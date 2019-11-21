 Громадянина РФ - члена ІДІЛ затримано в Житомирі, його розшукував Інтерпол за вбивство, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Житомирської області.

За наявною інформацією, затриманий є членом терористичної радикальної організації "Ісламська держава" і навіть керівником однієї з її груп.

Викриття місця перебування та затримання іноземця стало результатом спеціальних заходів поліції області для очищення регіону від потенційно небезпечних злочинців.

Народився чоловік в Луганській області України. Тривалий час жив у Росії.

На території нашої держави переховувався з метою уникнення відповідальності за вчинення вбивства.

Нині вирішується питання про екстрадицію затриманого.

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