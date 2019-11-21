EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  2643  80
Все про:Донбас (13742) нормандська четвірка (693) Разумков Дмитро (292)

 Зустріч у "нормандському форматі" допоможе вийти із "замороженої" ситуації стосовно Донбасу, - Разумков. ФОТО

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що для того, щоб повернути окуповану територію Донбасу, потрібно спочатку повернути людей. Для того, щоб їх повернути фізично, їх необхідно повернути ментально.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

Разумков провів брифінг у рамках регіональної поїздки в місто Маріуполь.

Стосовно розробки законопроєкту "Про особливий статус Донбасу" спікер сказав: "Часу на його розробку справді мало, але я впевнений, що Верховна Рада докладе максимум зусиль для того, щоб цей процес запустити. Саме від Нормандської зустрічі багато хто чекає тих змін, які дозволять вийти з тієї замороженої ситуації, яку ми з вами спостерігаємо і в форматі "Мінська", і в нормандському форматі вже кілька років", - підкреслив Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На зустрічі в "нормандському форматі" маю намір обговорювати проведення місцевих виборів вже на території України, а не на тимчасово окупованій території, - Зеленський

Відповідаючи на запитання журналістів, Разумков зазначив, що ключовою проблемою регіону й України в цілому є збройний конфлікт. "Це проблема всього цивілізованого світу, який сьогодні розуміє, що фактично ми є форпостом", - зазначив він.

Разумков також прокоментував позицію України щодо стратегії повернення тимчасово окупованих територій, зазначивши, що для того, "щоб повернути територію, потрібно спочатку повернути людей".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Французької Республіки Емманюелем Макронои. У результаті розмови усіма сторонами узгоджено дату проведення зустрічі в "нормандському форматі" - 9 грудня в Парижі.

Зустріч у нормандському форматі допоможе вийти із замороженої ситуації стосовно Донбасу, - Разумков 01
Зустріч у нормандському форматі допоможе вийти із замороженої ситуації стосовно Донбасу, - Разумков 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161097
 
 
 Топ коментарі
 
Я так розумію, що Зе тепер повісить собі браслети з написами: "унітази", "електроніка", "білизна"?
 показати весь коментар
 
Цікаво як ?
Ну ЯК ????
Віддасте фуйлу все без бою ?
Тому Зеркаль від вас йде, бо ви пораженці, скоро станете опущенцями.
Ганебним посміховиськом в історії.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Я так розумію, що Зе тепер повісить собі браслети з написами: "унітази", "електроніка", "білизна"?
 показати весь коментар
 
 
нет, он до тех пор не будет подтирать сраку, бо забобонный
 показати весь коментар
 
Цікаво як ?
Ну ЯК ????
Віддасте фуйлу все без бою ?
Тому Зеркаль від вас йде, бо ви пораженці, скоро станете опущенцями.
Ганебним посміховиськом в історії.
 показати весь коментар
 
 
Угу. Разморозьте гамно. Результат будет предсказуемым.
 показати весь коментар
 
 
В мире, к сожалению, много замороженных конфликтов.
При замороженном конфликте каждая сторона худо-бедно сохраняет своё лицо и какой-никакой мир.
Если Зе-власть разморозит конфликт, велика возможность потерять своё лицо и какой-никакой мир. Она (власть) это понимает (не глупая), но сознательно идёт на потерю лица. Этому есть объяснение - она не имеет украинского лица, то есть ей есть терять его не придётся.
 показати весь коментар
 
 
Вы своих людей не потеряйте, сепаров они "вернуть" хотят...
 показати весь коментар
 
 
Чето наши на тех не похожи, израильские евреи боевитые, кому хочешь на горло наступят, а наши как размазня, вкрав і втік, жидівня...
 показати весь коментар
 
 
тому і сидять тут, на нашій шиї..... то з банку пару лярдів потягнуть, то земельки трішки продадуть.....
 показати весь коментар
 
 
Встреча в "нормандском формате" поможет выйти из "замороженной" ситуации по Донбассу, - Разумков

А Вова точно понимает. куда он выходит?
 показати весь коментар
 
 
так, але це самий розумний серед Зебілів
 показати весь коментар
 
 
что для того, чтобы вернуть оккупированную территорию Донбасса, нужно сначала вернуть людей....

