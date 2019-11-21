 Зустріч у "нормандському форматі" допоможе вийти із "замороженої" ситуації стосовно Донбасу, - Разумков. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.
Разумков провів брифінг у рамках регіональної поїздки в місто Маріуполь.
Стосовно розробки законопроєкту "Про особливий статус Донбасу" спікер сказав: "Часу на його розробку справді мало, але я впевнений, що Верховна Рада докладе максимум зусиль для того, щоб цей процес запустити. Саме від Нормандської зустрічі багато хто чекає тих змін, які дозволять вийти з тієї замороженої ситуації, яку ми з вами спостерігаємо і в форматі "Мінська", і в нормандському форматі вже кілька років", - підкреслив Разумков.
Відповідаючи на запитання журналістів, Разумков зазначив, що ключовою проблемою регіону й України в цілому є збройний конфлікт. "Це проблема всього цивілізованого світу, який сьогодні розуміє, що фактично ми є форпостом", - зазначив він.
Разумков також прокоментував позицію України щодо стратегії повернення тимчасово окупованих територій, зазначивши, що для того, "щоб повернути територію, потрібно спочатку повернути людей".
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Французької Республіки Емманюелем Макронои. У результаті розмови усіма сторонами узгоджено дату проведення зустрічі в "нормандському форматі" - 9 грудня в Парижі.
Ну ЯК ????
Віддасте фуйлу все без бою ?
Тому Зеркаль від вас йде, бо ви пораженці, скоро станете опущенцями.
Ганебним посміховиськом в історії.
При замороженном конфликте каждая сторона худо-бедно сохраняет своё лицо и какой-никакой мир.
Если Зе-власть разморозит конфликт, велика возможность потерять своё лицо и какой-никакой мир. Она (власть) это понимает (не глупая), но сознательно идёт на потерю лица. Этому есть объяснение - она не имеет украинского лица, то есть ей есть терять его не придётся.
А Вова точно понимает. куда он выходит?
а можно тільки територію?
Такими темпами, знаете ли...
Сегодня мы молча встречаем уже шестую годовщину Революции Достоинства. За это время успело поменяться слишком многое. Враг теперь присутствует в двух лицах: впервые за много лет методичка Кремля о врагах на Банковой стала грустной шуткой, а не навязанным фейком. Нация истекает кровью и переживает нашествие раковых клеток, уставших от войны без причастности к войне. Их утомляет политика, хотя сами они живут десятилетиями без какого-либо интереса к политике. Но свет в конце туннеля есть, хотя сам туннель может завалиться. С потолка уже посыпалась бетонная пыль.Дайте ему еще полгода. Пока мы вспоминаем те мрачные, но исторически важные события, в президентском кресле уселся унылый комик, пошутивший про эбонитовые палочки в руках "Беркута". Вот так почтили память жертв, ничего себе.
Опыт первых классов. Что Украина успела выучить на горьком опыте последних лет: если во время Евромайдана она переродилась, оперилась и впервые показала коготки, то теперь она учится выживать не только с внешним, но и внутренним раздражителем.
Гуманизм, который навредил. С нашим народом нельзя расслабиться: и даже спасение людей без демонстрации угрозы идет во вред, а не на пользу. И вот ключевые моменты гуманизма, который привел Украину к ее нынешнему состоянию.
А будет ли следующий раз? О том, почему я вижу преимущество Украины-2019 над Украиной-2014. Тогда было страшно, а сейчас мы больше злимся, чем боимся.
Сейчас мы точно сильнее, чем шесть лет назад. И как бы новая власть не наплужила на внешнеполитическом фронте, проще это восстановить, чем построить заново. Не забывайте об этом: все будет Украина, даже если в это совершенно не верится.
Дайте ему еще полгода
В 2013 люди выходили на улицы своих городов или ехали в Киев, чтобы защитить сокровенное. У всех эти рамки были свои, уникальные. Кто-то хотел в Евросоюз и реально считал, что нас туда пустят с Януковичем во главе государства. Кто-то хотел отдалиться от России любой ценой, в эту когорту входил и я. Кто-то ненавидел то правительство в полном составе, и сублимировал энергию в протесты. Людей хватало, цели отличались, но присутствовал общий нарратив: Янукович нас не устраивает.
В начале 2014 года власть сделала свой ход, и цели протестующих живо объединились. Если раньше кто-то выступал за гражданские права, то теперь он боролся за свою жизнь. Желание войти в Евросоюз уступило стремлению подержаться за шею человека, отдавшего приказ уничтожать неугодных ему людей, посмевших не испугаться. Прояснилось.
И вот, на дворе 2019 год. Программа МВФ грозит обрушиться. Стратегия развития Украины завершена досрочно, поскольку развитая страна новой власти не нужна. Европа теперь реально устает от нашего присутствия, спасибо новому президенту. Тем временем Портнов вернулся в Украину, получил удостоверение журналиста и даже удостоился отдельной публикации на сайте президента. Коломойский тоже вернулся в Украину, выбивает себе денежную компенсацию, контролирует все ветви власти, арендовал возле НБУ парковку и гоняет там проплаченные митинги. Чтобы критика не мешала, его слуги в очередной раз пытаются заполучить контроль над украинским сегментом интернета. Наследникам регионалов мешают журналисты, не поддерживающие их любой вздох.
