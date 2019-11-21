 Дві маленькі дівчинки жили в квартирі серед черв'яків, діти були недоглянутими і голодними, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє патрульна поліція Дніпра, інформує Цензор.НЕТ.
На спецлінію 102 зателефонував чоловік і повідомив, що його співмешканка вчинила сварку, б'є посуд, і неадекватно поводиться. Патрульні прибули за вказаною заявником адресою.
Як виявилося, у чоловіка виник конфлікт із цивільною дружиною. В одній із кімнат було багато битого посуду, лежали розкидані речі. Жінка зізналася, що зробила це під час сварки з чоловіком.
"Втім, вразило патрульних не кількість битих тарілок та з'ясовування стосунків, а те, що серед усього цього безладу, в брудному приміщенні, без необхідних меблів, холодильника, з санвузлом у жахливому стані перебувають двоє малолітніх дітей - дівчатка 5-ти та півтора років. Діти були брудні, занедбані та голодні. Для сну у них було одне ліжко на двох з брудною білизною", - розповіли в поліції.
Поліцейські відразу викликали на місце ювенальну превенції Шевченківського відділення поліції. Інспектори склали на батьків відповідні адміністративні матеріали за невиконання батьківських обов'язків. Було прийнято рішення відправити дітей до лікарні.
гідності
Або, що і скільки повинна мати сімя аби завести дитину?
Як на мене, то новина скоріше не про неблагополучну сімю, а про те, що буває коли соцслужби не виконують свою роботу нормально.
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Пардон, але тут ви запропонували зкріпну дичину
Хіба громадянський шлюб виключає можливість гідної сім'ї та виховання лічінусів?
Тут все залежить від конкретних людей, спрощено-схематичний підхід не є доречним.
ТРЭШ Обзор РЕПОРТАЖЕЙ на ТВ [МАМАШКИ - АЛКАШКИ и Неблагополучки]
Звернув увагу, що він навіть не обладнаний скабєєвою.
Тобто... змив з відра? Чи там змивати нема куди?
Это всё печально и очень плохо. Не вижу выход, может есть ближайшие родственники, которые могли бы оградить детей от этого ада мене болезненно. Нужна помощь буду рад буду помочь. Деньги давать туда бессмысленно, они будут пробуханы явно. Нужна адресная помощь деткам конкретными вещами. Не оставляйте эту тему, напишите как связаться с опекуном если он будет.