а можно тільки територію?
 показати весь коментар
 
 
ПиМ
Встреча в "нормандском формате" поможет выйти из "замороженной" ситуации по Донбассу, - Разумков - Цензор.НЕТ 5895

Такими темпами, знаете ли...

Сегодня мы молча встречаем уже шестую годовщину Революции Достоинства. За это время успело поменяться слишком многое. Враг теперь присутствует в двух лицах: впервые за много лет методичка Кремля о врагах на Банковой стала грустной шуткой, а не навязанным фейком. Нация истекает кровью и переживает нашествие раковых клеток, уставших от войны без причастности к войне. Их утомляет политика, хотя сами они живут десятилетиями без какого-либо интереса к политике. Но свет в конце туннеля есть, хотя сам туннель может завалиться. С потолка уже посыпалась бетонная пыль.Дайте ему еще полгода. Пока мы вспоминаем те мрачные, но исторически важные события, в президентском кресле уселся унылый комик, пошутивший про эбонитовые палочки в руках "Беркута". Вот так почтили память жертв, ничего себе.
Опыт первых классов. Что Украина успела выучить на горьком опыте последних лет: если во время Евромайдана она переродилась, оперилась и впервые показала коготки, то теперь она учится выживать не только с внешним, но и внутренним раздражителем.
Гуманизм, который навредил. С нашим народом нельзя расслабиться: и даже спасение людей без демонстрации угрозы идет во вред, а не на пользу. И вот ключевые моменты гуманизма, который привел Украину к ее нынешнему состоянию.
А будет ли следующий раз? О том, почему я вижу преимущество Украины-2019 над Украиной-2014. Тогда было страшно, а сейчас мы больше злимся, чем боимся.
Сейчас мы точно сильнее, чем шесть лет назад. И как бы новая власть не наплужила на внешнеполитическом фронте, проще это восстановить, чем построить заново. Не забывайте об этом: все будет Украина, даже если в это совершенно не верится.
Дайте ему еще полгода
В 2013 люди выходили на улицы своих городов или ехали в Киев, чтобы защитить сокровенное. У всех эти рамки были свои, уникальные. Кто-то хотел в Евросоюз и реально считал, что нас туда пустят с Януковичем во главе государства. Кто-то хотел отдалиться от России любой ценой, в эту когорту входил и я. Кто-то ненавидел то правительство в полном составе, и сублимировал энергию в протесты. Людей хватало, цели отличались, но присутствовал общий нарратив: Янукович нас не устраивает.
В начале 2014 года власть сделала свой ход, и цели протестующих живо объединились. Если раньше кто-то выступал за гражданские права, то теперь он боролся за свою жизнь. Желание войти в Евросоюз уступило стремлению подержаться за шею человека, отдавшего приказ уничтожать неугодных ему людей, посмевших не испугаться. Прояснилось.
И вот, на дворе 2019 год. Программа МВФ грозит обрушиться. Стратегия развития Украины завершена досрочно, поскольку развитая страна новой власти не нужна. Европа теперь реально устает от нашего присутствия, спасибо новому президенту. Тем временем Портнов вернулся в Украину, получил удостоверение журналиста и даже удостоился отдельной публикации на сайте президента. Коломойский тоже вернулся в Украину, выбивает себе денежную компенсацию, контролирует все ветви власти, арендовал возле НБУ парковку и гоняет там проплаченные митинги. Чтобы критика не мешала, его слуги в очередной раз пытаются заполучить контроль над украинским сегментом интернета. Наследникам регионалов мешают журналисты, не поддерживающие их любой вздох.

