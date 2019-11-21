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 Події, Фоторепортаж
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Все про:діти (1730) Дніпропетровськ (1215) патрульна поліція (948)

 Дві маленькі дівчинки жили в квартирі серед черв'яків, діти були недоглянутими і голодними, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж

У будинку майже без меблів, холодильника, санвузла, з брудною ванною, в якій оселилися черви, жили дві дівчинки 5 і 1,5 років.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє патрульна поліція Дніпра, інформує Цензор.НЕТ.

На спецлінію 102 зателефонував чоловік і повідомив, що його співмешканка вчинила сварку, б'є посуд, і неадекватно поводиться. Патрульні прибули за вказаною заявником адресою.

Як виявилося, у чоловіка виник конфлікт із цивільною дружиною. В одній із кімнат було багато битого посуду, лежали розкидані речі. Жінка зізналася, що зробила це під час сварки з чоловіком.

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"Втім, вразило патрульних не кількість битих тарілок та з'ясовування стосунків, а те, що серед усього цього безладу, в брудному приміщенні, без необхідних меблів, холодильника, з санвузлом у жахливому стані перебувають двоє малолітніх дітей - дівчатка 5-ти та півтора років. Діти були брудні, занедбані та голодні. Для сну у них було одне ліжко на двох з брудною білизною", - розповіли в поліції.

Поліцейські відразу викликали на місце ювенальну превенції Шевченківського відділення поліції. Інспектори склали на батьків відповідні адміністративні матеріали за невиконання батьківських обов'язків. Було прийнято рішення відправити дітей до лікарні.

Дві маленькі дівчинки жили в квартирі серед червяків, діти були недоглянутими і голодними, - патрульна поліція 01
Дві маленькі дівчинки жили в квартирі серед червяків, діти були недоглянутими і голодними, - патрульна поліція 02
Дві маленькі дівчинки жили в квартирі серед червяків, діти були недоглянутими і голодними, - патрульна поліція 03
Дві маленькі дівчинки жили в квартирі серед червяків, діти були недоглянутими і голодними, - патрульна поліція 04
Дві маленькі дівчинки жили в квартирі серед червяків, діти були недоглянутими і голодними, - патрульна поліція 05
Дві маленькі дівчинки жили в квартирі серед червяків, діти були недоглянутими і голодними, - патрульна поліція 06
Дві маленькі дівчинки жили в квартирі серед червяків, діти були недоглянутими і голодними, - патрульна поліція 07
Дві маленькі дівчинки жили в квартирі серед червяків, діти були недоглянутими і голодними, - патрульна поліція 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161071
 
 
 Топ коментарі
 
А куда службы раньше смотрели, там судя по всему такая ситуация не первый год, пропили все что было в доме.
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В ожидании конца эпохи нищеты... Детей жалко.
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В бумаги они смотрели, в отчеты, статистику, планы...
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Це брехня. Там чорні спалюють передмістя і ввечері страшно вийти. Лінки знайдете, які пожежі були? Гірше ніж в передмістях Брюсселя в Бельгії і Парижа у Франції
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Ну, там с нового года и родовые, и детские норм подняли... Еще будет тех боков. Плодят нищую страну.
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В ожидании конца эпохи нищеты... Детей жалко.
 показати весь коментар
 
 
А куда службы раньше смотрели, там судя по всему такая ситуация не первый год, пропили все что было в доме.
 показати весь коментар
 
