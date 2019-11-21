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Все про:Житомир (188) іноземець (131) Нацполіція (8537) ІДІЛ (237)

 Громадянина РФ - члена ІДІЛ затримано в Житомирі, його розшукував Інтерпол за вбивство, - Нацполіція. ФОТО

21 листопада на одній з вулиць обласного центру оперативники Управління карного розшуку і бійці КОРДу Житомирщини затримали 30-річного громадянина Російської Федерації, причетного до терористичної діяльності. Чоловік перебував у міжнародному розшуку за скоєння вбивства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Житомирської області.

За наявною інформацією, затриманий є членом терористичної радикальної організації "Ісламська держава" і навіть керівником однієї з її груп.

Викриття місця перебування та затримання іноземця стало результатом спеціальних заходів поліції області для очищення регіону від потенційно небезпечних злочинців.

Народився чоловік в Луганській області України. Тривалий час жив у Росії.

На території нашої держави переховувався з метою уникнення відповідальності за вчинення вбивства.

Нині вирішується питання про екстрадицію затриманого.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ спільно з МВС Грузії і ЦРУ затримала на Київщині одного з ключових лідерів ІДІЛ. ФОТО

Громадянина РФ - члена ІДІЛ затримано в Житомирі, його розшукував Інтерпол за вбивство, - Нацполіція 01
Громадянина РФ - члена ІДІЛ затримано в Житомирі, його розшукував Інтерпол за вбивство, - Нацполіція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3161046
 
   
 Топ коментарі
 
таке враження, що це не країна, а якийсь відстойник з нечистотами. фсб, сепари, жопоблоки, кацапи, всі мерзотники тут себе почувають,як у бога з пазухою. кому треба така дерьмократія?
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та пох.... кацапам в Україні не місце
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Вопрос к рюкзакову! А как он попал в Житомир?
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та пох.... кацапам в Україні не місце
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та фиг там - это сотрудничество с врагом и содействие ему в расправе с людьми...
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коментар відмічено як спам  
 
пымали юродивого - отняли грывенку, аааа
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таке враження, що це не країна, а якийсь відстойник з нечистотами. фсб, сепари, жопоблоки, кацапи, всі мерзотники тут себе почувають,як у бога з пазухою. кому треба така дерьмократія?
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Дед, как это "кому треба?" 73% этого хотели и это получили.
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Вопрос к рюкзакову! А как он попал в Житомир?
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А может к тем, кто раскрыл сотрудников НАБУ, работавших по Пимановой .
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Хаха прикол - Чепушилин отказался отменять комендантский час так как благодаря этому режиму в ДНР выросла рождаемость.
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Ну ладно повесить, но салом накормить...
Да вы, батенька, изощренный гуманист!
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Отправят в рашу . Раша его утилизирует в Сирии или на Донбассе . Ей свидетели не нужны . Письков сказал : "наших там нет" .
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Ти диви яа борига КОРД розграбував? Прям в недОносках ходють!
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А загалом колір рукавичок і "розгрузки" витриманий в політично-коректних кольорах. Краса ж, нє? 😉
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Как он попал в Украину? Последние полгода отменила проверку граждан РФ при въезде, добро пожаловать, братья, так сказать!!!
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Ну, как обычно "уроженец Луганской области, долго жил в россии". Это диагноз, как не крути.
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Не передавайте його козлорилим бо вб'ють. Тут на днях було відео як чвк вагнера
Не поспішаючи вбивають іділовця.
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Краще за все озброіти ігіловця (хоча він навдяд ігіловець, кацапи завжди брешуть), і переправити через кордон до Кримохб чи де загодно, хоч в Мааскву, хоч в Рязань.
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наверняка ********* внесла в список! простить и отпустить!
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Заголовок оцінив: "РФ-член" Громадянина РФ - члена ІДІЛ затримано в Житомирі, його розшукував Інтерпол за вбивство, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8321 На сайті є коректори чи тут тільки коменти модерують? На скільки я розумію, повинно бути так: "Гражданин РФ, член ИГИЛ, задержан", але перший варіант мені більше подобається. Громадянина РФ - члена ІДІЛ затримано в Житомирі, його розшукував Інтерпол за вбивство, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7408
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Результат безвізового режиму з росією те, що цей чорнобривий кондом у нас опинився. А стіну Яценюка на кордоні російські корови стадами перелазять. На тому кордоні з росією, якщо кошти на стіну розікрали, треба хоч опудала Авакова і Геращенка поставить російських корів відлякувати.
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Краще б питання із екзикуцією вирішувалось, а не ексатрдлицією...Наче зливна яма ця держава наша ((((((
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Я не здивуюсь, коли стане відомо, що це ніякий не член-ИГИЛ, а доброволець з оккупованого кацапо-ордою Кавказу, який разом з українцями нищив козломорду нечисть на сході України. Дуже хочу помилитись.
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Кацап "піхто" правий.
Не треба ІДІЛовця віддавати, адже він проти москалів.А може він і не вчиняв тяжкого злочину не вбивав, а москалі сфабрикували справау, щоби його казнити за інше мислення та віросповідання.
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