Зато чиновник, подпадающий под люстрацию, возглавил Администрацию президента, переименованную чисто по приколу и ради него. Украинские военные выполняют приказ о разведении войск и подрываются на собственных минных полях. Хомчак не сел в тюрьму, а возглавил Генштаб. МИД Украины врет устами своего главы, рассказывая иностранным СМИ об отсутствии потерь на Донбассе. Наших военных унижают в продажных СМИ и отдают под суд, добиваясь или улюлюканья толпы, или полного игнорирования. А карманные депутаты олигарха настолько скованы вместе, что будут бороться за себя до последнего.
Дайте ему еще полгода. Дайте Виктору Януковичу еще полгода таких офигенных новостей, и он спокойно вернется. Выселит детский лагерь из Межигорья, вытрет пыль на золотом батоне и заживем. Осталось лишь взять новый кредит у России, но к этой мысли новая власть пришла и без его подсказки- чувствуется ментальное братство. Или этот поток надо пресекать, или мы будем ныть на кухнях и реально дождемся возвращения диктатора.
Тогда седьмую годовщину Революции Достоинства, на которую придумают какой-то колхозный праздник с целью размыть национальную память, мы встретим уже вместе. Вопрос, в каком именно месте. Но Зеленскому и его друзьям такая компания только польстила бы.
далее -- https://petrimazepa.com/shestaya_godovschina_dayte_yanukovichu_esche_polgoda
1. я не люблю бамбаский нарот
2. нет ничего особого в бамбасе
3. хотят жить особо - пусть живут. Живут же
4. не хочу тратиться на кормильцев. Я от них ничего не получал и не получаю
5. не хочу жить под бамбасокловым мечом, не зная, когда он упадет на шею
PS может быть, просто может быть я, когда-нибудь, увлекусь историей бамбаского нарота. Мне станут интересны его культура, бескультурье, литература, нигелизм, национальная бамбаская кухня, народное творчество нарота бамбаса, народные песни и пляски нарота бамбаса... Пока же у меня отношение к нароту бамбаса, как к избирателям евнуховоща, краснорожего Срули Ефроимова, шлюхи-королевской и другой непредсказуемой антиукраинской мрази...
Не вижу ничего особого в перечисленном. Сфуяли вдруг особый статус?
росією ?
на данном этапе внешнеполитических побед ровно 0!
Вам же русским языком сто раз сказали: "ИХ-ТАМ-НЕТ"!!!
По этому все договоренности будут БЕССМЫСЛЕННЫМИ.
Ибо скучно жить смертельный грех, да? Он же обещал, что грустно не будет.
А ты Крыса спросило украинцев хотят ли они в угоду врагу подписывать капитуляцию и давать террористам особый статус? Каких Оно людей собирается возвращать? Наоборот, миллионы украинцев, убежавших от войны, хотят вернуть свою землю и свои дома. Походу власть ЗЕ не только не собирается возвращать окупированные земли и выгонять врага а еще наоборот здает новые земли не забывая сцать людям в глаза рассказывая что чем больше сдаст земли тем быстрее окупанты убегут от ужаса.
Только с чемоданами !
- сначала сталин не ради прихоти изменил состав населения украинского Донбасса;
- с начала 2000-х в тех краях была развернута мощнейшая антиукраинская пропаганда;
- в 2014-м году ***** оттяпал украинскую территорию и разрушил на ней большинство крупных промышленных объектов
--- и все это для того, чтобы сейчас преспокойно вернуть это Украине и помахать ей ручкой?
ток гондонов не хватает, ленка тырит всю *****.
все кварталу отдает, а сама все в рот берет,
вовчик тоже не в накладе, принимает он все в зад,
**** больше ,**** меньше самоето шо 95
суть басни други такова не голосуйте за врага.
Никто, от Президента до Сивохи не посчитал нужным спросить самих жителей Донбасса по поводу возвращения.Никто им не рассказал про:
1. Прошло 18 призывов в ВСУ и все кто не попал скопом пойдут служить.
2. 6 лет население не платит отчисления в ПФУ многие просто пролетят с украинской пенсией
3. Мелкий бизнес с 14 года платить налоги в т.ч ЕСВ (но не закрылся) а налоги всё равно щёлкают.
4. Скажете и кредиты приватовские (по состоянию на 14 год) отдавать придётся?
5. А шо, коммуналка как у всех?
6. Самое главное а вторая пенсия?
7. Амнистия конечно будет. Но как-то боязно, где я (рядовой ополченец "Сопля") и где Путин.
8. Сколько недвиги уже оформлено только по законам ЛДНР.
Я всё жду когда возвращатели людей этим самым людЯм на вопросы отвечать начнут. К сожалению не сомневаюсь кто всё это оплатит.
Это кто клоуну такое сказал??? путин сделает то, что захочет, а клоуну останется только отсосать.. как и всегда..
поки не зникне потужний зовнішній фактор росії в цьому питанні навряд чи нам щось вдасться повернути.
Зеленский хочет дружить с международным террористом.
Зленеский отмазывает россию.
Зеленский и путин совместно пытаются обмануть народ Украины.
Зеленский привезёт с нормандской встречи, гадость.
Идут колонны с россии на Донбасс, идут обстрелы и зеленский молчит, у зеленских это инцинденты.
Оце ж дебіляра
Як можна зробити ватників - сепарів Українцями ??
Ми вже не за людей на Донбасі воюєм, а за території України, війну за мізки ми програли - той хто був патріотом України в Донбасі, той патріотом і залишився
ослу понятно что вариант соглашения будет 1 по хпутински
нах нада такие соглашения сепаров в Раду и 100 млрд на Даунбасс
стену и закон об временно оккупированніх территориях
тех кто за особій статс судить за держ зраду и нарушение Конституции