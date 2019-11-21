 Наступні "Трускавці" для всіх нардепів будуть у США, - заступниця голови фракції СН Кравчук. ФОТО

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

Кравчук разом з іншими нардепами зараз перебуває у Вашингтоні.

"Один з наступних "Трускавців" для наших депутатів пройде в Штатах. І я не жартую. Команда програми обмінів Конгресу Open World, яка вже багато років працює з українцями, планує протягом найближчих півтора року організувати приїзд в США усіх новообраних депутатів Верховної Ради. З різних фракцій і груп", - йдеться в повідомленні.

Вона зазначила, що це буде двотижнева програма, яка складатиметься з лекцій, зустрічей, обміну досвідом з конгресменами та співробітниками комітетів Конгресу у Вашингтоні. Плюс - перебування в одному зі штатів і ознайомлення з моделлю співпраці депутатів, федеральних управлінців і представників локального самоврядування.

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Нагадаємо, новообрані депутати від партії "Слуга народу" з 29 липня проходили навчання в школі "Зе!Депутата" в готелі Rixos у Трускавці. З 8:30 до 21:30 вони слухали лекції від викладачів Київської школи економіки. 3 серпня зустріч з ними провів президент України Володимир Зеленський. На той момент, лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков відмовився розкрити вартість тижневого навчання майбутніх депутатів від своєї політичної сили, пославшись на комерційну таємницю.