Зато чиновник, подпадающий под люстрацию, возглавил Администрацию президента, переименованную чисто по приколу и ради него. Украинские военные выполняют приказ о разведении войск и подрываются на собственных минных полях. Хомчак не сел в тюрьму, а возглавил Генштаб. МИД Украины врет устами своего главы, рассказывая иностранным СМИ об отсутствии потерь на Донбассе. Наших военных унижают в продажных СМИ и отдают под суд, добиваясь или улюлюканья толпы, или полного игнорирования. А карманные депутаты олигарха настолько скованы вместе, что будут бороться за себя до последнего.
Дайте ему еще полгода. Дайте Виктору Януковичу еще полгода таких офигенных новостей, и он спокойно вернется. Выселит детский лагерь из Межигорья, вытрет пыль на золотом батоне и заживем. Осталось лишь взять новый кредит у России, но к этой мысли новая власть пришла и без его подсказки- чувствуется ментальное братство. Или этот поток надо пресекать, или мы будем ныть на кухнях и реально дождемся возвращения диктатора.
Тогда седьмую годовщину Революции Достоинства, на которую придумают какой-то колхозный праздник с целью размыть национальную память, мы встретим уже вместе. Вопрос, в каком именно месте. Но Зеленскому и его друзьям такая компания только польстила бы.
далее -- https://petrimazepa.com/shestaya_godovschina_dayte_yanukovichu_esche_polgoda
 показати весь коментар
 
 
Кто то хочет приютить у себя дома кацапских боевиков и сепаров? Проведите референдум, хотят ли украинцы капитуляции и финансировать со своего кармана росийскую армию. Ведь власть уже даже не скрывает что не будет настаивать на выводе росийской армии из Украины. Тоесть Украина в Конституции пропишет у себя росийские военные базы и их содержание за счет украинского бюджета. За что десятки тысяч украинцев положили свои головы на фронте и в борьме с росийскими нацистами?
 показати весь коментар
 
 
я заявляю свой решительный протест против особого статуса бамбаса. И тому имеется множество причин.
1. я не люблю бамбаский нарот
2. нет ничего особого в бамбасе
3. хотят жить особо - пусть живут. Живут же
4. не хочу тратиться на кормильцев. Я от них ничего не получал и не получаю
5. не хочу жить под бамбасокловым мечом, не зная, когда он упадет на шею
PS может быть, просто может быть я, когда-нибудь, увлекусь историей бамбаского нарота. Мне станут интересны его культура, бескультурье, литература, нигелизм, национальная бамбаская кухня, народное творчество нарота бамбаса, народные песни и пляски нарота бамбаса... Пока же у меня отношение к нароту бамбаса, как к избирателям евнуховоща, краснорожего Срули Ефроимова, шлюхи-королевской и другой непредсказуемой антиукраинской мрази...
Не вижу ничего особого в перечисленном. Сфуяли вдруг особый статус?
 показати весь коментар
 
 
Лучше была бы "заморозка" чем то, что предстоит...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вернуть людей?.... Давайте признаем очевидное - Украина проиграла битву за людей.... Донбасс уже никогда не будет Украиной....
 показати весь коментар
 
 
я думаю, вам , мокшанам, гораздо лучше будет под китайцами, бо чичи вас сильно в табу притесняют Зустріч у "нормандському форматі" допоможе вийти із "замороженої" ситуації стосовно Донбасу, - Разумков - Цензор.НЕТ 5219
 показати весь коментар
 
это - во первых. Во-вторых, борясь за бамбаский нарот, эта власть может потерять меня, украинца... думай-мля-те, зелень...
 показати весь коментар
 
 
пук в вводу... не о чём.... может выйти а может нет......
на данном этапе внешнеполитических побед ровно 0!
 показати весь коментар
 
 
Странно, я сегодня часа 2 поездил, по центру города. В порт, правда- не спускался. Ваааще ментов не наблюдал! И сирен не слышал. Какая-то военная хитрость! Его визит, в Мариуполь, обещали завтра!
 показати весь коментар
 
КУДА нах "выйти"?!
Вам же русским языком сто раз сказали: "ИХ-ТАМ-НЕТ"!!!
По этому все договоренности будут БЕССМЫСЛЕННЫМИ.