 
В бумаги они смотрели, в отчеты, статистику, планы...
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СД у нас займаються виключно тим, як нагадити дітям і порядним батькам.
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На ремонт сейчас хрен насобираешь, особенно если 2 детей, так и живут
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У мужика руки из ж"пы растут? Головы нет, только член? А у " мамки" только глотка и вагина. Уроды.
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Как только бухать перестанут и начнут работать,так бедность и закончится.
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Таким "красавцам" необходимо ЗАПРЕЩАТЬ рожать! Странно, что они детей в интернат не сдали...
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Ага, я видела. Чтобы не сокращать количество детей, нужно при первом посещении женской консультации на будущую роженицу посмотреть для начала). Поинтересоваться её образтованием и местом работы. Дать ей бумагу и пусть будущая мамаша даст расписку, что после родов обязуется воспитывать своё чадо, как человек, а не скотина. Кроме того, если у роженицы НЕТУ мужа по документам - нафиг на аборт. Не хочет писать расписку - туда же. Было бы еще неплохо смотреть на условия проживания данной пары, которая забабахкала себе дытынку. А то и коню, и жабе даём возможность родить, а потом - морЭ по колено? Так НЕЛЬЗЯ.
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А який ви пропонуєте майновий ценз для можливості завести дитину в сім'ї?
Або, що і скільки повинна мати сімя аби завести дитину?
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Під словом сімя маю на увазі і незаміжню дівчину, жінку.
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)) Завести? Заводят собаку, рыбку в аквариуме... И что значит - незамужняя? И что? Она же не от воздуха забеременеет)). Знаете, иногда смотришь на мамочку и думаешь, ну нафига ей этот ребенок, если она вся в смартфоне или без умолку болтает с подружкой, тогда, как ееё чадо уже пьёт из поилки для голубей)). Но как только она отвлекается от полружки и таки обращает внимание на то, что происходит, со скоростью ракеты "земля-воздух" подлетает к дитяти и лупасит его по чем попало. Правильно она делает? А оно орёт на всю округу, издавая дикие децибелы. Особенно умиляют размеры мамаши и её пресловутые лосины а-ля "Тигра". Красавица, да? Нет там ни ума. ни вкуса, ни совести. Зато есть ребенок, которого она сама может и убить в случае, описанном выше, но и за него будет драть глотку, если сделать замечание и при этом не воспитывая его абсолютно, отдавая предпочтение живому общению с подругами или смартфону. Отвечая на Вас вопрос, то хочется сказать так. Двое в постели покувыркались, пусть ЭТИ двое и в консультацию ходят и доказывают своё право на рождение и воспитание своего ребенка. Человека! Ребёнок - не деньги, которые мы можем взять в банке, писать расписку о точной дате возврата... И заметьте, что деньги часто оказываются в более выиграшном положении. Расписка - работает! Ещё вот что впечатляет. Есть трое детей, но квартиру снимают. Это еще ничего. Есть похуже - мама и трое детей. Мужа - нет... Нигде НЕ работает, но государство ей помогат)) Если так и дальше будет продолжаться, как в случае с девочками и червяками, если будут и дальше платить деньги детям, но тратить их будут родители на своё усмотрение... Дети вырастут, нарожают себе подобных и так далее... Депутатами ВСЕ быть не могут. Кто-то должен и улицу мести)
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Дякую за розлогий та емоційний коментар. Схоже, що ви пропонуєте тотальний контроль за народжуваністю, як в Китаї під час програми "Одна сім'я - одна дитина". Оскільки ті, хто будуть підозрювати, що не доведуть своє право на народження та виховання дитини в консультації, до неї просто ходити не будуть, а народжуватимуть самі. Не думаю, що це приживеться у нас (ми ж в Європу, за права людини і т.п. Дві маленькі дівчинки жили в квартирі серед черв'яків, діти були недоглянутими і голодними, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 4576 )
Як на мене, то новина скоріше не про неблагополучну сімю, а про те, що буває коли соцслужби не виконують свою роботу нормально.
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Да иакие ляди не посещают женскую консультацию. Какие расписки?! Принудительно стерилизовать хронических алкашек и алкашей, нариков.
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Кроме того, если у роженицы НЕТУ мужа по документам - нафиг на аборт.

...
Пардон, але тут ви запропонували зкріпну дичину Дві маленькі дівчинки жили в квартирі серед черв'яків, діти були недоглянутими і голодними, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 8023
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В чем состоит дикость? В том, чтобы перестать плодить никому не нужных детей? В том, чтобы перестали плодиться тупые и нищие люди, без царя в голове, без кола и двора? Тем более, в условиях войны. По-Вашему, а, фиг с ним, рожу, а там будь что будет. Газон воспитает))
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Я не про це. Я конкретно про документальний шлюб.
Хіба громадянський шлюб виключає можливість гідної сім'ї та виховання лічінусів?
Тут все залежить від конкретних людей, спрощено-схематичний підхід не є доречним.
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Та ви шо, то всьо папереднікі. Клятий Порошенко!
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Мы сюсюкаем с кошечками ,собачками, а детей ,пусть даже и чужих, приютить некому.Мы ещё не доросли до нормального западного общества.Там усыновляют и детей с дефектами и из неблагополучных семей.Увы.Есть Граждане ,имеющие достойные доходы и сердобольную душу.Но не у нас.
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Да эти "родители" никому не отдадут детей - это жих доход (соцпомощь на детей) - за что пить будут уроды.
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Вот и ликвидируйте после этого детские дома к 2024-му году. Да их еще больше надо строить. То с окон многоэтажек детишек выбрасывают, то их забивают мамы до смерти, то закапывают еще живых новорожденных. Ну, тут хоть живые. Плохо службы работают. Очень плохо. А это таки дети.
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Сортир дуже зкріпний, дуже.
Звернув увагу, що він навіть не обладнаний скабєєвою.
Тобто... змив з відра? Чи там змивати нема куди?

Дві маленькі дівчинки жили в квартирі серед черв'яків, діти були недоглянутими і голодними, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 8134
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Бедная малышня, дай Бог им нормальных пприемных родителей. С этой мамой-животным нормальной жизни не будет.
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Дітей забрали, а що будуть робити з батьками, чи хтось буде з'ясовувати, чому такий стан, як до цього дійшло, чи буде їм допомога щоб вийти з цього глухого кута і повернути дітей у здорову сімю ?
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Ни кто детей не заберёт увы. Для малышей мама, какая бы она ни была сейчас - весь мир.
Это всё печально и очень плохо. Не вижу выход, может есть ближайшие родственники, которые могли бы оградить детей от этого ада мене болезненно. Нужна помощь буду рад буду помочь. Деньги давать туда бессмысленно, они будут пробуханы явно. Нужна адресная помощь деткам конкретными вещами. Не оставляйте эту тему, напишите как связаться с опекуном если он будет.
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