Я знаю, що до нього багато претензій з точки зору темпів, якими це рухалося. Це правда… Але там є маса справ або повністю розслідуваних, або майже розслідуваних. На даний момент нема можливості притягнути до відповідальності тих, які не знаходяться в Україні; а норма про заочне притягнення до відповідальності, про заочне засудження на даний момент не діє. І тут потрібно втрутитись парламенту, який не продовжив дію цієї норми. Там було би дуже багато дуже серйозних справ", - зазначив він.
Волох нагадав, що після очолення Генпрокуратури Русланом Рябошапкою у відомстві було знищено департамент зі справ Майдану.
"Послухайте, це десятки або сотні тисяч томів справ! Хто буде їх читати! Це надзвичайний обсяг роботи, який нікому виконувати. Вони роблять це спеціально. Так, завершилися функції слідства в прокуратурі. Окей, цих всіх людей можна було зробити процесуальними керівниками, і вони би керували ким завгодно, і вони би довели ці справи до суду.
Вони знищили це спеціально, Горбатюка прибрали спеціально. Це абсолютно чітка лінія на те, щоб ніколи ці справи не були…" - нарікає блогер.
За його словами, за цим стоїть персонально Володимир Зеленський.
"Персонально, як на мене, я би вважав, що це президент Зеленський і його команда. Поки що ми бачимо конкретних людей - Рябошапку, який стоїть на чолі цієї вертикалі, яка цим керує", - підкреслив Волох.

https://prm.ua/na-choli-kampaniyi-zi-znishhennya-sprav-maydanu-stoyit-osobisto-volodimir-zelenskiy-voloh/

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Ця жирна затичка з педіної атаки вже відомий блохер?) Пам'ятаю як він казав що педя краде, бо херло нападе. Більшого телепня і найти важко. У шоковати вже взагалі з кадрами проблеми. Дебіли на марші. Ахаха!
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сборище прахоботских шмарклей.
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нет. шмаркля это ты.
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Это как? Порохоботы пригнали на Майдан своих рабов-зебилов?))
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порохоботы и есть зебилы, зебобики, шмаркли и т.д.
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"Чем больше вы наращиваете свою власть и влияние, тем быстрее сокращается дистанция между мной и вами. Мне видна ваша глупость, я чувствую ваше лицемерие. Я попробовал на вкус вашу ложь. Я знаю ваши слабости и привычки, даже те, о которых не говорят близким.
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Какие еще репрессии? Что за бред. Мародер на воле.
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ЮВТ вновь заплела боевую косу!ВАЗ вынудил.
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Пионтковский: "... Удавка ОРДЛО продуманно и последовательно затягивается на шее Украины группировкой Коломойского, Ермака, Зеленского, Богдана.
"Воссоединение" с ОРДЛО - это легитимация российской агрессии, гарантированное расползание конфликта на территорию всей Украины и потеря суверенитета страны."
http://www.kasparov.ru/material.php?id=5DD6EA3054D82
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Завтра рейтинг опять Зеленского вырастет , как это было и раньше, чем больше вони от шайки мародера тем выше рейтинг Зеленского. Порохоботы вперед.
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Креол, ни Зе, ни у него для тебя , ничего уже не вырастет.Жуй моркву **********.
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100%. Порохоботи працюють на Зеленського. В чому платні порохоботи критикують Зеленського? Піаніно? Німецька шльондра? Відсутність військового досвіду?
Насправді Зєля вже майже довів Україну до банкрутства. Бюджет 2019го не виконується, а з митниці неотримання більше 70ти млрд. гр.
Висновок сумний: Янек, Пєця і Зєля - одна і та шпигунська шобла абинеюльок. А їх протистояння удаване, постановочне, фальшиве.
________________
Складемо руки? І будемо йти туди, куди нас ведуть?
Не дочекаються. Дострокові. Українців вчергове пошили в дурні.
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вавка в голове как всегда. все-таки Жульководи = Зелеводам, никакой разницы.
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Тот случай когда фото 20 человек пытаются выдать за тысячу 😂😂😂😂
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Київ-Києвом, а я зроблю звіт по Дніпру.
В Дніпрі віче сьогодні пройшло під гарним настроєм. Морозний і пронизливий вітер не дозволив зібратись багатьом тисячам, але 2-3 таки було. Хтось організував смолоскіпи, що працювали на зрідженому газу і півтораметровх держаках. Дуже зігрівало тільки одним видом вогню. Було встановлено на площі перед ОДА декілька бочок для вогню, щоб грітись. Якось все було об'єднуюче, люди незнайомі, але ріднились своїми думками, політичною стурбованістю за країну. Переважно молодь, що надихає. Але і середнього віку небайдужа інтелігенція Дніпра теж не полінувалась прийти і пробути дві години на морозному вітрі.
Хтось розгорнув плакат: "Референдуми по ОРДЛО і по ринку землі", що отримав неабияку підтримку. Хтось написав балончиком на асфальті патріотичний заклик. Люди залишились не без вражень. Що там буде далі? Будемо ми, буде і майбутнє . Вітаю шановне товариство Цензора з річницею Майдана! "Ні репресіям!", "Ні деморалізації армії!", "Портнова - на нари", - гасла на акції, приуроченій річниці Революції Гідності - Цензор.НЕТ 2592
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Що речі, дон Пєдро не планує сьогодні на Майдан припхатися у супроводі своіх побратимів з кримського Беркуту, як у 2014?
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жодного фото з верху! якось жиденько та невпевнено!
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Жиденько в твоем , пока еще не спизженном рашистами унитазе.
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а що нині "патріоти" рідною мовою не володіють? чи запоребриком на словничках економлять?)))
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Украина в состоянии войны с кацапстаном, всех кто мутит, провоцирует на развал Украины, надо привлекать к уголовной ответственности.
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Почему тогда этот не сидит?"Ні репресіям!", "Ні деморалізації армії!", "Портнова - на нари", - гасла на акції, приуроченій річниці Революції Гідності - Цензор.НЕТ 2064
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Генадій скажи мені а чому добробати пішли на Схід а до Криму не дійшли? "Ні репресіям!", "Ні деморалізації армії!", "Портнова - на нари", - гасла на акції, приуроченій річниці Революції Гідності - Цензор.НЕТ 1258
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А первый лозунг "Ні репресіям!" сразу выдаёт воров которые сейчас и боятся,что присядут далеко и надолго за их аппетиты...эх петя как был сыкуном, так им и остался!
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Дегенеративні морди мовунів-вірунів, проплачених свинарчуками.
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