 показати весь коментар
 
 
Я тоже иногда так думаю... Он-то может и прозреет, но ему без разницы где жить -- в Украине ли, на рассее ли, или еще где! А для нас с Вами, как я понимаю, это имеет значение.
 показати весь коментар
 
... выйти из "замороженного" состояния и устроить где нибудь новый Иловайск - таков план?
Ибо скучно жить смертельный грех, да? Он же обещал, что грустно не будет.
 показати весь коментар
 
 
Разумков также прокомментировал позицию Украины относительно стратегии возвращения временно оккупированных территорий, отметив, что для того, "чтобы вернуть территорию, нужно сначала вернуть людей
А ты Крыса спросило украинцев хотят ли они в угоду врагу подписывать капитуляцию и давать террористам особый статус? Каких Оно людей собирается возвращать? Наоборот, миллионы украинцев, убежавших от войны, хотят вернуть свою землю и свои дома. Походу власть ЗЕ не только не собирается возвращать окупированные земли и выгонять врага а еще наоборот здает новые земли не забывая сцать людям в глаза рассказывая что чем больше сдаст земли тем быстрее окупанты убегут от ужаса.
 показати весь коментар
 
 
Не. Ну реально скажите... вы хотите шоб эта днбаслугандонская вата вернулась в Украину..??? Бл. Там поколение выросло в пионерских галстуках .там ВАТА...! И эта вата будет поганить все в Украине.... Отгородитесь забором как Израиль и забудте... я знаю этих людей из лугандона-мозг вынесен напроч.это подстава ... вернуть зараженые чумой територии...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Забор? Т.е. вы согласны пойти на территораильные потери?
 показати весь коментар
 
 
Зараженные територии... это как Чернобыль... тока там период полураспада урана, а тут полураспад ваты. И до тех пор пока не научатся Неньку Украину любить!
 показати весь коментар
 
 
Они никогда не научатся..... И ненькой их она никогда не будет.... Но есть одна опасность. Именно поэтому так боятся отпускать Донбасс..... За ним потянутся соседние регионы....
 показати весь коментар
 
 
Ты болен... куда потянутся???к сцарю пуйлу? Это возможно только при ведении расией открытой войны... а пуйлу этого сделать не дадут... и его задача впехнуть эту заразу в виде донлугандон в состав Украины. Выстовив это в выгодном для ***** цвете...
 показати весь коментар
 
 
Маленький вопрос. Мне интересно. Ненька - это мама, матушка или няня? Я без подвоха, действительно интересно.
 показати весь коментар
 
Антон,есть спец.литература где вы познаете значение этого слова...
 показати весь коментар
 
Мне интересно как Вы воспринимаете это слово.
 показати весь коментар
 
Куда потянутся? В рашню?
Только с чемоданами !
 показати весь коментар
 
 
100%! Минные поля и рвы с крокодилами? Зачем нам эта зараза, ************** путинские холуи??
 показати весь коментар
 
"Именно от Нормандской встречи многие ожидают тех изменений, которые позволят выйти из той замороженной ситуации" да вот только разумков скромно умалчивает о конечном результате этих искателейИсточник: https://censor.net.ua/p3161097
 показати весь коментар
 
 
Вот интересно: понимает ли нынешняя власть, что:
- сначала сталин не ради прихоти изменил состав населения украинского Донбасса;
- с начала 2000-х в тех краях была развернута мощнейшая антиукраинская пропаганда;
- в 2014-м году ***** оттяпал украинскую территорию и разрушил на ней большинство крупных промышленных объектов
--- и все это для того, чтобы сейчас преспокойно вернуть это Украине и помахать ей ручкой?
 показати весь коментар
 
 
яж зеленского бажаю, яж его таки люблю,

ток гондонов не хватает, ленка тырит всю *****.
все кварталу отдает, а сама все в рот берет,
вовчик тоже не в накладе, принимает он все в зад,
**** больше ,**** меньше самоето шо 95

суть басни други такова не голосуйте за врага.
 показати весь коментар
 
 
Разумков- предатель Украины. Сколько уже год войны прошло а он утверждает что нужно не с росийскими окупантами бороться а бороться за умы даунецких сепаратистов. Тоесть Разумков утверждает что в Украине идет гражданская война с сепаратистами а не Росия захватила территорию Украины.
 показати весь коментар
 
