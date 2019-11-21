 На Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві відбувся молебень по загиблих учасниках Революції гідності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
На молебень зібралося близько сотні осіб.
Вони поклали квіти і запалили свічки на меморіалі, присвяченому загиблим учасникам Революції гідності в 2013-14 рр.
Нагадуємо, 21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи. Саме в ці дні в Україні почалися Помаранчева революція 2004 року і Революція гідності 2013 року.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Вони загинули за кожного з нас.
.не забудьте і ціх... пастирі із своєю паствою і у біді і під кулями..і між двох протистоянь...
"Про справи Майдану. Побачте вже, будь ласка, більш-менш цілісну картину. Насправді це є абсолютно цілеспрямована кампанія з того, щоб розвалити і знищити всі справи. Дивіться, займався департамент Горбатюка всі роки. Я знаю, що до нього багато претензій з точки зору темпів, якими це рухалося. Це правда… Але, повірте, там є маса справ або повністю розслідуваних, або майже розслідуваних. Те, що на даний момент не дає можливості притягнути до відповідальності - це те, що ці люди не знаходяться в Україні, а норма про заочне притягнення до відповідальності, про заочне засудження на даний момент не діє. І тут потрібно втрутитись парламенту, який не продовжив дію цієї норми. Там було би дуже багато дуже серйозних справ", - зазначив він.
Волох нагадав, що після очолення Генпрокуратури Русланом Рябошапкою у відомстві було знищено департамент зі справ Майдану.
"Послухайте, це десятки або сотні тисяч томів справ! Хто буде їх читати! Це надзвичайний обсяг роботи, який нікому виконувати. Вони роблять це спеціально. Так, завершилися функції слідства в прокуратурі. Окей, цих всіх людей можна було зробити процесуальними керівниками, і вони би керували ким завгодно, і вони би довели ці справи до суду.
Вони знищили це спеціально, Горбатюка прибрали спеціально. Це абсолютно чітка лінія на те, щоб ніколи ці справи не були…" - нарікає блогер.
За його словами, за цим стоїть персонально Володимир Зеленський.
"Персонально, як на мене, я би вважав, що це президент Зеленський і його команда. Поки що ми бачимо конкретних людей - Рябошапку, який стоїть на чолі цієї вертикалі, яка цим керує", - підкреслив Волох.
https://prm.ua/na-choli-kampaniyi-zi-znishhennya-sprav-maydanu-stoyit-osobisto-volodimir-zelenskiy-voloh/