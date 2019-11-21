 Загиблому під Широкиним Герою України, знаменитому бійцеві НГУ Євгену Тельнову з позивним Усач виповнилося би 58 років. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав Сергій Коваленко.

"20 листопада - день народження Героя України (посмертно) солдата Євгена Тельнова, бійця батальйону "Донбас" НГУ, позивний Усач. Це колишній строковик київського (печерського) конвойного полку ВВ. До того ж нагороджений "хрестом ВВ" - нагрудним знаком "За відзнаку в службі" ІІ ступеня. А його давали значно рідше, ніж "Відмінника Радянської Армії"...

Він під Іловайськом особисто спалив 2 танки і 2 бронемашини раши/федераші! І вийшов з оточення - "у формі, зі зброєю і документами" - тільки так виходили "до своїх" у 1941-му деякі вцілілі солдати його полку (вийти інакше означало для них зраду) ... Загинув під Широкиним, витягнувши з-під обстрілу пораненого товариша. Вічна Пам'ять!" - написав він.

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Як записано в Книзі Пам'яті полеглих за Україну, Євген Львович Тельнов народився в 1961 році в Кіровограді.

До травня 1982 р. проходив строкову військову службу у 472-му конвойному полку внутрішніх військ МВС СРСР (в/ч 7429, м. Київ). Нагороджений нагрудним знаком "За отличие в службе" ІІ ступеня.

Після звільнення в запас працював на Кіровоградському заводі радіовиробів токарем, з 1989 р. – лаштувальником верстатів з ЧПК, водночас, з 1984 по 1987 р., заочно навчався в Кіровоградському інституті сільськогосподарського машинобудування (за спеціальністю "Обробка металів різанням").

У липні 1991 – лютому 1992 р. працював інструктором зі спорту Кіровоградської РТШ ДОСААФ. У подальшому займався підприємницькою діяльністю.

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Із початком російської агресії проти України Євген Львович закрив своє підприємство, 10 червня 2014 р. уклав контракт про проходження служби у військовому резерві Національної гвардії і був зарахований до батальйону спеціального призначення "Донбас". З 13 липня перебував у відрядженні у районі АТО, брав участь у бойових діях з визволення населених пунктів Артемівська, Попасної, Іловайська. 24 серпня в Іловайську зазнав осколкового поранення лівої руки, але не залишив підрозділ.

Під час виходу українських військ з Іловайська, коли в районі села Червоносільського колона батальйону потрапила під жорстокий обстріл, у складі підрозділу знищив два ворожі танки, згодом разом з однополчанином із позивним Брест знищив дві ворожі бойові машини десанту БМД-2, екіпажі цих машин – військовослужбовців ЗС Російської Федерації – було вбито або захоплено у полон.

Опинившись із підрозділом у ворожому оточенні у Червоносільському, відмовився капітулювати, разом із Брестом та невеличкою групою інших бійців "Донбасу" пішов на прорив, зі зброєю в руках вийшов до своїх військ і 31 серпня дістався бази батальйону у Кураховому.

У жовтні 2014 р. Євген Львович брав участь у позачергових парламентських виборах, балотуючись у народні депутати України на мажоритарному окрузі №100 у Кіровоградській області. В одному з інтерв’ю перед виборами розповідав: "Мене дуже часто запитують, навіщо я туди пішов у п'ятдесят два роки? Мене, чесно кажучи, це питання не перестає дивувати. Якщо не я, то хто? Наші діти? Якщо кожен буде думати: "мене це не стосується", "мені це не потрібно", - то скоро чужі війська будуть стояти під Кіровоградом. У нас у батальйоні був молодий чоловік з невеликого містечка під Донецьком (він зараз у полоні), і він, коли обстрілювали його рідне місто, казав: так їм і треба. Я дуже здивувався, а він пояснив: "Коли в місті було двадцять сепарів, я кликав: "Ходімо наб`ємо їм морди, виженемо їх з нашої землі". Ніхто не хотів втручатися, вступати в конфлікт, всі думали, що і без них обійдеться. Не обійшлося..." Ось і я про те ж: не можна сидіти і чекати, що хтось зробить щось за тебе, - потрібно йти і робити. Інакше це саме буде і з Кіровоградом".



Фото: Книга Пам'яті полеглих за Україну

На початку 2015 р. переоформлений у підрозділі як призваний на військову службу за мобілізацією. 15 лютого поблизу села Широкиного Новоазовського району Донецької області, коли колона одного з підрозділів батальйону "Донбас" потрапила у ворожу засідку, солдат Тельнов врятував тяжко пораненого однополчанина із позивним Авер, витягнувши його з-під шквального обстрілу. Того ж дня під час бою Євген Львович загинув смертю героя.

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Указом Президента України № 176/2015 від 25 березня 2015 року, "за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України", Тельнов був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно). Указом № 19 від 1 жовтня 2016 нагороджений знаком "Народний Герой України" (посмертно). Указом Президента України № 81/2017 від 27 березня 2017 року, "за виняткову мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі", йому було присвоєно звання "Герой України" (посмертно).