 
Господи, какие же они тупые эти зебобики!
 показати весь коментар
 
 
нужно сначала вернуть людей . Я против.
Никто, от Президента до Сивохи не посчитал нужным спросить самих жителей Донбасса по поводу возвращения.Никто им не рассказал про:
1. Прошло 18 призывов в ВСУ и все кто не попал скопом пойдут служить.
2. 6 лет население не платит отчисления в ПФУ многие просто пролетят с украинской пенсией
3. Мелкий бизнес с 14 года платить налоги в т.ч ЕСВ (но не закрылся) а налоги всё равно щёлкают.
4. Скажете и кредиты приватовские (по состоянию на 14 год) отдавать придётся?
5. А шо, коммуналка как у всех?
6. Самое главное а вторая пенсия?
7. Амнистия конечно будет. Но как-то боязно, где я (рядовой ополченец "Сопля") и где Путин.
8. Сколько недвиги уже оформлено только по законам ЛДНР.
Я всё жду когда возвращатели людей этим самым людЯм на вопросы отвечать начнут. К сожалению не сомневаюсь кто всё это оплатит.
 показати весь коментар
 
всё правильно. а прахоботы - подкацапная гниль.
 показати весь коментар
 
точно. соевые прахоботовские зекаломоеклованы ************* гниль.
 показати весь коментар
 
поможет выйти из "замороженной" ситуации по Донбассу,..

Это кто клоуну такое сказал??? путин сделает то, что захочет, а клоуну останется только отсосать.. как и всегда..
 показати весь коментар
 
 
Агент рАзумков. Розморожує для кацапні.
 показати весь коментар
 
 
питання що чи кого треба спочатку повертати території чи людей нагадує питання що раніше курка чи яйце.

поки не зникне потужний зовнішній фактор росії в цьому питанні навряд чи нам щось вдасться повернути.
 показати весь коментар
 
Так... Можете так розморозити, що дупи ваші будуть палати...
 показати весь коментар
 
 
Он дурак??? Или работает на путлера для развязывания гражданского конфликта и последующей оккупации Украины Мордором!!!???
 показати весь коментар
 
Зеленский спасает терроритса путина за счёт Украины.
Зеленский хочет дружить с международным террористом.
Зленеский отмазывает россию.
Зеленский и путин совместно пытаются обмануть народ Украины.
Зеленский привезёт с нормандской встречи, гадость.
Идут колонны с россии на Донбасс, идут обстрелы и зеленский молчит, у зеленских это инцинденты.
 показати весь коментар
 
 
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что для того, чтобы вернуть оккупированную территорию Донбасса, нужно сначала вернуть людей. Для того, чтобы их вернуть физически, их необходимо вернуть ментально. Источник: https://censor.net.ua/p3161097

Оце ж дебіляра Зустріч у "нормандському форматі" допоможе вийти із "замороженої" ситуації стосовно Донбасу, - Разумков - Цензор.НЕТ 6668 Зустріч у "нормандському форматі" допоможе вийти із "замороженої" ситуації стосовно Донбасу, - Разумков - Цензор.НЕТ 4774
Як можна зробити ватників - сепарів Українцями ??

Ми вже не за людей на Донбасі воюєм, а за території України, війну за мізки ми програли - той хто був патріотом України в Донбасі, той патріотом і залишився Зустріч у "нормандському форматі" допоможе вийти із "замороженої" ситуації стосовно Донбасу, - Разумков - Цензор.НЕТ 6301
 показати весь коментар
 
Слушай, ты спикер Розумков с вывернутыми ноздрями, через которые можно было бы увидеть твои мозги, если бы они у тебя были.
 показати весь коментар
 
к чему весь єтот шум
ослу понятно что вариант соглашения будет 1 по хпутински
нах нада такие соглашения сепаров в Раду и 100 млрд на Даунбасс
стену и закон об временно оккупированніх территориях
тех кто за особій статс судить за держ зраду и нарушение Конституции
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору