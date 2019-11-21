 Громадянина РФ - члена ІДІЛ затримано в Житомирі, його розшукував Інтерпол за вбивство, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Житомирської області.
За наявною інформацією, затриманий є членом терористичної радикальної організації "Ісламська держава" і навіть керівником однієї з її груп.
Викриття місця перебування та затримання іноземця стало результатом спеціальних заходів поліції області для очищення регіону від потенційно небезпечних злочинців.
Народився чоловік в Луганській області України. Тривалий час жив у Росії.
На території нашої держави переховувався з метою уникнення відповідальності за вчинення вбивства.
Нині вирішується питання про екстрадицію затриманого.
Да вы, батенька, изощренный гуманист!
Не поспішаючи вбивають іділовця.
Не треба ІДІЛовця віддавати, адже він проти москалів.А може він і не вчиняв тяжкого злочину не вбивав, а москалі сфабрикували справау, щоби його казнити за інше мислення та віросповідання.